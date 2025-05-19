5 отличных гастроэнтерологов — разберутся с гастритом, инфекциями, колитом и помогут при жалобах на кишечник во время беременности!

Олеся Берко

гастроэнтеролог, эндоскопист

Северо-Западный окружной научно-клинический центр им. Л. Г. Соколова

Мастер экстраординарных кейсов в гастроэнтерологии Берко восклицает «В игру, Ватсон!» — и решает сложнейшие головоломки. Успешно диагностирует редкую болезнь Уиппла (встречается в одном случае на миллионы!), лечит коллагенозный гастрит (публикация Олеси о терапии станет первой в России) и побеждает микроскопический колит с клостридиальной инфекцией (две болезни одним ударом!). Кроме того, к Берко всем, кто думает про операцию на ЖКТ, — она разработала с Александром Неймарком (президентом Общества бариатрических хирургов!) тест-системы, которые определяют, подойдет ли пациенту хирургическое лечение или высок риск сайд-эффектов и надо искать альтернативу.

Олеся — гик от мира медицинских технологий. Чтобы найти причину изжоги, загрудинной боли, кислого привкуса или странного кашля, применяет методику, которой еще нет в некоторых регионах России, — суточную pH-импедансометрию (высокоточное измерение кислотности желудка и пищевода). А еще имеет специальную лицензию на выполнение эндоскопии — оценки слизистых пищевода, желудка, кишечника — и сама, без перенаправления пациента, собирает максимально полную картину, чтобы назначить лечение «в яблочко».

Через ЖКТ можно наладить все гормональные процессы в теле! Это правда?

«Можно максимально снизить риск гормонального сбоя! Для этого я рекомендую строить меню по “Пирамиде здорового питания” (она легко гуглится) и заниматься спортом 2,5–5 часов в неделю, потому что движение = “нормализатор” работы всего организма. Так мы поможем желудку без перебоев производить гормон голода — грелин, а 12-перстной кишке — холецистокинин, который способствует оттоку желчи и контролирует насыщение. Это еще не всё! Подвздошная кишка будет исправно синтезировать глюкагоноподобный пептид (тот самый, который используется в “Оземпике” и ему подобных) — он усиливает выработку инсулина и снижает аппетит. Но! Если на любой из “станций” все-таки случится гормональная поломка, то ни один ЗОЖ-капучино из чечевицы ее не починит — это сделают только лекарства».