5 отличных гастроэнтерологов — разберутся с гастритом, инфекциями, колитом и помогут при жалобах на кишечник во время беременности!

Ставят шах и мат болезни Крона, ожирению, воспалениям и редким аутоиммунным болезням! И в два счета объяснят, почему здоровый кишечник начинается не с БАДов, а с головы.
на Олесе Берко: платье ELIZAVETA MOROZOVA
Олеся Берко
гастроэнтеролог, эндоскопист
Северо-Западный окружной научно-клинический центр им. Л. Г. Соколова
Мастер экстраординарных кейсов в гастроэнтерологии Берко восклицает «В игру, Ватсон!» — и решает сложнейшие головоломки. Успешно диагностирует редкую болезнь Уиппла (встречается в одном случае на миллионы!), лечит коллагенозный гастрит (публикация Олеси о терапии станет первой в России) и побеждает микроскопический колит с клостридиальной инфекцией (две болезни одним ударом!). Кроме того, к Берко всем, кто думает про операцию на ЖКТ, — она разработала с Александром Неймарком (президентом Общества бариатрических хирургов!) тест-системы, которые определяют, подойдет ли пациенту хирургическое лечение или высок риск сайд-эффектов и надо искать альтернативу.
Олеся — гик от мира медицинских технологий. Чтобы найти причину изжоги, загрудинной боли, кислого привкуса или странного кашля, применяет методику, которой еще нет в некоторых регионах России, — суточную pH-импедансометрию (высокоточное измерение кислотности желудка и пищевода). А еще имеет специальную лицензию на выполнение эндоскопии — оценки слизистых пищевода, желудка, кишечника — и сама, без перенаправления пациента, собирает максимально полную картину, чтобы назначить лечение «в яблочко».
Через ЖКТ можно наладить все гормональные процессы в теле! Это правда?
«Можно максимально снизить риск гормонального сбоя! Для этого я рекомендую строить меню по “Пирамиде здорового питания” (она легко гуглится) и заниматься спортом 2,5–5 часов в неделю, потому что движение = “нормализатор” работы всего организма. Так мы поможем желудку без перебоев производить гормон голода — грелин, а 12-перстной кишке — холецистокинин, который способствует оттоку желчи и контролирует насыщение. Это еще не всё! Подвздошная кишка будет исправно синтезировать глюкагоноподобный пептид (тот самый, который используется в “Оземпике” и ему подобных) — он усиливает выработку инсулина и снижает аппетит. Но! Если на любой из “станций” все-таки случится гормональная поломка, то ни один ЗОЖ-капучино из чечевицы ее не починит — это сделают только лекарства».
Айнура Гамзаева
гастроэнтеролог
«Скандинавия»
С будущими мамами при жалобах на кишечник, увы, отказываются работать некоторые гастроэнтерологи (потому что кейс сложный!) — но только не доктор Гамзаева. Если нужно проверить, нет ли в тканях воспаления или хронического процесса, назначает новую и безопасную при вынашивании ребенка (никакого облучения!) диагностику — эластографию. А еще Айнура ведет беременных пациенток с язвенным колитом — сейчас участвует в мультицентровом исследовании подходящих им препаратов.
Впрочем, к гастроэнтерологу Гамзаевой стоит очередь не только из будущих мам: Айнура успешно лечит пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, язвенной болезнью желудка и функциональными проблемами (синдром раздраженного кишечника и диспепсия). Чтобы снизить вероятность обострения болезней (и повысить гастросознательность!), Гамзаева учит нас пользоваться чат-ботами от докмеда — проверять нутритивную полезность питания и фиксировать продукты-триггеры болей и спазмов. А в своем анализе она применяет даже ИИ (дотошный и полезный коллега!) и психоопросники — эмоциональное состояние не менее важно, чем физиологические нюансы! Чтобы гибко изучать ситуацию со всех ракурсов (и раскладывать кейс по полочкам!), Айнура повышает нейроKPI: тренирует нейронные сети игрой на скрипке и качает нейропластичность беседами на английском (и un peu на французском!) — уверены, психолингвист Татьяна Черниговская одобряет.
Мозг, эмоции и желудочно-кишечный тракт влияют друг на друга? Или это все эзотерика?
«Доказано: на фоне сильного стресса, нарушений сна повышается чувствительность нервных окончаний органов ЖКТ и нарушается их моторика — соответственно, мозг неправильно понимает сигналы желудка и кишечника, а эти органы — команды мозга. Итого: снижается барьерная функция, развивается микровоспаление, даже малейшие раздражители воспринимаются органами как особо опасные, поэтому упорно не проходят изжога, боль и вздутие. Усугубить всё, включая ментальное самочувствие, могут кишечные инфекции, особенности питания, некоторые лекарства. Следовательно, наша задача — сделать ЖКТ сильнее через психику. И здесь практика показывает — ежедневное движение (5000 шагов шопинга считаются) и 6–8 часов сна ночью, когда нервная система буквально “перезагружается”, очень значительно облегчат терапию, хотя и не заменят сеанс у психотерапевта и антидепрессанты (да, в гастро + пси-кейсах мы их используем, я сама прошла курс психофармакологии для непсихиатров!)».
Константин Ермоленко
гастроэнтеролог, педиатр, инфекционист, д. м. н.
Федеральный научно-клинический центр инфекционных болезней, клиника «Белоостров», «СОГАЗ на Малой
Конюшенной»
Доктор медицинских наук Ермоленко — сверкающее вау в мире гастроэнтерологии! Ученик главного детского инфекциониста страны Юрия Лобзина виртуозно решает проблемы желудочно-кишечного тракта у детей, вызванные микроорганизмами: от герпесвирусных инфекций до инфекционных заболеваний печени! Доктор наук (в рекордные 35 лет!) защитил диссертацию по лечению кампилобактериоза. Его провоцирует опасная бактерия Campylobacter, и чем раньше она обнаруживается, тем меньше вызывает тяжелых последствий, среди которых синдром Гийена — Барре (иммунитет атакует собственную нервную систему, и человек забывает, как дышать!). А Константин нашел способ быстро обнаружить возбудителя и оптимальное лекарство для стартовой терапии. И придумал, как пациентам с кампилобактериозом применять аутопробиотические закваски («дружественные» микроорганизмы заселяются в кишечник и борются с патогенами), и разработал пять патентов — для лечения детей в особо запутанных кейсах.
Прямо сейчас Ермоленко готовит своих аспирантов к защите кандидатских, ведет научные кружки при Федеральном центре инфекционных болезней и СПбГУ. А еще является экспертом в школе «Нестле» по грудному вскармливанию (вы знали, что грудное молоко лучше, чем смеси, способствует тому, чтобы в кишечнике росли полезные микробы?).
Блогеры нагнали хайпа, и нам нужно мнение профессионала: это правда, что семью микроорганизмов (микробиоту) кишечника нужно как-то специально кормить, чтобы жить долго?
«Все несчастливые микробиоты, как ни странно, похожи друг на друга — и мы, врачи, знаем, какая терапия здесь поможет. Но каждая здоровая микробиота счастлива по-своему — они настолько разнообразны, что почти нереально составить универсальный план профилактики и прописать некие “поддерживающие” средства. Главное — “не навредить” лишним лечением (Гиппократ — Primum non nocere). Как тогда поддержать “кишечную защиту”? Питаться разнообразно и по воле сердца (не мучайте себя модным булгуром, если он вам не нравится). Избегать “дофаминовых ловушек”, на которые подсаживаются мозг и ЖКТ (искусственные подсластители и консерванты — out!). И важно: работать на интересной работе и жить увлекательной жизнью, потому что счастье — научный факт! — отличный иммуностимулятор».
Виктория Семёнова
терапевт-гастроэнтеролог, диетолог
Клиника им. Н. И. Пирогова, MK Clinic & Beauty
Надо ли убрать из меню любимый «Наполеон» с печеным яблоком из «Сада» и другие ферментируемые углеводы? Ведь про диету Low FODMAP сейчас говорят все фитоблогеры (спойлер: она не нужна не для мифического «плоского живота»). За ответом к докмед+превент-гастроэнтерологу Семёновой (приставка «превент-» здесь про профилактику не только гастроболезней, но и рака, и осложнений после хирургии, и старения!). Виктория расскажет, как отказ от самолечения «Оземпиком» защищает от появления камней в желчном пузыре, как связаны фастфуд, воспаления в организме и морщины, и почему в меню после онкоопераций не пюре и вода, а много белка и микронутриентов (чтобы ускорить восстановление, конечно!).
Еще Семёнова — суперспециалист в теме атрофического гастрита. Шире и тщательнее, чем многие, собирает анамнез: в ход идут гастропанель, тесты антител по желудку и анализ спектра витаминов! И благодаря комплексной диагностике назначает терапию, которая сводит обострения (пока!) неизлечимой болезни к минимуму. А чтобы четко решать кейсы «кожа+ЖКТ+половая система» (в теле буквально все взаимосвязано!), Виктория объединяется с дерматологами и гинекологами и составляет эффективные антиэйджстратегии! Записываем: питание по «гарвардской тарелке» решает — энергообмен и метаболизм работают как часы, а риск диабета и нарушения функции почек стремятся к нулю.
Главная гастрофобия 2025 года — синдром Жильбера! Как справиться с этим страхом?
«Да, все почему-то боятся хронически высокого билирубина — синдрома Жильбера — и тут же бегут к врачу. Без паники. Во-первых, билирубин может “подскочить” после многочасовых солнечных ванн на Финском заливе, сверхинтенсивной тренировки или приема жаропонижающих препаратов, но через две–три недели вернется в норму. Во-вторых, простого анализа на билирубин недостаточно, чтобы поставить синдром Жильбера — он подтверждается только генетическим тестом. И, в-третьих, даже если диагноз установлен — угрозы жизни нет. Более того, современные исследования говорят, что пациенты с Жильбером — это люди будущего и лечиться им не нужно. Хронически высокий билирубин, как элемент метаболизма, способствует снижению уровня “плохого” холестерина (нет сердечно-сосудистым заболеваниям!), а еще — пока по неустановленным причинам — уменьшает вероятность развития некоторых онкопроцессов!»
Венера Стамболцян
гастроэнтеролог
Институт гастроэнтерологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова, Community Clinic
Аспирант легендарного университета Мечникова пишет кандидатскую на остроактуальную тему — почему возникают и тяжело протекают воспалительные заболевания кишечника (число пациентов растет каждый год!)? В исследовании приняли участие 300 человек, и вот спойлер: есть красное мясо чаще двух раз в неделю — значит, быть в зоне риска! И да, Венера — гастроэнтеролог с ресерч-навыками уровня Говарда Картера (археолога, обнаружившего гробницу Тутанхамона)! «Докапывается» до верного диагноза, когда он мимикрирует под другую болезнь — так за якобы обычным функциональным нарушением иногда прячутся язвенный колит, болезнь Крона и аутоиммунный гепатит.
Но! Доктор Стамболцян призывает не демонизировать еду. Доказано: нет смысла отменять глютен (если нет целиакии!) и «молочку» (если нет установленной лактозной непереносимости!). А вот с лекарствами — аккуратнее: антибиотики, препараты для сердца, обезболивающие и антидепрессанты могут спровоцировать болезни ЖКТ.
Биохакеры проповедуют голодание и чистки: в этом есть смысл?
«Шок-контент, но даже при тяжелых заболеваниях, когда органы “загружены”, отказ от еды и детокс не рекомендованы. Печень невозможно “почистить” физиологически, а в кишечнике изначально живет около 2,5 килограммов (!) вирусов, бактерий и грибов, которые на самом деле нужны организму — представьте, что будет, если “выгнать” их? Вот вам протокол рационального питания в 2025-м: ешьте, когда чувствуете голод (трехразовое питание — архаизм). Соблюдайте перерывы между приемами пищи, но не больше 4–5 часов (интервальное голодание повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний). А если до сна осталось 2 часа, отложите любимый круассан-куб на завтра(к)».
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Текст: Дарья Скаянская
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