5 лучших офтальмологов Петербурга — на коррекцию зрения к ним приезжают со всей страны!

Алина Андреева

офтальмолог, рефракционный хирург центра лазерной коррекции зрения «МЕДИ»

Петербуржцы и медицинские туристы идут к Алине, врачу с 16-летним стажем, члену Европейского общества рефракционных хирургов (ESCRS) и выпускнице Первого меда, корректировать близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Она использует ультрабыструю технологию лазерной коррекции FemtoLasik, при которой операция длится несколько минут (и проходит под местной анестезией). Вместе со своей командой в клинике «МЕДИ» Андреева провела уже более 50 000 таких операций!

«Восстановление после высокотехнологичной лазерной коррекции зрения длится всего лишь несколько часов: уже на следующий день можно читать, работать за компьютером и даже водить автомобиль. А еще через день допустимы танцы и легкие спортивные нагрузки — но, конечно, нужно предварительно проконсультироваться с врачом».