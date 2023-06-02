5 лучших офтальмологов Петербурга — на коррекцию зрения к ним приезжают со всей страны!

Знакомьтесь: врачи, которые восстанавливают зрение хрусталиками собственного изобретения, идеально подбирают очки и линзы, проводят обширную диагностику (в том числе генетическую!) и не обвиняют во всех грехах «синие» экраны гаджетов.
На Алине Андреевой: майка и велосипедки Iron by Mironova, спортивные брюки SHU, кольца 47 Store, кольцо-бабочка PASHÁ JEWELRY
Алина Андреева
офтальмолог, рефракционный хирург центра лазерной коррекции зрения «МЕДИ»
Петербуржцы и медицинские туристы идут к Алине, врачу с 16-летним стажем, члену Европейского общества рефракционных хирургов (ESCRS) и выпускнице Первого меда, корректировать близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Она использует ультрабыструю технологию лазерной коррекции FemtoLasik, при которой операция длится несколько минут (и проходит под местной анестезией). Вместе со своей командой в клинике «МЕДИ» Андреева провела уже более 50 000 таких операций!
«Восстановление после высокотехнологичной лазерной коррекции зрения длится всего лишь несколько часов: уже на следующий день можно читать, работать за компьютером и даже водить автомобиль. А еще через день допустимы танцы и легкие спортивные нагрузки — но, конечно, нужно предварительно проконсультироваться с врачом».
Глеб Арсланов
офтальмолог
Доктор Арсланов — виртуоз широкого профиля: проводит и лечение осложнений увеитов и орфанных заболеваний у взрослых и детей, и операцию «лазерный витреолизис», убирающую плавающие «мушки», которыми страдают пациенты с близорукостью, сахарным диабетом, заболеваниями сосудов и онкологией, и выполняет мультимодальную диагностику, которая необходима при лечении сложных генетических патологий. Глеб также всестороннее консультирует тех пациентов, кто хочет провести лазерную коррекцию зрения и знает, кому из детей в первую очередь необходимы «ночные» линзы – во время сна они «программируют» роговицу так, что после их снятия зрение остается хорошим на весь день!
В своем Telegram-канале «Офтальмология • online» Арсланов на графиках, схемах и примерах рассказывает о «красных флагах» в здоровье глаз и объясняет, когда невинное слезотечение — повод срочно обратиться в клинику и почему главное в работе врача — время. А еще доктор занимается обучением врачей и ординаторов: регулярно проводит вебинары и уже анонсировал авторскую рабочую стажировку для коллег.
И внимание: если вы увидите Глеба на театральной сцене — не переживайте, он не покинул офтальмологию. Театр Глеб любит, но профессионально им занимается его брат-близнец Владислав.
Анастасия Панфилова
офтальмолог, ретинолог медицинского центра «Зрение»
Панфилова занимается диагностикой, лазерным и инъекционным лечением заболеваний сетчатки глаза — от макулярных дегенераций до изменений, вызванных диабетом. Одна из самых опасных проблем в ее области, решение которой Анастасия ищет в рамках работы над кандидатской диссертацией (тема: оценка микроструктуры сетчатки для планирования неизбыточного лечения!) — нарушение целостности сосудов и риск кровоизлияния.
Чтобы избежать этого риска, а также ошибок диагностики на практике и быстро находить заболевания, которые в запущенном виде приводят к необратимой потере зрения (например, повреждение центральной зоны сетчатки), Анастасия использует безопасные оптические томографы (благодаря им движение крови по сосудам видно без введения имеющего много рисков и противопоказаний красителя!), которые позволяют изучать строение сетчатки в мельчайших деталях, и цифровые фундус-камеры — благодаря им можно рассмотреть глазное дно панорамно и под любым углом.
«Экраны гаджетов, которыми нас часто пугают, на самом деле не так опасны. Усиленно избегать синего спектра не нужно — он необходим для правильной работы наших биологических часов и нормализации психологического состояния. Однако на ночь телефон лучше откладывать подальше, так как для качественного сна следует уменьшить или устранить любое яркое освещение».
Константин Телегин
офтальмолог, хирург, заведующий офтальмологическим отделением городской больницы № 40
Специалист по неотложной хирургии в офтальмологии и лектор Международной академии медицинского образования работает с осложненными формами отслоения и дистрофии сетчатки глаза и уже провел более 20 000 (!) операций.
В 2022 году вместе с коллегами Телегин создал универсальные линзы-импланты, которые нужны для восстановления зрения при возрастной катаракте. Изобретение позволяет установить искусственные хрусталики, даже если из-за повреждения связок им не на чем держаться: в имплантах есть «ушко», в которое можно продеть хирургические нити и максимально крепко зафиксировать линзу. Раньше в мире никто так не делал!
«Еще до поступления в медицинский я увлекался фотографией и однажды осознал, что действие фотоаппарата — всего лишь попытка повторить работу глаза. Это помогло мне по-новому взглянуть на офтальмологию и вдохновило развиваться именно в ней».
Екатерина Хромова
офтальмолог центра «Адмиралтейские верфи», родильного дома № 2 на Фурштатской
Врач Хромова работает с пациентами всех возрастов: от новорожденных до взрослых. Она лечит косоглазие, дальнозоркость, близорукость, нистагм (непроизвольное перемещение зрачков у младенцев) и даже воспаление сосудистой оболочки глаз.
К Екатерине обращаются за плановым обследованием и неотложной помощью, идеально подобранными контактными линзами и очками, лечением инфекций — конъюнктивита, блефарита, патологий сетчатки и глазного дна.
«Раньше было популярно мнение, что очки для детей нужно подбирать “послабее”, чтобы глазная мышца работала. Это неверно — для формирования зрительного аппарата и остановки падения зрения линзы должны корректировать его на 100 %».
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