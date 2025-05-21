Знакомьтесь, лучшие современные дерматологи Петербурга!

У кого тюнинговать и лечить кожу? Вот 5 профи, которые не пропустят подозрительные родинки, виртуозно омолодят (клетками-фибробластами!) и безапелляционно расправятся с розацеа, акне, редкими дерматозами и алопецией!
на Дарье Якушевич: подвеска SWAROVSKI (AllTime), плащ STEPAN BEREZHNOY, платье и корсет SAMARIN
Дарья Якушевич
дерматокосметолог
DJ Clinic
Якушевич — одна из 15 врачей на всю страну, кто в совершенстве владеет SPRS-терапией, и это единственная технология омоложения собственными фибробластами (клетками-генераторами коллагена и эластина), одобренная Минздравом! Дарья училась методике у самих разработчиков — ученых Зориных, специалистов в тканевой инженерии и клеточных технологиях. А еще дерматокосметолог Якушевич — сама научный нёрд: ни за что не уколет ботокс просто так, сначала проверит микроэлементы! Почему? Потому что ботокс не «встанет» правильно, если цинк низкий! И «всего лишь» люксовую косметику Дарья тоже не выпишет. В ее бьюти-рецептах — экзосомальная космецевтика, помогающая клеткам кожи общаться друг с другом и регенерировать. А еще микросомальные формулы не просто доставляют активные вещества «внутрь», а помогают им пройти слой-«фейс-контроль» — базальную мембрану и начать работать на полную!
Так что к Дарье, воспитаннице «Кивача» (легендарного центра антиэйджинга!) и основательнице клиники-бутика DJ Clinic, на консультации записываются заранее мультимиллиардеры, нефтяные и угольные магнаты, первые лица светской хроники и все те, чьи имена громко звучат даже шепотом. Слэй!
Мечтаем иметь безупречные лица, как у K-pop-айдолов, которые в 40 лет выглядят на 25. Это вообще реально?
«Не думайте, что кожа японцев и корейцев так хороша, потому что они используют технологии, недоступные нам. Все гораздо проще — умные люди борются с главным фактором эйджинга — гликацией. Что это и чем опасно? Если мы завтракаем в полдень рафом и круассаном — сахар гликирует белки кожи, они стареют, “сцепляются” и не выводятся организмом. А значит, наши ткани быстро тускнеют и увядают. Так что хотим быть юны и прекрасны — меняем стиль жизни: ходим пешком каждый день, ложимся до 23 и встаем до 8, питаемся свежими фруктами, овощами, сложными углеводами и рыбой! И пробуем по назначению доктора фотоакустические антиэйдж-технологии (лечение высокоинтенсивным светом на клеточном уровне!) — они, не травмируя кожу, разрушают гликированный коллаген и стимулируют синтез второй молодости!»
Дмитрий Бейнусов
дерматоонколог, к. м. н.
«Меланома Юнит»
Эксперт в проверке родинок и диагностике меланомы методом цифровой дерматоскопии (точность до 95 %!), Бейнусов выявил за практику более 100 случаев на ранней стадии и теперь обучает этой технологии молодых врачей. Выпускник двух авторитетных школ: Университета им. И. И. Мечникова и Центра онкологии им. Н. Н. Петрова — уже 18 лет занимается лечением опухолей кожи и провел более 1 000 успешных процедур по удалению новообразований!
Медицинские знания Дмитрий переводит на язык поколений от бумеров до альфа — в своей книге «30 мифов и ошибок при удалении родинок», телеграм-канале, ВК, «Дзене» и тиктоке @dmitry_beinusov развенчивает 1000 и 1 дерматоонкологический фейк. Это правда, что sunburning (многочасовой загар без SPF) поможет получить идеальное лицо без высыпаний? Нет, зато пять обычных солнечных ожогов или один ожог до пузырей удваивают вероятность развития опухоли! УФ-лампы для маникюра и IPL-платформы эпиляции вызывают рак? Сейчас доказательств нет, выдыхаем! Вечно актуальный вопрос: что насчет солярия? А вот от него стоит отказаться: научные данные говорят, что если за всю жизнь человек много раз вошел не в ту дверь и в сумме провел в солярии больше часа (сложите все сеансы) — риск меланомы повышается прямо пропорционально этому времени.
Что делать, если, как Шелдон Купер из «Теории Большого взрыва», переживаешь из-за каждой новой родинки?
«Познать теорию вероятности и посчитать свой риск опухолей кожи — можете воспользоваться моим онлайн-калькулятором меланомы (но помните, что он не заменяет диагностику!). Спойлер: одним из неочевидных поводов насторожиться и обратиться к онкологу за консультацией станут 15 и более родинок (веснушки, красные родинки, а также выпуклые невусы не учитываем!) на руке или ноге. А просто в родинке нет ничего страшного. Более того, если вдруг вы нечаянно травмировали, содрали ее или выдернули волос — не переживайте, рак не разовьется. Это миф, основанный на спорных исследованиях середины XX века (которые, к слову, были убедительно опровергнуты в 2000-е)».
Виктория Рузанкина
дерматолог-косметолог
«МЕДИ»
К доктору с 14-летним стажем, главному врачу клиники косметологии «МЕДИ на Академической», постоянному участнику Международного симпозиума по эстетической медицине SAM-expo — по любым бьюти-вопросам. Почему к Рузанкиной идут те, кто хочет распрощаться с кольцами Венеры, брылями и пигментацией? Во-первых, Виктория — один из авторов внутренней программы клиники по комплексной бьютификации — это значит, что Рузанкина собирает углубленный анамнез и, если подозревает, что на вашу красоту влияют не только кожные факторы, «подключает» к терапии эндокринолога, гинеколога и гастроэнтеролога. Во-вторых, участница всероссийского кадавер-курса по топографическим особенностям строения лица и шеи и при подборе косметологического протокола учитывает послойную (!) анатомию (а значит, безопасность и эффективность умножаются на 10!). В-третьих, она спец в теме суперэйджеров и факторов, которые сохраняют активное долголетие (о них мало, кто знает, потому что на слуху анти- и превент-эйдж). И для своих пациентов Виктория создает «карты суперэйдж-здоровья»: чтобы 80 стали новыми 50!
Кто такие суперэйджеры?
«Суперэйджеры — люди старше 80 лет, тело и мозг которых функционируют так же, как у тех, кто на 20–30 лет моложе. Как ими стать? Чтобы войти в возраст суперэйджинга активно, начинайте действовать в 25. Прежде всего, сделайте генетический чекап кожи и паспорт биохимического здоровья. Человек — белковое существо, от клетки до нервного волокна. От того, в каком состоянии белкового обмена мы войдем в свои 40, будет зависеть, как мы проведем свой суперэйджинг. Второй шаг: проверьте состояние сосудистой сети. Жирная пища, курение, малоподвижный образ жизни, дефициты железа и гемоглобина ведут к старению сосудов, ухудшению энергетического баланса клеток , нарушению памяти и мышления, повышению риска болезни Альцгеймера. И третий тест — уровень хронического стресса, который прямо влияет на воспалительные процессы в организме и снижение иммунной защиты. По их результатам мы создадим личный антиэйдж-маршрут, в том числе с применением высоких технологий! К примеру, часто мы продлеваем молодость кожи с помощью микроигольчатого RF-лифтинга на аппарате VIVACE (одобрен FDA!): направляем в ткани импульсы радиочастотной энергии и стимулируем суперсинтез коллагена и эластина, и получаем свежее подтянутое (без операций!) лицо!»
Олег Свиридов
дерматолог, трихолог, онкодерматолог
Кожно-венерологический диспансер № 10
Кожа сияет, волосы колосятся, а ногти крепкие и блестящие, как после японского маникюра, — у пациентов доктора Свиридова. Выпускник Первого медицинского университета и преподаватель Военно-медицинской академии имени Кирова — универсальный эксперт. А его медицинский спэшл — лечение келоидных рубцов и редких дерматозов с помощью инъекций: к примеру, кортикостероиды Олег применяет, чтобы уменьшить высоту и воспаление выпуклых шрамов! Пациентов Свиридов принимает в клинике дерматологии и венерологии диспансера №10 — этой команде доверяет почти миллион человек. И важно! Перестаем бояться слова «диспансер» — сегодня это не про больницу, куда ставят «на учет», а про узкоспециализированный медицинский хаб (есть даже спортивные диспансеры)!
Бонус: Олег — профи в терапии облысения и сейчас пишет кандидатскую о том, как «найти подход» к редким формам рубцовой алопеции. А в блоге ВКонтакте (41K преданных читателей!) делится информацией, которая испортит настроение многим инфоцыганам от медицины. Конспектируем: нет универсальной капельницы красоты (что бы ни писали адепты омолаживающей NAD+- терапии, по которой сходит с ума Голливуд), а в 99% случаях акне анализы и диеты бессмысленны, и если врач утверждает иное — бегите от него, как Анора от семьи Ивана.
БАДы для кожи — фейк? Или все-таки докмед?
«Сами по себе биодобавки нужны весьма редко, ведь организм не беспомощен: в большинстве случаев все нутриенты мы получаем из еды (самые “богатые пользой” — цитрусовые, жирная рыба, орехи, молочка, зеленые и оранжевые растения). Вот, в частности, какие микроэлементы “любит” кожа: достаточный уровень витаминов A, D, E и цинка очень важен в комплексном (лекарства + наружная терапия + контроль витаминов) лечении акне и псориаза, а проверить (и поднять) магний иногда необходимо при психогенных кожных заболеваниях — для стабилизации нервной системы».
Екатерина Хачатрян
дерматовенеролог
Everyday Clinic
Любимая специализация доктора Хачатрян: сложные дерматозы (от акне до мастоцитоза!) и подбор ухода за реактивной и непредсказуемой кожей подростков (умножить сложность случая на то, что эти пациенты каждый день пробуют ноу-хау из тиктока — от вазелина до гипохлорной кислоты). Поэтому если юный альфа покрылся пятнами, его сестра-зумер наносит тональник в три слоя — вам к Екатерине: она не только подберет лечение, но и найдет общий язык с подростками — спасибо диплому Педиатрического университета! Премудростям науки о коже Хачатрян училась не только в вузе, но и на легендарных семинарах Open Medical Institute в Австрии (проходки только для топ-врачей!) и у международного кумира детской дерматологии — профессора Антонио Торрело (доктор наук! 178 статей на главной докмед-платформе — PubMed! экс-президент Международного общества детской дерматологии ISPD!).
Важно: Екатерина — докмед-просветитель. В авторском блоге «С любовью к коже» дает бьюти-спасительные советы (аллергики, запоминаем: в идеальном санскрине для ваших нежных лиц не должно быть бензофенона-3, -4 и авобензона). А в канале и подкастах «Слово коже» рассказывает о тонкостях рутины (умываемся водой 34–35 °C, чтобы смыть загрязнения, но не нарушить гидролипидную мантию).
Как ухаживать за кожей разного возраста?
«Через призму преомоложения — то есть сохранения тканей буквально с рождения. Рутина для самых маленьких — базовый minimum minimorum: очищаем, увлажняем, защищаем от солнца. Детская кожа еще формируется, не надо ее перегружать уходом, иначе потом не избежать постоянных воспалений и гиперчувствительности. К подростковым годам появляется другая проблема — избыточная работа сальных желез и прыщи. Здесь мы подключаем различные “активы” (салициловую кислоту, цинк, ниацинамид), но! — не забываем увлажнять даже жирную и комби кожу. Так мы еще и защищаем лицо от пыли, мороза и других “истощающих” факторов. А примерно с 20 лет уже серьезно разгоняем преэйджинг — аккуратно вводим витамин С, ретинол и пептиды, чтобы долгие годы лицо не трогали пигментные пятна и морщины».
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Текст: Дарья Скаянская
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