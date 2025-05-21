Знакомьтесь, лучшие современные дерматологи Петербурга!

Дарья Якушевич

дерматокосметолог

DJ Clinic

Якушевич — одна из 15 врачей на всю страну, кто в совершенстве владеет SPRS-терапией, и это единственная технология омоложения собственными фибробластами (клетками-генераторами коллагена и эластина), одобренная Минздравом! Дарья училась методике у самих разработчиков — ученых Зориных, специалистов в тканевой инженерии и клеточных технологиях. А еще дерматокосметолог Якушевич — сама научный нёрд: ни за что не уколет ботокс просто так, сначала проверит микроэлементы! Почему? Потому что ботокс не «встанет» правильно, если цинк низкий! И «всего лишь» люксовую косметику Дарья тоже не выпишет. В ее бьюти-рецептах — экзосомальная космецевтика, помогающая клеткам кожи общаться друг с другом и регенерировать. А еще микросомальные формулы не просто доставляют активные вещества «внутрь», а помогают им пройти слой-«фейс-контроль» — базальную мембрану и начать работать на полную!

Так что к Дарье, воспитаннице «Кивача» (легендарного центра антиэйджинга!) и основательнице клиники-бутика DJ Clinic, на консультации записываются заранее мультимиллиардеры, нефтяные и угольные магнаты, первые лица светской хроники и все те, чьи имена громко звучат даже шепотом. Слэй!

Мечтаем иметь безупречные лица, как у K-pop-айдолов, которые в 40 лет выглядят на 25. Это вообще реально?

«Не думайте, что кожа японцев и корейцев так хороша, потому что они используют технологии, недоступные нам. Все гораздо проще — умные люди борются с главным фактором эйджинга — гликацией. Что это и чем опасно? Если мы завтракаем в полдень рафом и круассаном — сахар гликирует белки кожи, они стареют, “сцепляются” и не выводятся организмом. А значит, наши ткани быстро тускнеют и увядают. Так что хотим быть юны и прекрасны — меняем стиль жизни: ходим пешком каждый день, ложимся до 23 и встаем до 8, питаемся свежими фруктами, овощами, сложными углеводами и рыбой! И пробуем по назначению доктора фотоакустические антиэйдж-технологии (лечение высокоинтенсивным светом на клеточном уровне!) — они, не травмируя кожу, разрушают гликированный коллаген и стимулируют синтез второй молодости!»