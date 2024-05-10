5 крутых дерматологов — они знают все об акне, розацеа, родинках и правильном уходе за кожей

Продолжаем знакомство с лауреатами нашей ежегодной премии «Новые имена в медицине Петербурга»!
На Михаиле Гусарове: пиджак и джинсы RED SEPTEMBER, ботинки MISLISTUDIO
Михаил Гусаров
дерматовенеролог
клиника «Меланома Юнит», Клиника Медицины Кожи
Будущий кандидат медицинских наук (Михаил готовится к защите диссертации об организации скрининга новообразований кожи) начинал как общий врач-дерматовенеролог, а теперь работает преимущественно с диагностикой рака кожи. Чтобы заранее выявлять и предупреждать меланому, Гусаров составляет «паспорт родинок» — специальным аппаратом с функцией ИИ делает несколько снимков лица и тела и отслеживает в программе изменения на коже. Записаться на процедуру может любой, но назначает ее Михаил не всем (маркер настоящего, а не «продающего» врача!) — только тем, у кого могут быть риски. К примеру, в семейном анамнезе есть рак кожи, при наследственных синдромах или если на теле более 100 родинок.
Гусаров силен не только в высоких технологиях, но и в продвинутой коммуникации. После стажировки из Европейской школы дерматоонкологии в Германии (топ-10 мировых образовательных платформ для дерматологов!) Михаил импортировал тимбилдинг-схему онкотерапии и теперь применяет ее в России. Работает это так: сначала дерматологи собирают анамнез — осматривают все родинки с помощью дерматоскопа и если подозревают неладное (перечень опасностей в гайдлайнах), берут образец кожи и передают его патоморфологам. Те идентифицируют заболевание по клеточному анализу и возвращают результат дерматологам, которые уже успели позвать коллег-онкологов, чтобы назначить лечение! По мнению Михаила, сильное и синхронно-слаженное врачебное комьюнити — ключ к развитию медицины, поэтому он и сам обучает начинающих специалистов: с 2023 года читает лекции по дерматовенерологии и онкодиагностике на медфаке СПбГУ. Кстати, свои знания Гусаров применяет не только в терапии и на академическом поприще, но и в бьюти: доктор учился в лондонском The Royal Society of Medicine, поэтому знает, как красиво очертить овал лица, разгладить морщины и поднять скулы эстетической контурной пластикой (процедурой безоперационного омоложения). А заодно можно и родинки проверить!
«Многие думают, что жителям северных стран не так страшны заболевания кожи — ведь солнце нас посещает редко. Статистика же говорит об обратном: соскучившись по теплу, многие петербуржцы, приехав на море, пренебрегают фотозащитой, надеясь “впитать как можно больше света”. Делать этого не стоит! И всегда помните о трех факторах защиты: следите за UV-индексом (любой смартфон имеет такую функцию), и если он равен или больше 2 — наносите SPF. На пляж выходите утром до 11 или вечером после 16 часов. И раз в год посещайте дерматолога».
Анна Бессалова
дерматовенеролог, патоморфолог, к.м.н.
Lahta Clinic, СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Врач-исследователь, выпускница СПбГУ и ведущего европейского Центра дерматопатологии при медфаке Карлова университета в Праге (глаз к глазу за микроскопом с мировыми специалистами!) принимает пациентов с воспалительными заболеваниями кожи, атопией, редкими дерматозами, лимфомами и кожными осложнениями ревматологических заболеваний! Оценивать десятки факторов, изучать результаты биопсии (сложного анализа изменений клеток и тканей), чтобы поставить правильный диагноз и выбрать лучшую тактику терапии, Бессалова научилась в Центре лимфом кожи, где всего в 25 лет (!) оказалась в должности врача-дерматовенеролога и патоморфолога (этот специалист изучает патопроцессы на уровне органов, тканей и клеток! — Прим. ред.).
По мнению кандидата наук, присказки «Одно лечим, другое калечим» для хорошего врача не существует — лечение нужно проводить комплексно, заранее прогнозируя и предупреждая риски. Ее диссертация, несколько научных статей и два доклада на конгрессах Европейской академии дерматологии и венерологии посвящены лечению кожных осложнений после трансплантации костного мозга. Анна — сторонник системности во всем: от терапии до базового ухода, и противник средств «на всякий случай».
«Внимание, шок-контент! Если использовать гель для душа лишь в особо важных местах и забыть про мочалку, то не случится никакой катастрофы, наоборот — кожа скажет большое спасибо (ведь так вы не смоете с нее естественный защитный слой). Второй бьюти-инсайд: если хотите гладкую и ухоженную кожу, то выбирайте специальные увлажняющие средства (они называются “эмоленты”), а не косметические или органические масла, даже самого первого и холодного отжима».
Виктория Заярная
дерматовенеролог, косметолог
клиника эстетический медицины «Эстем»
Врач родом из Мурманска (альма-матер — Петрозаводский университет) специализируется на терапии всех кожных болезней, но ее коронное — лечение прыщей при акне, розацеа, периоральном дерматите и даже вторичных инфекциях. Заярная не считает ретиноиды (тиктоки о пользе витамина А бьют миллионные рекорды!) решением любых проблем и знает, когда нужно перейти на препараты-андрогены, когда — применить дополнительную методику спиронолактон (строго вместе с эндокринологом), а в каком случае — посоветовать консультацию психотерапевта (между воспалениями и стрессом прямая связь — научно доказано).
Про то, как подбирать уход для несовершенной, чувствительной, возрастной (в том числе подростковой) кожи, Виктория рассказывает как на приемах в клинике, так и в блоге dr.freeskin, и к тому же организует онлайн-школы — для врачей по лечению акне и розацеа, для пациентов по алгоритму бьюти-рутины и разоблачению бесконечных авторских гайдов. Инсайд: если очередной «эксперт» пишет, что акне определяют по анализам, выходите из чата. Первый шаг диагностики — осмотр врачом!
«Бьюти-коучи и их рекламные рилсы не помогают, тем не менее научный факт — баночек в ванной должно быть не больше, а меньше. Уход из 10 или даже 5–7 ступеней избыточен, вне зависимости от типа кожи или, например, этноса. Так что корейские “12 шагов” я бы не советовала — генерально все мы устроены одинаково. Грамотная рутина состоит всего из трех шагов: очищение — увлажнение — фотозащита. И главное правило — 100-процентный мэтч человека и средства. Это особенно актуально, поскольку многие уверены в универсальности гидрофильного масла (хотя иногда достаточно умыться водой!), кислот (могут спровоцировать розацеа) и витамина С (не все формы подходят чувствительной коже). Так что подбирать хорошие мультифункциональные средства лучше с дерматологом».
Александра Сёмова
дерматолог, косметолог, трихолог
MK Clinic & Beauty Клиники Пирогова
К наследнице врачебной семьи (отец и прадед Александры были врачами) и выпускнице Университета Мечникова на преображение приезжают со всей страны: технологии, которые она применяет — это hi-tech от медицины. Например, чтобы определить глубинные причины воспалений на коже, Сёмова делает тест на выявление скрытых пищевых непереносимостей по крови, а чтобы вылечить акне — проводит безболезненную фотодинамическую терапию для обновления и реструктуризации тканей на уровне клетки (методика особенно деликатна к коже, поскольку пришла в эстетическую медицину из дерматоонкологии)!
Быстро разбираться в технологиях и терапии новых заболеваний (как трихолог она занимается восстановлением волос после того-о-чем-устали-говорить — COVID-19!) Александре позволяет постоянный тюнинг знаний и участие в конференциях (месяц назад вернулась из Москвы с презентации итальянского аппарата для омоложения и подтяжки лица, тела и… щиколоток). А легко объяснять, для чего и как применяются бьюти-уколы, аппараты и сыворотки — опыт работы в Кабине красоты Chanel (это база!). Александра вообще обожает делиться знаниями: в блоге doctor.semova популярно объясняет, что состояние кожи и ЖКТ связаны напрямую, какие показатели нужно проверить перед любой процедурой (спойлер: топ-3 — белок, ферритин и цинк) и почему очищение кожи распариванием в бане — миф (причем опасный!).
«Как понять: этот дерматолог-косметолог — супер или “ну такое”? Первый признак классного доктора — он всегда учится, ведь гайдлайны меняются быстро: еще 10 лет назад ботокс кололи совершенно иными дозировками и в другие “точки”. Если ваш специалист до сих пор не в курсе, лучше поискать другого (побочки от неправильной инъекции могут быть очень неприятные). Второй — стерильность на уровне инстинкта. Если доктор продолжил процедуру в перчатках, которыми только что успел потрогать свой телефон, бегите от него, как от песчаного червя».
Алена Щербатых
дерматовенеролог, трихолог, косметолог
NovoClinic
Алена знает ответы на вечноактуальные вопросы — лечит акне, розацеа и себорейный дерматит. Причем не только кремами и сыворотками, а комплексно — по собственной (и проверенной на практике!) схеме сбора анамнеза: корректирует сопутствующие проблемы со здоровьем (часто высыпания и серый цвет лица связаны не с дерматологическими проблемами, а с синдромом хронической усталости), помогает наладить ментальное самочувствие и отношения с едой. Поскольку Алена не только дерматовенеролог, но и косметолог — проводит высокотехнологичную лазерную терапию и воспалительных, и хронических, и вирусных заболеваний кожи! А как трихолог виртуозно возвращает женщинам и мужчинам густые и красивые локоны — подбирает персональные стратегии борьбы с алопецией и реактивным выпадением волос из-за стресса или влияния глубинных провоцирующих факторов (от дефицита нутриентов до проблем с щитовидкой)! Пообщаться с доктором можно не только на консультации — как ухаживать за кожей и волосами, она рассказывает в блоге dr.alenka и в авторском онлайн-курсе «Секреты дерматолога».
«Хороший дерматовенеролог должен быть “распределительной шляпой”, как в Хогвартсе, и знать, к какому узкому специалисту направить пациента. Тонус, здоровье, метаболизм кожи лица и тела тесно связаны с прикусом, осанкой и дыханием — поэтому, чтобы успешно устранять брыли, отечность и второй подбородок, желательно работать в команде со стоматологами, ортопедами и аллергологами-пульмонологами!»
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