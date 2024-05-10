5 крутых дерматологов — они знают все об акне, розацеа, родинках и правильном уходе за кожей

Михаил Гусаров

дерматовенеролог

клиника «Меланома Юнит», Клиника Медицины Кожи

Будущий кандидат медицинских наук (Михаил готовится к защите диссертации об организации скрининга новообразований кожи) начинал как общий врач-дерматовенеролог, а теперь работает преимущественно с диагностикой рака кожи. Чтобы заранее выявлять и предупреждать меланому, Гусаров составляет «паспорт родинок» — специальным аппаратом с функцией ИИ делает несколько снимков лица и тела и отслеживает в программе изменения на коже. Записаться на процедуру может любой, но назначает ее Михаил не всем (маркер настоящего, а не «продающего» врача!) — только тем, у кого могут быть риски. К примеру, в семейном анамнезе есть рак кожи, при наследственных синдромах или если на теле более 100 родинок.

Гусаров силен не только в высоких технологиях, но и в продвинутой коммуникации. После стажировки из Европейской школы дерматоонкологии в Германии (топ-10 мировых образовательных платформ для дерматологов!) Михаил импортировал тимбилдинг-схему онкотерапии и теперь применяет ее в России. Работает это так: сначала дерматологи собирают анамнез — осматривают все родинки с помощью дерматоскопа и если подозревают неладное (перечень опасностей в гайдлайнах), берут образец кожи и передают его патоморфологам. Те идентифицируют заболевание по клеточному анализу и возвращают результат дерматологам, которые уже успели позвать коллег-онкологов, чтобы назначить лечение! По мнению Михаила, сильное и синхронно-слаженное врачебное комьюнити — ключ к развитию медицины, поэтому он и сам обучает начинающих специалистов: с 2023 года читает лекции по дерматовенерологии и онкодиагностике на медфаке СПбГУ. Кстати, свои знания Гусаров применяет не только в терапии и на академическом поприще, но и в бьюти: доктор учился в лондонском The Royal Society of Medicine, поэтому знает, как красиво очертить овал лица, разгладить морщины и поднять скулы эстетической контурной пластикой (процедурой безоперационного омоложения). А заодно можно и родинки проверить!

«Многие думают, что жителям северных стран не так страшны заболевания кожи — ведь солнце нас посещает редко. Статистика же говорит об обратном: соскучившись по теплу, многие петербуржцы, приехав на море, пренебрегают фотозащитой, надеясь “впитать как можно больше света”. Делать этого не стоит! И всегда помните о трех факторах защиты: следите за UV-индексом (любой смартфон имеет такую функцию), и если он равен или больше 2 — наносите SPF. На пляж выходите утром до 11 или вечером после 16 часов. И раз в год посещайте дерматолога».