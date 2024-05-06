4 отличных (доказательных!) аллерголога Петербурга, которые лечат и взрослых, и детей

Редакция «Собака.ru» (уже четвертый год подряд!) проводит ресерч, без преувеличения жизненно необходимый каждому петербуржцу, и публикует в самом полезном номере в году (майском!) справочник молодых и талантливых медиков, которым доверяют горожане. Все они — адепты доказательной медицины, успевают писать кандидатские и гайды, получают патенты, ведут научпоп-блоги и даже владеют киберножом. Этот рейтинг читает весь Петербург!
За четыре года работы нашего проекта мы собрали в списке наших (и ваших!) контактов более 100 имен: кардиологи и психотерапевты, офтальмологи и проктологи, эндокринологи и гастроэнтерологи. Они лечат, спасают (и дают!) жизни, «топят» за инклюзию, открывают свои first-in-class-клиники, выступают на международных конгрессах, защищают диссертации, разрабатывают уникальные технологии и могут дать экспертное заключение по любому кейсу: от сложного клинического случая до хайп-инфоповода (оземпика или очередного канцерогена в коле).
Знакомство с лауреатами 2024-го начнем с самых крутых аллергологов. Они проводят сверхточную молекулярную диагностику, избавляют от кашля, чихания и ринита иммуно- и биотерапией и не обвиняют в крапивнице сладости, молочку и орехи!
На Ольге Жоголевой: платье MY812, пиджак USHATAVA, серьги 47 STORE
Ольга Жоголева
аллерголог-иммунолог, к. м. н., основатель и главный врач Everyday Clinic
Фаундер и главврач первой (!) петербургской клиники доказательной медицины с упором на аллергологию и иммунологию, дерматологию, терапию, эндокринологию, ревматологию и педиатрию! Известна тем, что берется за сложные комбослучаи — аллергию с бронхиальной астмой и атопическим дерматитом! А заодно разбирается с пищевыми непереносимостями, хронической крапивницей и помогает студентам вернуться в форму после изматывающих сессий (как стресс сказывается на иммунитете молодых ученых — тема ее кандидатской диссертации!).
Действует Ольга дедуктивным методом, но не как Бенедикт Камбербэтч, а по гайдлайнам Европейской Академии Аллергии и Клинической Иммунологии (EAACI), в которой состоит: расследование начинает с подбора диагностики под человека (а не человека под диагностику), а заканчивает определением триггера или полным снятием обвинения. Про аллергические красные флаги и генетику проблемы, перспективы «перерасти» заболевание и вероятность спутать его с непереносимостью, недостаточностью ферментов или даже отравлением Ольга рассказывает не только на приеме. Обо всем этом Жоголева пишет (и рисует!) в книгах «Аллергия и как с ней жить: руководство для всей семьи» и «Пищевая аллергия. Как с ней справиться?» (общий тираж — 9 000 экземпляров!). А еще делится в блоге allergo_doc экополезностями (как утилизировать лекарства!) и аллергологическим шок-контентом: тесты на IgG к пищевым продуктам, которые до сих пор назначают многим пациентам, на самом деле показывают не потенциальный аллерген, а то, что человек просто ел ранее!
Если вы профессионал, то Ольга подумала и о вас: ее авторская программа обучения «Современные аспекты аллергологии и иммунологии» — курс-феномен, пройдя который врач подтверждает свое право работать по специальности!
«Как обеспечить стабильную работу иммунной системы? Бывайте на природе (Финском заливе!), контактируйте с растениями (обнимайте березу!) и животными (наглаживайте корги!) — тогда вы заселите кожу и слизистые полезными бактериями (но, конечно, не забывайте мыть руки!). И питайтесь сбалансированно, например по принципу средиземноморской диеты: 60 % рациона — растительная пища с фокусом на разноцветные свежие и минимально обработанные овощи и фрукты, бобовые, цельнозерновые злаки. Тогда бактерии будут вырабатывать молекулы-регуляторы, которые снизят склонность иммунной системы к ошибкам (в виде аллергии) и затяжному воспалению (например, тяжелой форме COVID-19)».
Никакого неймдроппинга, все по науке! Вот критерии, по которым мы делаем самый полезный листинг года:
— образование, стажировки в российских и зарубежных вузах и клиниках;
— научная деятельность, публикации в медицинских журналах, членство в российских и международных профессиональных сообществах;
— просветительская и преподавательская работа, медицинские инициативы;
— ведение или участие в работе профессиональных групп в социальных сетях, сайтов;
— социальная активность, участие в благотворительности и общественно значимых проектах;
— работа по принципам доказательной медицины и междисциплинарности;
— владение иностранными языками;
— возраст до 40 лет включительно.
Дарья Ней
аллерголог-иммунолог, терапевт
Lahta Clinic, сервисы Docma и Helzy
Выпускница Петербургского педиатрического университета — специалист по выявлению причин всех аллергосостояний: от крапивницы до наследственного ангиоотека и иммунодефицитов. Чтобы определить причину ринита или, например, пищевой аллергии (и даже заранее оценить, подойдет ли человеку лечение) — использует молекулярную диагностику, определяя истинных виновников реакции — конкретные молекулы (!) аллергена. И вот уже сняты обвинения со всех подозреваемых орехов (приговор вынесен фундуку!), а с милкшейками заключено мировое соглашение — из меню уходит только термически необработанное молоко.
Дарья — гик от медицины: ежегодно участвует в [Не]Конференции («Череп и кости» врачей докмедицины), прошла курс профобмена информацией в МГУ (а значит, легко переключается с научной дискуссии на медицинском на консультацию русскимчеловеческим!). А еще апгрейдит знания по аллергологии и иммунологии на курсе у Ольги Жоголевой (вновь в нашем рейтинге «Новые имена в медицине Петербурга» встретились учитель и ученик!).
«Для иммунитета опасна стерильность, ведь он постоянно взаимодействует с раздражителями, вирусами, бактериями и должен уметь с ними справляться. Прокачать “защиту” детского организма можно полноценным рационом (это доказано: разнообразное питание в раннем возрасте снижает риск развития пищевой аллергии в дальнейшем!) и, например, игрой в песочнице — так организм заселяется разнообразной микрофлорой. А вакцинация актуальна не только для детей, но и для взрослых! Важно раз в 10 лет ревакцинироваться от коклюша, дифтерии и столбняка, не забывать про прививки от клещевого энцефалита (от него до сих пор не существует лечения), гриппа, гепатита А и В и ВПЧ и обсуждать со своим врачом, какие еще прививки необходимы именно вам».
Татьяна Омельченко
аллерголог-пульмонолог, педиатр
Детский пульмонологический центр Петербургского НИИ Фтизиопульмонологии
Специалист старейшего в России научно-клинического центра (Института фтизиопульмонологии) с дипломом Университета Мечникова лечит сезонный ринит, конъюнктивит, крапивницу, пороки легких и бронхов. А еще занимается профилактикой проблем дыхания у детей, которые родились раньше срока и находились на кислородной поддержке. Сейчас с коллегами из института (в том числе с пульмонологом Кириллом Сергеевым, лауреатом «Новых имен в медицине — 2023»!) Татьяна развивает проект «Школа: пульмонология и аллергология» — популярно объясняет родителям, как правильно использовать баллончики для ингаляции и как отличить аллергический кашель от простудного. И готовит цикл лекций для врачей-педиатров — о безопасном гормональном лечении аллергии.
В своей практике доктор Омельченко использует hi-tech-методы! При тяжелой и неконтролируемой астме, атопическом дерматите применяет биотерапию — лечение антителами, созданными в лабораториях генной инженерии (код каждой молекулы проверен на безопасность для человека!). Антитела прицельно «бьют» по аллергену, не затрагивая здоровые клетки, и «пробуждают» защитные рефлексы организма.
«Стресс, как ничто иное, может усугубить аллергию, астму и дерматит. Поэтому если после назначенных аллергологом лекарств ситуация не меняется и врач рекомендует проконсультироваться с психологом или психотерапевтом — прислушайтесь, это совет грамотного специалиста».
Наталья Осипенко
аллерголог-иммунолог, пульмонолог
Детская городская больница № 19 им. К. А. Раухфуса, Петербургский НИИ Фтизиопульмонологии
Любимая ЦА доктора Осипенко — пациенты от 0 до 18 лет: Наталья специализируется именно на подборе терапии для детей. Лечит болезни дыхательной системы, аллергический риноконъюнктивит, поллиноз, пищевую аллергию и энтеропатию (поражение кишечника, вызывающее аллергические реакции). И профилактирует «атопический марш»: перерастание атопического дерматита в ринит и астму у трехмесячных малышей (в этом возрасте впервые может проявиться аллергия!).
К члену Европейской ассоциации аллергологов-иммунологов EAACI можно обратиться за обычной консультацией, помощью в случае форс-мажора (например, при отеке Квинке!) и избавлением от аллергии — пищевой, лекарственной и инсектной (вызванной укусами насекомых). В зависимости от кейса, Наталья подберет медикаменты (кремы, спреи или ингаляторы) или назначит аллергенспецифическую иммунотерапию (АСИТ) — лечение самим аллергеном в малых дозах, чтобы организм отучился чихать и кашлять на триггер. С помощью АСИТ можно наверняка и надолго распрощаться с реакцией на пыльцу березы и клещей домашней пыли (жутко, но они есть в каждой квартире, и, кажется, это нормально)!
«На развитие аллергии (кстати, это не заболевание, а факт неправильной работы иммунной системы!) значительно влияет экология — высокий процент промышленных компонентов в пище и бытовой химии нарушает барьеры организма. Противодействовать этому можно и нужно: ведите здоровый спортивный образ жизни, откажитесь от сладостей (особенно синтетических, разноцветных) и снизьте количество средств для уборки — оставьте только самые необходимые, с минимальным количеством примесей. Но здесь внимание! Не покупайтесь на гринвошинг и завлекательные надписи “зеленая марка”, “биопродукт”. Настоящие экосредства всегда сертифицированы».
Знакомьтесь с лауреатами премии «Новые имена в медицине» 2021-2024 и находите «своего» специалиста в нашем полном справочнике лучших молодых врачей Петербурга.
Текст: Дарья Скаянская
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