4 отличных (доказательных!) аллерголога Петербурга, которые лечат и взрослых, и детей

Ольга Жоголева

аллерголог-иммунолог, к. м. н., основатель и главный врач Everyday Clinic

Фаундер и главврач первой (!) петербургской клиники доказательной медицины с упором на аллергологию и иммунологию, дерматологию, терапию, эндокринологию, ревматологию и педиатрию! Известна тем, что берется за сложные комбослучаи — аллергию с бронхиальной астмой и атопическим дерматитом! А заодно разбирается с пищевыми непереносимостями, хронической крапивницей и помогает студентам вернуться в форму после изматывающих сессий (как стресс сказывается на иммунитете молодых ученых — тема ее кандидатской диссертации!).

Действует Ольга дедуктивным методом, но не как Бенедикт Камбербэтч, а по гайдлайнам Европейской Академии Аллергии и Клинической Иммунологии (EAACI), в которой состоит: расследование начинает с подбора диагностики под человека (а не человека под диагностику), а заканчивает определением триггера или полным снятием обвинения. Про аллергические красные флаги и генетику проблемы, перспективы «перерасти» заболевание и вероятность спутать его с непереносимостью, недостаточностью ферментов или даже отравлением Ольга рассказывает не только на приеме. Обо всем этом Жоголева пишет (и рисует!) в книгах «Аллергия и как с ней жить: руководство для всей семьи» и «Пищевая аллергия. Как с ней справиться?» (общий тираж — 9 000 экземпляров!). А еще делится в блоге allergo_doc экополезностями (как утилизировать лекарства!) и аллергологическим шок-контентом: тесты на IgG к пищевым продуктам, которые до сих пор назначают многим пациентам, на самом деле показывают не потенциальный аллерген, а то, что человек просто ел ранее!

Если вы профессионал, то Ольга подумала и о вас: ее авторская программа обучения «Современные аспекты аллергологии и иммунологии» — курс-феномен, пройдя который врач подтверждает свое право работать по специальности!

«Как обеспечить стабильную работу иммунной системы? Бывайте на природе (Финском заливе!), контактируйте с растениями (обнимайте березу!) и животными (наглаживайте корги!) — тогда вы заселите кожу и слизистые полезными бактериями (но, конечно, не забывайте мыть руки!). И питайтесь сбалансированно, например по принципу средиземноморской диеты: 60 % рациона — растительная пища с фокусом на разноцветные свежие и минимально обработанные овощи и фрукты, бобовые, цельнозерновые злаки. Тогда бактерии будут вырабатывать молекулы-регуляторы, которые снизят склонность иммунной системы к ошибкам (в виде аллергии) и затяжному воспалению (например, тяжелой форме COVID-19)».