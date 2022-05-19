3 проверенных психиатра Петербурга — им можно рассказать все

Никита Залевский

психиатр клиники «Тет-а-тет».

Тактичность, честность, неравнодушие, отсутствие менторства, патернализма и обесценивания — основные принципы работы психиатра Залевского. Эти навыки Никита применяет в работе с петербуржцами: он занимается диагностикой, определением тактики лечения и медикаментозной терапией ментальных расстройств.

Во время прохождения ординатуры участвовал в проведении электросудорожной терапии (раньше ее называли электрошоковой). По его словам, часто она воспринимается как инструмент карательной психиатрии, жесткое средство борьбы с инакомыслящими или нейротипичными людьми, но на самом деле это безопасный и эффективный метод лечения.

Какой совет вы можете дать петербуржцам для сохранения ментального здоровья?

Регулярные физические нагрузки благоприятно сказываются на общем эмоциональном состоянии, хронический стресс и межличностные конфликты могут приводить к депрессии, а сама депрессия, возможно, коррелирует с повышенным риском деменции в пожилом возрасте. Ведите здоровый образ жизни, регулярно занимайтесь сексом и физкультурой, хорошо питайтесь, старайтесь поддерживать здоровый климат в ваших романтических/дружеских отношениях и относитесь к себе с пониманием, снисхождением, принятием и любовью.