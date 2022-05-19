3 проверенных психиатра Петербурга — им можно рассказать все

В мае «Собака.ru» провела премию «Новые имена в медицине Петербурга 2022». Делимся списком лучших психиатров. Они эффективно и тактично избавляют петербуржцев от тревоги, апатии, депрессии и других расстройств эмоциональной сферы. Борются со стигматизацией ментальных проблем, учат открыто просить помощи и не стесняться себя.
На Антоне Костине: джинсы и рубашка Anteater, шарф F.F.C.
Антон Костин
психиатр, психотерапевт, нарколог, руководитель отделения психиатрии и психотерапии Lahta Clinic.
Врач-универсал, который способен разобраться в любой проблеме: чаще всего это расстройства эмоциональной сферы — депрессии, расстройства биполярного спектра, тревожные расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство.
Антон стажировался психиатрическом отделении клиники Каролинского института в Стокгольме, а в России ему удалось собрать собственную команду молодых профессионалов с горящими глазами.
В чем главная сложность в вашей работе?
Стигматизированность ментальных расстройств, восприятие их как чего-то постыдного, хотя практически каждый человек на протяжение жизни сталкивается с такими проблемами.
Никита Залевский
психиатр клиники «Тет-а-тет».
Тактичность, честность, неравнодушие, отсутствие менторства, патернализма и обесценивания — основные принципы работы психиатра Залевского. Эти навыки Никита применяет в работе с петербуржцами: он занимается диагностикой, определением тактики лечения и медикаментозной терапией ментальных расстройств.
Во время прохождения ординатуры участвовал в проведении электросудорожной терапии (раньше ее называли электрошоковой). По его словам, часто она воспринимается как инструмент карательной психиатрии, жесткое средство борьбы с инакомыслящими или нейротипичными людьми, но на самом деле это безопасный и эффективный метод лечения.
Какой совет вы можете дать петербуржцам для сохранения ментального здоровья?
Регулярные физические нагрузки благоприятно сказываются на общем эмоциональном состоянии, хронический стресс и межличностные конфликты могут приводить к депрессии, а сама депрессия, возможно, коррелирует с повышенным риском деменции в пожилом возрасте. Ведите здоровый образ жизни, регулярно занимайтесь сексом и физкультурой, хорошо питайтесь, старайтесь поддерживать здоровый климат в ваших романтических/дружеских отношениях и относитесь к себе с пониманием, снисхождением, принятием и любовью.
Егор Голосов
заведующий отделением Психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко, врач-психиатр клиники «Душевный доктор».
В государственной клинике работает с «острыми» пациентами, в частной - с расстройствами настроения, которых, в силу последних событий, стало больше. Егор специализируется на лечении всего спектра психических расстройств, но особенно тяготеет к лечению депрессивных эпизодов, биполярного аффективного расстройства. Сторонник доказательной медицины. По словам доктора, в российском здравоохранении необходим тотальный переход на строго научный подход в обследовании и лечении, следование принципам evidence based medicine. Увы, психиатрия остается специальностью, где околонаучные, бездоказательные подходы широко распространены, а страдают от этого прежде всего пациенты.
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