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Здоровье

3 проверенных психиатра Петербурга — им можно рассказать все

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В мае «Собака.ru» провела премию «Новые имена в медицине Петербурга 2022». Делимся списком лучших психиатров. Они эффективно и тактично избавляют петербуржцев от тревоги, апатии, депрессии и других расстройств эмоциональной сферы. Борются со стигматизацией ментальных проблем, учат открыто просить помощи и не стесняться себя.

Данил Ярощук

На Антоне Костине: джинсы и рубашка Anteater, шарф F.F.C.

Антон Костин

психиатр, психотерапевт, нарколог, руководитель отделения психиатрии и психотерапии Lahta Clinic.

Врач-универсал, который способен разобраться в любой проблеме: чаще всего это расстройства эмоциональной сферы — депрессии, расстройства биполярного спектра, тревожные расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство.

Антон стажировался психиатрическом отделении клиники Каролинского института в Стокгольме, а в России ему удалось собрать собственную команду молодых профессионалов с горящими глазами.

В чем главная сложность в вашей работе?

Стигматизированность ментальных расстройств, восприятие их как чего-то постыдного, хотя практически каждый человек на протяжение жизни сталкивается с такими проблемами.

Никита Залевский

Никита Залевский

психиатр клиники «Тет-а-тет».

Тактичность, честность, неравнодушие, отсутствие менторства, патернализма и обесценивания — основные принципы работы психиатра Залевского. Эти навыки Никита применяет в работе с петербуржцами: он занимается диагностикой, определением тактики лечения и медикаментозной терапией ментальных расстройств.

Во время прохождения ординатуры участвовал в проведении электросудорожной терапии (раньше ее называли электрошоковой). По его словам, часто она воспринимается как инструмент карательной психиатрии, жесткое средство борьбы с инакомыслящими или нейротипичными людьми, но на самом деле это безопасный и эффективный метод лечения.

Какой совет вы можете дать петербуржцам для сохранения ментального здоровья?

Регулярные физические нагрузки благоприятно сказываются на общем эмоциональном состоянии, хронический стресс и межличностные конфликты могут приводить к депрессии, а сама депрессия, возможно, коррелирует с повышенным риском деменции в пожилом возрасте. Ведите здоровый образ жизни, регулярно занимайтесь сексом и физкультурой, хорошо питайтесь, старайтесь поддерживать здоровый климат в ваших романтических/дружеских отношениях и относитесь к себе с пониманием, снисхождением, принятием и любовью.

Антон Голосов

Егор Голосов

заведующий отделением Психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко, врач-психиатр клиники «Душевный доктор».

В государственной клинике работает с «острыми» пациентами, в частной - с расстройствами настроения, которых, в силу последних событий, стало больше. Егор специализируется на лечении всего спектра психических расстройств, но особенно тяготеет к лечению депрессивных эпизодов, биполярного аффективного расстройства. Сторонник доказательной медицины. По словам доктора, в российском здравоохранении необходим тотальный переход на строго научный подход в обследовании и лечении, следование принципам evidence based medicine. Увы, психиатрия остается специальностью, где околонаучные, бездоказательные подходы широко распространены, а страдают от этого прежде всего пациенты.

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Теги:
Новые имена в медицине 2022
Материал из номера:
Май

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