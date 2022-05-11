«Новые имена в медицине Петербурга»: 8 молодых гинекологов, которым можно доверять

Следят за беременностью и принимают роды, лечат сложнейшие гинекологические заболевания и выявляют предраковые состояния.
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Юлия Шишкина
акушер-гинеколог «СМ-Клиника» в СПб, к.м.н.
К кандидату наук, гинекологу-эндокринологу и репродуктологу обращаются за помощью в подготовке к беременности, амбулаторным и стационарным лечением, интимной пластикой. Доктор Шишкина защитила кандидатскую о хирургическом лечении миомы матки, стажировалась в итальянском Турине (там же обучалась у известного профессора Армандо Ромео), Хорватии и на Мальте. Разработала свой способ ушивания раны на матке после ее оперативного лечения.
В работе руководствуется принципом партисипативности, то есть разделения ответственности между врачом и пациентом: оба должны быть заинтересованы в излечении и прилагать к этому все усилия. Свободное время проводит с сыновьями, выращивает в саду розы и рододендроны, изучает нутрициологию.
Что вы можете посоветовать петербурженкам для сохранения женского здоровья?
- Главный совет простой: не забывайте посещать врача-гинеколога каждый год, даже если у вас нет жалоб и симптомов заболеваний — это точно не гарантия их отсутствия! Здоровое питание, правильный образ жизни и минимум стресса — важнейшие составляющие нашего здоровья.
Патимат Мучарова
хирург-гинеколог Мариинской больницы, главный гинеколог холдинга «СМ-Клиника» в СПб
Проводит сложнейшие операции при миомах матки, эндометриозе и опухолях яичников, занимается эстетической гинекологией. Хирургическим навыкам доктор Мучарова обучалась в Центре эндоскопической хирургии IRCAD в Страсбурге (Франция), является тренером по лапароскопическому шитью в европейских центрах KARL STORZ, сейчас осваивает гинекологические операции на роботе Da Vinci. Доктор Мучарова считает, что за роботической хирургией будущее в современном лечении глубоко инфильтративного эндометриоза, пролапса тазовых органов, а также в хирургическом лечении пациентов с выраженным ожирением. Во время пандемии COVID-19 проработала три волны в «красной зоне» Мариинской больницы, оказывая помощь пациентам с средней и тяжелой степени.
Что бы вы хотели изменить в российской системе здравоохранения?
- Изменить хотелось бы многое, но с позиции врача хотелось бы усовершенствовать систему повышения квалификации медиков, сделать ее более доступной. Создать возможность посещать международные конференции и проходить стажировки в ведущих клиниках мира за счёт государственного бюджета. Обмен знаниями и опытом в медицине необходим.
Юрий Трифанов
онкогинеколог НМИЦ онкологии им. Петрова, к.м.н.
32-летний доктор Трифанов специализируется на лечении предраковых заболеваний и онкопатологий — рака шейки и тела матки, вульвы и яичников. Стажировался в центре подготовки эндоскопической хирургии и гинекологии Clermont-Ferrand (Франция), но больше гордится тем, что работает в одном из ведущих федеральных онкоцентров страны. Юрий Трифанов напоминает: общаясь с пациентами с онкозаболеваниями, важно быть не только врачом-онкологом, но и психологом. Ведь это особый вид болезни, с тяжелой эмоциональной и психологической нагрузкой. «Помимо врачебной работы — живу, когда на это остаётся свободное время. Его мало, а успеть нужно многое! Воспитываю сына, хочу чтобы он стал хорошим человеком».
Что мотивирует вас в сложной работе врача-онколога?
- Поправившиеся, живущие полной жизнью пациентки. Недавно ко мне заходила девушка, у которой в молодом возрасте был диагностирован рак на высокой стадии. Она справилась, уже 5 лет находится в ремиссии. После лечения гинекологических опухолей женщины чаще всего не могут иметь своих детей, и пациентка рассказала мне, что они с мужем усыновили ребенка. В такие моменты понимаешь, что из-за твоей работы у людей появляется возможность не только быть счастливыми, но и делать счастливыми других. Это очень важно.
Владимир Пакин
заведующий акушерским отделением Городской больницы №38 им Н.А. Семашко
Во время пандемии Владимир Пакин стремительно изучал тонкости инфектологии и реаниматологии, чтобы бороться с Covid-19 у беременных в Пушкине. За 2 года на его отделении вылечили более 1200 беременных петербурженок и молодых мам с коронавирусом, приняли 490 родов. Доктор Пакин играет на бас-гитаре в группе Steam Jet, коллекционирует виниловые пластинки и советует максимально осознанно подходить к вопросу рождения ребенка: «К сожалению, большая часть женщин к моменту планирования беременности уже имеют различные заболевания, которые могут проявится или обостриться во время беременности и привести к развитию осложнений. Готовиться нужно и физически, и психологически».
Александра Искровская
акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, сооснователь клиники NovaVita
Эксперт по ведению сложных случаев беременности и пренатальной диагностике. В 2021-м доктор Искровская прошла обучение в Центре медицины матери и плода Барселонского университета, там же защитила научную работу и получила диплом. Повышала квалификацию в Лондоне и Израиле, полученный в зарубежных странах опыт использует в российской медицине. 4 года назад Александра стала сооснователем клиники NovaVita: сейчас там наблюдается более 200 беременных, многих из которых можно отнести к группе высокого риска. Также доктор Искровская работает в Медико-генетическом центре, где принимает беременных с высокими рисками хромосомных болезней и других патологий плода. Проводит УЗИ-диагностику пороков развития, при необходимости инвазивные исследования (хорионбиопсию, плацентобиопсию, амниоцентез) для определения генетических внутриутробных аномалий.
Алена Поликарпова
акушер-гинеколог W-clinic, Центра планирования семьи и репродукции
Алена специализируется на диагностике и лечении бесплодия, патологий шейки матки, инфекционных и эндокринных гинекологических заболеваний, а также аномальных маточных кровотечений. Активно использует в работе малоинвазивные вмешательства, чтобы терапия проходила безболезненно и быстро. «Меня мотивируют женщины — открытые, весёлые, взволнованные, такие разные, но все прекрасные. Обожаю женщин!», — говорит Алена. Врач напоминает, что профилактика лучше лечения. Ежегодный осмотр, регулярное прохождение скринингов на рак шейки матки и молочной железы помогут избежать опасных женских заболеваний, либо выявить их на ранней стадии.
Ангелина Яковлева (бывш. Романовская)
гинеколог-сексолог, ведущий специалист клиники «Медицинская коллегия»
Врач-просветитель и акушер-гинеколог с квалификацией по сексологии: доктор Яковлева уверена, что знания в этой области — обязательной навык для гинеколога. Ведь женское и сексуальное здоровье тонко переплетены! Стажировалась в лаборатории Harvard Medical School и университетской клинике Тампере (Финляндия), за время врачебной карьеры увидела акушерство и гинекологию с самых разнообразных сторон, принимая роды, работая на дородовом и послеродовом отделениях. Сейчас к ней, как правило, приходят как к личному врачу-гинекологу, но Ангелина по-прежнему с теплотой ведет беременных пациенток и проводит малые хирургические операции. А еще врач помогает ответить на сложные вопросы о сексуальном здоровье, которые многие из нас стесняются задать себе, интернету или близким.
Какими человеческим качествами должен обладать врач-гинеколог?
- Гуманность, уважение, любовь к женщинам. К сожалению, петербурженки по-прежнему боятся гинекологов. переживают, что на приеме начнутся оскорбления и ехидные комментарии: «А сколько у вас было половых партнеров?» Моя миссия – объяснить, что ходить к гинекологу не страшно. А план на ближайшее будущее — создание проекта помощи женщинам, столкнувшимися с болью при половой жизни. Здесь существует множество диагнозов, которые я могу поставить сама или вместе с другими смежными специалистами помочь пациентке.
Екатерина Хиврич
акушер-гинеколог, врач УЗИ, руководитель гинекологической службы Lahta Clinic
К эмпатичному доктору Хиврич обращаются по самым разным гинекологическим вопросам, отдельный пул пациенток — беременные петербурженки, в том числе те, кто столкнулся с осложнениями во время прошлой беременности. Уже в ординатуре НИИ им. Отта гинеколог поняла, что ей очень нравится работать с женщинами, ожидающими появление детей: «С одной стороны, ты ежедневно прикасаешься к волшебству, с другой — можешь помочь женщине провести этот опыт максимально позитивно». Сейчас Екатерина Хиврич в соавторстве с коллегой и акушер-гинекологом Олесей Ефимовой-Корзневой работает над книгой-гайдом для девочек-подростков, выпускниц детских домов: он ответит на частые вопросы о женском здоровье и физиологии, поможет девушкам лучше понять свой организм в условиях изоляции от информации.
Почему вы работаете в частной, а не государственной клинике?
- Чуть больше года я проработала заведующей женской консультацией, но «не вынесла душа поэта». В частной клинике я лучше осознаю смысл своей работы, вижу цели и задачи, которые передо мной стоят. Чувствую, что могу в большей степени помочь пациентам здесь, чем в государственной клинике. Парадокс, но это так. Мне больно за то, что творится в системе здравоохранения: начиная от обучения врачей, заканчивая распределением ресурсов.
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