«Новые имена в медицине Петербурга»: 8 молодых гинекологов, которым можно доверять

Юлия Шишкина

акушер-гинеколог «СМ-Клиника» в СПб, к.м.н.

К кандидату наук, гинекологу-эндокринологу и репродуктологу обращаются за помощью в подготовке к беременности, амбулаторным и стационарным лечением, интимной пластикой. Доктор Шишкина защитила кандидатскую о хирургическом лечении миомы матки, стажировалась в итальянском Турине (там же обучалась у известного профессора Армандо Ромео), Хорватии и на Мальте. Разработала свой способ ушивания раны на матке после ее оперативного лечения.

В работе руководствуется принципом партисипативности, то есть разделения ответственности между врачом и пациентом: оба должны быть заинтересованы в излечении и прилагать к этому все усилия. Свободное время проводит с сыновьями, выращивает в саду розы и рододендроны, изучает нутрициологию.

Что вы можете посоветовать петербурженкам для сохранения женского здоровья?

- Главный совет простой: не забывайте посещать врача-гинеколога каждый год, даже если у вас нет жалоб и симптомов заболеваний — это точно не гарантия их отсутствия! Здоровое питание, правильный образ жизни и минимум стресса — важнейшие составляющие нашего здоровья.