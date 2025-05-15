Топ-ортопеды Петербурга, которые знают все о здоровых коленях, сколиозе, hi-tech-восстановлении костей (и не только!)

«Починят» после перелома, расправят спину, вылечат «смартфонные» болезни и — супер-вау — научат мозг посылать телу правильные сигналы, а тело — двигаться как ниндзя!
Борис Доев
спортивный ортопед-травматолог, мануальный терапевт
Regen Clinic
Супермультидисциплинарный эксперт исправляет склоненные к экрану «техношеи», лечит отваливающиеся из-за гаджетов запястья, выпрямляет спины (нет универсально правильной осанки!) и без нейрочипов устраняет нарушения в работе тела. Как тебе такое, Илон Маск? Рассказываем. В 2021-м выпускник Первого меда основал клинику высокотехнологичной ортопедии Regen. Со стажировки в Германии привез FDM-терапию — убирает боли через мануальную работу со связками, фасциями, мышцами и сухожилиями. Разработал методику изготовления стелек — они оптимизируют биомеханику мышц, вектор работы суставов и… предотвращают травмы ног (архиважно для звезд КХЛ и фигурного катания — к Борису спортсмены стоят отдельной очередью). Но это еще не все: мэджик-стельки также решают проблемы с позвоночником и помогают при ухудшении памяти (нет перегрузки стоп, следовательно, кровоснабжение правильное и работа нейронов в норме)!
А недавно доктор Доев внедрил нейрофитнес-платформу для тренировок (по образу аппарата для подготовки космонавтов). Нейромышечные упражнения на ней строят в мозге новые нейронные связи, развивают ниндзя-выносливость и ультракоординацию, а еще в 2–3 раза ускоряют восстановление после операций на колено или таз.
Как нейромышечные тренировки создают спортсменов будущего?
«Вспомните, как в фильме “Каратэ-пацан” герой 1000 раз снимал, вешал и надевал куртку, и его мозг выработал скилл безошибочно командовать, а тело — моментально правильно выполнять движение? Это и есть принцип формирования и закрепления новых нейросвязей. Плюс врач задает аппарату усложненную амплитуду движений, чтобы “включить” в работу нужные мышцы и “активизировать” их потенциал. Баскетболист, к примеру, будет под нагрузкой оттачивать прыжки и изменение траектории бега на огромной скорости (так тренируются звезды НБА!). Мозг научится давать мышцам-стабилизаторам сигнал, чтобы они приняли удар на себя, не травмируя суставы, и не вывели спортсмена из игры в самый ответственный момент».
София Геворгиз
травматолог-ортопед
Клиника высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова СПбГУ
Доктор Геворгиз — профи в лечении деформаций позвоночника у детей и взрослых: от сколиоза до врожденных патологий (позвонки «бабочки»!) и редкой генетической миодистрофии Ландузи — Дежерина (почти не описана в медицинской литературе!). София не назначает лечение «на всякий пожарный» и точно знает, когда и чем поможет хирургия — она работает в Клинике высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова, где в операционной установлен аппарат КТ. Это значит, врачи прямо в процессе операции отслеживают, что все ткани послойно восстанавливаются правильно!
София успевает и в науку+просвещение: пишет кандидатскую, как улучшить жизнь пациентов со сколиозом, и ведет блог «Ортопедия без мракобесия», в котором позвонок к позвонку раскладывает мифы об осанке и ее коррекции (матрас — не жесткий, а удобный! нарушение осанки не нужно лечить, просто качайте мышцы спины и брюшного пресса!).
А еще София — на 1000% за дайверсити и мечтает провести бодипозитивный фэшн-показ с участием моделей со сколиозом («Новые имена в моде», вам блестящая идея коллаборации!).
Если криво сидеть, будет сколиоз?
«Трижды “нет”! Ни я, ни современная наука не знает, по какой причине возникает сколиоз, поэтому он и называется идиопатическим. Как помочь предупредить заболевание или не допустить, чтобы оно прогрессировало? Заниматься фитнесом! Да, в нашей медицинской парадигме при сколиозе табуируется любой спорт, но это неверно. На самом деле разрешены даже ассиметричные (теннис!) и контактные (хоккей!) нагрузки».
Никита Заборовский
травматолог-ортопед, нейрохирург, вертебролог, к.м.н.
НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена
Специалист по травматологии и ортопедии экстра-класса (кандидат наук и преподаватель СПбГУ!), Никита занимается хирургией позвоночника у взрослых: лечит грыжи межпозвонковых дисков, стеноз позвоночного канала, деформации и… опухоли! Вы знали, что рак (особенно молочной железы, легкого и почки) может метастазировать в кости, сдавливая спинной мозг и провоцируя паралич? Но вот хорошая новость: с этим можно справиться даже на 4-й стадии заболевания — удалить пораженный участок и восстановить главную опору нашего тела (позвоночник)! Дрим-тим хирургов Центра имени Вредена, в число которых входит Заборовский, — амбассадоры новых нейрохирургических методик! Первыми в стране начали делать персональные импланты из титана и полимера, которые подходят к скелету как ключ к замку (если предыдущие конструкции ломались в 20% кейсов, то показатель индивидуальных протезов — 0 поломок!).
А кроме того, Заборовский и Ko используют в своей работе искусственный интеллект и 3D-планирование — на экран выводятся цифровые модели костей и имплантов, хирург изучает их со всех сторон и находит идеальную конфигурацию. Так врач заранее понимает, какую тактику операции выбрать, чтобы не задеть жизненно важные органы и сосуды, под каким (оптимальным!) углом установить имплант и не просто заместить часть позвоночника, но и даже выровнять его!*
*Это похоже на компьютерную игру, где вы строите дом и можете менять детали, но как только осознаешь, что это не игра, а серьезная медицина — ловишь научный краш (редактор Собака.ru увидела демоверсию и до сих пор под впечатлением).
Психосоматика работает? Правильный ментальный настрой действительно ускоряет восстановление после операций?
«Практика отвечает — да. Помогает некий внутренний стержень, психоэмоциональное решение выздороветь. Одна из самых вдохновляющих историй: пациентка, которую до операции муж носил на спине, через полгода зашла в кабинет на каблуках. Как она рассказала — сначала ползала, потом на брусьях вставала на беговую дорожку, а затем постепенно начала ходить сама».
Никита Хусаинов
травматолог-ортопед, к. м. н.
Клиника детской хирургии и ортопедии петербургского НИИ фтизиопульмонологии
Выпускник лучшей школы ортопедии в России, Института имени Турнера, Хусаинов помогает детям и подросткам в любых случаях: от плоскостопия до травмы плеча и даже нарушений шейного отдела у людей с синдромом Дауна (занимался этим вопросом по просьбе для фонда «Даунсайд Ап»). А врачебное фирменное Никиты — лечение деформаций позвоночника: сколиоза, спондилеза, кифоза. Спинальной хирургии он учился в турецкой клинике Acıbadem (топ-3 симуляционных центров мира!). И сейчас вместе с коллегами по Институту фтизиопульмонологии (Хусаинов — старший научный сотрудник) — развивает направление динамической коррекции позвоночника.
Никита против радикальных вмешательств, которые делают из человека киборга, — в кандидатской диссертации доказал, что для исправления позвоночного столба и грудного отдела суровые, «обездвиживающие» металлоконструкции (пока сохраняющийся во многих больницах реликт советской медицины) не надо использовать. Пора, как Хусаинов и коллеги, переходить на быстрые (fast-track) и малоинвазивные вмешательства — после операции позвоночник (включая зону коррекции) сохраняет подвижность, а человек быстро восстанавливается!
Что делать, если что-то стрельнуло в спине, сломалось или сложносочиненный диагноз мешает мыслить трезво?
«Ключевое: не нагнетать и не жить установками медицины 1980-х. После любого перелома, как только врач разрешил “работать” конечностью, — смело двигаем ею и настраиваем организм на то, что мы восстанавливаемся. Установлен жутко звучащий “компрессионный перелом позвоночника”? Не приковываем себя к кровати, а живем — при диагнозе можно даже продолжать спортивную карьеру! Если иногда беспокоит боль в спине — разворачиваемся из позы креветки, в 90% случаев скоро отпустит. Но! Если боль не проходит, то идем не на иглоукалывание и магнитотерапию, а к врачу — проверить, нет ли лейкоза или эозинофильной гранулемы (спина часто “выдает” опасные состояния, но некоторые медики “звонки” почему-то пропускают)».
Матвей Шильцин
травматолог-ортопед, хирург
медицинский центр «XXI век», сервис Docma
Коронное доктора Шильцина — лечение тазобедренного сустава и коленей: от вывихов, разрывов связок и менисков до остеоартрита и спортивных повреждений. Он знает, когда нужна терапия нестероидными противовоспалительными препаратами и лечебная физкультура, когда — можно применить методы ортобиологии и простимулировать восстановление инъекциями плазмы, а в каком кейсе — от проблемы освободит только операция. Кстати, с миром артроскопической (ювелирной и малоинвазивной!) хирургии Матвея познакомил учитель — доктор Андрей Королев (внук конструктора Сергея Королева, запустившего в космос Гагарина!).
Нотабене: Шильцин консультирует не только пациентов! Для коллег он создал курс Easy Peasy MRI, где рассказывает о том, чему не учат в ординатуре (!), — например, как расшифровывать МРТ скелетно-мышечной системы (правильное декодирование — 80% успеха в диагностике и лечении травм).
Как дожить до 100, не хрустя коленями?
«Научный факт: коленный сустав травмируется чаще всего, поскольку у него сложная анатомия и биомеханика движения, а еще — сюрпризсюрприз — он эволюционно не предназначен для многих упражнений (от классических глубоких приседаний до спортивного захлеста голени и С-walk-танцев в хип-хопе!). Что делать? Даже если сегодня нет тренировки, а только рутинные 10 000 шагов — начните день с зарядки и растяжки. Следите за индексом массы тела — никакого бодишейминга, но чем больше жировой ткани, тем больше факторов воспаления. И не верьте в БАДы с коллагеном “для укрепления связок и сухожилий” — в желудке этот белок распадется на аминокислоты и совсем не факт, что “соберется” обратно в правильную молекулу и дойдет до нужных тканей. Лучше составьте свою стратегию “человека прямоходящего и не скрипящего” вместе с ортопедом».
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Текст: Дарья Скаянская
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