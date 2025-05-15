Топ-ортопеды Петербурга, которые знают все о здоровых коленях, сколиозе, hi-tech-восстановлении костей (и не только!)

Борис Доев

спортивный ортопед-травматолог, мануальный терапевт

Regen Clinic

Супермультидисциплинарный эксперт исправляет склоненные к экрану «техношеи», лечит отваливающиеся из-за гаджетов запястья, выпрямляет спины (нет универсально правильной осанки!) и без нейрочипов устраняет нарушения в работе тела. Как тебе такое, Илон Маск? Рассказываем. В ­2021-м выпускник Первого меда основал клинику высокотехнологичной ортопедии Regen. Со стажировки в Германии привез FDM-терапию — убирает боли через мануальную работу со связками, фасциями, мышцами и сухожилиями. Разработал методику изготовления стелек — они оптимизируют биомеханику мышц, вектор работы суставов и… предотвращают травмы ног (архиважно для звезд КХЛ и фигурного катания — к Борису спортсмены стоят отдельной очередью). Но это еще не все: мэджик-стельки также решают проблемы с позвоночником и помогают при ухудшении памяти (нет перегрузки стоп, следовательно, кровоснабжение правильное и работа нейронов в норме)!

А недавно доктор Доев внедрил нейрофитнес-платформу для тренировок (по образу аппарата для подготовки космонавтов). Нейромышечные упражнения на ней строят в мозге новые нейронные связи, развивают ниндзя-выносливость и ультракоординацию, а еще в 2–3 раза ускоряют восстановление после операций на колено или таз.

Как нейромышечные тренировки создают спортсменов будущего?

«Вспомните, как в фильме “Каратэ-пацан” герой 1000 раз снимал, вешал и надевал куртку, и его мозг выработал скилл безошибочно командовать, а тело — моментально правильно выполнять движение? Это и есть принцип формирования и закрепления новых нейросвязей. Плюс врач задает аппарату усложненную амплитуду движений, чтобы “включить” в работу нужные мышцы и “активизировать” их потенциал. Баскетболист, к примеру, будет под нагрузкой оттачивать прыжки и изменение траектории бега на огромной скорости (так тренируются звезды НБА!). Мозг научится давать мышцам-стабилизаторам сигнал, чтобы они приняли удар на себя, не травмируя суставы, и не вывели спортсмена из игры в самый ответственный момент».