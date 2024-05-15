5 классных и прогрессивных педиатров

Жемал Рахманова

педиатр, гематолог, детский онколог-гематолог

клиника НИИ им. Р. М. Горбачевой

Сильнейший молодой ученый Петербурга лечит злокачественные заболевания крови на любой стадии и проводит трансплантацию стволовых клеток костного мозга для терапии острых лейкозов у детей (ежегодно в России этот диагноз ставят более чем 1000 малышей)! Чтобы снизить риски осложнений при такой трудоемкой, но эффективной процедуре, как пересадка костного мозга (зачастую вероятность возвращения болезни снижается с 80 до 25%!), Рахманова использует технологию прогноза рецидивов методом генетического анализа поврежденных клеток, соавтором которой она является.

При этом Жемал двигает науку со студенчества — Первый мед закончила с золотой медалью, еще во время учебы разработала систему выявления показаний к трансплантации костного мозга, а сейчас Жемал пишет кандидатскую диссертацию, как сделать терапию острого лейкоза у детей стволовыми клетками эффективнее. Словом, студенткой Рахмановой мог бы гордиться ее учитель, легендарный врачгематолог, один из основателей благотворительного фонда AdVita, профессор Борис Афанасьев (именно он инициировал создание одной из первых в СССР лабораторий стволовых клеток, а в 2003-м возглавил первую в стране кафедру гематологии, трансплантологии и трансфузиологии в Первом меде).

«Лечение злокачественных заболеваний системы крови за последние 10–15 лет совершило настоящий прорыв — появились таргетная и клеточная терапия, благодаря чему число позитивных прогнозов для людей с некоторыми видами острого лейкоза достигло 90 %! Теперь мы можем “закреплять” ремиссию и добиваться значительного улучшения состояния при диагнозах, которые раньше звучали безнадежно. Конечно, исследования еще продолжаются и методики эти пока не применяют повсеместно (понадобится время, чтобы оценить их безопасность для всех пациентов), но уже сейчас ситуация выглядит многообещающе».