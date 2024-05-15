18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • Новые имена в медицине
Здоровье

5 классных и прогрессивных педиатров

Научат молодых родителей ухаживать за малышом, составят персональный календарь прививок и найдут решение даже при редком диагнозе.

На Жемал Рахмановой: пиджак и платье SUBBOTA, серьги 47store
Екатерина Шишкина

На Жемал Рахмановой: пиджак и платье SUBBOTA, серьги 47store

Жемал Рахманова

педиатр, гематолог, детский онколог-гематолог
клиника НИИ им. Р. М. Горбачевой

Сильнейший молодой ученый Петербурга лечит злокачественные заболевания крови на любой стадии и проводит трансплантацию стволовых клеток костного мозга для терапии острых лейкозов у детей (ежегодно в России этот диагноз ставят более чем 1000 малышей)! Чтобы снизить риски осложнений при такой трудоемкой, но эффективной процедуре, как пересадка костного мозга (зачастую вероятность возвращения болезни снижается с 80 до 25%!), Рахманова использует технологию прогноза рецидивов методом генетического анализа поврежденных клеток, соавтором которой она является.

При этом Жемал двигает науку со студенчества — Первый мед закончила с золотой медалью, еще во время учебы разработала систему выявления показаний к трансплантации костного мозга, а сейчас Жемал пишет кандидатскую диссертацию, как сделать терапию острого лейкоза у детей стволовыми клетками эффективнее. Словом, студенткой Рахмановой мог бы гордиться ее учитель, легендарный врачгематолог, один из основателей благотворительного фонда AdVita, профессор Борис Афанасьев (именно он инициировал создание одной из первых в СССР лабораторий стволовых клеток, а в 2003-м возглавил первую в стране кафедру гематологии, трансплантологии и трансфузиологии в Первом меде).

«Лечение злокачественных заболеваний системы крови за последние 10–15 лет совершило настоящий прорыв — появились таргетная и клеточная терапия, благодаря чему число позитивных прогнозов для людей с некоторыми видами острого лейкоза достигло 90 %! Теперь мы можем “закреплять” ремиссию и добиваться значительного улучшения состояния при диагнозах, которые раньше звучали безнадежно. Конечно, исследования еще продолжаются и методики эти пока не применяют повсеместно (понадобится время, чтобы оценить их безопасность для всех пациентов), но уже сейчас ситуация выглядит многообещающе».

Личный архив Анастасии Кузнецовой

Анастасия Кузнецова

педиатр
Клиника Фомина, Детское поликлиническое отделение № 3 городской поликлиники № 109

С особенными детьми, увы, работают не все педиатры, но выпускница двух сильнейших школ педиатрии Петербурга (Первого медицинского и Педиатрического университетов) — прекрасное исключение: Анастасия помогает всем, в том числе семьям, в которых есть ребенок с аутизмом. Дети с нарушением коммуникации не любят медицинские осмотры, но с Кузнецовой у них всегда есть контакт. Секрет в том, что Анастасия обращается к маленьким пациентам напрямую, а не говорит о них в третьем лице с родителями. И даже устраивает мини-уроки анатомии, чтобы ребенку было легче понять, что с ним происходит и почему все-таки нужна терапия (эти знания пригодятся и во взрослом возрасте, чтобы не ждать, когда «само пройдет»).

Кузнецова принимает пациентов от 0 до 18 лет по любому вопросу от колик и прививок до ангины. И уже 2 года работает волонтером: читает лекции для медиков в фонде помощи людям с аутизмом «Антон тут рядом». А еще изучает актуальную практику, новости фармы и психологии, апдейты стандартов медпомощи (международные тоже!) в педиатрии и разрабатывает с издателем проекты первых книг — простых и понятных гайдов для родителей о первых годах с ребенком и о сексуальном воспитании детей и подростков. Эти же вопросы доктор также обсуждает и в рамках всероссийской просветительской конференции «Мама знает» (и там же курирует секцию для беременных!) и в своем блоге «Доктор Настя».

«Мамы и папы, поддерживайте с ребенком контакт — зрительный, тактильный, эмоциональный. Делитесь рассказами о себе и своей жизни. Вовлеченно расспрашивайте и внимательно слушайте. Избегайте односложных ответов на вопросы и не загоняйте себя и отпрыска в строгие рамки “постоянного совершенствования”: неумеренное количество кружков, секций, изучение сразу нескольких иностранных языков… Да, это здорово, но работает, только если ребенок чувствует себя расслабленно и безопасно (это и есть ключ к гармоничному развитию)».

Личный архив Елизаветы Макаровой (Лапиной)

Елизавета Макарова (Лапина)

педиатр, гастроэнтеролог
клиника Педиатрического университета, Lahta Junior, Detki Clinic (Дубай)

Специалист по здоровому питанию, вакцинопрофилактике, лечению воспалительных и инфекционных заболеваний кишечника (оказывается, их можно спутать с аллергией) — и все это у детей любого возраста! Dr. Worldwide Макарова ведет прием в Петербурге и Дубае, научную деятельность — по всему миру. В портфолио Елизаветы — стажировки в лучших клиниках Нидерландов, Португалии, Германии и даже Таиланда («Не ожидала, что там такой высокий уровень медицины!»). Интервью для нашей премии «Новые имена в медицине» мы проводили, когда доктор собиралась на конференцию в Китай, в перерывах между лекциями для студентов петербургского Педуниверситета!

И важно: Елизавета — основатель платформы Mamadoc для родителей и врачей о здоровье и развитии ребенка (аудитория более 6000 человек). Лекции о том, как сделать безопасной квартиру для малыша, собрать аптечку в путешествие (от Комарова до ОАЭ), а также практические занятия по неотложной помощи при симптомах ангины, скарлатины или обмороке (с разбором на манекенах!) можно смотреть онлайн. А первая очная конференция Mamadoc для родителей, студентов-медиков и врачей пройдет в Самаре в мае 2024-го.

«Послание от молодой мамы-педиатра для молодых мам. Первое: найдите “своего” доктора. Критерии поиска: у врача хороший коннект с ребенком и уровень С2 медицинского — человеческого (это значит, что вы понимаете на приеме каждое слово, а не ломаете голову над арго). Второе: верьте педиатру и вежливо ограничивайте количество советов от желающих добра знакомых — лучшая профилактика послеродовой тревожности! Третье: делегируйте часть дел по уходу за малышом близким. Ваш организм совершил подвиг — теперь ему психологически и “биохимически” важно отдыхать и высыпаться, чтобы не выгореть».

Личный архив Анастасии Шалимовой

Анастасия Шалимова

педиатр, детский нефролог
«Все мы дети»

Выпускница Ижевской государственной медицинской академии следит за здоровьем поколения альфа с первых дней жизни. Помогает мамам выстроить рутину кормления, прикормов и ухода за новорожденным. А также составляет графики прививок — и борется с предрассудками, из-за которых возникают необоснованные медотводы. Например, в начале 2024 года доктор начала курс вакцинации для ребенка с синдромом Дауна (ему 4 года, все это время он рисковал здоровьем постоянно — ни одной прививки!), и теперь малыш защищен от кори! Кроме того, Шалимова прошла первичную специализацию в детском отделении нефрологии Петербургского педиатрического университета и знает, как лечить почечные заболевания разной сложности: и нефротический синдром, и поликистоз, и IgA-нефропатию (самое распространенное аутоиммунное заболевание почек в мире!). Сейчас Анастасия повышает квалификацию на курсе детской гастроэнтерологии и нефрологии.

«Вот четыре развенчанных мифа, о которых стоит знать всем родителям в 2024-м. Инфекции мочевыводящих путей связаны не с “застуженными почками”, а с бактерией, которая попала на слизистую и вызвала воспаление. Во время ОРВИ можно мыться и гулять при условии, что ребенок хорошо себя чувствует, а педиатр подтвердил, что риска заразить других нет. При боли в горле даже полезно есть мороженое, ведь холод обезболивает, а не провоцирует ангину (она развивается из-за бактерий). И самое главное: реакцию Манту можно мочить! Проба вводится внутрикожно, а туда не попадет вода».

Личный архив Лусине Чеботаревой

Лусине Чеботарева

педиатр, неонатолог, консультант по грудному вскармливанию
NovaVita Kids

«Новорожденным» мамам и папам — к доктору Чеботаревой. Специалист, прошедшая школу перинатального центра Педиатрического университета и отделения физиологии и реанимации Института Алмазова (4 года подряд Лусине принимала в день 30–40 малышей в разном состоянии!), знает, как помочь ребенку буквально в любой ситуации, и никогда не пугает родителей. Можно ли делать прививки недоношенным детям (спойлер: да!), есть ли в России хорошая вакцина от кори, паротита, ветряной оспы и краснухи (появилась! «Приорикс-Тетра»), как выбрать смесь при подозрении на аллергию (не каждый гипоаллергенный продукт таков на самом деле), какие лекарства должны быть в доме (нурофен при ветрянке? Нет!) — на эти вопросы и 1 000 других она точно даст ответ. А еще приедет на дом, когда помощь нужна в Петербурге, или проконсультирует семью путешественников, если ребенок заболел в другой стране — через блог lusi_molochnayamama.

«Я на 100 % за доказательную медицину и обращение к врачу, но нельзя отрицать, часто родители сами “чувствуют”, что нужно ребенку — и это хорошо, потому что педиатр не всегда рядом. А чтобы знать, как поступать правильно, советую всем мамам и папам книгу «Рота вирусов и батальон бактерий. Книга о детских инфекциях» доктора Романа Шияна — тогда вы не будете переживать из-за каждого чиха и самостоятельно справитесь хоть с “любимым” ночным кашлем, хоть с заложенным носом».

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
Новые имена в медицине
Материал из номера:
Май

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: