5 классных и прогрессивных педиатров

Научат молодых родителей ухаживать за малышом, составят персональный календарь прививок и найдут решение даже при редком диагнозе.
На Жемал Рахмановой: пиджак и платье SUBBOTA, серьги 47store
Жемал Рахманова
педиатр, гематолог, детский онколог-гематолог
клиника НИИ им. Р. М. Горбачевой
Сильнейший молодой ученый Петербурга лечит злокачественные заболевания крови на любой стадии и проводит трансплантацию стволовых клеток костного мозга для терапии острых лейкозов у детей (ежегодно в России этот диагноз ставят более чем 1000 малышей)! Чтобы снизить риски осложнений при такой трудоемкой, но эффективной процедуре, как пересадка костного мозга (зачастую вероятность возвращения болезни снижается с 80 до 25%!), Рахманова использует технологию прогноза рецидивов методом генетического анализа поврежденных клеток, соавтором которой она является.
При этом Жемал двигает науку со студенчества — Первый мед закончила с золотой медалью, еще во время учебы разработала систему выявления показаний к трансплантации костного мозга, а сейчас Жемал пишет кандидатскую диссертацию, как сделать терапию острого лейкоза у детей стволовыми клетками эффективнее. Словом, студенткой Рахмановой мог бы гордиться ее учитель, легендарный врачгематолог, один из основателей благотворительного фонда AdVita, профессор Борис Афанасьев (именно он инициировал создание одной из первых в СССР лабораторий стволовых клеток, а в 2003-м возглавил первую в стране кафедру гематологии, трансплантологии и трансфузиологии в Первом меде).
«Лечение злокачественных заболеваний системы крови за последние 10–15 лет совершило настоящий прорыв — появились таргетная и клеточная терапия, благодаря чему число позитивных прогнозов для людей с некоторыми видами острого лейкоза достигло 90 %! Теперь мы можем “закреплять” ремиссию и добиваться значительного улучшения состояния при диагнозах, которые раньше звучали безнадежно. Конечно, исследования еще продолжаются и методики эти пока не применяют повсеместно (понадобится время, чтобы оценить их безопасность для всех пациентов), но уже сейчас ситуация выглядит многообещающе».
Анастасия Кузнецова
педиатр
Клиника Фомина, Детское поликлиническое отделение № 3 городской поликлиники № 109
С особенными детьми, увы, работают не все педиатры, но выпускница двух сильнейших школ педиатрии Петербурга (Первого медицинского и Педиатрического университетов) — прекрасное исключение: Анастасия помогает всем, в том числе семьям, в которых есть ребенок с аутизмом. Дети с нарушением коммуникации не любят медицинские осмотры, но с Кузнецовой у них всегда есть контакт. Секрет в том, что Анастасия обращается к маленьким пациентам напрямую, а не говорит о них в третьем лице с родителями. И даже устраивает мини-уроки анатомии, чтобы ребенку было легче понять, что с ним происходит и почему все-таки нужна терапия (эти знания пригодятся и во взрослом возрасте, чтобы не ждать, когда «само пройдет»).
Кузнецова принимает пациентов от 0 до 18 лет по любому вопросу от колик и прививок до ангины. И уже 2 года работает волонтером: читает лекции для медиков в фонде помощи людям с аутизмом «Антон тут рядом». А еще изучает актуальную практику, новости фармы и психологии, апдейты стандартов медпомощи (международные тоже!) в педиатрии и разрабатывает с издателем проекты первых книг — простых и понятных гайдов для родителей о первых годах с ребенком и о сексуальном воспитании детей и подростков. Эти же вопросы доктор также обсуждает и в рамках всероссийской просветительской конференции «Мама знает» (и там же курирует секцию для беременных!) и в своем блоге «Доктор Настя».
«Мамы и папы, поддерживайте с ребенком контакт — зрительный, тактильный, эмоциональный. Делитесь рассказами о себе и своей жизни. Вовлеченно расспрашивайте и внимательно слушайте. Избегайте односложных ответов на вопросы и не загоняйте себя и отпрыска в строгие рамки “постоянного совершенствования”: неумеренное количество кружков, секций, изучение сразу нескольких иностранных языков… Да, это здорово, но работает, только если ребенок чувствует себя расслабленно и безопасно (это и есть ключ к гармоничному развитию)».
Елизавета Макарова (Лапина)
педиатр, гастроэнтеролог
клиника Педиатрического университета, Lahta Junior, Detki Clinic (Дубай)
Специалист по здоровому питанию, вакцинопрофилактике, лечению воспалительных и инфекционных заболеваний кишечника (оказывается, их можно спутать с аллергией) — и все это у детей любого возраста! Dr. Worldwide Макарова ведет прием в Петербурге и Дубае, научную деятельность — по всему миру. В портфолио Елизаветы — стажировки в лучших клиниках Нидерландов, Португалии, Германии и даже Таиланда («Не ожидала, что там такой высокий уровень медицины!»). Интервью для нашей премии «Новые имена в медицине» мы проводили, когда доктор собиралась на конференцию в Китай, в перерывах между лекциями для студентов петербургского Педуниверситета!
И важно: Елизавета — основатель платформы Mamadoc для родителей и врачей о здоровье и развитии ребенка (аудитория более 6000 человек). Лекции о том, как сделать безопасной квартиру для малыша, собрать аптечку в путешествие (от Комарова до ОАЭ), а также практические занятия по неотложной помощи при симптомах ангины, скарлатины или обмороке (с разбором на манекенах!) можно смотреть онлайн. А первая очная конференция Mamadoc для родителей, студентов-медиков и врачей пройдет в Самаре в мае 2024-го.
«Послание от молодой мамы-педиатра для молодых мам. Первое: найдите “своего” доктора. Критерии поиска: у врача хороший коннект с ребенком и уровень С2 медицинского — человеческого (это значит, что вы понимаете на приеме каждое слово, а не ломаете голову над арго). Второе: верьте педиатру и вежливо ограничивайте количество советов от желающих добра знакомых — лучшая профилактика послеродовой тревожности! Третье: делегируйте часть дел по уходу за малышом близким. Ваш организм совершил подвиг — теперь ему психологически и “биохимически” важно отдыхать и высыпаться, чтобы не выгореть».
Анастасия Шалимова
педиатр, детский нефролог
«Все мы дети»
Выпускница Ижевской государственной медицинской академии следит за здоровьем поколения альфа с первых дней жизни. Помогает мамам выстроить рутину кормления, прикормов и ухода за новорожденным. А также составляет графики прививок — и борется с предрассудками, из-за которых возникают необоснованные медотводы. Например, в начале 2024 года доктор начала курс вакцинации для ребенка с синдромом Дауна (ему 4 года, все это время он рисковал здоровьем постоянно — ни одной прививки!), и теперь малыш защищен от кори! Кроме того, Шалимова прошла первичную специализацию в детском отделении нефрологии Петербургского педиатрического университета и знает, как лечить почечные заболевания разной сложности: и нефротический синдром, и поликистоз, и IgA-нефропатию (самое распространенное аутоиммунное заболевание почек в мире!). Сейчас Анастасия повышает квалификацию на курсе детской гастроэнтерологии и нефрологии.
«Вот четыре развенчанных мифа, о которых стоит знать всем родителям в 2024-м. Инфекции мочевыводящих путей связаны не с “застуженными почками”, а с бактерией, которая попала на слизистую и вызвала воспаление. Во время ОРВИ можно мыться и гулять при условии, что ребенок хорошо себя чувствует, а педиатр подтвердил, что риска заразить других нет. При боли в горле даже полезно есть мороженое, ведь холод обезболивает, а не провоцирует ангину (она развивается из-за бактерий). И самое главное: реакцию Манту можно мочить! Проба вводится внутрикожно, а туда не попадет вода».
Лусине Чеботарева
педиатр, неонатолог, консультант по грудному вскармливанию
NovaVita Kids
«Новорожденным» мамам и папам — к доктору Чеботаревой. Специалист, прошедшая школу перинатального центра Педиатрического университета и отделения физиологии и реанимации Института Алмазова (4 года подряд Лусине принимала в день 30–40 малышей в разном состоянии!), знает, как помочь ребенку буквально в любой ситуации, и никогда не пугает родителей. Можно ли делать прививки недоношенным детям (спойлер: да!), есть ли в России хорошая вакцина от кори, паротита, ветряной оспы и краснухи (появилась! «Приорикс-Тетра»), как выбрать смесь при подозрении на аллергию (не каждый гипоаллергенный продукт таков на самом деле), какие лекарства должны быть в доме (нурофен при ветрянке? Нет!) — на эти вопросы и 1 000 других она точно даст ответ. А еще приедет на дом, когда помощь нужна в Петербурге, или проконсультирует семью путешественников, если ребенок заболел в другой стране — через блог lusi_molochnayamama.
«Я на 100 % за доказательную медицину и обращение к врачу, но нельзя отрицать, часто родители сами “чувствуют”, что нужно ребенку — и это хорошо, потому что педиатр не всегда рядом. А чтобы знать, как поступать правильно, советую всем мамам и папам книгу «Рота вирусов и батальон бактерий. Книга о детских инфекциях» доктора Романа Шияна — тогда вы не будете переживать из-за каждого чиха и самостоятельно справитесь хоть с “любимым” ночным кашлем, хоть с заложенным носом».
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