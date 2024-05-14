Знакомьтесь, лучшие молодые онкологи Петербурга!

Григорий Зиновьев

хирург, онколог, к. м. н.

заведующий отделением опухолей костей, мягких тканей и кожи НМИЦ им. Н. Н. Петрова, клиника «Меланома Юнит», БФ «Дети-бабочки»

Одни из самых редких (1–2% от общего числа), разнообразных (более 150 подтипов) и агрессивных (высокий риск потери конечности!) опухолей — саркомы костей и мягких тканей. Именно на их диагностике, лечении и профилактике рецидивов специализируется заведующий отделением опухолей костей, мягких тканей и кожи НМИЦ им. Н.Н.Петрова: коллеги (и пациенты!) признают Григория Зиновьева выдающимся специалистом в масштабах не только Петербурга, но и всей России. Он удаляет опухоли, выполняет сложнейшие операции, максимально сберегая здоровые ткани (Зиновьев — соавтор 4 патентов по органосохраняющему методу лечения)! А при необходимости разрабатывает и имплантирует индивидуальные 3D-принтинговые эндопротезы, чтобы после обширного хирургического вмешательства пациент вернулся к нормальной жизни без потери функций опоры и движения.

В ближайших рабочих планах Григория — докторская диссертация, посвященная комбинированной терапии сарком мягких тканей для улучшения результатов лечения. И важно: Зиновьев занимается онкопрофилактикой и лечением у пациентов с буллезным эпидермолизом («болезнью бабочки»: при этом заболевании кожа травмируется от малейшего прикосновения, а риск рака кожи возрастает многократно). Чтобы рак отступил, может понадобиться как системное лечение, так и хирургические вмешательство — и все этапы лечения Григорий проводит вместе с коллегами в Институте Петрова.

«Впервые увидев в деле принцип мультилисциплинарности в институте Rizzolli в Болонье, я поспособствовал внедрению его и в нашем отделении — с командой хирургов-онкологов, химио- и лучевых терапевтов, патоморфологов, радиологов и реабилитологов. Слаженность действий плюс живая дискуссия (без обмена бумажками с сухими заключениями) врачей разных специальностей помогает с головой погрузиться в каждый конкретный случай и правильно выбрать тактику лечения!»