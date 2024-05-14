Знакомьтесь, лучшие молодые онкологи Петербурга!

7 врачей, которые спасают жизни петербуржцев, развенчивают мифы о раке и разрабатывают уникальные схемы лечения.
На Григории Зиновьеве: пиджак RED SEPTEMBER, лонгслив OLA OLA, брюки USHATAVA, ботинки MISLISTUDIO, кольцо 47 STORE
Григорий Зиновьев
хирург, онколог, к. м. н.
заведующий отделением опухолей костей, мягких тканей и кожи НМИЦ им. Н. Н. Петрова, клиника «Меланома Юнит», БФ «Дети-бабочки»
Одни из самых редких (1–2% от общего числа), разнообразных (более 150 подтипов) и агрессивных (высокий риск потери конечности!) опухолей — саркомы костей и мягких тканей. Именно на их диагностике, лечении и профилактике рецидивов специализируется заведующий отделением опухолей костей, мягких тканей и кожи НМИЦ им. Н.Н.Петрова: коллеги (и пациенты!) признают Григория Зиновьева выдающимся специалистом в масштабах не только Петербурга, но и всей России. Он удаляет опухоли, выполняет сложнейшие операции, максимально сберегая здоровые ткани (Зиновьев — соавтор 4 патентов по органосохраняющему методу лечения)! А при необходимости разрабатывает и имплантирует индивидуальные 3D-принтинговые эндопротезы, чтобы после обширного хирургического вмешательства пациент вернулся к нормальной жизни без потери функций опоры и движения.
В ближайших рабочих планах Григория — докторская диссертация, посвященная комбинированной терапии сарком мягких тканей для улучшения результатов лечения. И важно: Зиновьев занимается онкопрофилактикой и лечением у пациентов с буллезным эпидермолизом («болезнью бабочки»: при этом заболевании кожа травмируется от малейшего прикосновения, а риск рака кожи возрастает многократно). Чтобы рак отступил, может понадобиться как системное лечение, так и хирургические вмешательство — и все этапы лечения Григорий проводит вместе с коллегами в Институте Петрова.
«Впервые увидев в деле принцип мультилисциплинарности в институте Rizzolli в Болонье, я поспособствовал внедрению его и в нашем отделении — с командой хирургов-онкологов, химио- и лучевых терапевтов, патоморфологов, радиологов и реабилитологов. Слаженность действий плюс живая дискуссия (без обмена бумажками с сухими заключениями) врачей разных специальностей помогает с головой погрузиться в каждый конкретный случай и правильно выбрать тактику лечения!»
Анна Архицкая
онколог МЦ «Медея», Lahta Woman
директор центра дополнительного профессионального образования «Доказательная медицина»
Получив от редакции «Собака.ru» вопрос, о ком из топовых медиков строго необходимо рассказать в 2024 году, десять врачей-лауреатов–2023 хором ответили: «Архицкая. Легенда». Столько, сколько Анна, для онкопросвещения не делает почти никто среди медиков России! Доктор Архицкая — основатель и научный координатор первой онлайн-энциклопедии о здоровье кожи на русском языке «Школа родинок» (почитаете ее перед консультацией — 50 % вопросов о меланоме отпадет), автор научпоп-бестселлера «Найти и вылечить рак», который антистигматизирует онкозаболевания («Мне хотелось объяснить, что страх заболеть намного опаснее, чем диагноз»), и грядущей книги по питанию при раке (ждем ее летом!).
Кроме того, Анна ведет образовательные проекты для врачей «Ближе к телу» на Первом медицинском канале и «#ПроектСопровождение» — устраивает научные дискуссии и обучает молодых онкологов амбулаторного звена выстраивать командную работу с другими специалистами (к примеру, кардиологами, неврологами и ревматологами), чтобы не допустить развития осложнений на фоне лечения. Но самое главное — Архицкая практикует не только в Петербурге, но и в Ленобласти! К ней можно обратиться с заболеванием любой локализации — от меланомы и рака груди до опухоли желудка, на любой стадии.
«20 лет назад все боялись рака потому, что инструментарий медицины был ограничен и малоэффективен. Сегодня у нас есть целых 5 методов терапии: химио-, лучевая, протонная, таргетная, иммунная! И десятки методов диагностики: маммография, дерматоскопия с применением искусственного интеллекта, УЗИ и КТ органов, гастроскопия, колоноскопия. Получается, ваши страхи часто связаны с иррационально-эмоциональным фактором. Поэтому, друзья, советую вам не читать алармические новости об очередном канцерогене — например сахарозаменителеаспартаме в коле зеро. Инвестируйте ваше драгоценное время в то, чтобы разобраться и в сути предмета — с онкологом, и в работе со страхом — с психологом».
Николай Воробьев
онколог, радиотерапевт, к. м. н.
заведующий отделением протонной лучевой терапии медицинского института им. Березина Сергея (МИБС)
Николай — ведущий радиотерапевт страны и владеет киберножом! А теперь подробнее: 7 лет назад в первом в России частном центре комплексного онколечения — МИБС был создан Центр протонной терапии — тоже первый (!) в стране. Тогда, в 2017 году, Воробьев стал самым молодым заведующим отделением протонной лучевой терапии в мире! И начал развивать практическое применение этого передового метода лечения онкозаболеваний (протоны разрушают ДНК злокачественных клеток и практически не дают нагрузку на здоровые ткани!).
Николай прошел ординатуру по онкологии на базе НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова, курс обучения протонной терапии в одном из крупнейших и старейших мировых центров — в швейцарском Институте Пауля Шеррера и изучил работу отделения радиотерапии в немецкой университетской клинике Маннхайм. А в МИБС Воробьев в совершенстве овладел методом радиохирургии на киберноже — этот инструмент дистанционно (!) без швов и разрезов уничтожает опухоль сверхвысоким излучением с субмиллиметровой точностью! Сейчас Николай сам обучает молодых радиотерапевтов в Институте Березина, читает лекции по лучевой терапии студентам, ординаторам и аспирантам на кафедре онкологии Медицинского института СПбГУ и ведет научную работу — в планах диссертация о применении протонной терапии.
Ольга Лопушанская
хирург-онколог
фонд медицинских решений «Не напрасно», отделение торакальной онкологии НМИЦ им. Н. Н. Петрова
Знакомьтесь, специалист по торакальной хирургии, врач-разработчик и соавтор трех патентов (на пластику бронхов и реконструкцию трахеи), плюс ко всему прочему референт-переводчик иностранной медлитературы («Людям нужно ориентироваться в теме здоровья, а на русском, увы, качественного научпопа мало»)! Ольга занимается диагностикой и лечением опухолей пищевода, легкого, плевры (в том числе с метастатическим поражением) и средостения (центрального пространства грудной клетки). Пациентов консультирует в фонде медицинских решений «Не напрасно» (знаменитый петербургский благотворительный проект помогает онкопациентам по всей России!), там же разрабатывает первые в стране проекты онкоскринингов для профилактики рака и ведет раздел по раку легкого в онлайн-энциклопедии «Онковики».
«Посчитайте свой индекс курения: количество выкуриваемых сигарет в день x стаж курения в годах : 20. Если итоговый результат равен или больше 30 — это признак группы риска рака легкого. Цифры для вас недостаточно убедительный стимул, чтобы бросить сигареты? Тогда подумайте вот о чем. Вопервых, отказ от вредной привычки доказанно предупреждает развитие не только рака легкого, но и рака мочевого пузыря! Во-вторых, профилактирует хронический бронхит, проблемы сердечно-сосудистой системы, снижает риски инфарктов, инсультов и даже атеросклеротического поражения сосудов».
Виталий Маслей
хирург-онколог
клиника НМИЦ им. В. А. Алмазова, Гатчинская клиническая межрайонная больница
Выпускник резидентуры «Школа Павленко» (программа образования для молодых хирургов, закончивших ординатуру, которую основал Андрей Павленко — один из лучших петербургских онкологов сам столкнулся с раком и вдохновил многих на открытую борьбу с заболеванием) и самый молодой ответственный дежурный хирург клиники № 1 в Ленобласти — Гатчинской КМБ (кстати, ее возглавляет лауреат «Новых имен в медицине — 2023» — Ростислав Павлов!) — оперирует злокачественные заболевания органов пищеварения, кожи и подкожно-жировой клетчатки, доброкачественные новообразования, грыжи.
А как врач-исследователь и научный сотрудник ведущего исследовательского центра Петербурга НМИЦ им. Алмазова, Виталий Маслей проводит занятия для студентов по абдоминальной онкологии и экстренным оперативным вмешательствам. А еще Маслей — визионер: создает медицинские нейросети на основе искусственного интеллекта (в помощь докторам!) и разрабатывает новые лечебные технологии. Уже стал соавтором патента на метод выявления скрытых дефектов после сложных операций.
«Главный плюс ИИ в медицине — его способность к быстрой обработке огромного количества данных. Пока это применимо для диагностики болезней: в программу вносят сведения о состоянии здоровья человека, и она анализирует их вместе с десятком гигабайт релевантной информации (гайдлайнов, исследований, учебников), чтобы определить причину проблемы. Но думаю, в будущем ИИ будет помогать ученым — при моделировании экспериментальных методов лечения (условно в пробирке) — и врачам — на консультациях. Работа в этом направлении уже ведется — в феврале созданная при участии нашей кафедры факультетской хирургии Центра Алмазова большая языковая модель GigaChat сдала экзамен, который обычные студенты проходят, чтобы получить квалификацию “врач-лечебник”!»
Анастасия Новикова
хирург-онколог, колопроктолог
клиника высоких технологий «Белоостров»
Специалист одного из самых высокотехнологичных медкомплексов в России с полным пулом средств диагностики и лечения онкопациентов (клиника — а вернее, целый медицинский город — «Белоостров» открылась в начале 2024 года!) и эксперт проекта онкопрофилактики «PRO Жизнь», занимается хирургическим лечением рака прямой и толстой кишки. Каждую неделю — от 2 до 5 успешных операций (представьте, сколько их проведено за 6 лет стажа)! При этом Анастасия успевает писать кандидатскую на тему лечения функциональных проблем после онкологических операций на толстой кишке (чтобы восстанавливать и здоровье, и качество жизни людей) и совсем скоро внесет три заветные буквы «к. м. н.» в свое CV. Вангуем и получение международной степени — PhD: мировое сообщество Анастасию ценит очень высоко! Доктор училась в одной из лучших итальянских клиник — Джемелли и в 2022 году стала одним из хедлайнеров на международной конференции в Риме — рассказывала, как лечить и оперировать рак прямой кишки с максимальным сохранением всех структур организма! А в 2023-м выступила на нескольких всероссийских конференциях и прошла стажировки в Швейцарии и Венгрии.
«Вот чек-лист “антирак ЖКТ”. В любом возрасте откажитесь от алкоголя, вейпов и сигарет (в том числе электронных!). Предайте забвению (на максималках!) жареное и промышленно обработанное мясо (сосиски, колбасу). Держите вес в норме и следите за уровнем витамина D (в этом поможет ваш эндокринолог!). А с 45 лет регулярно записывайтесь на скрининг онкологических заболеваний толстой и прямой кишки (“набор-миниатюра” — тесты FOB или FIT и колоноскопия)».
Александр Петрачков
онкомаммолог, пластический хирург
Северо-западный научно-клинический центр им. Л. Г. Соколова
Выпускник Высшей школы онкологии (грантовой образовательной программы для талантливых молодых врачей) — обладатель уникальной специализации: Петрачков — онколог и пластический хирург! И в общем-то, это медицинское бинго: Александр занимается оперативным лечением рака груди и последующей восстановительной хирургией после удаления желез (онкопластикой) как у женщин, так и у мужчин. И доказывает, что medicina ars nobilissima («медицина — величайшее из искусств» (лат.). — Прим. ред.): красивый бюст Александр лепит как с помощью микрохирургии (собственными тканями человека), так и техниками аллоимплантации, максимально совместимой с телом. Продвинутые терапевтические навыки Петрачков приобрел на стажировке у профессора и ведущего эксперта по лечению рака груди — португалки Фатимы Кардосо (Fatima Cardoso), а медико-эстетические — на конференции Polytech Bright Talents, где познакомился (и до сих поддерживает профессиональный контакт) с мировыми экспертами по реконструктивно-пластической хирургии — профессором Роем де Вита (Roy de Vita) и доктором Патриком Малуччи (Patrick Mallucci).
«Самое актуальное в онкохирургии сейчас, на мой взгляд, — это то, что мы используем предварительную медикаментозную терапию — а значит, можем уменьшить опухоль без операции, а уже затем ее удалить. Почему это важно? Чем больше терапевтических опций есть у хирурга , тем выше шансы, что мы получим отличный результат максимально безопасно, без супердолгой реабилитации и рисков осложнений»
Знакомьтесь с лауреатами премии «Новые имена в медицине» 2021-2024 и находите «своего» специалиста в нашем полном справочнике лучших молодых врачей Петербурга.
Текст: Дарья Скаянская
Комментарии (0)