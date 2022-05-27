Лучшие молодые неврологи из Петербурга, которые знают о мозге все

В рамках проекта «Новые имена в медицине Петербурга» 2022 мы выбрали топовых молодых неврологов. Они лечат головные боли (их более 200 видов!), головокружения, избавляют от нарушений памяти и сна. Ратуют только за доказательную медицину, разоблачают неэффективные препараты и методы лечения.
На Никите Жукове: свитеры Ugly Sweater Club, джинсы Ben Davis (Kostrov)
Никита Жуков
врач невролог, популяризатор доказательной медицины, медицинский директор сети Lahta Clinic
Врач, популяризатор науки и автор «Расстрельного списка препаратов» собрал команду лучших специалистов-адептов доказательной медицины в Lahta Clinic. Сам он специализируется на различных болевых синдромах, мигрени, эпилепсии, тревожных и депрессивных расстройствах. Издал три книги «Модицина» (общий тираж около 100 тысяч экземпляров), ведет одноименный блог (почти 50 тысяч подписчиков!) и открыл бар EBM на Некрасова 48, где молодые лекторы рассказывают доступным языком о науке под бокал вина или пива.
Идеальный врач для ипохондриков — разоблачает шарлатанские методы лечения и неэффективные лекарства, выступает только за доказательную научно-обоснованную медицину. Прием у доктора Жукова стоит 8 тысяч рублей, но свободных мест очень мало.
Какая главная проблема в российском здравоохранении?
— В первую очередь, это образование, которое отстало от мирового на десяток лет. Во вторую, приверженность избыточной диагностике, бесполезным капельницам и физиотерапии, сжигающим миллиарды рублей — это как раз те средства, которых вечно не хватает здравоохранению.
Рамиш Шогенов
невролог клиники «Время»
Эксперт в лечении одной из самых распространенных неврологических проблем — головокружений и головных болей. Также на прием к прогрессивному неврологу из Петербурга приходят и с другими неврологическими симптомами, такими, как слабость, онемение, нарушения сна, нервозность и так далее. Большинство из них возникают вследствие психоэмоциональных нарушений — депрессии и тревоги. По словам доктора Шогенова, такие психоэмоциональные нарушения часто не диагностируются и многие врачи, не понимая что с пациентом, начинают «лечить» сосуды, позвоночник, чем делают еще хуже. Уровень знаний медиков и обычных россиян Рамиш старается повысить через свои курсы на основе доказательной медицины, их уже прошли несколько тысяч докторов. Там обсуждают неврологию и смежные направления, например, амбулаторную психиатрию и кардиологию. Еще врач ведет блог для почти 90 тысяч читателей: в нем делится полезными упражнениями, разоблачает «фуфломицины» и рассказывает о правильном лечении различных заболеваний.
Что бы вы хотели изменить в российском здравоохранении?
— Повысить общий уровень образованности врачей и систему ОМС — в нынешнем виде она полностью себя изжила. В такой системе практически невозможно оказать качественную и реальную помощь, она заточена под отчеты и статистику, при этом запросы пациента и врача второстепенны, либо вообще не учитываются.
Анастасия Семенова
невролог, цефалголог, врач доказательной медицины Lahta Clinic
К Анастасии обращаются пациенты из разных городов и стран с заболеваниями периферической нервной системы, болезнью Паркинсона, после инсульта или для реабилитации после травм, а также с головной болью, головокружением, болью в спине. Как говорит врач, нервная система похожа на карту, по которой всегда интересно изучать тело и эмоции человека — этим она занимается более 10 лет. Прошла обучение в Международной школе по лечению хронической боли (Europian pain federation EFIC) в Австрии, а также по оказанию неотложной помощи в экстремальной ситуации на базе МГУ им. Ломоносова — с доктором Семеновой точно не страшно лететь в самолете!
Константин Синельников
невролог медицинского центра «Март»
Петербуржцы обращаются к Константину с головными болями, головокружением и болями в спине. В практике врач активно использует ботулотоксин — при спастической кривошее, блефароспазме, бруксизме. На протяжении семи лет доктор Синельников работал неврологом в приемном отделении городской больницы, где принимал пациентов с различной экстренной патологией, чаще всего — инсультами. Стажировался в Датском центре головной боли — одном из самых известных учреждений по проблемам головной боли в мире. Врач ведет блог, в котором научные посты сочетаются с мемами, смешными видеороликами и семейными фотографиями.
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