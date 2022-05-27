Лучшие молодые неврологи из Петербурга, которые знают о мозге все

Никита Жуков

врач невролог, популяризатор доказательной медицины, медицинский директор сети Lahta Clinic

Врач, популяризатор науки и автор «Расстрельного списка препаратов» собрал команду лучших специалистов-адептов доказательной медицины в Lahta Clinic. Сам он специализируется на различных болевых синдромах, мигрени, эпилепсии, тревожных и депрессивных расстройствах. Издал три книги «Модицина» (общий тираж около 100 тысяч экземпляров), ведет одноименный блог (почти 50 тысяч подписчиков!) и открыл бар EBM на Некрасова 48, где молодые лекторы рассказывают доступным языком о науке под бокал вина или пива.

Идеальный врач для ипохондриков — разоблачает шарлатанские методы лечения и неэффективные лекарства, выступает только за доказательную научно-обоснованную медицину. Прием у доктора Жукова стоит 8 тысяч рублей, но свободных мест очень мало.

Какая главная проблема в российском здравоохранении?

— В первую очередь, это образование, которое отстало от мирового на десяток лет. Во вторую, приверженность избыточной диагностике, бесполезным капельницам и физиотерапии, сжигающим миллиарды рублей — это как раз те средства, которых вечно не хватает здравоохранению.