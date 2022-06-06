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Здоровье

6 лучших молодых кардиологов — они спасают сердца (и жизни!) петербуржцев

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Инфаркты, инсульты, боли в груди, скачки давления, обмороки — все это лечат кардиологи. А еще обучают пациентов профилактике, ведь сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в списке причин смерти в мире. Специалистам из этого списка точно можно доверять — они стали номинантами премии «Новые имена в медицине Петербурга» 2022.

 

Данил Ярощук

На Ирине Васильевой: брюки, юбка и рубашка Urban Tiger, лонгслив Green Day (Kostrov), пиджак Ushatava, кольца 47 Store

Ирина Васильева

кардиолог, терапевт, к.м.н.

Преподаватель кафедры госпитальной терапии Васильева специализируется на синкопальных состояниях (обмороках), вопросах гипотензии и симптоматических артериальных гипертензиях, но принимает амбулаторных пациентов с любой кардиологической патологией. В 2008 году защитила кандидатскую диссертацию, где научным языком рассказала, почему после еды часто клонит в сон. Ведет блог «Дневник доктора» (более 70 тысяч подписчиков!), в котором рассказывает о сердечно-сосудистых заболеваниях, их профилактике и публикует селфи с рыжим котом Центурионом.

Какой совет вы можете дать петербуржцам для сохранения здоровья сердца?

— Кардиологическая патология очень часто не проявляет себя никакими симптомами до первого инфаркта или инсульта. Даже если вас ничего не беспокоит, сходите на профосмотр к кардиологу для определения сердечно-сосудистого риска. Знайте целевые параметры факторов риска: вес, артериальное давление, уровень глюкозы в крови. Забудьте про хрестоматийного деда, который пил, курил, лежал на диване и умер во время секса в 90 лет. Ему просто повезло. Вам не повезёт, если вы не будете заботиться о себе.

Личный архив Андрея Карпова

Андрей Карпов

кардиолог, заведующий НИЛ патологии малого круга кровообращения Центра доклинических и трансляционных исследований ИЭМ, к.м.н.

Кардиолог и кандидат медицинских наук Карпов совмещает клиническую практику, научную и педагогическую работу. Он создал препарат для профилактики и лечения фиброза легких, сосудов и сердца, чтобы после острой болезни на органах не появлялись рубцы. Специализируется на редких и тяжелых заболеваниях: различных варианты легочных гипертензий (повышение давления в сосудах легких), миокардитах (воспаление стенки сердца), перикардитах (воспаление околосердеченой «сумки») и их последствиях. По словам врача, они интересны и сложны тем, что требуют большого диагностического поиска и знаний из совершенно разных областей медицины — онкологии, пульмонологии, ревматологии.

Личный архив Динары Мещеровой

Динара Мещерова

кардиолог Городской больницы № 40

Начинала работать в реанимации, затем перешла в интервенционную кардиологию, а сейчас занимается лечением пациентов со сложными нарушениями ритма и с сердечной недостаточностью. Совместно с командой хирургов выполняет операции при нарушениях ритма, брадиаритмиях, имплантации ресинхронизирующей терапии, кардиовертеров - дефибрилляторов.

Что бы вы хотели изменить в российском здравоохранении?

— Мне бы хотелось, чтобы высокотехнологичная медицинская помощь была доступна не только в центральных районах страны, но и на периферии.

Личный архив Валерия Ионина

Валерий Ионин

кардиолог, доцент кафедры факультетской терапии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, сомнолог клиники «Валмед», к.м.н.

Один из ведущих кардиологов Петербурга занимается диагностикой и лечением патологий сердечно-сосудистой системы, выявляет риски сердечно-сосудистых заболеваний и профилактирует сердечно-сосудистые осложнения. Особенное внимание доктор Ионин уделяет пациентам с артериальной гипертензией, ожирением, дислипидемией, сахарным диабетом и другими метаболическими нарушениями. Стажировался в австро-американской школе липидного метаболизма в Зальцбурге и в Италии, сейчас руководит консультативно-диагностическим центром фибрилляции предсердий ПСПбГМУ им. Павлова.

Пресс-служба Lahta Clinic

Анна Дроганова

кардиолог Lahta Clinic, врач доказательной медицины, к.м.н.

Более 13 лет адепт доказательной медицины врач Дроганова лечит петербуржцев с повышенным артериальным давлением, болями в грудной клетке, нарушениями ритма сердца, одышкой. В область особых клинических и профессиональных интересов молодого кардиолога входит ведение пациентов с нарушением липидного обмена, с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, аритмией. В 2016 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Клинические особенности и прогноз ишемической болезни сердца у больных с метаболическим синдромом», сейчас преподает на медицинском факультете СПбГУ (кафедра факультетской терапии) и принимает пациентов в Lahta clinic.

Что бы вы хотели изменить в российском здравоохранении?

— Больше всего меня смущает, что врачи в поликлинике должны осмотреть и назначить лечение пациенту примерно за 15 минут. О каком качестве помощи идет речь, если за такое время не только нельзя собрать анамнез, но и осмотреть пациента. А потом идут жалобы, что врач «протягивает бумажку с таблетками». Кроме того, хотелось бы, чтобы медицина перестала расцениваться как область услуг.

Личный архив Сергея Когая

Сергей Когай

кардиолог, заведующий кардиологическим отделением Гатчинской клинической межрайонной больницы, кардиолог Longa Vita

Спасает «экстренных» пациентов с острым коронарным синдромом, нестабильной стенокардией и инфарктом миокарда. По словам врача, особенность экстренной кардиологии в сроках – нужно успеть вовремя, чтобы принести максимальную пользу.

В 2018 году молодой врач стал заведующим кардиологическим отделением в Гатчинской больнице. Спустя два года на фоне пандемии в больнице открылось отделение рентген-хирургических методов диагностики и лечения. Доктор Когай в сотрудничестве с администрацией больницы и коллегами смог оперативно наладить взаимодействие и проработать маршрутизацию пациентов с острым коронарным синдромом.

По мнению доктора Когая, петербуржцам стоит менять отношение к своему здоровью - его надо научиться беречь. «Зачастую пациенты поступают к нам с сосудистой катастрофой и мы выясняем, что в поликлинике пациент был 2 раза, чтобы открыть больничный лист, а затем закрыть. И всё. Не надо так», — говорит врач.

Текст: Катерина Резникова, Дарья Сидельникова

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Теги:
Новые имена в медицине 2022
Материал из номера:
Май

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