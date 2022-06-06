6 лучших молодых кардиологов — они спасают сердца (и жизни!) петербуржцев

Ирина Васильева

кардиолог, терапевт, к.м.н.

Преподаватель кафедры госпитальной терапии Васильева специализируется на синкопальных состояниях (обмороках), вопросах гипотензии и симптоматических артериальных гипертензиях, но принимает амбулаторных пациентов с любой кардиологической патологией. В 2008 году защитила кандидатскую диссертацию, где научным языком рассказала, почему после еды часто клонит в сон. Ведет блог «Дневник доктора» (более 70 тысяч подписчиков!), в котором рассказывает о сердечно-сосудистых заболеваниях, их профилактике и публикует селфи с рыжим котом Центурионом.

Какой совет вы можете дать петербуржцам для сохранения здоровья сердца?

— Кардиологическая патология очень часто не проявляет себя никакими симптомами до первого инфаркта или инсульта. Даже если вас ничего не беспокоит, сходите на профосмотр к кардиологу для определения сердечно-сосудистого риска. Знайте целевые параметры факторов риска: вес, артериальное давление, уровень глюкозы в крови. Забудьте про хрестоматийного деда, который пил, курил, лежал на диване и умер во время секса в 90 лет. Ему просто повезло. Вам не повезёт, если вы не будете заботиться о себе.