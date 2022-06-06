6 лучших молодых кардиологов — они спасают сердца (и жизни!) петербуржцев

Инфаркты, инсульты, боли в груди, скачки давления, обмороки — все это лечат кардиологи. А еще обучают пациентов профилактике, ведь сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в списке причин смерти в мире. Специалистам из этого списка точно можно доверять — они стали номинантами премии «Новые имена в медицине Петербурга» 2022.
На Ирине Васильевой: брюки, юбка и рубашка Urban Tiger, лонгслив Green Day (Kostrov), пиджак Ushatava, кольца 47 Store
Ирина Васильева
кардиолог, терапевт, к.м.н.
Преподаватель кафедры госпитальной терапии Васильева специализируется на синкопальных состояниях (обмороках), вопросах гипотензии и симптоматических артериальных гипертензиях, но принимает амбулаторных пациентов с любой кардиологической патологией. В 2008 году защитила кандидатскую диссертацию, где научным языком рассказала, почему после еды часто клонит в сон. Ведет блог «Дневник доктора» (более 70 тысяч подписчиков!), в котором рассказывает о сердечно-сосудистых заболеваниях, их профилактике и публикует селфи с рыжим котом Центурионом.
Какой совет вы можете дать петербуржцам для сохранения здоровья сердца?
— Кардиологическая патология очень часто не проявляет себя никакими симптомами до первого инфаркта или инсульта. Даже если вас ничего не беспокоит, сходите на профосмотр к кардиологу для определения сердечно-сосудистого риска. Знайте целевые параметры факторов риска: вес, артериальное давление, уровень глюкозы в крови. Забудьте про хрестоматийного деда, который пил, курил, лежал на диване и умер во время секса в 90 лет. Ему просто повезло. Вам не повезёт, если вы не будете заботиться о себе.
Андрей Карпов
кардиолог, заведующий НИЛ патологии малого круга кровообращения Центра доклинических и трансляционных исследований ИЭМ, к.м.н.
Кардиолог и кандидат медицинских наук Карпов совмещает клиническую практику, научную и педагогическую работу. Он создал препарат для профилактики и лечения фиброза легких, сосудов и сердца, чтобы после острой болезни на органах не появлялись рубцы. Специализируется на редких и тяжелых заболеваниях: различных варианты легочных гипертензий (повышение давления в сосудах легких), миокардитах (воспаление стенки сердца), перикардитах (воспаление околосердеченой «сумки») и их последствиях. По словам врача, они интересны и сложны тем, что требуют большого диагностического поиска и знаний из совершенно разных областей медицины — онкологии, пульмонологии, ревматологии.
Динара Мещерова
кардиолог Городской больницы № 40
Начинала работать в реанимации, затем перешла в интервенционную кардиологию, а сейчас занимается лечением пациентов со сложными нарушениями ритма и с сердечной недостаточностью. Совместно с командой хирургов выполняет операции при нарушениях ритма, брадиаритмиях, имплантации ресинхронизирующей терапии, кардиовертеров - дефибрилляторов.
Что бы вы хотели изменить в российском здравоохранении?
— Мне бы хотелось, чтобы высокотехнологичная медицинская помощь была доступна не только в центральных районах страны, но и на периферии.
Валерий Ионин
кардиолог, доцент кафедры факультетской терапии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, сомнолог клиники «Валмед», к.м.н.
Один из ведущих кардиологов Петербурга занимается диагностикой и лечением патологий сердечно-сосудистой системы, выявляет риски сердечно-сосудистых заболеваний и профилактирует сердечно-сосудистые осложнения. Особенное внимание доктор Ионин уделяет пациентам с артериальной гипертензией, ожирением, дислипидемией, сахарным диабетом и другими метаболическими нарушениями. Стажировался в австро-американской школе липидного метаболизма в Зальцбурге и в Италии, сейчас руководит консультативно-диагностическим центром фибрилляции предсердий ПСПбГМУ им. Павлова.
Анна Дроганова
кардиолог Lahta Clinic, врач доказательной медицины, к.м.н.
Более 13 лет адепт доказательной медицины врач Дроганова лечит петербуржцев с повышенным артериальным давлением, болями в грудной клетке, нарушениями ритма сердца, одышкой. В область особых клинических и профессиональных интересов молодого кардиолога входит ведение пациентов с нарушением липидного обмена, с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, аритмией. В 2016 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Клинические особенности и прогноз ишемической болезни сердца у больных с метаболическим синдромом», сейчас преподает на медицинском факультете СПбГУ (кафедра факультетской терапии) и принимает пациентов в Lahta clinic.
Что бы вы хотели изменить в российском здравоохранении?
— Больше всего меня смущает, что врачи в поликлинике должны осмотреть и назначить лечение пациенту примерно за 15 минут. О каком качестве помощи идет речь, если за такое время не только нельзя собрать анамнез, но и осмотреть пациента. А потом идут жалобы, что врач «протягивает бумажку с таблетками». Кроме того, хотелось бы, чтобы медицина перестала расцениваться как область услуг.
Сергей Когай
кардиолог, заведующий кардиологическим отделением Гатчинской клинической межрайонной больницы, кардиолог Longa Vita
Спасает «экстренных» пациентов с острым коронарным синдромом, нестабильной стенокардией и инфарктом миокарда. По словам врача, особенность экстренной кардиологии в сроках – нужно успеть вовремя, чтобы принести максимальную пользу.
В 2018 году молодой врач стал заведующим кардиологическим отделением в Гатчинской больнице. Спустя два года на фоне пандемии в больнице открылось отделение рентген-хирургических методов диагностики и лечения. Доктор Когай в сотрудничестве с администрацией больницы и коллегами смог оперативно наладить взаимодействие и проработать маршрутизацию пациентов с острым коронарным синдромом.
По мнению доктора Когая, петербуржцам стоит менять отношение к своему здоровью - его надо научиться беречь. «Зачастую пациенты поступают к нам с сосудистой катастрофой и мы выясняем, что в поликлинике пациент был 2 раза, чтобы открыть больничный лист, а затем закрыть. И всё. Не надо так», — говорит врач.
Текст: Катерина Резникова, Дарья Сидельникова
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