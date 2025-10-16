«Лермонтов» Бакура Бакурадзе: каким получился байопик о великом русском поэте?

Конец июля 1841 года. Удивительной красоты местность неподалеку от Пятигорска — здесь проведет свой последний день поэт Михаил Лермонтов (комик Илья Озолин) перед роковой дуэлью со своим бывшим другом, отставным майором Николаем Мартыновым (Евгений Романцов). Вокруг течет неторопливая жизнь: лермонтовское окружение развлекает себя светскими беседами, шампанским, охотой на дичь и поездками на целебные воды.

Тишина, впрочем, тревожная. Хотя на публике поэт привычно отпускает колкие шутки (зачастую крайне неудачные, за них, к слову, его и вызвал на дуэль оскорбленный Мартынов), в одиночестве он явно проживает даже не личностный кризис, а глобальную внутреннюю катастрофу. Вот Лермонтов лежит на кровати и долго смотрит в стену бесконечно грустными глазами. Вот нежно обнимает собаку и лошадь. Вот купается в ручье, как будто надеясь раствориться в воде.

Единственный человек, с которым он ведет доверительные беседы — дальняя родственница Екатерина Быховец (Вера Енгалычева), милый друг, позволяющий поплакать у нее на плече. Тем временем окружающие пытаются отменить дуэль и примирить оппонентов, но оба свой выбор уже сделали.