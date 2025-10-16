«Лермонтов» Бакура Бакурадзе: каким получился байопик о великом русском поэте?

В прокат вышел новый фильм Бакура Бакурадзе «Лермонтов» — медитативная история о последнем дне жизни классика русской литературы. Рассказываем, как режиссеру «Шультеса» и «Снега в моем дворе» удалось создать портрет живого человека, а не хрестоматийного автора из пресловутой школьной программы.
Конец июля 1841 года. Удивительной красоты местность неподалеку от Пятигорска — здесь проведет свой последний день поэт Михаил Лермонтов (комик Илья Озолин) перед роковой дуэлью со своим бывшим другом, отставным майором Николаем Мартыновым (Евгений Романцов). Вокруг течет неторопливая жизнь: лермонтовское окружение развлекает себя светскими беседами, шампанским, охотой на дичь и поездками на целебные воды.
Тишина, впрочем, тревожная. Хотя на публике поэт привычно отпускает колкие шутки (зачастую крайне неудачные, за них, к слову, его и вызвал на дуэль оскорбленный Мартынов), в одиночестве он явно проживает даже не личностный кризис, а глобальную внутреннюю катастрофу. Вот Лермонтов лежит на кровати и долго смотрит в стену бесконечно грустными глазами. Вот нежно обнимает собаку и лошадь. Вот купается в ручье, как будто надеясь раствориться в воде.
Единственный человек, с которым он ведет доверительные беседы — дальняя родственница Екатерина Быховец (Вера Енгалычева), милый друг, позволяющий поплакать у нее на плече. Тем временем окружающие пытаются отменить дуэль и примирить оппонентов, но оба свой выбор уже сделали.
Бакур Бакурадзе не изменяет себе: он вновь снял медленную картину-медитацию, в этот раз сотканную из бесконечных величественных пейзажей, на фоне которых человеческие страсти, страхи и сомнения кажутся ничтожными в сравнении с вечностью. Язвительный Лермонтов, который и пары минут не может прожить без острот в чей-нибудь адрес (остальные персонажи то и дело сетуют у него за спиной, что «Опять гадость какую-нибудь скажет» или «Он же нас всех ненавидит»), внутри остро это чувствует.
Не нужно быть тонким психологом, чтобы увидеть сломленного и очень уставшего от всего человека — и стендапер Озолин вполне убедительно вживается в роль 26-летнего талантливого, но глубоко несчастного мужчины. Причем дело даже не в неудачных любовных отношениях, а ощущении абсолютной бессмысленности мироустройства — холодного, как тот самый горный ручей.
Лермонтов здесь выглядит максимально уязвимо: со своей нелепой прической, странноватой походкой и глупыми шутками он никак не вяжется с образом пассионария, который школьникам внушают на уроках литературы. И в конечном счете эта история о том, как человек полностью выжигает себя и доходит до стадии принятия. Дуэль из-за эпиграмм и унизительного юмора в присутствии дам, очевидно, оказывается лишь поводом, чтобы уйти.
Поэта в фильме чисто по-человечески жаль («Вы мне сочувствуете?» — в какой-то момент спрашивает тот Быховец). И для того чтобы вызвать эту эмоцию даже у тех, кто в школе терпеть не мог разборы «Героя нашего времени» и стихотворение про «тучку золотую на груди утеса-великана» (в картине звучит неожиданно пронзительно, равно как оно же в одноименной повести Анатолия Приставкина), сделано очень много. Если и снимать кино о прощании с миром важнейшей фигуры русской литературы, то именно такое: интимное и монументальное одновременно.
16+
Комментарии (0)