Продюсер Сергей Сельянов: «В русском кино аудитория, конечно, нуждается: есть вещи, которые американское нам не расскажет»

Про выставку «Балабанов» и дикий шторм в важной премьере Хлебникова «Снегирь»

В прошлом году кинокомпании СТВ исполнилось 30 лет, а фильму «Брат» — 25. Вы устраивали какие-то специальные события по этим поводам?

Мы не отмечаем юбилеи и другие круглые даты, нам это неблизко. А 30-летием так было лень заниматься, что решили: когда будет 33 года, тогда соберемся. И точно так же не думали о юбилее фильма «Брат». Но еще в 2021 году нам стали писать и звонить со всех концов страны с предложениями разных мероприятий: концерты, выставки, показы. Мы поняли, что «Брат», и прежде всего образ главного героя, превратился в значительный феномен и это стоит отметить. Мы поддержали большое количество достойных проектов, которые были не нами затеяны, и сами с подачи куратора Татьяны Гетман устроили большую выставку в «Севкабель Порту». Предполагалось, что она будет называться «Брат-25», потом решили назвать ее все-таки «Балабанов». Интерес к ней превзошел все наши ожидания. Мы ее дважды продлевали, могли продлить и в третий раз, и в четвертый.

Она месяца три проработала? Насколько я знаю, на нее чуть ли не до последнего дня стояли очереди.

Планировалось три, получилось пять. Сейчас идут разговоры о том, чтобы воссоздать ее в Екатеринбурге и Москве, но это пока только планы.

Самая ожидаемая премьера компании СТВ 2023 года — «Снегирь» Бориса Хлебникова. У него интересная предыстория создания — поначалу все задумывалось как экранизация романа Георгия Владимова «Три минуты молчания» (1969 год!), но во время работы материал вышел из-под контроля. В результате в фильме совсем другой основной сюжет, которого нет в книге, — с юными салагами, попадающими в компанию матерых «морских волков».

Действительно, произошла редкая, даже уникальная, история. Фильм снят по роману «Три минуты молчания», где с первой до последней минуты действует главный герой, как это обычно полагается в литературе…

Роман написан от первого лица, мы видим все глазами героя и постоянно слышим его внутренний монолог.

Да, там подробно даются все его рефлексии, проблемы, любовь… Я не ожидал, что у Хлебникова и Наташи Мещаниновой возникнут какие-то проблемы со сценарием. Они написали первый вариант, и все там было хорошо — кроме главного героя. Я говорю: «Борь, ну главный герой не такой, он пустой, что-то надо с ним придумать…» Написали второй вариант — и опять был интересный сценарий по всем компонентам, кроме героя. И наконец Боря позвонил: «А может, отказаться от главного героя, выкинуть его?» И как только мы освободились от этой фигуры, сценарий принял окончательную форму.

Я помню, как это было в Советском Союзе — когда люди из контролирующих органов входили во вкус и находили крамолу там, где вообще ничего нет, потому что это увлекательная игра.

Как технически снимали «Снегирь»?

Фильм достаточно дорогой: снимать на воде сложно. К тому же там огромный кусок действия — это шторм, причем мощный. Такие вещи делаются комбинированно, когда отдельный кадр снимается по одной особой технологии, а рядом стоящий кадр — уже по другой. Если в двух словах, использовалось приспособление, которое на земле раскачивает большой корабль, построенный в павильоне, а водосбросы и ветродуи обрушивают на него огромное количество воды, ну и потом компьютерная графика, конечно. Для Бори, который никогда не имел дела с большой машинерией, технологиями и компьютерной графикой, это было внове, и это все его страшно увлекло. Это то, чем кино отдельно привлекательно: есть фильм как художественное произведение, и есть вопрос: «А как это сделать вообще?» «Снегирь» — сложный в инженерном смысле фильм.

У вас сложился, можно сказать, симбиоз с Борисом Хлебниковым, теперь это фактически ваш основной режиссер, как раньше был Алексей Балабанов. И Борис считает вас для себя идеальным продюсером, с которым он бы только и работал: мало кто так тонко чувствует кино и может давать реально полезные советы в художественном плане. То есть Хлебников вас любит за то, что вы в кино разбираетесь, а вы его за что?

За то же самое. У нас один критерий. Он глубокий человек. Вот я сейчас начал что-то еще говорить, но ответ вы мне уже дали.