Наш краш со времен легендарной передачи «Городок», патриарх лирического юмора, кавербой эпичной обложки Собака.ru (динамический дуэт с Глебом Калюжным!), автор ЖЗЛ-бестселлера «Игра в городки» и бард-сонграйтер поговорил для этого декабрьского номера с актрисой Елизаветой Ищенко, своей экранной внучкой в комедийном хите для зумеров, бумеров и альфа «Мамонты».
Ваши лайфхаки, чтобы пережить зиму?
Очень простой ответ: работать. Кроме того, очень много интересного и в пребывании дома. У меня для этого есть маленькая столярная мастерская и десяток любимых гитар. Я не советую заниматься тем же, но каждый человек может придумать для себя сам, как увлекательно, а не угрюмо и депрессивно провести это время.
Где мы увидим вас в ближайшее время?
В полном метре «На деревню к дедушке» — это история о мальчике, которого привозят к деду, которого он никогда до этого не знал. Еще продолжает выходить на канале «Россия» (и будет еще много воскресений подряд!) сериал «Фантазер, или Удивительный мир инженера Лужина». Очень его люблю и надеюсь, что когда-нибудь он обретет то эфирное время, которое позволит оценить эту демократичную историю как можно большему числу телезрителей. Сейчас снимаюсь в двух проектах, о которых пока нельзя говорить, да и впереди тоже много работы.
Еще меня можно почувствовать через мою биографическую книгу «Игра в городки», дополненное издание которой выпустили в сервисе «Строки» 30 ноября. В прежние годы книгу очень быстро расхватали, поэтому я ее сильно дописал и обновил. Плюс у бумажного текста появилась аудиоверсия, начитанная мною без купюр: с песнями и комментариями. Ну, и скоро выйдет мой второй винил с авторскими романсами, логическое продолжение первой пластинки «Где-то».
Вы хоть немного похожи на своего героя в «Мамонтах» — наивного пенсионера Николая Николаевича, ставшего жертвой телефонных мошенников?
Мы точно отличаемся тем, что Николай Николаевич абсолютно далек от всего, что связано с сегодняшними реалиями: гаджеты и цифровые технологии — не про него. Потом он значительно более терпим, нежели я. Его терпимость идет из интеллигентности, передаваемой из поколение в поколение, хотя он рядовой инженер и звезд с неба не хватал. Но есть у нас и общее — невероятная влюбленность в кино: Николай Николаевич постоянно цитирует старые фильмы, на которых он вырос и сформировался как человек.
Идеальный фильм для семейного вечера бумеров и альфа — это?
Есть очень умный, добрый, смешной и одновременно печальный фильм «Пока не сыграл в ящик» с Морганом Фрименом и Джеком Николсоном. Его редко кто видел — и совершенно зря!
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