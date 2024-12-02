Где мы увидим вас в ближайшее время?

В полном метре «На деревню к дедушке» — это история о мальчике, которого привозят к деду, ко­торого он никогда до этого не знал. Еще продол­жает выходить на канале «Россия» (и будет еще много воскресений подряд!) сериал «Фантазер, или Удивительный мир инженера Лужина». Очень его люблю и надеюсь, что когда-нибудь он обре­тет то эфирное время, которое позволит оценить эту демократичную историю как можно большему числу телезрителей. Сейчас снимаюсь в двух про­ектах, о которых пока нельзя говорить, да и впере­ди тоже много работы.

Еще меня можно почувствовать через мою био­графическую книгу «Игра в городки», дополнен­ное издание которой выпустили в сервисе «Стро­ки» 30 ноября. В прежние годы книгу очень быстро расхватали, поэтому я ее сильно дописал и обновил. Плюс у бумажного текста появилась аудиоверсия, начитанная мною без купюр: с песнями и коммен­тариями. Ну, и скоро выйдет мой второй винил с ав­торскими романсами, логическое продолжение пер­вой пластинки «Где-то».