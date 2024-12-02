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Актер (и интервьюер Собака.ru!) Юрий Стоянов — об автобиографии «Игра в городки» и кино, которое понравится альфа, зумерам и бумерам

Наш краш со времен легендарной передачи «Городок», патриарх лирического юмора, кавербой эпичной обложки Собака.ru (динамический дуэт с Глебом Калюжным!), автор ЖЗЛ-бестселлера «Игра в городки» и бард-сонграйтер поговорил для этого декабрьского номера с актрисой Елизаветой Ищенко, своей экранной внучкой в комедийном хите для зумеров, бумеров и альфа «Мамонты».

Валентин Блох
Валентин Блох

Ваши лайфхаки, чтобы пережить зиму?

Очень простой ответ: работать. Кроме того, очень много интересного и в пребывании дома. У меня для этого есть маленькая столярная мастерская и десяток любимых гитар. Я не советую заниматься тем же, но каждый человек может придумать для себя сам, как увлекательно, а не угрюмо и депрессивно провести это время.

Юрий Стоянов: «Самое страшное — когда тебе еще не сказали "нет", а ты уже сам себе все запретил»

Где мы увидим вас в ближайшее время?

В полном метре «На деревню к дедушке» — это история о мальчике, которого привозят к деду, ко­торого он никогда до этого не знал. Еще продол­жает выходить на канале «Россия» (и будет еще много воскресений подряд!) сериал «Фантазер, или Удивительный мир инженера Лужина». Очень его люблю и надеюсь, что когда-нибудь он обре­тет то эфирное время, которое позволит оценить эту демократичную историю как можно большему числу телезрителей. Сейчас снимаюсь в двух про­ектах, о которых пока нельзя говорить, да и впере­ди тоже много работы.

Еще меня можно почувствовать через мою био­графическую книгу «Игра в городки», дополнен­ное издание которой выпустили в сервисе «Стро­ки» 30 ноября. В прежние годы книгу очень быстро расхватали, поэтому я ее сильно дописал и обновил. Плюс у бумажного текста появилась аудиоверсия, начитанная мною без купюр: с песнями и коммен­тариями. Ну, и скоро выйдет мой второй винил с ав­торскими романсами, логическое продолжение пер­вой пластинки «Где-то».

Валентин Блох

Вы хоть немного похожи на своего героя в «Мамонтах» — наивного пенсионера Николая Николаевича, ставшего жертвой телефонных мошенников?

Мы точно отличаемся тем, что Николай Нико­лаевич абсолютно далек от всего, что связано с сегодняшними реалиями: гаджеты и цифро­вые технологии — не про него. Потом он зна­чительно более терпим, нежели я. Его терпи­мость идет из интеллигентности, передаваемой из поколение в поколение, хотя он рядовой ин­женер и звезд с неба не хватал. Но есть у нас и общее — невероятная влюбленность в кино: Николай Николаевич постоянно цитирует ста­рые фильмы, на которых он вырос и сформиро­вался как человек.

Идеальный фильм для семейного вечера бумеров и альфа — это?

Есть очень умный, добрый, смешной и одновременно пе­чальный фильм «Пока не сыграл в ящик» с Морганом Фрименом и Джеком Николсоном. Его редко кто видел — и совершенно зря!

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Материал из номера:
Декабрь
Люди:
Юрий Стоянов

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