«Двое в одной жизни, не считая собаки»: почему уютное драмеди с Крючковой и Адабашьяном стоит посмотреть с пожилыми родственниками?

Почтенная пара классических петербургских интеллигентов в лице ученого Игоря Николаевича (Александр Адабашьян) и преподавательницы актерского мастерства Людмилы Николаевны (Светлана Крючкова) ведут тихую пенсионерскую жизнь в уютной квартире в центре города. Обоим около 80-ти, сын Алеша с женой и внучкой давно живет где-то за границей. Из развлечений остаются классическая музыка (с планшета получается не всегда, с винилового проигрывателя как-то надежнее), русская поэзия и японская живопись, лишь изредка прерываемые старческими ворчливыми перепалками в неизменном формате «как поссорились, так и помирились» (в среднем на это уходит минут пять) и общением с еще одним членом семьи — сообразительной собакой Пулей.

Периодически их навещает милая соседка-подросток Полина (Полина Гухман). Та находит во взаимодействии с эрудированными, мудрыми и добрыми людьми в возрасте одну из немногих отдушин в жизни (в конце концов, кто ей расскажет про хокку и научит рисовать пассажиров электрички!) — дома ее ждет перманентный ад с поднимающим на нее руку отцом-алкоголиком и психологически сломленной матерью. Но периодически в неспешный быт супругов врывается какая-нибудь напасть: то недалекие и лицемерные сотрудницы районной администрации, то телефонные мошенники, то снова перебравший Полинин батя.