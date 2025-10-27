«Двое в одной жизни, не считая собаки»: почему уютное драмеди с Крючковой и Адабашьяном стоит посмотреть с пожилыми родственниками?

В российском прокате идет фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки» — Светлана Крючкова и Александр Адабашьян играют в нем супружескую пару петербургских пенсионеров-интеллигентов, сталкивающихся со всеми обыденными радостями и печалями серебряного возраста. Рассказываем, почему на эту простую, но очень душевную картину Андрея Зайцева (к слову, получившую приз зрительских симпатий на ММКФ-2025!) будет полезно сходить в кино вместе со старшим поколением. Например, на грядущих длинных выходных.
Почтенная пара классических петербургских интеллигентов в лице ученого Игоря Николаевича (Александр Адабашьян) и преподавательницы актерского мастерства Людмилы Николаевны (Светлана Крючкова) ведут тихую пенсионерскую жизнь в уютной квартире в центре города. Обоим около 80-ти, сын Алеша с женой и внучкой давно живет где-то за границей. Из развлечений остаются классическая музыка (с планшета получается не всегда, с винилового проигрывателя как-то надежнее), русская поэзия и японская живопись, лишь изредка прерываемые старческими ворчливыми перепалками в неизменном формате «как поссорились, так и помирились» (в среднем на это уходит минут пять) и общением с еще одним членом семьи — сообразительной собакой Пулей.
Периодически их навещает милая соседка-подросток Полина (Полина Гухман). Та находит во взаимодействии с эрудированными, мудрыми и добрыми людьми в возрасте одну из немногих отдушин в жизни (в конце концов, кто ей расскажет про хокку и научит рисовать пассажиров электрички!) — дома ее ждет перманентный ад с поднимающим на нее руку отцом-алкоголиком и психологически сломленной матерью. Но периодически в неспешный быт супругов врывается какая-нибудь напасть: то недалекие и лицемерные сотрудницы районной администрации, то телефонные мошенники, то снова перебравший Полинин батя.
Режиссер Андрей Зайцев (дилогия «14+» и «Блокадный дневник») укрепляется в качестве одного из самых симпатичных авторов российского «доброго кино». Уже давно этот термин зачастую принято употреблять с издевательской интонацией, к которой добавляются упреки в манипулятивности. Однако «Двое в одной жизни» снят настолько обескураживающе искренне, что ему сразу же прощаешь все мелкие неровности. Безусловно, это очень простое по структуре повествование — набор из смешных, грустных, вполне прогнозируемых, но ближе к финалу совершенно душераздирающих зарисовок. Однако если поставить в кадр Крючкову и Адабашьяна (которые выдают актерскую химию уровня «сейчас таких уже не делают»), очень органичную Гухман и собаку Пулю в любых сочетаниях, нехитрые сценки из жизни пенсионеров и их окружения начинают светиться, как новогодняя елка.
Это страдания по поводу непослушных гаджетов, спасение мухи, пение дуэтом в парадной (как насчет знаменитой Non, je ne regrette rien на зависть Эдит Пиаф?!), примирение после пустяковой ссоры через дворнягу Пулю или изгнание из квартиры делегации мелких чиновниц, пришедших поздравить ребенка войны с «великим праздником — днем начала блокады» и подарить продуктовый набор. Они сменяются режущими по живому моментами вроде эпизода с колыбельной в детской комнате уехавшего сына.
Сильнее всего это работает, когда супруги остаются вдвоем на фоне петербургских пейзажей и рассуждают о прошедшей жизни и своей родительской роли с такой светлой щемящей интонацией, которая кажется единственно верной: тот случай, когда люди уже все давно поняли: и друг про друга, и порядок вещей как таковой.
В принципе, уже ради этого взрослым самостоятельным зрителям стоит сводить своих пап, мам, бабушек и дедушек в кино — а после, конечно, и самим пойти к ним в гости.
