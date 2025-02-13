«Пушкин жив!»: как «Пророк» с Юрой Борисовым превращает биографию поэта не в апокриф, а мюзикл (с рэпом и танцами!)

В прокат вышел фильма «Пророк. История Александра Пушкина» — один из самых ожидаемых поп-блокбастеров года. В главной роли — номинант на «Оскар» Юра Борисов, то декламирующий стихи поэта, как рэп-треки, то танцующий на балах в духе «Бриджертонов». Собака.ru рассказывает, почему мюзикл о «нашем всем» стоит увидеть, даже если вы последний раз открывали томик Пушкина в девятом классе.
«Пуш-кин! Пуш-кин!», — задорно скандирует петербургская публика в прологе фильма, создавая прямо под окнами Александра Сергеевича на Мойке, 12 атмосферу стадионного концерта. Каким будет кино, понятно с первых секунд: никакого байопика с серьезным выражением лица и претензией на всеобъемлющий портрет «солнца русской поэзии» (кажется, в России вообще нет ни одного человека, который бы употребил выражение без внутреннего содрогания) — впрочем, этого никто и не скрывал. Вместо иконической «Жизни замечательных людей» с придыханием — это бодрый мюзикл о поп- (или рэп-) звезде своего времени.
Ключевые события из жизни Пушкина в «Пророке» даны впроброс, но очень неплохо сверстаны по хронометражу — каждый эпизод длится по 15-20 минут, и этого вполне достаточно. Вот юные лицеисты (Александр Сергеевич — юный Кай Гетц из «Скажи ей» и приквела «Майора Грома») немножко кошмарят руководство и выдают музыкальный номер про подростковый бунт перед знаменитым приездом Державина. Раз — и уже повзрослевший Пушкин фраппирует петербургский истеблишмент радикальной гражданской лирикой («Лучше бы про кота им прочитал», — недовольно комментируют друзья Пущин и Данзас в лице Ильи Виногорского и Романа Васильева соответственно), зарабатывает все возможные репутационные очки, дружит с Жуковским (Илья Любимов) и напивается шампанским. А вот визит к гадалке и мрачное предсказание про белую голову, за ним встреча с жандармами, первая ссылка, еще одна, восстание декабристов и ключевые любовные истории (здесь Аня Чиповская — Воронцова и Алена Долголенко — Гончарова), творческие муки и так далее. Вплоть до последней дуэли и несколько пафосного, но по-своему изящного финала.
Редкий случай, но «Пророк» при всех очевидных художественных недостатках — скорость монтажа, моментами похожая на худшие образцы шортсов в соцсетях, мюзикловые сцены (с рэпом и массовыми танцами они получаются заметно лучше, чем когда речь заходит о лирике), общая схематичность персонажей — компенсируется важной мыслью авторов во главе с 30-летним режиссером Феликсом Умаровым и сценаристами Василием Зорким и Андреем Кургановым.
Время демонстративного пиетета к русской классике прошло. И те, кто читал «Евгения Онегина» 20 с лишним лет назад, и нынешние школьники, скорее, сходятся во мнении: Пушкин — это не только священная корова отечественного литературоведения, но и персонаж, с которым можно и нужно себя ассоциировать. Понятно, что мюзикл до сих пор является спорным жанром (когда это не просто форма для рассказа истории), а про русский рэп у многих еще больше вопросов. Однако даже если в таком обрамлении и с таким историческим шлейфом фильм не разваливается на куски, а выглядит нераздражающей зрительской работой — картина, как минимум, получилась.
Тем более в плане каста тоже есть железобетонные попадания. Помимо Юры Борисова, который на чистой органике и таланте может сыграть что угодно — от Пушкина до эмалированного ведра — безусловно, главной находкой стал Сергей Гилев в образе жандарма Бенкендорфа. И их диалог в формате рэп-баттла — точно лучший шоустоппер всего мюзикла.
В сущности, «Пророк» — это высокобюджетный эрзац-комикс, который даже со своими слегка вычурными ходами не кажется ни прорывом, ни излишним перегибом. Более того, велик соблазн назвать его подростковым, а то и вполне семейным фильмом. Пока у школьников из условного девятого класса развиваются лобные доли мозга, у учителей будет велик соблазн водить учеников на картину, чтобы те потом массово писали если не стихи, то хотя бы рэп-треки. Не про тачки, запрещенку и секс, а нечто более сложное и важное.
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