«Пушкин жив!»: как «Пророк» с Юрой Борисовым превращает биографию поэта не в апокриф, а мюзикл (с рэпом и танцами!)

Редкий случай, но «Пророк» при всех очевидных художественных недостатках — скорость монтажа, моментами похожая на худшие образцы шортсов в соцсетях, мюзикловые сцены (с рэпом и массовыми танцами они получаются заметно лучше, чем когда речь заходит о лирике), общая схематичность персонажей — компенсируется важной мыслью авторов во главе с 30-летним режиссером Феликсом Умаровым и сценаристами Василием Зорким и Андреем Кургановым.

Время демонстративного пиетета к русской классике прошло. И те, кто читал «Евгения Онегина» 20 с лишним лет назад, и нынешние школьники, скорее, сходятся во мнении: Пушкин — это не только священная корова отечественного литературоведения, но и персонаж, с которым можно и нужно себя ассоциировать. Понятно, что мюзикл до сих пор является спорным жанром (когда это не просто форма для рассказа истории), а про русский рэп у многих еще больше вопросов. Однако даже если в таком обрамлении и с таким историческим шлейфом фильм не разваливается на куски, а выглядит нераздражающей зрительской работой — картина, как минимум, получилась.