Светлана Ходченкова: Как нетоксично сепарировать от мужа и самой взять ответственность за жизнь

Как нетоксично сепарировать от мужа и при чем здесь БДСМ-секс и коэны

Света, ну как дела?

Ну как… Да, настали времена, что простое «Как дела?» кажется вопросом с подвохом.

Тем не менее как?

Тревожно. Точнее так: кажется, что все в порядке. Проекты, которые мы делали в последнее время, вскоре выйдут. Но все равно не получается расслабиться: не представляю, что будет с нашим кинематографом дальше. При этом я даже до конца не понимаю, за что именно волнуюсь. Мой страх не имеет конкретной краски.

Как вывозишь? Одни едят мухоморы, другие ушли в крипту, третьи наконец осознали важность друзей и семьи в своей жизни и променяли бары на домашние кухни, практикуя расклады таро и простое человеческое общение. Ты тоже?

Кстати, нет. Я в принципе не особо ориентирована на общение. После съемок так устаю, что только и хочу, что посидеть в оглушительной тишине. Максимум — ​ выйти в кино. И то, потому что в зале можно помолчать. Друзья тоже загружены съемками. Мы списались: «Давай встретимся!» — ​«Да-да, обязательно!» И всё, затемнение — ​вспомнили о встрече спустя месяц после того, как она не состоялась.

Какая твоя первая премьера в 2023‑м?

Я убиваю мужа в сериале «Я “любила” мужа» — ​этот долгожданный (мы начали его еще до пандемии!) проект выходит в онлайн-­кинотеатре Premier!

Света, а это не спойлер? Что значит «убила — любила»?

Это не спойлер, а саспенс: я играю скромную домохозяйку из двухэтажного Подмосковья, которая во время БДСМ-секса преступает закон, порешив своего законного. Не пугайся! Это легкая комедия! Но адски тяжелая физически.