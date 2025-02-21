18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

В сети появился трейлер «Папа умер в субботу» Заки Абдрахмановой — лучший дебют по версии «Маяка»

Драма выпускницы киношколы Разбежкиной Заки Абдрахмановой получила награды в категории «Лучший дебют» премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон»-2024 и фестиваля актуального российского кино «Маяк».

Сюжет «Папа умер в субботу» рассказывает о 30-летней москвичке Айко, у которой умирает тиран-отец. Она не общалась с ним много лет, но все равно едет в Казахстан на похороны, где впервые встречает вторую папину семью: новоиспеченные родственники не по душе героине. Но самое странное: благодаря им Айко узнает совершенно другого папу.

"Папа умер в субботу", 2024
Глобус-фильм / Кинокомпания CTB /Фонд «Кинопрайм»/ Пионер

"Папа умер в субботу", 2024 

Главные роли в дебюте Заки Абдрахмановой (она же сценарист) сыграли Лаура Турсунканова, Самал Еслямова (лауреатка Каннского кинофестиваля за «Айку» 2018 года), Шарифбек Закиров, Амина Оразбай и Елена Руфанова. Оператором выступил Михаил Хурсевич («Расторгуев», «Черная весна»). 

Премьера «Папа умер в субботу» на больших экранах 20 марта.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: