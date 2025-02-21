В сети появился трейлер «Папа умер в субботу» Заки Абдрахмановой — лучший дебют по версии «Маяка»

Сюжет «Папа умер в субботу» рассказывает о 30-летней москвичке Айко, у которой умирает тиран-отец. Она не общалась с ним много лет, но все равно едет в Казахстан на похороны, где впервые встречает вторую папину семью: новоиспеченные родственники не по душе героине. Но самое странное: благодаря им Айко узнает совершенно другого папу.