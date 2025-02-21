В сети появился трейлер «Папа умер в субботу» Заки Абдрахмановой — лучший дебют по версии «Маяка»

Драма выпускницы киношколы Разбежкиной Заки Абдрахмановой получила награды в категории «Лучший дебют» премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон»-2024 и фестиваля актуального российского кино «Маяк».
Сюжет «Папа умер в субботу» рассказывает о 30-летней москвичке Айко, у которой умирает тиран-отец. Она не общалась с ним много лет, но все равно едет в Казахстан на похороны, где впервые встречает вторую папину семью: новоиспеченные родственники не по душе героине. Но самое странное: благодаря им Айко узнает совершенно другого папу.
"Папа умер в субботу", 2024
Главные роли в дебюте Заки Абдрахмановой (она же сценарист) сыграли Лаура Турсунканова, Самал Еслямова (лауреатка Каннского кинофестиваля за «Айку» 2018 года), Шарифбек Закиров, Амина Оразбай и Елена Руфанова. Оператором выступил Михаил Хурсевич («Расторгуев», «Черная весна»).
Премьера «Папа умер в субботу» на больших экранах 20 марта.
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