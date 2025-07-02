Режиссер Константин Бронзит — о «Лунтике» как одиссее и Достоевском для 0+, комиках Вупсене и Пупсене и эксплуатации котиков в оскароносном «Потоке»

Факт: «Лунтик. Возвращение домой» — лучший российский анимационный фильм 2024 года. Как так вышло? Рассказываем! Дважды номинант «Оскара» (шутливая «Уборная история — любовная история» и философский «Мы не можем жить без космоса»!), худрук студии «Мельница» и отец-основатель «богатырской франшизы» (начиная с «Алеши Поповича и Тугарина Змея»!) переосмыслил легенду нулевых — мультсериал «Лунтик и его друзья», неотъемлемую часть культурного кода всех, кто родился в ХХI веке. В режиссуре Бронзита мультшоу с цензом 0+ об упавшем с Луны на Землю кавайном существе (Лабубу есть у нас дома!) стало одиссеей и агиографией в жанре триллера и формате роуд-муви с погонями, гэгами, великим комическим дуэтом гусениц-близнецов Вупсеня и Пупсеня. Хичкоковский саспенс и спилберговский каскад финалов (с катарсисом в каждом из них!) прилагаются.
Константин Бронзит — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино».
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«Лунтик» — одиссея и Достоевский с цензом 0+
По сюжету фильма Лунтик хочет вернуться на Луну, где вылупился из яйца, чтобы найти маму, хотя вырос на Земле и теперь у него тут друзья. В этом смысле полнометражный «Лунтик» отходит от канонов сериала, которому в 2026-м исполнится 20 лет. Обычно в такие моменты фан-клубы активизируются с несостыковками: «А в сериале не так». Было?
Робкие упреки были. Но иногда во имя чего-то более важного приходится поднаврать. Я вообще стал «врать» с самого начала. Первое, что попросил сделать художников, — поменять образ Лунтика. В сериале он не очень симпатичный — с крючковатым носом, с раздутыми ноздрями, а я хотел, чтобы с большого экрана смотрело бесконечно милое существо. Няшное, как котики из интернета.
Мне кажется или ваш «Лунтик» — это агиография? Пруфы: он явился сверху, возлюбил ближних, как самого себя, долготерпит, милосердствует, не завидует, не мыслит зла, сорадуется истине.
Когда мы втроем с Дмитрием Высоцким (автор «Трех котов», голос коня Юлия в «богатырской франшизе». — Прим. ред.) и Дариной Шмидт (режиссер первых эпизодов сериала, также придумала внешний вид Лунтика в нем. — Прим. ред.) создавали сценарий, у нас не было задачи написать житие святого. Режиссеры так не мыслят — разве что Тарковский или Герман. Мы люди попроще: хотели придумать душевную историю с интересными перипетиями и событиями и, конечно, с определенной степенью драматизма. Но то, что вы говорите, абсолютно ложится в нашу парадигму. А значит, мы, как хорошие художники, смогли простую честную историю вывести на такой уровень, чтобы практически любые трактовки были уместны.
Подождите, но вы как-то говорили, что Лунтик — князь Мышкин. А кто такой Мышкин из «Идиота», если не святой?
Говорил. Так и есть. Просто, когда я делал кино про Лунтика как режиссер, то не сидел и не думал «вот сейчас князя Мышкина рисую». Где-то в гипофизе такое ощущение было: оно важное, правильное и должно существовать — иначе образуются пустота и бессодержательность. Но это работает и в обратную сторону — если художник зациклен, ничего не получится.
Будет слишком искусственно?
Да, искусственно и нарочито. Начнешь сознательно педалировать тему в диалогах, мизансценах — и это начнет откровенно переть с экрана. Все станет фальшивым.
Еще одна зрительская трактовка: «Лунтик. Возвращение домой» — это же одиссея!
Конечно! Это вечная, хрестоматийная история: есть или сошествие в Ад, или поиск дома, одиссея. По сути, в искусстве всего две темы — любовь и смерть. Остальное крутится вокруг них. Узнаваемость и архетипичность на примере чего-то, казалось бы, несерьезного, упрощенного и дали такой мощный залп: никто не ожидал от детского «Лунтика» взрослого кино!
И философского — кризис идентичности, попытка понять, откуда ты и про что… Как говорится, «Я/Мы Лунтик».
В сценарии мы опирались на архетипы. Я всегда говорю начинающим режиссерам: «Архетип, архетип и еще раз архетип» — вот три ключевых слова при создании фильма. А вовсе не хичкоковское: «Сценарий, сценарий и сценарий». Сначала архетип, а уже на его основе сценарий.
Многоножка как из «Чужого» и при чем здесь Курехин
Но Хичкока в фильме хватает! Лунтик думает, что может улететь к маме только на скорлупе, левитирующей в полнолуние. Есть сцена, где скорлупу роняют и она несется к пропасти — то ли сорвется, то ли нет. Что это, если не игра с нервами зрителей и саспенс, как в «Психо»?!
У меня были хорошие учителя (Константин после СПГХПА им. А. Л. Штиглица окончил отделение анимации Высших режиссерских курсов, мастерскую Хитрука, Назарова, Норштейна и работал на студии «Пилот». — Прим. ред.). Я умею чувствовать, как удерживать подвешенное состояние — тот самый саспенс. Зрителю интереснее смотреть, когда что-то ужасное только предстоит, а не уже произошло.
Абсолютно плюсую.
Я вообще делал детский триллер, хотя, например, Дарине Шмидт это очень не нравилось. Если бы она сидела в кресле режиссера, мы бы получили совсем другой фильм — «девичий и розовый», то есть более близкий к сериалу. Есть известная аксиома: если раздать один и тот же сценарий десяти режиссерам, мы получим десять разных фильмов. У меня в «Лунтике» местами зловещая музыка, темновато, а иногда — откровенно страшно. Но дети любят страшное. Мы друг другу в детстве рассказывали не про Колобка, а про синие руки, которые тянутся из стены и душат.
А еще про гробик на колесах и пиковую даму.
Вот-вот — детям нравится, когда всё понарошку. Это опыт новых, но безопасных переживаний.
Но сооснователь студии «Мельница» и продюсер фильма Сергей Сельянов все же попросил вырезать излишне пугающий кадр. Хотим спойлер: какой?
В сцене, когда Лунтик и его друзья, кузнечик Кузя и гусеницы-близнецы Вупсень и Пупсень, дошли до вершины горы, с которой проще улететь на Луну, и спорят о скорлупе, не замечая, что над ними поднимается преследующая их Многоножка (главный антагонист, которого случайно тревожат в норе, персонаж озвучен лично Константином. — Прим. ред.). В аниматике (черновая модель. — Прим. ред.) был кадр крупным планом, когда пасть Многоножки со слюнями разинута на весь экран и рычит. Сельянов сказал: «Давай вырежем —слишком страшно. Ты же понимаешь, как это будет в кинотеатре!»
Звучит как некроготика: эпизод из франшизы «Чужой»!
Да, поэтому оставили только средние планы. Сергей Михайлович прав, все-таки у нас 0+. Кино рассчитано и на малышей. Я вообще в какой-то момент засомневался, не перегнул ли палку? Вдруг и правда все получилось слишком страшно, пойдут отзывы, что дети плакали… Но жалобы не было ни одной! А плакали как раз взрослые.
Я среди этих взрослых! И особенно оценила шоустоппер в норе Многоножки. Когда она гонится в темноте за Лунтиком, Кузей и Вупсенем с Пупсенем и видны только глаза, которые поочередно кто-то из них то открывает, то закрывает, чтобы его не нашли.
Эта сцена — моя гордость! Такого никто еще не придумывал! Во многих фильмах в темноте моргали глазами, но в прятки не играли никогда. Сцена, как и весь фильм, ритмически выстроена идеально. А еще с хорошей остроумной точкой. Я наблюдал реакцию в кинозале — это отчетливо самый смешной момент в фильме.
Еще одна моя любимая сцена —каскад прыжков на грибах Кузи, Лунтика и Вупсеня с Пупсенем (герои прыгают по скользким «камням», которые оказываются шляпками грибов. — Прим. ред.). Она снята одним планом, поэтому сложно было развести всю «карусель»: кто, где, как и в какой момент что делает. Такими сценами я занимаюсь сам, аниматикерам не доверяю. Сценку, которая длится всего 20 секунд, делал целый месяц.
Грибы шикарные! Микологическая, петербургская курехинская традиция — подмигивание взрослым.
Про грибы, кстати, был спор, оставлять ли их и в какой степени.
А что не так? Обычные съедобные грибы — лично протестированы гусеницами Вупсенем и Пупсенем.
Да, они просто наедаются ими — все получилось корректно.
Тренч и шарф STUDIO SLOW, костюм DANADA
Почему Вупсень и Пупсень — великие комики
Иии… главный вопрос нашего интервью: как различить близнецов Вупсеня и Пупсеня? Они герои мемов, современные Бим и Бом, конкуренты Кржемелика и Вахмурки и самые уморительные персонажи «Лунтика».
Я сам до сих пор их не различаю! (Смеется.) Хотя… по одной сцене вспомнил, что Пупсень — в кепке, Вупсень — в бандане.
Без шуток: великий комический дуэт нашего кино, как Папанов и Миронов в «Бриллиантовой руке», умеют и в буффонадный слэпстик, и в иронию.
Да, это кинематографическая классика — персонажи, которые тащат на себе комедийную линию и «разбавляют» страшное. Но если бы у них была только эта функция, сразу проявилась бы драматургическая слабость. А Вупсень и Пупсень завязаны в историю, преследуют свою цель — и не очень хорошую: обмануть Лунтика и на его скорлупе улететь на Луну. Но когда из-за них она разбилась и улетела, Лунтик остался ни с чем, они почувствовали свою вину и искренне льют слезы.
Как не плакать, если Лунтик совершил самопожертвование — спас всех от Многоножки: бросил скорлупу, на которой собирался улететь к маме, в ее пасть... Ну святой!
В фильме удалось хорошо расставить поворотные моменты взаимоотношений героев. Один из них — диалог кузнечика Кузи и Лунтика про «ты улетишь на Луну, а я останусь один на Земле». Проявление эгоизма Кузи и присвоение себе друга, как вещи. На что Лунтик говорит потрясающую фразу: «Если бы у тебя была возможность улететь и обнять маму, я бы обязательно тебе помог, потому что ты мой друг». Ну и счастливый финал — на Лунтике начинают светиться пятнышки, и он все же улетает на Луну. У нас каждый поворот для зрителя — неожиданность. Ведь зрительское мышление инертно — после «А» ожидают «Б», а мы вдруг преподносим «твердый знак».
В этом плане «Лунтик» — наследник спилберговской традиции. Стивен Спилберг тоже любит устраивать каскад из финалов.
Не только Спилберг. Это классика драматургии. Главное не переборщить, когда заканчиваешь, но не можешь закончить. Здесь всё на месте — произошла эмоциональная разрядка. Лунтик на Луне. Встретил маму. Но логично и его возвращение на Землю. Он не мог не вернуться. Нельзя было заканчивать фильм в интонации расставания. Никто не брошен, все нашли, что искали, друзья опять вместе.
И приставка «Возвращение домой», получается, про то, что он все же летит обратно на Землю, увидевшись с мамой на Луне.
Да! Я очень настаивал на этом названии из-за его двухмерности. Изначально фильм должен был называться «Лунтик. Долгое путешествие». В «Лунтик. Возвращение домой» ничего нового нет. Более того, не так давно был «Человек-паук. Возвращение домой». Но у нас это важно с точки зрения истории — появляется амбивалентность, которая здорово клеится с сюжетом.
Оскароносный «Поток» — эксплуатация котиков и эмоций
С вами, как дважды номинантом премии, всегда говорят про «Оскар». Не буду исключением: после победы латвийского инди-проекта «Поток» в категории полнометражной анимации в этом году — сложно удержаться.
«Потоку» страшно повезло. Он, простите за каламбур, попал в поток, в котором остальные четыре номинанта ему сильно проигрывали: одни были вторичны по отношению к себе («Головоломка 2» Pixar, «Уоллес и Громит: Самая дикая месть» Aardman Animations. — Прим. ред.). Показывали просто матерый уровень профессионализма — и не более. «Мемуары улитки» Адама Эллиота в принципе довольно вялое кино. Вот «Дикий робот» от DreamWorks был более-менее оригинален, но и в нем к финалу все испортилось драматургически. «Поток» на этом фоне стал свежей струей в реке, которая исхожена вдоль и поперек.
А как вам сюжет «Потока»? Сценарный прием «спасти котика» длится все экранное время. Буквально: черный кот пытается выжить посреди апокалипсиса — Всемирного потопа.
Да, в «Потоке» сделана правильная вещь — эксплуатируется жалость по умолчанию. Бедный котик в воде, да еще в окружении собак. Совмещение несовместимого. Понятно, что на этих полюсах сопереживание рождается автоматически. На его жалобные «мяу-мяу» невозможно не реагировать — особенно если зритель, как и я, кошатник. То есть автор бесхитростно, наотмашь бьет по живому. На «Потоке» я не охал. Вижу в фильме определенные качества, но также у меня к нему куча профессиональных вопросов. И к истории, и к ее выделке. Было полное ощущение, что смотрю живое видео, которое потом обработали на компьютере. Да, быть может, это честная 3D-анимация, но она явно скопирована с заранее снятых референсов. Это не запрещено, но как будто смотришь передачу «В мире животных», только обработанную в 3D.
А я бы посмотрела, если бы кто-то обработал турецкий док «Город кошек» или сериал-шедевр «Поместье сурикатов»!
Ну, ладно — это все технические нюансы. Гинтс Зилбалодис как умел, так и сделал. Он молодец, что не постеснялся. У меня ощущение, что я бы постеснялся. (Смеется.) Ему повезло — срубил настоящий джекпот. Другое дело, что я давно в мультипликации и видел уже много таких успехов, после которых происходит странное: режиссер куда-то пропадает. Посмотрим, но подозреваю, что ничего принципиально нового и сильного мы у этого автора больше не увидим.
Спойлеры про «На выброс» и почему всем нужна надежда
Продолжим калабуры: быть может, этот поток станет проторенной колеей для инди-анимации? Например, шансы на «Оскар» появятся у готовящегося к выходу вашего с Дмитрием Высоцким, автором «Трех котов», фильма «Мусор»?
Он теперь «На выброс». «Мусор» — рабочее название. По идее, фильм должен выйти в прокат осенью. Остальное — стечение обстоятельств. От нас уже мало что зависит.
Расскажете про фильм?
Совсем немного — должна же оставаться интрига. Это очень человечная история, и снова одиссея, но уже про другое. Формально герои ищут островок счастья — неведомый мусорный рай. Но в процессе поисков обретают друг друга и понимают, что важно одно: как ты сам себя понесешь по жизни. Как будешь взаимодействовать в социуме, так и начнешь ощущать себя — либо ты «мусор», либо человек. И таким будут воспринимать тебя все вокруг. Естественно, это не про внешнюю форму, а про содержание.
Звучит как универсальный совет, но не совсем для юных зрителей.
«На выброс» точно не малышковая территория. Кажется, у нас ценз 12+. Конечно, малыши фильм тоже могут смотреть, там ничего такого нет, но сама тема сложнее и объемнее, чем в «Лунтике». Если в «Лунтике» сразу ясно, чего хочет главный герой, то тут ребенку будет трудновато понять, куда идут герои и чего жаждут.
«Мельнице» в 2024 году исполнилось 25 лет. Про студию Pixar есть шутливый теглайн, как они придумывают фильмы: задаются вопросом «А что если у… есть душа?» Получается, «А что если у игрушек есть душа?» («История игрушек»), «А что если у монстров есть душа?» («Корпорация монстров»), «А что если у души есть душа?» («Душа»). А сооснователь Ghibli Хаяо Миядзаки принципиально не делает плохие финалы, потому что дети еще столкнутся с горем. Есть ли подобные внутренние мемы или сознательные установки у «Мельницы»?
Мне кажется, у «Мельницы» ничего такого нет. Хотя, справедливости ради… Миядзаки в этом смысле ничего не изобрел. Плохих финалов также не бывает и у Pixar, и у DreamWorks. Это такое неписаное правило мультипликации, рассчитанной на детскую или семейную аудиторию. Дети, мамы, папы идут в кино развлечься, посмотреть фильм, поесть попкорн и отдохнуть — а мы их трагедиями будем грузить? Поэтому 99 % мультфильмов, идущих в широком прокате, заканчиваются хорошо. Просто таков их удел. А все остальные финалы достаются независимой анимации, где авторы могут позволить себе другое видение.
А надо ли через анимацию знакомить детей с иными сторонами жизни: что она непроста, трагична, да и вообще — конечна.
То, что жизнь непроста, мы показываем и в «Лунтике». И Миядзаки это, конечно, тоже делает. Но все обязано закончиться хорошо, потому что всегда должна оставаться надежда. Как у взрослых, так и у детей.
Текст: Елена Анисимова
Фото: Валентина Каштан
Стиль: Дмитрий Беляев
Ассистент стилиста: Кристина Тишкина
Свет: Михаил Ланцов Skypoint
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