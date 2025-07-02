Режиссер Константин Бронзит — о «Лунтике» как одиссее и Достоевском для 0+, комиках Вупсене и Пупсене и эксплуатации котиков в оскароносном «Потоке»

«Лунтик» — одиссея и Достоевский с цензом 0+

По сюжету фильма Лунтик хочет вернуться на Луну, где вылупился из яйца, чтобы найти маму, хотя вырос на Земле и теперь у него тут друзья. В этом смысле полнометраж­ный «Лунтик» отходит от кано­нов сериала, которому в 2026-м исполнится 20 лет. Обычно в та­кие моменты фан-клубы акти­визируются с несостыковками: «А в сериале не так». Было?

Робкие упреки были. Но иногда во имя чего-то более важного приходит­ся поднаврать. Я вообще стал «врать» с самого начала. Первое, что попро­сил сделать художников, — поменять образ Лунтика. В сериале он не очень симпатичный — с крючковатым но­сом, с раздутыми ноздрями, а я хотел, чтобы с большого экрана смотрело бесконечно милое существо. Няшное, как котики из интернета.

Мне кажется или ваш «Лунтик» — это агиография? Пруфы: он явился сверху, возлюбил ближних, как самого себя, долготерпит, милосердствует, не завиду­ет, не мыслит зла, сорадуется истине.

Когда мы втроем с Дмитрием Высоцким (ав­тор «Трех котов», голос коня Юлия в «бога­тырской франшизе». — Прим. ред.) и Дариной Шмидт (режиссер первых эпизодов сериа­ла, также придумала внешний вид Лунти­ка в нем. — Прим. ред.) создавали сценарий, у нас не было задачи написать житие святого. Режиссеры так не мыслят — разве что Тарков­ский или Герман. Мы люди попроще: хотели придумать душевную историю с интересными перипетиями и событиями и, конечно, с опре­деленной степенью драматизма. Но то, что вы говорите, абсолютно ложится в нашу пара­дигму. А значит, мы, как хорошие художники, смогли простую честную историю вывести на такой уровень, чтобы практически любые трактовки были уместны.

Подождите, но вы как-то говорили, что Лунтик — князь Мышкин. А кто такой Мышкин из «Идиота», если не святой?

Говорил. Так и есть. Просто, когда я делал кино про Лунтика как режиссер, то не си­дел и не думал «вот сейчас князя Мышки­на рисую». Где-то в гипофизе такое ощуще­ние было: оно важное, правильное и должно существовать — иначе образуются пусто­та и бессодержательность. Но это работает и в обратную сторону — если художник за­циклен, ничего не получится.

Будет слишком искусственно?

Да, искусственно и нарочито. Начнешь со­знательно педалировать тему в диалогах, ми­зансценах — и это начнет откровенно переть с экрана. Все станет фальшивым.

Еще одна зрительская трактовка: «Лун­тик. Возвращение домой» — это же одиссея!

Конечно! Это вечная, хрестоматийная исто­рия: есть или сошествие в Ад, или поиск дома, одиссея. По сути, в искусстве всего две темы — любовь и смерть. Остальное крутит­ся вокруг них. Узнаваемость и архетипич­ность на примере чего-то, казалось бы, несе­рьезного, упрощенного и дали такой мощный залп: никто не ожидал от детского «Лунтика» взрослого кино!

И философского — кризис идентичности, попытка понять, откуда ты и про что… Как говорится, «Я/Мы Лунтик».

В сценарии мы опирались на архетипы. Я всегда говорю начинающим режиссерам: «Архетип, архетип и еще раз архетип» — вот три ключевых слова при создании фильма. А вовсе не хичкоковское: «Сценарий, сцена­рий и сценарий». Сначала архетип, а уже на его основе сценарий.