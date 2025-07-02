Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • ТОП 50 2025
Кино и сериалы

Поделиться:

Режиссер Константин Бронзит — о «Лунтике» как одиссее и Достоевском для 0+, комиках Вупсене и Пупсене и эксплуатации котиков в оскароносном «Потоке»

Факт: «Лунтик. Возвращение домой» — лучший российский анимационный фильм 2024 года. Как так вышло? Рассказываем! Дважды номинант «Оскара» (шутливая «Уборная история — любовная история» и философский «Мы не можем жить без космоса»!), худрук студии «Мельница» и отец-основатель «богатырской франшизы» (начиная с «Алеши Поповича и Тугарина Змея»!) переосмыслил легенду нулевых — мультсериал «Лунтик и его друзья», неотъемлемую часть культурного кода всех, кто родился в ХХI веке. В режиссуре Бронзита мультшоу с цензом 0+ об упавшем с Луны на Землю кавайном существе (Лабубу есть у нас дома!) стало одиссеей и агиографией в жанре триллера и формате роуд-муви с погонями, гэгами, великим комическим дуэтом гусениц-близнецов Вупсеня и Пупсеня. Хичкоковский саспенс и спилберговский каскад финалов (с катарсисом в каждом из них!) прилагаются.

Константин Бронзит — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино».

Тренч и шарф STUDIO SLOW, костюм DANADA
Фото: Валентина Каштан

Тренч и шарф STUDIO SLOW, костюм DANADA

«Лунтик» — одиссея и Достоевский с цензом 0+

По сюжету фильма Лунтик хочет вернуться на Луну, где вылупился из яйца, чтобы найти маму, хотя вырос на Земле и теперь у него тут друзья. В этом смысле полнометраж­ный «Лунтик» отходит от кано­нов сериала, которому в 2026-м исполнится 20 лет. Обычно в та­кие моменты фан-клубы акти­визируются с несостыковками: «А в сериале не так». Было?

Робкие упреки были. Но иногда во имя чего-то более важного приходит­ся поднаврать. Я вообще стал «врать» с самого начала. Первое, что попро­сил сделать художников, — поменять образ Лунтика. В сериале он не очень симпатичный — с крючковатым но­сом, с раздутыми ноздрями, а я хотел, чтобы с большого экрана смотрело бесконечно милое существо. Няшное, как котики из интернета.

Мне кажется или ваш «Лунтик» — это агиография? Пруфы: он явился сверху, возлюбил ближних, как самого себя, долготерпит, милосердствует, не завиду­ет, не мыслит зла, сорадуется истине.

Когда мы втроем с Дмитрием Высоцким (ав­тор «Трех котов», голос коня Юлия в «бога­тырской франшизе». — Прим. ред.) и Дариной Шмидт (режиссер первых эпизодов сериа­ла, также придумала внешний вид Лунти­ка в нем. — Прим. ред.) создавали сценарий, у нас не было задачи написать житие святого. Режиссеры так не мыслят — разве что Тарков­ский или Герман. Мы люди попроще: хотели придумать душевную историю с интересными перипетиями и событиями и, конечно, с опре­деленной степенью драматизма. Но то, что вы говорите, абсолютно ложится в нашу пара­дигму. А значит, мы, как хорошие художники, смогли простую честную историю вывести на такой уровень, чтобы практически любые трактовки были уместны.

Подождите, но вы как-то говорили, что Лунтик — князь Мышкин. А кто такой Мышкин из «Идиота», если не святой?

Говорил. Так и есть. Просто, когда я делал кино про Лунтика как режиссер, то не си­дел и не думал «вот сейчас князя Мышки­на рисую». Где-то в гипофизе такое ощуще­ние было: оно важное, правильное и должно существовать — иначе образуются пусто­та и бессодержательность. Но это работает и в обратную сторону — если художник за­циклен, ничего не получится.

Будет слишком искусственно?

Да, искусственно и нарочито. Начнешь со­знательно педалировать тему в диалогах, ми­зансценах — и это начнет откровенно переть с экрана. Все станет фальшивым.

Еще одна зрительская трактовка: «Лун­тик. Возвращение домой» — это же одиссея!

Конечно! Это вечная, хрестоматийная исто­рия: есть или сошествие в Ад, или поиск дома, одиссея. По сути, в искусстве всего две темы — любовь и смерть. Остальное крутит­ся вокруг них. Узнаваемость и архетипич­ность на примере чего-то, казалось бы, несе­рьезного, упрощенного и дали такой мощный залп: никто не ожидал от детского «Лунтика» взрослого кино!

И философского — кризис идентичности, попытка понять, откуда ты и про что… Как говорится, «Я/Мы Лунтик».

В сценарии мы опирались на архетипы. Я всегда говорю начинающим режиссерам: «Архетип, архетип и еще раз архетип» — вот три ключевых слова при создании фильма. А вовсе не хичкоковское: «Сценарий, сцена­рий и сценарий». Сначала архетип, а уже на его основе сценарий.

«Российская анимация котируется так же хорошо, как нефть и икра»: Бронзит, Боярский и Сельянов о 20-летии студии «Мельница»

Многоножка как из «Чужого» и при чем здесь Курехин

Но Хичкока в фильме хватает! Лунтик думает, что может улететь к маме толь­ко на скорлупе, левитирующей в пол­нолуние. Есть сцена, где скорлупу ро­няют и она несется к пропасти — то ли сорвется, то ли нет. Что это, если не игра с нервами зрителей и саспенс, как в «Психо»?!

У меня были хорошие учителя (Константин после СПГХПА им. А. Л. Штиглица окон­чил отделение анимации Высших режиссер­ских курсов, мастерскую Хитрука, Назарова, Норштейна и работал на студии «Пилот». — Прим. ред.). Я умею чувствовать, как удер­живать подвешенное состояние — тот самый саспенс. Зрителю интереснее смотреть, ког­да что-то ужасное только предстоит, а не уже произошло.

Абсолютно плюсую.

Я вообще делал детский триллер, хотя, например, Дарине Шмидт это очень не нравилось. Если бы она сидела в крес­ле режиссера, мы бы получили совсем другой фильм — «девичий и розовый», то есть более близкий к сериалу. Есть известная аксиома: если раздать один и тот же сценарий десяти режиссерам, мы получим десять разных фильмов. У меня в «Лунтике» местами зловещая музыка, темновато, а иногда — откро­венно страшно. Но дети любят страш­ное. Мы друг другу в детстве рассказы­вали не про Колобка, а про синие руки, которые тянутся из стены и душат.

А еще про гробик на колесах и пико­вую даму.

Вот-вот — детям нравится, когда всё понарошку. Это опыт новых, но безо­пасных переживаний.

Но сооснователь студии «Мельни­ца» и продюсер фильма Сергей Се­льянов все же попросил вырезать излишне пугающий кадр. Хотим спойлер: какой?

В сцене, когда Лунтик и его друзья, куз­нечик Кузя и гусеницы-близнецы Вуп­сень и Пупсень, дошли до вершины горы, с которой проще улететь на Луну, и спорят о скорлупе, не замечая, что над ними поднимается преследующая их Многоножка (главный антагонист, которого случайно тревожат в норе, персонаж озвучен лично Константином. — Прим. ред.). В аниматике (черновая модель. — Прим. ред.) был кадр крупным планом, когда пасть Мно­гоножки со слюнями разинута на весь экран и рычит. Сельянов сказал: «Давай вырежем —слишком страшно. Ты же понимаешь, как это будет в кинотеатре!»

Звучит как некроготика: эпизод из фран­шизы «Чужой»!

Да, поэтому оставили только средние пла­ны. Сергей Михайлович прав, все-таки у нас 0+. Кино рассчитано и на малышей. Я вооб­ще в какой-то момент засомневался, не пере­гнул ли палку? Вдруг и правда все получи­лось слишком страшно, пойдут отзывы, что дети плакали… Но жалобы не было ни одной! А плакали как раз взрослые.

Я среди этих взрослых! И особенно оце­нила шоустоппер в норе Многоножки. Когда она гонится в темноте за Лунтиком, Кузей и Вупсенем с Пупсенем и видны только глаза, которые поочередно кто-то из них то открывает, то закрывает, чтобы его не нашли.

Эта сцена — моя гордость! Такого никто еще не придумывал! Во многих фильмах в темно­те моргали глазами, но в прятки не играли ни­когда. Сцена, как и весь фильм, ритмически выстроена идеально. А еще с хорошей остро­умной точкой. Я наблюдал реакцию в киноза­ле — это отчетливо самый смешной момент в фильме.

Еще одна моя любимая сцена —каскад прыжков на грибах Кузи, Лунтика и Вупсе­ня с Пупсенем (герои прыгают по скользким «камням», которые оказываются шляпками грибов. — Прим. ред.). Она снята одним пла­ном, поэтому сложно было развести всю «ка­русель»: кто, где, как и в какой момент что делает. Такими сценами я занимаюсь сам, ани­матикерам не доверяю. Сценку, которая длится всего 20 секунд, делал целый месяц.

Грибы шикарные! Микологическая, пе­тербургская курехинская традиция — подмигивание взрослым.

Про грибы, кстати, был спор, оставлять ли их и в какой степени.

А что не так? Обычные съедобные гри­бы — лично протестированы гусеницами Вупсенем и Пупсенем.

Да, они просто наедаются ими — все получи­лось корректно.

Тренч и шарф STUDIO SLOW, костюм DANADA
Фото: Валентина Каштан

Тренч и шарф STUDIO SLOW, костюм DANADA

Почему Вупсень и Пупсень — великие комики

Иии… главный вопрос нашего интер­вью: как различить близнецов Вупсеня и Пупсеня? Они герои мемов, современ­ные Бим и Бом, конкуренты Кржемели­ка и Вахмурки и самые уморительные персонажи «Лунтика».

Я сам до сих пор их не различаю! (Смеется.) Хотя… по одной сцене вспомнил, что Пуп­сень — в кепке, Вупсень — в бандане.

Без шуток: великий комический дуэт нашего кино, как Папанов и Миронов в «Бриллиантовой руке», умеют и в буф­фонадный слэпстик, и в иронию.

Да, это кинематографическая классика — пер­сонажи, которые тащат на себе комедийную линию и «разбавляют» страшное. Но если бы у них была только эта функция, сразу прояви­лась бы драматургическая слабость. А Вуп­сень и Пупсень завязаны в историю, пре­следуют свою цель — и не очень хорошую: обмануть Лунтика и на его скорлупе улететь на Луну. Но когда из-за них она разбилась и уле­тела, Лунтик остался ни с чем, они почувство­вали свою вину и искренне льют слезы.

Как не плакать, если Лунтик совершил самопожертвование — спас всех от Мно­гоножки: бросил скорлупу, на которой собирался улететь к маме, в ее пасть... Ну святой!

В фильме удалось хорошо расставить по­воротные моменты взаимоотношений ге­роев. Один из них — диалог кузнечика Кузи и Лунтика про «ты улетишь на Луну, а я останусь один на Земле». Проявление эгоизма Кузи и присвоение себе друга, как вещи. На что Лунтик говорит потрясаю­щую фразу: «Если бы у тебя была возмож­ность улететь и обнять маму, я бы обяза­тельно тебе помог, потому что ты мой друг». Ну и счастливый финал — на Лунтике на­чинают светиться пятнышки, и он все же улетает на Луну. У нас каждый поворот для зрителя — неожиданность. Ведь зритель­ское мышление инертно — после «А» ожи­дают «Б», а мы вдруг преподносим «твер­дый знак».

В этом плане «Лунтик» — наслед­ник спилберговской традиции. Стивен Спилберг тоже любит устраивать ка­скад из финалов.

Не только Спилберг. Это классика драматур­гии. Главное не переборщить, когда заканчи­ваешь, но не можешь закончить. Здесь всё на месте — произошла эмоциональная разряд­ка. Лунтик на Луне. Встретил маму. Но логич­но и его возвращение на Землю. Он не мог не вернуться. Нельзя было заканчивать фильм в интонации расставания. Никто не брошен, все нашли, что искали, друзья опять вместе.

И приставка «Возвращение домой», по­лучается, про то, что он все же летит об­ратно на Землю, увидевшись с мамой на Луне.

Да! Я очень настаивал на этом названии из-за его двухмерно­сти. Изначально фильм должен был называться «Лунтик. Долгое путешествие». В «Лунтик. Возвращение до­мой» ничего нового нет. Более того, не так давно был «Человек-паук. Возвращение до­мой». Но у нас это важно с точки зрения исто­рии — появляется амбивалентность, которая здорово клеится с сюжетом.

Константин Бронзит: «В детстве я не любил советские мультфильмы»

Оскароносный «Поток» — эксплуатация котиков и эмоций

С вами, как дважды номинантом пре­мии, всегда говорят про «Оскар». Не буду исключением: после победы латвийского инди-проекта «Поток» в категории пол­нометражной анимации в этом году — сложно удержаться.

«Потоку» страшно повезло. Он, простите за каламбур, попал в поток, в котором осталь­ные четыре номинанта ему сильно проигрыва­ли: одни были вторичны по отношению к себе («Головоломка 2» Pixar, «Уоллес и Громит: Самая дикая месть» Aardman Animations. — Прим. ред.). Показывали просто матерый уро­вень профессионализма — и не более. «Ме­муары улитки» Адама Эллиота в принципе довольно вялое кино. Вот «Дикий робот» от DreamWorks был более-менее оригинален, но и в нем к финалу все испортилось драматурги­чески. «Поток» на этом фоне стал свежей стру­ей в реке, которая исхожена вдоль и поперек.

А как вам сюжет «Потока»? Сценарный прием «спасти котика» длится все экран­ное время. Буквально: черный кот пы­тается выжить посреди апокалипсиса — Всемирного потопа.

Да, в «Потоке» сделана правильная вещь — эксплуатируется жалость по умолчанию. Бед­ный котик в воде, да еще в окружении собак. Совмещение несовместимого. Понятно, что на этих полюсах сопереживание рождается ав­томатически. На его жалобные «мяу-мяу» не­возможно не реагировать — особенно если зритель, как и я, кошатник. То есть автор бес­хитростно, наотмашь бьет по живому. На «По­токе» я не охал. Вижу в фильме определенные качества, но также у меня к нему куча про­фессиональных вопросов. И к истории, и к ее выделке. Было полное ощущение, что смо­трю живое видео, которое потом обработали на компьютере. Да, быть может, это честная 3D-анимация, но она явно скопирована с зара­нее снятых референсов. Это не запрещено, но как будто смотришь передачу «В мире живот­ных», только обработанную в 3D.

А я бы посмотрела, если бы кто-то обра­ботал турецкий док «Город кошек» или сериал-шедевр «Поместье сурикатов»!

Ну, ладно — это все технические нюансы. Гинтс Зилбалодис как умел, так и сделал. Он молодец, что не постеснялся. У меня ощуще­ние, что я бы постеснялся. (Смеется.) Ему по­везло — срубил настоящий джекпот. Другое дело, что я давно в мультипликации и видел уже много таких успехов, после которых про­исходит странное: режиссер куда-то пропа­дает. Посмотрим, но подозреваю, что ничего принципиально нового и сильного мы у этого автора больше не увидим.

Все обя­зано закончиться хорошо, пото­му что всегда должна оставать­ся надежда. Как у взрослых, так и у детей

Спойлеры про «На выброс» и почему всем нужна надежда

Продолжим калабуры: быть может, этот поток станет проторенной колеей для инди-анимации? Например, шансы на «Оскар» появятся у готовящегося к вы­ходу вашего с Дмитрием Высоцким, авто­ром «Трех котов», фильма «Мусор»?

Он теперь «На выброс». «Мусор» — рабочее название. По идее, фильм должен выйти в про­кат осенью. Остальное — стечение обстоя­тельств. От нас уже мало что зависит.

Расскажете про фильм?

Совсем немного — должна же оставаться ин­трига. Это очень человечная история, и снова одиссея, но уже про другое. Формально герои ищут островок счастья — неведомый мусор­ный рай. Но в процессе поисков обретают друг друга и понимают, что важно одно: как ты сам себя понесешь по жизни. Как будешь взаимо­действовать в социуме, так и начнешь ощу­щать себя — либо ты «мусор», либо человек. И таким будут воспринимать тебя все вокруг. Естественно, это не про внешнюю форму, а про содержание.

Звучит как универсальный совет, но не совсем для юных зрителей.

«На выброс» точно не малышковая террито­рия. Кажется, у нас ценз 12+. Конечно, малы­ши фильм тоже могут смотреть, там ничего та­кого нет, но сама тема сложнее и объемнее, чем в «Лунтике». Если в «Лунтике» сразу ясно, чего хочет главный герой, то тут ребенку будет труд­новато понять, куда идут герои и чего жаждут.

«Мельнице» в 2024 году исполнилось 25 лет. Про студию Pixar есть шутливый теглайн, как они придумывают фильмы: задаются вопросом «А что если у… есть душа?» Получается, «А что если у игру­шек есть душа?» («История игрушек»), «А что если у монстров есть душа?» («Корпорация монстров»), «А что если у души есть душа?» («Душа»). А соосно­ватель Ghibli Хаяо Миядзаки принципи­ально не делает плохие финалы, потому что дети еще столкнутся с горем. Есть ли подобные внутренние мемы или созна­тельные установки у «Мельницы»?

Мне кажется, у «Мельницы» ничего такого нет. Хотя, справедливости ради… Миядзаки в этом смысле ничего не изобрел. Плохих финалов также не бывает и у Pixar, и у DreamWorks. Это такое неписаное правило мультипликации, рас­считанной на детскую или семейную аудито­рию. Дети, мамы, папы идут в кино развлечься, посмотреть фильм, поесть попкорн и отдо­хнуть — а мы их трагедиями будем грузить? Поэтому 99 % мультфильмов, идущих в широ­ком прокате, заканчиваются хорошо. Просто таков их удел. А все остальные финалы доста­ются независимой анимации, где авторы могут позволить себе другое видение.

А надо ли через анимацию знако­мить детей с иными сторонами жиз­ни: что она непроста, трагична, да и вообще — конечна.

То, что жизнь непроста, мы показываем и в «Лунтике». И Миядзаки это, конечно, тоже делает. Но все обязано закончиться хорошо, пото­му что всегда должна оставать­ся надежда. Как у взрослых, так и у детей.

Текст: Елена Анисимова

Фото: Валентина Каштан

Стиль: Дмитрий Беляев

Ассистент стилиста: Кристина Тишкина

Свет: Михаил Ланцов Skypoint

Собака.ru благодарит за поддержку
партнера премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
Ювелирный бренд Parure Atelier

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
ТОП 50 2025 СПБ
Материал из номера:
Июнь
Люди:
Константин Бронзит

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: