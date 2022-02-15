Знакомьтесь, Анна Завтур — новая звезда МДТ Льва Додина и нашего кино

Выпускница курса Вениамина Фильштинского (и экс-участница театра FULCRO) в 22 года вошла в труппу МДТ, сейчас репетирует «Чайку» у Льва Додина и играет в экспериментальных постановках Дрейдена и Серзина — женщину-змею, например.
На Анне: лиф на завязках и шелковый чокер Nina Shterenberg
Летом 2021-го я ходила в FULCRO и видела тебя в мощной роли еврейской девочки Рахельки в спектакле «Наш класс». А потом ты покинула команду этого театра, осталась работать в МДТ. Почему так вышло?
После выпуска из Театрального института я сразу пришла в МДТ и полтора года совмещала два театра. Год жила без выходных, но пахала, потому что видела смысл. Я благодарна Льву Додину и Наталье Рудыке, которые вошли в положение и приняли мое биполярное театральное устройство. Но потом я просто сделала выбор. Все думают, что я «выбрала» МДТ, но парадоксальным образом МДТ выбрал меня. Я ощущала себя нужной и любимой именно здесь. А еще МДТ был первым театром в жизни, куда меня привела мама. Помню, мы сидели на балконе, смотрели «Повелителя мух».
Расскажи про свой путь внутри МДТ.
Сейчас мы приступили к репетициям «Чайки»! Это первый спектакль Льва Абрамовича Додина, в процессе рождения которого я участвую с нуля. За первый год работы у меня были только вводы. Я счастлива, что теперь живу именно так: веду диалоги с большими артистами, которыми раньше восхищалась. Мы сидим в одном репетиционном зале с Лизой Боярской, Игорем Черневичем, Сергеем Курышевым, философствуем о смыслах, о профессии, об искусстве. Это такой кайф!
Видела у тебя прекрасный пост в инстаграме про семью, где ты с папой и братом. Где и как ты росла?
Я из Царского Села, из многодетной семьи. У родителей четыре ребенка: три моих брата и я. Помню, на Новый год мы все вместе ставили «Курочку Рябу», где я играла яйцо, мышь, да и бабку тоже. Такой современный театр, где одна актриса играет много ролей. Помню, больше всего мне нравилось играть яйцо. Я сворачивалась калачиком, катилась и грандиозно раскрывалась — типа «разбилась». Семья — это супер, семья меня сформировала. Когда вырасту, заведу настоящую еврейскую семью с кучей детей.
Анна Завтур, Катя Филиппова, Валерия Калегина
Расскажи, как тебя воспитывали.
У нас было домашнее образование, прямо как в дворянских семьях. Инна Скляревская преподавала мне историю балета и живописи. Была учительница по английскому — когда она говорила: «Hello, Anna!», я своим, уже тогда низким, басом отвечала: «Никакое не HELLO!» Из-за моего голоса дети думали, что я мальчик, а бабушки на площадках пугались, когда я открывала рот. Они не понимали, почему этот кудрявый светловолосый ангел так басит. Я занималась танцами, вокалом, была двухкратной чемпионкой России по буги-вуги, рисовала в художке…
В общем, была хорошей девочкой?
Ага, до поступления в Театральный институт. Потом уже стало всем понятно, что я «дрянь»!
Мы с тобой были на одной вечеринке, на дебаркадере. Ты пустилась в пляс, а под утро красиво нырнула с причала в залив. Короче, была звездой! Расскажи, какая ты и что тобой движет.
Мы с моей подругой, дизайнером Ниной Штеренберг, шутим, что мы змеи. Так и хочется ответить, что быть Аней Завтур — это быть змеюкой! Знаешь, я вообще не про «рацио», а про инстинкты и интуицию, про чуйку. Про какую-то энергию, которую я транслирую и которая многим нравится. Это штука цвета индиго в районе солнечного сплетения — она меня по жизни ведет. Кстати, история, которую ты рассказала, очень «про меня». Я молодец, конечно, прыгнула в залив, все весело-задорно. Но течение в этом месте дико сильное. Я еле выплыла потом.
На Kion вышел сериал «Немцы» о личной драме независимого журналиста Антона Эбергарда, которого засасывает в коррупцию и криминал. Ты играешь его дочь и альтер-эго — свободолюбивую Эрну.
«Немцы» разделили мою жизнь на «до» и «после». Это мой первый большой проект, поэтому я его проживала как первую любовь. Вообще, в кино у меня три отца: в индустрию привел агент Митя Савельев (тот же человек, что в свое время привел в кино Данилу Козловского! — Прим. ред.), моего первого отца сыграл великий Женя Коряковский, а воспитал киноотец Стас Иванов, режиссер сериала. Знаешь, сейчас словно немодно быть благодарной мужчинам, а я вот очень благодарна. В профессии мне проще работать с мужчинами, а с женщинами сложно. Хочу в этом разобраться.
Финал у сериала должен был быть другим. А в итоге оба главных героя погибают. Почему?
Спойлер! Изначально было так, что Эб взял мои грехи на себя, признавшись во всех убийствах, давая мне шанс начать жизнь сначала. Но Стас на монтаже решил убить меня и отправить к Эбу на планету, где есть только любовь. Ему пришла идея, что я должна поехать в Сатку (под Челябинском!), чтобы сняться в финале, где Эрна и Эб бегут по снежному полю рядом со скульптурой «Серп и Молот». На это не были выделены деньги, но Стас настаивал, что сцена имеет огромную художественную ценность. В итоге он сам купил мне билеты, и я приехала туда с температурой. Бегала больная по «планете любви» с «Серпом и Молотом». (Смеется.)
2022-й только начался. Какие планы?
«Чайка»! Не могу про нее рассказать много, но надеюсь, что она случится в этом году. А пока в МДТ на меня можно посмотреть в роли соблазнительной болгарской служанки Лукки в «Шоколадном солдатике».
Не скучаешь по театральным экспериментам?
Не скучаю, потому что я их не бросаю. После ухода из FULCRO сразу появилось два крутых проекта. «Муха. Бабочка. Песенка» режиссера Коли Дрейдена и хореографа Мариинского Полины Митряшиной. Это перформанс и выставка, объединяющая видеоарт, живую музыку, театр и хореографию на тексты Бродского. А еще «Безобразие в музее» режиссера Евгения Серзина, который мы сыграем в МИСПе. Это работа про синтез театра и музея, которая будет идти на трех этажах одновременно. Меня вдохновила скульптура Александра Задорина «Зеленая женщина», поэтому сыграю женщину-змею. Хочу в этой роли исследовать женственность, сексуальность, покорность, скромность и хитрость.
С работой ясно! А личный план?
Хочу закатить вечеринку года на свой день рождения, он в феврале. Устрою мини-концерт. Я и мои гости будут петь, читать стихи, любить меня и друг друга. Это обязательно.
И напоследок: скажи, есть ли у тебя в российском или мировом кинематографе «ролевая модель»?
У меня никогда не было стремления быть как кто-то, это чистая правда. Хотя я сейчас подумала, что моя role model — бабуля Тамила по маминой линии, она живет на Украине. Я недавно красила стены в спальне, и это было нелегко, но я подумала: «Если бабушка в 76 лет смогла покрасить весь дом, то и я смогу». У нее просто маляр сбежал, и она решила: «Да ладно, сама покрашу». При этом она очень женственная и в себе совмещает дикую силу и красоту.
20 февраля в МИСП пройдет «Безобразие в музее», в котором Завтур сыграет женщину-змею по референсу — скульптуре петербургского художника (и керамиста!) Александра Задорина.
В семье на Анну сильнее всего повлиял старший брат Никита, который учился на режисссера в New York Film Academy. Именно в его фильмах, снятых на старую камеру Sony, актриса в детстве сыграла первые роли.
Текст: Алина Исмаилова
Визаж: Полина Панченко
Волосы: Надежда Юсуфханова
Благодарим администрацию Малого драматического театра — Театра Европы за помощь в проведении съемки.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.