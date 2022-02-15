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Театр

Знакомьтесь, Анна Завтур — новая звезда МДТ Льва Додина и нашего кино

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Выпускница курса Вениамина Фильштинского (и экс-участница театра FULCRO) в 22 года вошла в труппу МДТ, сейчас репетирует «Чайку» у Льва Додина и играет в экспериментальных постановках Дрейдена и Серзина — женщину-змею, например.

Сергей Мисенко

На Анне: лиф на завязках и шел­ковый чокер Nina Shterenberg

Летом 2021-го я ходила в FULCRO и видела тебя в мощной роли еврейской девочки Рахельки в спектакле «Наш класс». А потом ты покинула команду этого театра, осталась работать в МДТ. Почему так вышло?

После выпуска из Театрального института я сразу пришла в МДТ и полтора года совмещала два театра. Год жила без выходных, но пахала, потому что видела смысл. Я благо­дарна Льву Додину и Наталье Рудыке, которые вошли в положение и приняли мое биполярное театральное устройство. Но потом я просто сделала выбор. Все дума­ют, что я «выбрала» МДТ, но парадоксальным образом МДТ выбрал меня. Я ощущала себя нужной и любимой именно здесь. А еще МДТ был первым театром в жизни, куда меня привела мама. Помню, мы сидели на балконе, смотрели «Повелителя мух».

Расскажи про свой путь внутри МДТ.

Сейчас мы приступили к репетициям «Чайки»! Это пер­вый спектакль Льва Абрамовича Додина, в процессе рож­дения которого я участвую с нуля. За первый год работы у меня были только вводы. Я счастлива, что теперь живу именно так: веду диалоги с большими артистами, которы­ми раньше восхищалась. Мы сидим в одном репетицион­ном зале с Лизой Боярской, Игорем Черневичем, Сергеем Курышевым, философствуем о смыслах, о профессии, об искусстве. Это такой кайф!

Видела у тебя прекрасный пост в инстаграме про семью, где ты с папой и братом. Где и как ты росла?

Я из Царского Села, из многодетной семьи. У родителей четыре ребенка: три моих брата и я. Помню, на Новый год мы все вместе ставили «Курочку Рябу», где я играла яйцо, мышь, да и бабку тоже. Такой современный театр, где одна актриса играет много ролей. Помню, больше всего мне нравилось играть яйцо. Я сворачивалась калачиком, катилась и грандиозно раскрывалась — типа «разбилась». Семья — это супер, семья меня сформировала. Когда вы­расту, заведу настоящую еврейскую семью с кучей детей.

Данил Ярощук

Анна Завтур, Катя Филиппова, Валерия Калегина

Расскажи, как тебя воспитывали.

У нас было домашнее образование, прямо как в дворян­ских семьях. Инна Скляревская преподавала мне историю балета и живописи. Была учительница по английскому — когда она говорила: «Hello, Anna!», я своим, уже тогда низким, басом отвечала: «Никакое не HELLO!» Из-за моего голоса дети думали, что я мальчик, а бабушки на площадках пугались, когда я открывала рот. Они не по­нимали, почему этот кудрявый светловолосый ангел так басит. Я занималась танцами, вокалом, была двухкратной чемпионкой России по буги-вуги, рисовала в художке…

В общем, была хорошей девочкой?

Ага, до поступления в Театральный институт. Потом уже стало всем понятно, что я «дрянь»!

Мы с тобой были на одной вечеринке, на дебар­кадере. Ты пустилась в пляс, а под утро красиво нырнула с причала в залив. Короче, была звездой! Расскажи, какая ты и что тобой движет.

Мы с моей подругой, дизайнером Ниной Штеренберг, шутим, что мы змеи. Так и хочется ответить, что быть Аней Завтур — это быть змеюкой! Знаешь, я вообще не про «рацио», а про инстинкты и интуицию, про чуйку. Про какую-то энергию, которую я транслирую и которая многим нравится. Это штука цвета индиго в районе солнечного сплетения — она меня по жизни ведет. Кстати, история, которую ты рассказала, очень «про меня». Я молодец, конечно, прыгнула в залив, все весело-задорно. Но течение в этом месте дико сильное. Я еле выплыла потом.

На Kion вышел сериал «Немцы» о личной драме независимого журналиста Антона Эбергарда, кото­рого засасывает в коррупцию и криминал. Ты игра­ешь его дочь и альтер-эго — свободолюбивую Эрну.

«Немцы» разделили мою жизнь на «до» и «после». Это мой первый большой проект, поэтому я его проживала как первую любовь. Вообще, в кино у меня три отца: в индустрию привел агент Митя Савельев (тот же чело­век, что в свое время привел в кино Данилу Козловско­го! — Прим. ред.), моего первого отца сыграл великий Женя Коряковский, а воспитал киноотец Стас Иванов, режиссер сериала. Знаешь, сейчас словно немодно быть благодарной мужчинам, а я вот очень благодарна. В про­фессии мне проще работать с мужчинами, а с женщинами сложно. Хочу в этом разобраться.

Финал у сериала должен был быть другим. А в ито­ге оба главных героя погибают. Почему?

Спойлер! Изначально было так, что Эб взял мои грехи на себя, признавшись во всех убийствах, давая мне шанс на­чать жизнь сначала. Но Стас на монтаже решил убить меня и отправить к Эбу на планету, где есть только любовь. Ему пришла идея, что я должна поехать в Сатку (под Челябинском!), чтобы сняться в финале, где Эрна и Эб бегут по снеж­ному полю рядом со скульптурой «Серп и Молот». На это не были выделены деньги, но Стас настаивал, что сцена имеет огромную художественную ценность. В итоге он сам купил мне билеты, и я приехала туда с температурой. Бегала боль­ная по «планете любви» с «Серпом и Молотом». (Смеется.)

У меня никогда не было стремления быть как кто-то

2022-й только начался. Какие планы?

«Чайка»! Не могу про нее рассказать много, но надеюсь, что она случится в этом году. А пока в МДТ на меня можно посмотреть в роли соблазнительной болгарской служанки Лукки в «Шоколадном солдатике».

Не скучаешь по театральным экспериментам?

Не скучаю, потому что я их не бросаю. После ухода из FULCRO сразу появилось два крутых проекта. «Муха. Бабочка. Песенка» режиссера Коли Дрейдена и хореогра­фа Мариинского Полины Митряшиной. Это перформанс и выставка, объединяющая видеоарт, живую музыку, театр и хореографию на тексты Бродского. А еще «Безоб­разие в музее» режиссера Евгения Серзина, который мы сыграем в МИСПе. Это работа про синтез театра и музея, которая будет идти на трех этажах одновременно. Меня вдохновила скульптура Александра Задорина «Зеленая женщина», поэтому сыграю женщину-змею. Хочу в этой роли исследовать женственность, сексуальность, покор­ность, скромность и хитрость.

С работой ясно! А личный план?

Хочу закатить вечеринку года на свой день рождения, он в феврале. Устрою мини-концерт. Я и мои гости будут петь, читать стихи, любить меня и друг друга. Это обязательно.

И напоследок: скажи, есть ли у тебя в российском или мировом кинематографе «ролевая модель»?

У меня никогда не было стремления быть как кто-то, это чистая правда. Хотя я сейчас подумала, что моя role model — бабуля Тамила по маминой линии, она живет на Украине. Я недавно красила стены в спальне, и это было нелегко, но я подумала: «Если бабушка в 76 лет смогла покрасить весь дом, то и я смогу». У нее просто маляр сбежал, и она решила: «Да ладно, сама покрашу». При этом она очень женственная и в себе совмещает дикую силу и красоту.

В 2020 году Завтур закончила актерский курс знаменитого петербургского педагога и режиссера Вениамина Фильштинского. Именно ее курс вместе с режиссером Дарьей Шаминой в том же году основал независимый театр FULCRO, который в 2021-м получил ежегодную премию «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»!

20 февраля в МИСП пройдет «Безобразие в музее», в котором Завтур сыграет женщину-змею по референсу — скульптуре петербургского художника (и керамиста!) Александра Задорина.

В семье на Анну сильнее всего повлиял старший брат Никита, который учился на режисссера в New York Film Academy. Именно в его фильмах, снятых на старую камеру Sony, актриса в детстве сыграла первые роли.

Текст: Алина Исмаилова

Визаж: Полина Панченко

Волосы: Надежда Юсуфханова

Благодарим администрацию Малого драматического театра — Театра Европы за помощь в проведении съемки.

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Материал из номера:
Февраль
Люди:
Анна Завтур

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