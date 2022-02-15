Знакомьтесь, Анна Завтур — новая звезда МДТ Льва Додина и нашего кино

Летом 2021-го я ходила в FULCRO и видела тебя в мощной роли еврейской девочки Рахельки в спектакле «Наш класс». А потом ты покинула команду этого театра, осталась работать в МДТ. Почему так вышло?

После выпуска из Театрального института я сразу пришла в МДТ и полтора года совмещала два театра. Год жила без выходных, но пахала, потому что видела смысл. Я благо­дарна Льву Додину и Наталье Рудыке, которые вошли в положение и приняли мое биполярное театральное устройство. Но потом я просто сделала выбор. Все дума­ют, что я «выбрала» МДТ, но парадоксальным образом МДТ выбрал меня. Я ощущала себя нужной и любимой именно здесь. А еще МДТ был первым театром в жизни, куда меня привела мама. Помню, мы сидели на балконе, смотрели «Повелителя мух».

Расскажи про свой путь внутри МДТ.

Сейчас мы приступили к репетициям «Чайки»! Это пер­вый спектакль Льва Абрамовича Додина, в процессе рож­дения которого я участвую с нуля. За первый год работы у меня были только вводы. Я счастлива, что теперь живу именно так: веду диалоги с большими артистами, которы­ми раньше восхищалась. Мы сидим в одном репетицион­ном зале с Лизой Боярской, Игорем Черневичем, Сергеем Курышевым, философствуем о смыслах, о профессии, об искусстве. Это такой кайф!

Видела у тебя прекрасный пост в инстаграме про семью, где ты с папой и братом. Где и как ты росла?

Я из Царского Села, из многодетной семьи. У родителей четыре ребенка: три моих брата и я. Помню, на Новый год мы все вместе ставили «Курочку Рябу», где я играла яйцо, мышь, да и бабку тоже. Такой современный театр, где одна актриса играет много ролей. Помню, больше всего мне нравилось играть яйцо. Я сворачивалась калачиком, катилась и грандиозно раскрывалась — типа «разбилась». Семья — это супер, семья меня сформировала. Когда вы­расту, заведу настоящую еврейскую семью с кучей детей.