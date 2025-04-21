Хтонь в доме хозяин: почему фильм-притча дебютантки Ренаты Джало «На этой земле» — важное высказывание о русской жизни?

Примерно такого же эффекта в лучшие годы достигал Владимир Сорокин, причем даже не рассказах и романах, а киносценариях: достаточно вспомнить фильмы «Москва», «4», «Копейка», «Мишень» или даже «Дау» — это вполне узнаваемая, но надломленная и болезненная реальность, где каждую секунду неуловимо что-то не так. Это чувствуется и в диалогах: если брать не сценарные, а именно кинематографические аналогии, то сравнения с Алексеем Германом-старшим времен «Хрусталев, машину!» и «Трудно быть богом» неизбежны. Архаичный говор здесь вдруг перебивается вполне современной лексикой, разговоры звучат фоном практически постоянно и обескураживают сюрреалистической тематикой: у Джало герои то и дело обсуждают помидор размером с ребенка или возможность полететь в черное небо после выстрела из пушки. На итоговый эффект работает и убедительная операторская работа — за нее получила приз «Маяка» Екатерина Смолина.

В сухом остатке «На этой земле» цепляет именно киноязыком (фестивальные критики вспомнили и Тарковского, и Бергмана, и Ханеке, и Тарра), нежели актерской игрой или метафорикой. В фильме она довольно проста: вне зависимости от социального статуса (будь то крестьянин или помещик) практически каждый мечтает о чем-то запредельном, но победить жизненную гравитацию — посильная задача далеко не для всех.