Сцены из супружеской жизни: какой получилась костюмная мелодрама «Семейное счастье» Стаси Толстой?

В идиллическом поместье Покровское живет семнадцатилетняя Маша (Евгения Леонова). Родители девушки умерли, поэтому теперь она находится в компании младшей сестры, прислуги и периодически приезжающего опекуна Сергея Михайловича (Евгений Цыганов) — тот был близким другом ее отца. Мария начинает поглядывать на фактурного задумчивого мужчину с интересом: после коротких объяснений в чувствах дело заканчивается замужеством, несмотря на двадцатилетнюю разницу в возрасте.

Однако период пылкой страсти через некоторое время трансформируется в рутину и взаимные упреки. В родовом гнезде Сергея Маше откровенно скучно — ситуацию только усугубляет деспотичная мать мужа (мощный выход Ирины Розановой), которая прозрачно намекает, что пора бы уже завести детей. Попытка развеяться в Петербурге делает только хуже. На светских раутах на горизонте одновременно появляются бывшая Сергея (Юлия Снигирь) и молодой симпатичный маркиз (Владислав Ценев), явно настроенный на интрижку с Марией. И вот муж и жена уже тонут во взаимной ревности — казавшийся идеальным брак постепенно трещит по швам.