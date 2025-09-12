Сцены из супружеской жизни: какой получилась костюмная мелодрама «Семейное счастье» Стаси Толстой?

В российский прокат вышло «Семейное счастье» Стаси Толстой — вторая картина постановщицы по мотивам одноименного романа Льва Толстого. В ней актеры Евгений Цыганов и Евгения Леонова играют пару с большой разницей в возрасте, которой предстоит пройти через несколько сложных этапов отношений. Рассказываем, какой получилась история о мезальянсе на основе не самого известного произведения русского классика.
В идиллическом поместье Покровское живет семнадцатилетняя Маша (Евгения Леонова). Родители девушки умерли, поэтому теперь она находится в компании младшей сестры, прислуги и периодически приезжающего опекуна Сергея Михайловича (Евгений Цыганов) — тот был близким другом ее отца. Мария начинает поглядывать на фактурного задумчивого мужчину с интересом: после коротких объяснений в чувствах дело заканчивается замужеством, несмотря на двадцатилетнюю разницу в возрасте.
Однако период пылкой страсти через некоторое время трансформируется в рутину и взаимные упреки. В родовом гнезде Сергея Маше откровенно скучно — ситуацию только усугубляет деспотичная мать мужа (мощный выход Ирины Розановой), которая прозрачно намекает, что пора бы уже завести детей. Попытка развеяться в Петербурге делает только хуже. На светских раутах на горизонте одновременно появляются бывшая Сергея (Юлия Снигирь) и молодой симпатичный маркиз (Владислав Ценев), явно настроенный на интрижку с Марией. И вот муж и жена уже тонут во взаимной ревности — казавшийся идеальным брак постепенно трещит по швам.
«Семейное счастие» — довольно необычный роман для Льва Толстого. Он написан от лица молодой девушки в 1859 году и самому автору страшно не нравился (вплоть до того, что классик грозился после него вообще завязать с литературой). Материал для экранизации одновременно простой и не очень.
С одной стороны, это очень бытовая история с сюжетной точки зрения. Девичья юная влюбленность встречает понимание взрослого мужчины, что это чуть ли не последняя для него возможность успеть на уходящий поезд семейного счастья. Затем отношения довольно буднично переходят к взаимным претензиям. Наконец, все закономерно сводится к рождению детей как способу начать новый серьезный этап в совместной жизни — когда тяжело искать счастье друг в друге, логично делать это в продолжении рода.
С другой — над режиссером в любом случае нависает фигура великого русского писателя и тем самым невольный страх запороть картину. Родственнице классика по мужу (после замужества Стася Венкова взяла фамилию мужа, режиссера Ивана Толстого, чей папа Владимир Ильич Толстой праправнук писателя и гендиректор его музея в Ясной поляне. — Прим.ред.) удалось сохранить баланс: это очень тихое, сдержанное кино без попыток к экспериментам (разве что сцену светского раута попытались как-то осовременить). На фоне летних пасторальных пейзажей Цыганов играет вроде бы уверенного в себе, но несколько надломленного внутри мужчину в неярком, но ощутимом кризисе среднего возраста. Леонова из наивной девочки превращается в женщину, начинающую что-то понимать о совместной жизни — в их мезальянсе заранее читается обреченность, но с ней все равно приходится жить.
На этом фоне велик соблазн упрекнуть «Семейное счастье» в недостаточной глубине темы: однако как минимум странно делать такие заявления в адрес Льва Толстого. Это уже вопрос оптики и опыта — кому-то сюжет из XIX века про эволюцию (или деградацию) отдельного взятого брака покажется верхом скуки, другим — резонирующей вневременной историей, попадающей точно в нерв. В конечном итоге жить долго и счастливо и умереть в один получается далеко не у всех, но и пришедшее с годами спокойствие и смирение по этому поводу на смену буре эмоций — как будто бы не самый плохой исход.
