Главные итоги июня в культуре Петербурга: гастроли Театра Наций (Фокин! Крестьянкин! Ершова!), совриск Индии в Эрмитаже и книга-трибьют Александру Сокурову

Какие новые места появились в Петербурге?

Галерея «Паразит». Главные кочевники Петербурга из арт-объединения «Паразит» открыли новую резиденцию на Петроградке. В рамках первой выставки «Фа. Соль. Мажор!» (до 18 июля) они делают акцент на различиях между художниками и «социальном клее», который их соединяет.

Особняк Юсуповой. Успевайте увидеть дворец, построенный в середине XIX века, до осенней реставрации! На Литейном проспекте до 12 сентября показывают экспозицию «Ищите и обрящете…», где представлена коллекцию предметов из Исаакиевского собора, наследие династии Юсуповых и арт-объекты ленинградской пейзажной школы.

Китайский зал в Екатерининском дворце. В музее-заповеднике «Царское Село» завершилась реставрация самого большого пространства личной половины Екатерины II (его интерьер был утрачен во время Великой Отечественной!) с декоративными панно, украшенными золотой росписью, и люстрами из бронзы и фарфора.