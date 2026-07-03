Главные итоги июня в культуре Петербурга: гастроли Театра Наций (Фокин! Крестьянкин! Ершова!), совриск Индии в Эрмитаже и книга-трибьют Александру Сокурову

А также «Хора» Охада Наарина в исполнении труппы Context, восстановленный спектакль Андрея Могучего «Счастье» (в касте Карина Разумовская!), новый альбом группы Muse, открытие галереи «Паразит», выставка-антология творчества братьев Маковских, стендап Бориса Павловича с участием Муси Тотибадзе и хоррор «Закулисье реальности». Редакция Собака.ru рассказывает (субъективно!) о самых интересных культурных новостях первого месяца лета — все важное, что вы могли пропустить.
Китайский зал в Екатерининском дворце
Какие новые места появились в Петербурге?
Галерея «Паразит». Главные кочевники Петербурга из арт-объединения «Паразит» открыли новую резиденцию на Петроградке. В рамках первой выставки «Фа. Соль. Мажор!» (до 18 июля) они делают акцент на различиях между художниками и «социальном клее», который их соединяет.
Особняк Юсуповой. Успевайте увидеть дворец, построенный в середине XIX века, до осенней реставрации! На Литейном проспекте до 12 сентября показывают экспозицию «Ищите и обрящете…», где представлена коллекцию предметов из Исаакиевского собора, наследие династии Юсуповых и арт-объекты ленинградской пейзажной школы.
Китайский зал в Екатерининском дворце. В музее-заповеднике «Царское Село» завершилась реставрация самого большого пространства личной половины Екатерины II (его интерьер был утрачен во время Великой Отечественной!) с декоративными панно, украшенными золотой росписью, и люстрами из бронзы и фарфора.
Константин Маковский. Суд Париса. 1889
Какие выставки проходили в музеях и галереях?
В июне музеи и галереи решили открыть проекты с запасом — как раз перед традиционным летним затишьем. Масштабы впечатляют: во-первых, в Эрмитаж вернулся совриск (да-да!). Выставка «О сладости мира. Современное искусство Индии» (до 4 октября) показывает максимально актуальный арт, включая первую в истории музея гейм-инсталляцию и работу участницы Венецианской биеннале Сумакши Сингх.
В Русском музее развернули огромную экспозицию, посвященную женщинам. В составе «Великой» (до 11 января 2027 года) — полотна Крамского, Серова, Врубеля, Петрова-Водкина и других мастеров, чьи картины разбавлены графикой, платьями, веерами, шкатулками и аксессуарами. В Музее Фаберже показывают подробнейшую антологию творчества именитых братьев Маковских «Любовь земная и небесная» (до 11 января 2027 года). В том числе, «Суд Париса», который Константин Егорович создавал для Всемирной выставки в Париже в 1889 году.
На Левашовском хлебозаводе выросли хлебные скульптуры размером с дом (до 16 августа). Виновник происшествия — суперзвезда совриска Андрей Кузькин, который открыл публике свой архив и документацию перформансов. А в «Люде» бессрочно экспонируют больше десяти часов видеоматериалов Ивана Чемакина, скопившихся у звезды арта за 12 лет.
Карина Разумовская
Что мы увидели в театре?
В июне главной (и почти непосильной!) задачей было поймать билеты на гастроли Театра Наций. Площадка под руководством Евгения Миронова привезла шесть спектаклей. Среди хайлайтов — толстовская «Смерть Ивана Ильича» в версии Валерия Фокина, социальный проект о судьбах трудных подростков «День закрытых дверей» в постановке Дмитрия Крестьянкина и ода дачной идиллии на фоне Первой мировой войны «Последнее лето» (Пересильд! Ершова!).
Камбэк месяца — спектакль «Счастье» (следующие показы 8 и 9 июля!) Андрея Могучего, который восстановила его ученица Лиза Дороничева. Пьесу Метерлинка «Синяя птица» про путешествие брата и сестры Тильтиля и Митили по границе сна и реальности инсценировали с большей частью труппы БДТ (в том числе с Кариной Разумовской!). И это сверкающее вау!
Самая виральная премьера — «Хора», показанная в рамках фестиваля Context. Израильский изобретатель танцевального языка гага Охад Наарин объединился с труппой Дианы Вишневой и показал, как новые движения помогают танцовщикам переизобрести себя. Наконец, невозможно было пропустить и очередной интеллектуальный стендап Бориса Павловича — на этот раз на основе текстов одного из основоположников московского концептуализма Льва Рубинштейна и с участием инди-поп-дивы Муси Тотибадзе.
«Мыс страха»
На что мы ходили в кино и что смотрели дома?
Для начала июнь отправил нас в лиминальное пространство — хитовый хоррор «Закулисье реальности» оказался не очень-то и страшным (в конце концов, в похожих по стилистике учебных и офисных помещениях большинство из нас провело полжизни), но очень грамотно сделанным с технической точки зрения — иногда авторский замысел вызвать труднообъяснимую тревогу все-таки срабатывал.
Актерский бенефис месяца — Хавьер Бардем в сериале «Мыс страха», который играет очень вежливого (но очень опасного!) мужчину, приходящего мучить буржуазную семью юристов, несправедливо отправившую его за решетку 16 лет назад.
Но, пожалуй, главное впечатление июня — вовсе не кино, а чемпионат мира по футболу, на котором различные Кюрасао и Кабо-Верде (или, например, Парагвай, утопивший Германию в серии пенальти!) устраивают грандам веселую жизнь с сюжетами помощнее любого триллера. Как говорил комментатор Василий Уткин: «Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живем».
Оливия Родриго — «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love».
Что мы слушали?
Оливия Родриго — «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love». На третьем релизе поп-гений доводит до совершенства свой рецепт «песни о грустной любви». Не снимаем с репита stupid song и фит с лидером The Cure Робертом Смитом.
SP4K — «Аутсайдер 2». Продюсер Леша Сущик aka SP4K aka Супан Братан выпустил вторую часть альбома 2019 года — но с совершенно противоположным настроением. Больше никакого «Фестиваля Боль» — теперь это хаус-хиты про танцы всю ночь, караке, тусовки на даче и Самару.
Muse — «The Wow! Signal». Первая с 2022-го пластинка группы Мэттью Беллами — настоящая космическая одиссея: музыканты исследуют тему «возможности контакта с чем-то гораздо большим, чем мы сами» и даже в названии ссылаются на радиосигнал 1977 года, который якобы указывал на существование разумной внеземной жизни.
UBEL — «Нормальная музыка». Альбом-вечеринка от поп-гранж группы из Петербурга, феерично посылающий к черту фальшь и стресс — это «подростковый бунт миллениалов, возвращающий в эпоху поп-панка и мультиков на Nickelodeon».
Сингл (и тикток-звук!) месяца: Sombr — «My Body Isn’t Ready». Артист продолжает уверенно создавать хиты: вслед за «Back to Friends» и «12 to 12» врываемся в эру трека «My Body Isn’t Ready», под который мы точно проведем это лето.
Александр Сокуров
Что мы читали?
В июне мы погружались в мультивселенную Сокурова. Киновед Любовь Аркус подготовила монографию из отрывков интервью Александра Николаевича и текстов, посвященных его фильмам. Среди составителей замечены легендарный искусствовед Аркадия Ипполитова, кинокритик Майя Туровская и даже автор книги «Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже» Карины Добротворской.
Из зарубежных релизов забираем на свою книжную полку «Мой Лондон» Вирджинии Вулф (микс дневников и эссе о любимом городе легенды британской литературы!) и «Корриган» Кэролайн Блэквуд — мрачную историю писательницы из шорт-листа «Букера» о хитроумном манипуляторе, который претендует на наследство зажиточной вдовы полковника.
Нонфикшн-новинка месяца — однозначно «“Милые мои Элли…” Американская одиссея Владимира Маяковского» Галины Антиповой. Не пугайтесь, это не тяжеловесный литературоведческий разбор, а совершенно новый взгляд на фигуру поэта — через призму судеб его избранницы Элли Джонс и дочери Елены Маяковской, живших в эмиграции в США.
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Текст: Лиза Вельяминова, Александр Павлов, Дарья Гладких, Анна Спирина
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