Работы Крамского, Серова и Врубеля: какой получилась выставка «Великая. Образ женщины в русском искусстве»?

В Михайловском дворце открылась выставка «Великая. Образ женщины в русском искусстве». Новый бэнгер Русского музея сделан по уже многократно опробованному рецепту: собрать вместе шедевры первого ряда: от работ Крамского, Кустодиева и Репина до Серова, Альтмана и Петрова-Водкина. Они разбавлены графикой, а также предметами старины: платьями (от барокко до ампира!), отличительными знаками слушательниц Смольного, веерами и шкатулками. Собака.ru дает дорожную карту, как не потеряться в масштабном проект и на что обратить особое внимание.
В 10 залах Михайловского дворца чудом уместили более 300 произведений (это удалось в том числе благодаря шпалерной развеске). Среди них — редкости: 16 акварелей авторства дочери императора Александра III. И признанные шедевры — парадные портреты великих княгинь, аристократических дам, великих актрис, звезд Серебряного века и всевозможных муз. Кураторский отбор сделан по принципу известности моделей. Получается челлендж для зрителей: сравнивать факты из биографии изображенных с тем, как их увидели художники. За архитектурное решение проекта отвечало бюро Planet9 — вы наверняка помните их проекты «Виктор Цой. Легенда» и «Балабанов» в «Севкабель Порту».
Хотя женщины выбраны ядром выставки, феминисткая линия здесь практически нивелирована. Чтобы не расстраиваться из-за этого факта, оставляем концептуальные ожидания за пределами залов Михайловского. И детально изучаем сами живописные хиты. А наш рассказ о 10 хайлайтах «Великой. Образ женщины в русском искусстве» поможет разобраться, на чем заострить внимание.
Иван Крамской. Неизвестная. 1883
Иван Крамской. Неизвестная
В первом зале встречает «Неизвестная» Ивана Крамского в окружении видеопроекции Невского проспекта. Спойлер: это единственная картина с выставки, которую показывают соло — без аккомпанемента других работ.
Написанный в 1883 году холст знаком почти каждому по школьным учебникам и прочим репродукциям. Правда, многие путают название, говоря «Незнакомка» из-за одноименного стихотворения Блока. Что справедливо — женщина на картине и правда могла бы дышать «духами и туманами». Кого на самом деле изобразил Крамской, доподлинно до сих пор неизвестно. Высказываются самые разные предположения: от собирательного образа дамы полусвета до жены или дочери художника. Такая загадочность прекрасно иллюстрирует понятия женственности в трактовке, предлагаемой Русским музеем, — загадочная, далекая, нереальная Она.
Константин Флавицкий. Княжна Тараканова. 1863
Константин Флавицкий. Княжна Тараканова
Как и работа Крамского, картина прибыла в Петербург из Третьяковской галереи. Центральный персонаж —аферистка, которая в XVIII веке в Европе выдавала себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и графа Алексея Разумовского. Судьба мошенницы оказалась печальной: граф Алексей Орлов по приказу Екатерины II притворился влюбленным в нее поклонником. Похитил самозванку и передал в суд в Петербурге. По основной версии та умерла от чахотки в Петропавловской крепости, но Флавицкий изобразил более драматичный вариант — гибель во время наводнения. Кстати, имя «Княжна Тараканова» сама авантюристка никогда не использовала. Так назвал ее французский дипломат Жан Анри Кастера в своей книге «Жизнь Екатерины II, императрицы российской».
Кристина Робертсон (?). Портрет великой княгини Елены Павловны. XIX век (после 1836)
Кристина Робертсон (?). Портрет великой княгини Елены Павловны
Отдельный раздел выставки посвящен великой княгине Елене Павловне, урожденной Фредерике Шарлотте Марие, принцессе Вюртембергской, — хозяйке Михайловского дворца. К слову, свекр, Николай I называл ее «ученым нашей семьи». Елену Павловну можно увидеть на более чем десятке портретов, созданных разными художниками. Среди них, например, Карл Брюллов. Но мы выбрали изображение, авторство которого приписывается Кристине Робертсон, первой женщине — почетному члену Королевской Шотландской академии.
Атрибуты в виде красной книги и папок здесь показывают образованность и деятельный характер великой княгини. Она и правда реализовала немало культурных проектов: к примеру, это она оплатила посмертное издание произведений Гоголя.
Дмитрий Левицкий. Портрет Натальи Семеновны Борщевой.1776
Дмитрий Левицкий. Смолянки
От «ученого императорской семьи» предлагают перейти к теме женского образования вообще. Рядом с назидательными «картушами» Алексея Бельского («Не лги», «Не вреди никакому животному и не озлобляй его», «Не будь никогда праздна», «Не делай зла и не досаждай никому») располагается заказанная им Дмитрию Левицкому знаменитая серия «смолянки». Это портреты учениц Смольного института, отличающихся разнообразными талантами — от пения до игры на арфе.
Валентин Серов. Портрет княгини О. К. Орловой. 1911
Валентин Серов. Портрет княгини О. К. Орловой
Один из самых тесно заполненных залов на выставке — «Женщины света». Художники Боровиковский, Маковский, Нестеров, Коровин, Репин, Бакст и многие другие изображают представительниц аристократических фамилий. А Валентин Серов представлен несколькими работами, в том числе портретом княгини Ольги Орловой. Ее своеобразная внешность, оригинальность и экстравагантность туалетов привлекали к себе внимание многих художников. Знаменитой версией Серова, кстати, знатная заказчица не была довольна и передала портрет в дар музею Александра III.
Валентин Серов. Ида Рубинштейн. 1910
Валентин Серов. Ида Рубинштейн
Еще одну знаковую картину Валентина Серова можно увидеть в зале «Великие актрисы». Это портрет танцовщицы Иды Рубинштейн, прославившейся в Париже исполнением партий Клеопатры и Шехеразады в одноименных балетах. Почти нечеловеческая, остро-графичная пластика обнаженной женщины, которую сам художник считал воплощением оживших египетских барельефов, резко контрастирует с пристойностью поз в предыдущих разделах выставки. Но и здесь мы видим не живого человека, а скорее мечту о чем-то далеком и непостижимом.
Михаил Врубель. Портрет Н. И. Забелы-Врубель. 1898
Михаил Врубель. Портрет Н. И. Забелы-Врубель
В царстве муз — не тех, что живут на Парнасе, а вполне конкретных женщин, выделим работу Михаила Врубеля. Это портрет его жены, оперной певицы Надежды Ивановны Забелы. Именно с нее художник написал знаменитую «Царевну-Лебедь». Мемуаристка Екатерина Ге писала о ней так: «В наружности сестры не было ничего классического и правильного, слышала отзыв, что Врубель выдумал красоту сестры и осуществил в портретах, хотя, по-моему, он часто преувеличивал именно ее недостатки, так как они особенно нравились ему».
Натан Альтман. Портрет Анны Ахматовой. 1914
Натан Альтман. Портрет Анны Ахматовой
Последний зал назван «Миссии». Видимо, одна из них — поэтическая. Литературный дар воплощает остроплечая Ахматова кисти Альтмана. Прекрасный портрет, одно из самых известных изображений Анны Андреевны, визуально воплощает написанное в этом же году и посвященное ей стихотворение Осипа Мандельштама:
Вполоборота, о, печаль,
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложноклассическая шаль.
Валентин Серов. Балерина Павловна Анна Павловна.1909
Валентин Серов. Анна Павлова в балете «Сильфиды»
Еще одна миссия, по мысли кураторов, артистическая. Ее иллюстрирует созданный несколькими штрихами мела портрет балерины Анны Павловой. Он же стал афишей одного из балетов, входивших в Русские сезоны Сергея Дягилева, — «Сильфиды».
Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1915
Кузьма Петров-Водкин. Мать
И наконец, третий вариант миссии женщины, по мысли кураторов, материнство. Крестьянка с ребенком кисти Петрова-Водкина становится Мадонной с младенцем. На это намекают и цвета ее одежды, характерные для Богородицы, и иконописная трактовка фигуры, и пустой киот в красном углу за спиной. За картиной давно закрепилось название «Деревенская Мадонна».
Выставка «Великая. Образ женщины в русском искусстве» пробудет в Михайловском дворце до 11 января (0+)
Подробнее здесь
Комментарии (0)