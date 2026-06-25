Работы Крамского, Серова и Врубеля: какой получилась выставка «Великая. Образ женщины в русском искусстве»?

В 10 залах Михайловского дворца чудом уместили более 300 произведений (это удалось в том числе благодаря шпалерной развеске). Среди них — редкости: 16 акварелей авторства дочери императора Александра III. И признанные шедевры — парадные портреты великих княгинь, аристократических дам, великих актрис, звезд Серебряного века и всевозможных муз. Кураторский отбор сделан по принципу известности моделей. Получается челлендж для зрителей: сравнивать факты из биографии изображенных с тем, как их увидели художники. За архитектурное решение проекта отвечало бюро Planet9 — вы наверняка помните их проекты «Виктор Цой. Легенда» и «Балабанов» в «Севкабель Порту».

Хотя женщины выбраны ядром выставки, феминисткая линия здесь практически нивелирована. Чтобы не расстраиваться из-за этого факта, оставляем концептуальные ожидания за пределами залов Михайловского. И детально изучаем сами живописные хиты. А наш рассказ о 10 хайлайтах «Великой. Образ женщины в русском искусстве» поможет разобраться, на чем заострить внимание.