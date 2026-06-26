Эксклюзив! Александр Сокуров — о саморазвитии, гуманизме и защите культуры

Киновед Любовь Аркус выпустила трибьют Александру Сокурову в издательстве «Сеанс». В монографию вошли отрывки из интервью режиссера и эссе, посвященные его фильмам (например, тексты искусствоведа Аркадия Ипполитова, кинокритика Майи Туровской и автора книги «Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже» Карины Добротворской!). К выходу релиза Александр Сокуров выступил с паблик-током в книжном магазине «Подписные издания». Редакция Собака.ru делится отрывками из разговора о мечтах детства, душеспасительном образовании и нехватке совестливых и порядочных людей.
Александр Сокуров, Любовь Аркус, Василий Степанов
Почему культура важна
Политики часто цитируют фразу: «У России есть только два союзника — ее армия и флот». Я же неоднократно говорил: армия может потерпеть поражение, флот может быть разгромлен, государство может оказаться в руинах, но культура останется с народом до последних мгновений. При этом в нашей стране культура никогда не была в безопасности. Нам неизвестен тип государства, который бы не противопоставлял себя ей. Это всегда борьба и сопротивление. Культура должна защищаться, и она защищается не абстрактной верой, а конкретными действиями тех людей, которые снимают фильмы, издают книги, преподают и учатся в вузах. Пока существуют образование и просвещение, мы будем делать то, что в наших силах.
Как себя воспитывать
Мы создаем себя шаг за шагом — от поступка к поступку, от произведения к произведению, от книги к книге, от фильма к фильму. Это эволюция человека, и она должна быть для каждого целью. Никогда не бойтесь ставить перед собой сложные задачи. Создайте большой художественный проект! Он вам поможет, вас простит и останется после вас.
Про современность
Вам повезло, что вы окружены возможностями: интернет, грандиозные книжные магазины, уцелевшие представители старшего поколения. Вы не прошли в полной мере через путь унижения, который преодолели мы. Но тем не менее вам тяжелее! Сегодня неизвестно, кто нанесет тебе удар в спину и какой силы будет этот удар. Количество людей, потерявших представление о долге, чести, совести и порядочности, гигантское. Так что держитесь, терпите, и если у вас есть силы, развивайтесь.
Как расставить приоритеты
Не меняйте свою жизнь на культуру и искусство. Ваша будущая семья важнее, чем любое произведение, которое вы создадите. Ваша любовь значительнее, чем какие-либо творческие планы. Если вы просто окажетесь счастливы, будут счастливы и многие другие люди вокруг вас.
Чем Сокуров хотел заниматься в детстве
Моим первым художественным желанием был радиотеатр (радиопостановка. — Прим.ред.). Кино я не любил, и сейчас я тоже человек, довольно посредственно влюбленный в этот жанр. Больше в литературу и музыку. В советский период я был радиослушателем. Для многих тогда радио было важно и почти интимно.
Как правильно учиться
Важно, чтобы в ремесленном становлении вам все дозволялось: чтобы педагоги не хватали вас за руки, не сжимали мозги, не орали, не ставили на место. Вы должны иметь право делать все, что умеете и хотите. И от образования следует брать только то, что вам нужно, а не все, что дают. Присвойте образование и сделайте его органичным для вашей психофизики и характера.
Как образование связано с гуманизмом
Нужно обнаружить в себе влюбленность в знания, тогда многое в жизни пойдет правильным путем. По крайней мере, у ваших детей будет немного шансов оказаться преступниками. Конечно, каждый человек несет в себе нечто страшное, но прививка от рокового шага — это когда мама или папа своей генетикой и бытовой культурой закладывают в человека духовную преграду. Высшее образование — это же вообще-то про человеколюбие и человекоподобие. От уровня просвещенности зависит масштаб культуры всего народа. И сейчас мы можем лишь с тревогой взирать на наше будущее.
Комментарии (0)