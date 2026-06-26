Эксклюзив! Александр Сокуров — о саморазвитии, гуманизме и защите культуры

Почему культура важна

Политики часто цитируют фразу: «У России есть только два союзника — ее армия и флот». Я же неоднократно говорил: армия может потерпеть поражение, флот может быть разгромлен, государство может оказаться в руинах, но культура останется с народом до последних мгновений. При этом в нашей стране культура никогда не была в безопасности. Нам неизвестен тип государства, который бы не противопоставлял себя ей. Это всегда борьба и сопротивление. Культура должна защищаться, и она защищается не абстрактной верой, а конкретными действиями тех людей, которые снимают фильмы, издают книги, преподают и учатся в вузах. Пока существуют образование и просвещение, мы будем делать то, что в наших силах.

Как себя воспитывать

Мы создаем себя шаг за шагом — от поступка к поступку, от произведения к произведению, от книги к книге, от фильма к фильму. Это эволюция человека, и она должна быть для каждого целью. Никогда не бойтесь ставить перед собой сложные задачи. Создайте большой художественный проект! Он вам поможет, вас простит и останется после вас.