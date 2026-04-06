Актриса Карина Разумовская — писательнице Ольге Примаченко: «Да, я еще не кошка-императрица. Но уже сошла с пути бобра!»

Анализируй это! Прима БДТ, звезда «Мажор» и «Трассы» Карина Разумовская избавляется от перфекционизма и выгорания в киноадаптации селфхелп-бестселлера «К себе нежно».
ДАНО: контрол-фрик отохирург Надя на грани нервного срыва. В анамнезе — гиперопека над дочерью-подростком, незакрытый гештальт в отношениях с бывшим мужем, тревога, чувство вины и вообще — мировая энтропия. Это не беспросветная психодрама о потере субъектности, а оптимистическая фем-комедия — пошаговый мэнуал по легкости бытия. Все инсайды и инсайты — уже в кино, а после на Кинопоиске!
По просьбе Собака.ru Ольга Примаченко, автор нон-фикшена-сенсации «К себе нежно» (тираж 3 миллиона — продажи выше, чем у романов Пелевина!), провела лайв-сессию с Кариной Разумовской. Делали психологическую расстановку на бобра и лосося. Рефлексировали о зумерах, которые могут поспорить даже с режиссером Могучим. Манифестировали вслед за психолингвистом Черниговской — нейроны надо развивать.
Как не застрять в мировой энтропии, как хомяк-хиляк, и сойти с пути бобра
ОЛЬГА: В соцсетях шутят: фильм «К себе нежно» — это про то, как Карина Разумовская пытается расслабиться после сериалов «Трасса» и «Аутсорс». Есть такое?
КАРИНА: (Смеется.) Кстати, нет. У меня нет проблемы отживания проектов. Люблю, что все это игра. Раз — и моментально переключаешься. Вот я закончила, например, «Трассу» (ставший зрительским хитом мрачный детективный нуар о круговороте зла. — Прим. ред.), а уже через три дня стартовали съемки комедии с Марком Эйдельштейном о деструктивной семье и их недомолвках друг другу «Теория большой лжи», которая все никак не может выйти.
И знаешь, что по-настоящему важно? В кино зрители привыкли видеть меня в страдательных драматических амплуа, а тут выходит совсем другой проект — легкий и обаятельный ромком «К себе нежно», комедийная роль. Раньше такой роскошный максимум был доступен лишь завсегдатаям БДТ, смотревшим, например, «Калеку с острова Инишмаан» по пьесе гуру черного юмора, автора «Залечь на дно в Брюгге» и «Трех билбордов…» Мартина Макдонаха.
ОЛЬГА: В экранизации «К себе нежно» твоя героиня Надя работает отохирургом, но — внимание, метафора — абсолютно не умеет себя слышать. Считает: усталость и выгорание — это про слабость и жалость к себе. Как у тебя с умением вовремя распознать сигналы своего тела, когда «всё, я больше не вывожу, я закончилась»?
КАРИНА: Оля, тебе честно?
ОЛЬГА: «К себе честно», да. (Улыбается.)
КАРИНА: Еще недавно с распознаванием усталости и выгорания у меня все было очень плохо. Мешали максимализм и перфекционизм. Если уж берусь за что-то — значит, надо сделать идеально. Отдых? Не, не слышала. Поэтому выгорания у меня были не раз. И даже не два. Хотелось все бросить: уволиться отовсюду и уехать в монастырь.
Надо отдать должное моему мужу. Он всегда намекал: «Карина, может, стоит остановиться? Прилечь? Или хотя бы присесть?» Но пока до меня самой не дошло, что пора быть к себе понежнее, все повторялось. Сейчас, после долгой и планомерной работы над собой, научилась считывать сигналы организма заранее. Стараюсь не нестись на всех парах. Не браться одновременно за 33 проекта. Выбираю один или два, наиболее понравившиеся. В общем, учусь притормаживать!
ОЛЬГА: Получается?
КАРИНА: На сто процентов, конечно, нет. Но я поняла: позволить себе замедлиться всегда возможно. Актер Витя Княжев, мой коллега в БДТ им. Товстоногова, недавно сказал на репетиции: «Мы тут все такие суетологи!» В меня это слово, «суетологи», так попало! Это же так на самом деле просто: не вестись на поводу своей эмоциональной природы, отсекать лишнюю суету. Где возможно, делегировать — не бежать после спектакля варить суп, а заказать домой доставку. Не мчаться после репетиций убирать игрушки сына, а лучше посидеть и поболтать с ним.
ОЛЬГА: В книге «К себе нежно» целый бестиарий примеров самоидентичностей из мира фауны. Это сибирский углозуб. Это женщина-лошадь. И это неутомимый лосось из мемной фейк-цитаты Стэйтема (покоряет пороги и течения, бороздит отмели, запрыгивает на водопады и в финале, изможденный, дохнет). А в фильме «К себе нежно» к этому бестиарию присоединяется бобер, берущий себя в ежовые рукавицы (буквально: вместо варежек у него ежи), и хомяк-хиляк, застрявший в мировой энтропии. Скажи, ты кем себя сейчас ощущаешь?
КАРИНА: Раньше я была контролирующим все бобром в ежовых рукавицах. А сейчас стремлюсь к солнечной кошке. Да, я еще не кошка. Но уже сошла с пути бобра!
ОЛЬГА: Солнечная кошка? Это как?
КАРИНА: Кошка позволяет себе нежиться на солнышке — и сама его излучает. Грациозная и гибкая в хорошем смысле, в чем-то — даже вальяжная. Такая, знаешь, кошка-императрица, как изображают египетскую богиню Баст. Кстати, Оля, а ты сама пользуешься этими метафорами из мира фауны? Кто ты прямо сейчас?
ОЛЬГА: Я лосось, который преодолел все пороги, перепрыгнул все ручьи и в конце концов сдался течению, лег на спину пузом вверх, и его несет в туман. После нашего интервью ухожу восстанавливаться и отдыхать. Долго, дорого, качественно. Хотя кому я вру: параллельно буду писать еще две книги. Но мееедленно. (Смеется.)
Встречный вопрос: скажи, а как бороться с энтропией в мире, если в данный момент чувствуешь себя как хомяк-хиляк?
КАРИНА: С хаосом бороться бессмысленно. Его не победить. Либо ты становишься частью хаоса, либо делаешь вид, что все в порядке. Второе намного сложнее — есть риск просто свихнуться. Как говорят: «Если не можешь победить, возглавь». Вот, наверное, надо вписаться в хаос, но без саморазрушения и с важной поправкой: да, ты сможешь в нем лавировать, но управлять им у тебя все равно не получится.
Как научиться у зумеров спорить с Могучим + бонус: лайфхаки по воспитанию
ОЛЬГА: Есть мнение, что неумение отдыхать, неспособность отстать от себя с бесконечным «выше, быстрее, сильнее», адекватно поставить личные границы и не пытаться помочь всем вокруг — очень поколенческая вещь. И это про нас, миллениалов (которых, к слову, я бесконечно люблю и уважаю). Зумеры — к счастью, наверное — другие?
КАРИНА: Абсолютно! И нам есть чему у них поучиться! Я это вижу на примере молодого поколения артистов БДТ. Мы были такие: «Слушай режиссера, не перечь, потом пойди — и умри на сцене, если надо». А они могут позволить себе сказать любому: «Подождите, я так не думаю, здесь я бы сделала по-другому». Даже Андрею Анатольевичу Могучему! У зумеров есть жесткие личные границы, и это здорово. А мы только сейчас, к 40 годам, учимся выстраивать хоть какую-то внутреннюю защиту.
ОЛЬГА: А бывает, что кто-то из молодых актеров сильно опаздывает на репетицию или вообще не приходит? Знаешь, как в том меме: «Зумер пошел на обед и решил не возвращаться на работу никогда».
КАРИНА: У актеров любого поколения, мне кажется, есть внутренняя дисциплина. А опоздать и проспать смену себе позволяют и взрослые артисты. И да, зумерские перегибы в кино и театре бывают, но это единичные случаи. Например, кому-то из юных ребят нужен в съемках перерыв минут в 50 после трагической сцены. В этот момент, каюсь, иногда хочется спросить: «А вы играть не пробовали? Это же часть работы!»
ОЛЬГА: Топ-3 ситуации из жизни, когда ты смогла отстоять себя и не дать продавить?
КАРИНА: Кажется, меня никто никогда не пытался продавить. У меня характерец же еще тот! Единственный, кто регулярно проверяет мои границы, — это сын. Говорит «Мамочка!» — и все, я поплыла. Кстати, вопрос к тебе: есть ли какая-то мягкая сила, чтобы дети не выросли неприспособленными к жизни, но при этом не передавить их и не нанести травмы?
ОЛЬГА: О, тут могу целую лекцию прочесть.
КАРИНА: Погнали.
ОЛЬГА: Смотри: «мягкая сила» — в личном примере. Слова родителей дети обычно воспринимают как белый шум. А вот поведение, поступки, реакции на те или иные ситуации — запоминают и потом неосознанно воспроизводят. Если они видят, что у папы и мамы глаза горят от работы, если мы друг с другом в семье разговариваем, совместно что-то «творим и вытворяем», они принимают такую жизнь за норму. Их «уровень нормального» задается не искусственно, а естественным образом: смеяться и любить друг друга — норма, чередовать работу с отдыхом — норма, не пить алкоголь, заниматься спортом, не скандалить — норма. Не что-то из разряда: «Ух ты, надо же как бывает, вот повезло!» — а норма.
Я не заморачиваюсь с тем, чтобы не дай бог не нанести детям травму — если я ору (по делу), позже объясняю, что меня выбесило, и обязательно извиняюсь, если понимаю, что реакция была несоразмерной поводу («Ребята, я сильно задолбалась, и ваша выходка была ну совсем не в тему»). Но всегда, всегда, всегда повторяю: даже если я на вас злюсь и кричу, я все равно вас очень люблю и никогда не брошу, что бы вы ни натворили. Ну то есть я не амортизирую собой там, где у меня нет сил контейнировать — дети уже в том возрасте, когда способны слушать и слышать (пусть и недолго — им пять и девять).
КАРИНА: А как быть со знакомой нашему поколению миллениалов общей травмой: музыкальные, художественные, спортивные и прочие школы из-под палки?
ОЛЬГА: Мы с мужем не настаиваем ни на музыкалке, ни на спортивной секции. Водим на пробные занятия, если не заходит — не заставляем. Но параллельно постоянно готовим к тому, что никто ничего на блюдечке с золотой каемочкой не принесет: у любого выбора есть последствия. И у отказа от выбора в том числе.
У Артура Пирожкова есть песня, которую любят напевать мои дети: «Если хочешь танцевать — танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной. Нам бояться не к лицу: кайфуй, кайфуй. Всё получится, поверь, само собой». Так вот, когда я это слышу, я обязательно добавляю в лучших традициях мамы-душнилы: «Само собой НИЧЕГО не получится!» Дети хохочут, но в их голове эта мысль точно отложится.
Спойлер: «К себе нежно» — это про весеннюю Ладогу (приступаем к визуализации!)
ОЛЬГА: Теперь давай конкретно. Для тебя быть «к себе нежно» — это как и про что?
КАРИНА: Это возможность замедлиться и выдохнуть. Побыть в потоке и моменте, а не крутить все время инструкции в голове: «Лежу два часа, потом встаю, иду сначала сюда, потом туда…» ОЛЬГА: Давай еще конкретнее. Например, такой метод, как принять ванну — лайфхак из фильма «К себе нежно».
КАРИНА: У меня сейчас нет ванны: дома идет ремонт. Зато благодаря нашему с тобой разговору у меня только что созрел план-капкан, как затесать в график выезд с семьей на природу. Есть волшебное место на Ладоге, которое мы все очень любим. Там хорошо: домики на берегу Ладожского озера, ресторан, баня, веревочный городок для ребенка. Территория такая огромная, что людей видишь только на завтраке в кафе. И тишина… Только иногда слышно, как катер с Вуоксы проходит или на Валаам следует метеор.
ОЛЬГА: Захотелось!
КАРИНА: Мне тоже! Это я сейчас визуализирую. Решено: надо саботировать какую-нибудь работу и уехать. (Смеется.) Слушай, а можно ли найти грань между нежностью к себе, но при этом не превратиться в хрупкую «снежинку»?
ОЛЬГА: Для меня нежность к себе — это не «Захаааар, Захаааар! Принеси-ка мне рояль из залы, на ней моя рюмка коньяку стоит». Нежность к себе строится на трех китах: самоуважение, чувство собственного достоинства и активный поиск того, как сделать свою жизнь максимально комфортной, не причинив никому вреда. Воплощение настоящей нежности к себе в нашем фильме — внутренне абсолютно свободная Даша, которую играет Ольга Медынич. Она директор медицинской клиники, начальница и лучшая подруга главной героини, но они абсолютно разные. Вот Даша как раз максимально близка к нежности к себе без перегибов: она и заботиться о себе любит, и работать умеет (директором клиники просто так не становятся), и живет в комфорте в огромном частном доме и явно не за чужой счет. Ей вряд ли свекровь предъявит, как Наде: «Ты живешь в моей квартире, я собираюсь ее продать, съезжай».
КАРИНА: Да, Надя вообще очень токсичная! Она меня невероятно раздражала примерно две трети фильма своей зашоренностью — до твиста с ее психологической перезагрузкой. Помню, как жаловалась тебе в гримерке в нашу первую встречу, что просто устала ее играть. Своего героя надо оправдывать, но я еле дождалась, когда же у Нади наконец произойдет преломление арки и перемена участи.
Как в кино изменились хеппи-энды и почему для развития нейронов нужен психолог
ОЛЬГА: «К себе нежно» — ромком, но по сюжету Надя выстраивает отношения не с новым партнером, отпуская предыдущего, а с собой. Получается, теперь хеппи-энд — это не «они жили долго и счастливо», а «она жила долго и счастливо» — и не так важно, одна или с кем-то?
КАРИНА: На данном этапе жизни Нади — да. Мужчина — большая часть жизни женщины, но не самая главная. Мы не узнаем, закончится ли чем-то история Нади с персонажем Лени Бичевина — обаятельным и невероятно чутким ветеринаром (только представь — он играет на гитаре песню «Морального кодекса» про весенний Арбат, чтобы повеселить захандрившего мопса!). Его появление в конце — просто бонус.
Важнее другое: этот фильм, как и книга, помогает найти поддержку. Иногда неожиданную. Моя мама посмотрела пару дней назад «К себе нежно» в кино и вышла с сеанса в слезах. Недавно у нее умерла собака, и она перенесла свои переживания на фильм и вдруг нашла в нем опору.
ОЛЬГА: Был ли у тебя опыт психотерапии?
КАРИНА: Да, очень полезный, хотя и, к сожалению, недолгий — это было лет пять назад, как раз в период тотального выгорания. И мой главный вывод: психология — это наука (да, ты не просто так платишь специалисту за разговоры с тобой!), а нейрончикам нужно иногда помогать. Хотя бы чуть-чуть.
ОЛЬГА: Есть очень спорное мнение: актерам нельзя без травмы — как играть, если ты все проработала? Что об этом думаешь?
КАРИНА: Но существует же память травмы! Ее вполне достаточно для артиста. Если ты пережил что-то, то уже знаешь, как это было. Каждый раз окунаться в травму, затаскивать себя туда и, условно, вспоминать любимого мертвого котика, излишне. Психолог не стирает твой жизненный опыт и память, только помогает по-другому посмотреть на ситуацию и поменять отношение к ней.
ОЛЬГА: И в финале: Надя — врач и поэтому убежденная материалистка, а у тебя как с рациональностью и верой в магическое? Есть ли актерские приметы и суеверия?
КАРИНА: Я абсолютно иррациональна — за все магическое и волшебное. Хотя при этом верующий человек. Мой муж иногда шутит: «Да-да-да, ты еще к бабке сходи». Я верю, например, в энергию. И могу это доказать. Вот выходит актер на сцену, и ты чувствуешь, как от него исходит мощнейшая энергия. Каким рационализмом это объяснишь? Вышел другой — и ничего не происходит. Как это работает?
Актерские суеверия у меня тоже есть: поплевать, постучать по сцене, сесть на текст. Понимаю головой, что все это ерунда, но сделать с собой ничего не могу. Еще всегда прошу распечатывать мне сценарии. И пока не выйдет проект, ничего с этим сценарием не делаю. А после премьеры отдаю на дачу, чтобы его сожгли в печке. (Да, у меня не по-булгаковски, а рукописи горят!) Вот сценарий «К себе нежно» пора бы сжечь.
