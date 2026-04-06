Актриса Карина Разумовская — писательнице Ольге Примаченко: «Да, я еще не кошка-императрица. Но уже сошла с пути бобра!»

Как не застрять в мировой энтропии, как хомяк-хиляк, и сойти с пути бобра

ОЛЬГА: В соцсетях шутят: фильм «К себе нежно» — это про то, как Карина Разумов­ская пытается расслабиться после сериа­лов «Трасса» и «Аутсорс». Есть такое?

КАРИНА: (Смеется.) Кстати, нет. У меня нет проблемы отживания проектов. Лю­блю, что все это игра. Раз — и моментально переключаешься. Вот я закончила, напри­мер, «Трассу» (ставший зрительским хи­том мрачный детективный нуар о кругово­роте зла. — Прим. ред.), а уже через три дня стартовали съемки комедии с Марком Эй­дельштейном о деструктивной семье и их недомолвках друг другу «Теория большой лжи», которая все никак не может выйти.

И знаешь, что по-настоящему важно? В кино зрители привыкли видеть меня в страдательных драматических амплуа, а тут выходит совсем другой проект — лег­кий и обаятельный ромком «К себе неж­но», комедийная роль. Раньше такой ро­скошный максимум был доступен лишь завсегдатаям БДТ, смотревшим, например, «Калеку с острова Инишмаан» по пьесе гуру черного юмора, автора «Залечь на дно в Брюгге» и «Трех билбордов…» Мартина Макдонаха.

ОЛЬГА: В экранизации «К себе нежно» твоя героиня Надя работает отохирургом, но — внимание, метафора — абсолютно не уме­ет себя слышать. Считает: усталость и вы­горание — это про слабость и жалость к себе. Как у тебя с умением вовремя рас­познать сигналы своего тела, когда «всё, я больше не вывожу, я закончилась»?

КАРИНА: Оля, тебе честно?

ОЛЬГА: «К себе честно», да. (Улыбается.)

КАРИНА: Еще недавно с распознаванием усталости и выгорания у меня все было очень плохо. Мешали максимализм и пер­фекционизм. Если уж берусь за что-то — значит, надо сделать идеально. Отдых? Не, не слышала. Поэтому выгорания у меня были не раз. И даже не два. Хотелось все бросить: уволиться отовсюду и уехать в монастырь.

Надо отдать должное моему мужу. Он всегда намекал: «Карина, может, стоит остановиться? Прилечь? Или хотя бы при­сесть?» Но пока до меня самой не дошло, что пора быть к себе понежнее, все повто­рялось. Сейчас, после долгой и планомер­ной работы над собой, научилась считы­вать сигналы организма заранее. Стараюсь не нестись на всех парах. Не браться одновременно за 33 проекта. Выбираю один или два, наиболее понравившиеся. В об­щем, учусь притормаживать!

ОЛЬГА: Получается?

КАРИНА: На сто процентов, конечно, нет. Но я поняла: позволить себе замедлиться всегда возможно. Актер Витя Княжев, мой коллега в БДТ им. Товстоногова, недав­но сказал на репетиции: «Мы тут все такие суетологи!» В меня это слово, «суетологи», так попало! Это же так на самом деле про­сто: не вестись на поводу своей эмоцио­нальной природы, отсекать лишнюю суету. Где возможно, делегировать — не бежать после спектакля варить суп, а заказать до­мой доставку. Не мчаться после репетиций убирать игрушки сына, а лучше посидеть и поболтать с ним.