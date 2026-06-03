Лучшие сериалы июня 2026-го: «Мыс страха» с Хавьером Бардемом, продолжение «Дома дракона» и финал «Медведя»

А также — спин-офф «Времени приключений», ситком «Вы нам не подходите», анимационная «Манюня», костюмная драма «История его служанки», фэнтези «Малахит», драмеди «Элис и Стив» плюс новые сезоны «Аватар: Легенда об Аанге», «Интервью с вампиром», «Агентства» и «Шугара». Собака.ru рассказывает о главных сериалах, которые выходят на платформах и ТВ в июне.
ГЛАВНОЕ
«Мыс страха» / Cape Fear, премьера (18+)
Триллер по роману «Палачи» Джона Д. Макдональда о вышедшем из тюрьмы садисте Максе Кэди (Хавьер Бардем), который мучает адвоката и его жену (Патрик Уилсон и Эми Адамс). Пилотную серию снял Мортен Тильдум («Игра в имитацию»), а продюсерами выступили Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг.
C 5 июня, Apple TV
«Дом Дракона» / House of the Dragon, 3 сезон (18+)
Продолжение эпической саги Джорджа Мартина — третий сезон посвящен развитию Танца Драконов, кровопролитной гражданской войны. Новые восемь серий не станут финальными: четвертый и финальный сезон запланирован на 2028 год.
С 21 июня, Max
«Медведь» / The Bear, 5 сезон (18+)
Финальный сезон отмеченной «Эмми» комедии режиссера «Рами» Кристофера Сторера с симпатичным кастом, также знакомым зрителям по другим сериалам: от получившего за эту роль «Золотой глобус» Джереми Аллена Уайта («Бесстыжие») до Эбона Мосс-Бакрака («Девочки»).
Напомним, это история про молодого шеф-повара Карми Берзатто, который возвращается в родной Чикаго, чтобы возглавить семейный ресторан. В конце прошлого сезона шеф объявил, что уходит из бизнеса — теперь его партнеры должны объединить усилия, чтобы наконец-то получить вожделенную звезду Michelin. Все 8 серий станут доступны одновременно.
C 26 июня, Hulu
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Приводите мне красивых: Культ модели» / Bring Me the Beauties: A Model Cult, премьера (18+)
Док Криса Смита (работавшего над хитовым «Король тигров: Убийство, хаос и безумие») о сложных взаимоотношениях известной модели Хойта Ричардса с эксцентричным светским львом Фредериком фон Мирерсом — в 80-х тот создал настоящую секту в мире нью-йоркского фэшн-бизнеса.
С 1 июня, Max
«Вы нам не подходите» / Not Suitable for Work, премьера (18+)
Ситуационная комедия о пяти нью-йоркских двадцатилетних, которые изо всех сил стараются сделать карьеру и не потерять себя в атмосфере корпоративной культуры. Сценаристами проекта стали Минди Кейлинг и Чарли Гранди, до этого работавшие над сериалом «Офис».
Со 2 июня, Hulu
«История его служанки», премьера (16+)
Многосерийная мелодрама в антураже XIX века (анонсировано целых 90 эпизодов), которую уже окрестили российскими «Бриджертонами». По сюжету дворянка Анна (Милана Бру) съезжается с графом Шереметьевым (Матвей Лыков) — из-за того, что ей нужно вернуть проигранное имение отца, девушке приходится на год стать его служанкой. Также в проекте снялись Екатерина Гусева, Алена Хмельницкая, Илья Носков, Ольга Ломоносова и другие.
Со 2 июня, «Иви», Start
«Манюня», премьера (6+)
Мультипликационное продолжение популярной детской франшизы: озорные девочки по-прежнему попадают в самые разнообразные приключения. Манюню, Наринэ и Каринэ озвучили актрисы из оригинального фильма — Екатерина Темнова, Карина Каграманян и Карина Мнацаканян, а голосом колоритной Ба стала Нонна Гришаева. Режиссером выступил Виктор Лакисов («Домовенок Кузя»).
Со 2 июня, Okko
«Майкл Джексон: Вердикт» / Michael Jackson: The Verdict, премьера (18+)
Трехсерийный документальный проект, который в отличие от недавнего байопика Антуана Фукуа «Майкл» концентрируется на скандальной стороне карьеры артиста — в частности, на суде 2005 года, где музыканту предъявили обвинения по делу о растлении. Автором картины выступил Ник Грин.
C 3 июня, Netflix
«Двойная жизнь Ми», премьера (16+)
Подростковая комедия со звездой «Не одна дома» Миланой Хаметовой — 16-летняя девушка пытается скрыть ото всех, что она не обычная школьница, а популярная в сети певица Ми. Также в сериале сняли Давид Манукян, София Каштанова, Анна Уколова, Маргарита Силаева и другие. Режиссер — Анна Соловьева-Карпович («Робоняня»).
C 4 июня, «Иви», Start
«Интервью с вампиром» / Interview with the Vampire, 3 сезон (18+)
Одноименный роман Энн Райс многим известен по экранизации 1994 года с Брэдом Питтом и Томом Крузом. Это его новая адаптация с Джейкобом Андерсоном («Игра престолов») и Сэмом Ридом («Стендап по дружбе») в главных ролях. В третьем сезоне бессмертный вампир Луи продолжит делиться хитросплетениями своей жизни с журналистом Дэниелом (Эрик Богосян), но и Лестат представит собственную версию их истории.
C 7 июня, AMC
«Элис и Стив» / Alice and Steve, премьера (18+)
Британское драмеди о женщине по имени Элис (Никола Уокер), которая впадает в отчаяние после неожиданной новости — ее лучший друг Стив (Джемейн Клемент) встречается с ее 26-летней дочерью Иззи (Яли Тополь Маргалит). Что ее категорически не устраивает, поэтому она всеми силами старается разрушить их отношения. Сценарий написала Софи Гудхарт («Сексуальное просвещение»), а режиссером стал Том Кингсли («Будет больно»).
С 8 июня, Hulu
«Афоня», 2 сезон (18+)
Овдовевший пенсионер Семеныч (Виктор Бычков, «Особенности национальной охоты») живет в хрущевке с волшебным другом — домовым Афоней (Тимофей Зайцев, «Волшебный участок», «Инспектор Гаврилов»). Обстоятельства складываются так, что им приходится переехать в квартиру в новом ЖК: обоим это не особо нравится, и парочка решает установить там свои порядки. Во втором сезоне им предстоит помочь Кикиморе, притом за Афоней начинают охоту специальные агенты, колдунья и бывший следователь. Режиссером продолжения стал Константин Трофимов.
С 8 июня, ТНТ
«Малахит», премьера (18+)
Подростки Рома (Алексей Родионов), Ася (Екатерина Темнова) и Гордей (Сергей Чикин) на летних каникулах в деревне находят малахитовый самородок, который может исполнять желания. Но вместе с ним ребята освобождают злого древнего духа. Также в сериале Александра Богуславского («Выжить после») снялись Алексей Серебряков, Андрей Федорцов, Константин Плотников и Евгения Симонова.
С 12 июня, Okko
«Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена» / Power Book III: Raising Kanan, 5 сезон (18+)
Заключительный сезон спин-оффа криминального сериала «Власть в ночном городе». Один из его исполнительных продюсеров по-прежнему 50 Cent, а история строится на персонаже, которого он когда-то сыграл — на Кэнене Старке. Правда, так как это приквел, его роль тут исполняет юный Мекай Кертис. В финальных эпизодах в качестве постановщика вернется Роб Харди.
C 13 июня, Starz
«Мои приключения с Суперменом» / My Adventures with Superman, 3 сезон (18+)
Новый сезон анимационного сериала о Супермене в озвучке Джека Куэйда из «Пацанов». 20-летний Кларк Кент в нем вновь сразится с Лексом Лютором, Брейниаком и другими злодеями (а также с киборгом-Суперменом), параллельно решая проблемы в личной жизни.
C 13 июня, Adult Swim
«Я найду тебя» / I Will Find You, премьера (18+)
Новая экранизация романа-триллера Харлана-Кобена — по сюжету мужчина по имени Дэвид (Сэм Уортингтон) отбывает пожизненное заключение за убийство сына. Однако он его не совершал, и внезапно узнав, что тот может быть жив, он решается на побег. Также в касте — Бритт Лауэр, Майло Вентимилья и Клэнси Браун.
C 18 июня, Netflix
«Шугар» / Sugar, 2 сезон (18+)
Продолжение детективного сериала с Коллином Фарреллом в роли нелюдимого сыщика-одиночки Джона Шугара, который во втором сезоне продолжит разыскивать свою сестру. Сценарную команду возглавил Марк Протосевич, работавший над фильмами «Клетка» и «Я — легенда, режиссером выступил Фернанду Мейреллиш («Город Бога», «Преданный садовник»). Также сам Фаррелл — среди исполнительных продюсеров проекта.
С 19 июня, Apple TV
«Агентство» / The Agency: Central Intelligence, 2 сезон (18+)
Продолжение американского триллера с Майклом Фассбендером и яркой романтической линией, основанного на популярном французском шоу «Бюро». Он играет тайного агента ЦРУ по прозвищу Марсианин — во втором сезоне он отправится в Судан спасать свою возлюбленную Самию (Джоди Тернер-Смит). Ричард Гир и Джеффри Райт также вернулись к своим ролям, а первые эпизоды вновь поставил Джо Райт («Гордость и предубеждение», «Искупление»).
С 21 июня, Prime Video
«Аватар: Легенда об Аанге» / Avatar: The Last Airbender, 2 сезон (18+)
Продолжение игровой версии культового анимационного сериала канала Nickelodeon — шоу о приключениях мальчика-мага Аанге (юный Гордон Кормье), способного управлять четырьмя стихиями. Во втором сезоне Аанг с друзьями отправляется в Царство Земли. Шоураннером проекта по-прежнему остается Альберт Ким («Пантеон»).
С 25 июня, Netflix
«Время приключений: Побочные квесты» / Adventure Time: Side Quests, премьера (18+)
Мальчик Финн и пес Джейк возвращаются — в спин-оффе покажут их ранние странные и уморительно абсурдные приключения на Земле УУУ. Шоураннером проекта стал Нат Кэш, уже работавший над двумя десятками эпизодов оригинала.
С 29 июня, Disney+, Hulu
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