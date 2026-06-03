Лучшие сериалы июня 2026-го: «Мыс страха» с Хавьером Бардемом, продолжение «Дома дракона» и финал «Медведя»

«Медведь» / The Bear, 5 сезон (18+)

Финальный сезон отмеченной «Эмми» комедии режиссера «Рами» Кристофера Сторера с симпатичным кастом, также знакомым зрителям по другим сериалам: от получившего за эту роль «Золотой глобус» Джереми Аллена Уайта («Бесстыжие») до Эбона Мосс-Бакрака («Девочки»).

Напомним, это история про молодого шеф-повара Карми Берзатто, который возвращается в родной Чикаго, чтобы возглавить семейный ресторан. В конце прошлого сезона шеф объявил, что уходит из бизнеса — теперь его партнеры должны объединить усилия, чтобы наконец-то получить вожделенную звезду Michelin. Все 8 серий станут доступны одновременно.

C 26 июня, Hulu