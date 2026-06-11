От «Суда Париса» до шкатулок: как устроена выставка братьев Константина и Владимира Маковских в музее Фаберже?

Разные братья

Проект открывается двумя картинами Константина Маковского: автопортретом и изображением младшего брата Владимира, второго протагониста выставки. Оба героя музейного блокбастера происходили из творческой семьи: их отец, художник-любитель Егор Маковский, был одним из основателей Московского училища живописи и ваяния, мать(обладательница прекрасного сопрано!) преподавала пение в столичной консерватории. Словом, родители с первых дней не мыслили для сыновей какой-то карьеры, кроме художественной.

Константин Маковский, получив первоначальное образование в Московском училище, уехал в Петербург и окончил Императорскую Академию художеств. Это на долгие годы определило его стиль: в хайлайтах — образцы античности и Высокого возрождения, то есть идеализация натуры и прекрасный бэкграунд для салонных портретов. В том числе и благодаря парадным изображениям аристократов и императорской семьи Константин и прославился — Александр II даже называл его «своим художником».

Младший из братьев, Владимир Маковский, пошел совершенно другим путем. (Возможно, чтобы избежать сравнений с Константином!) Он окончил основанное отцом Московское училище живописи и ваяния, разрабатывал бытовой жанр и был активным членом Товарищества передвижников.

Этот принципиально разный подход Константина и Владимира Маковских к живописи отражает вынесенная в название выставки отсылка к полотну Тициана «Любовь земная и любовь небесная».