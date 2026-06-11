От «Суда Париса» до шкатулок: как устроена выставка братьев Константина и Владимира Маковских в музее Фаберже?

В музее Фаберже показывают красивое: стартовала выставка «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и любовь небесная». В экспозиции — более 170 работ братьев-живописцев: от ученических до зрелых (маст-си — 9 полотен, которые ни разу не показывали в постсоветской России!). Собака.ru рассказывает, каким получился проект.
Владимир Маковский. Автопортрет. 1905
Разные братья
Проект открывается двумя картинами Константина Маковского: автопортретом и изображением младшего брата Владимира, второго протагониста выставки. Оба героя музейного блокбастера происходили из творческой семьи: их отец, художник-любитель Егор Маковский, был одним из основателей Московского училища живописи и ваяния, мать(обладательница прекрасного сопрано!) преподавала пение в столичной консерватории. Словом, родители с первых дней не мыслили для сыновей какой-то карьеры, кроме художественной.
Константин Маковский, получив первоначальное образование в Московском училище, уехал в Петербург и окончил Императорскую Академию художеств. Это на долгие годы определило его стиль: в хайлайтах — образцы античности и Высокого возрождения, то есть идеализация натуры и прекрасный бэкграунд для салонных портретов. В том числе и благодаря парадным изображениям аристократов и императорской семьи Константин и прославился — Александр II даже называл его «своим художником».
Младший из братьев, Владимир Маковский, пошел совершенно другим путем. (Возможно, чтобы избежать сравнений с Константином!) Он окончил основанное отцом Московское училище живописи и ваяния, разрабатывал бытовой жанр и был активным членом Товарищества передвижников.
Этот принципиально разный подход Константина и Владимира Маковских к живописи отражает вынесенная в название выставки отсылка к полотну Тициана «Любовь земная и любовь небесная».
Константин Маковский. Суд Париса. 1889
Константин. Начало
Изучив портреты обоих братьев, зритель попадает в зал с ранними работами Константина. В основном, они были созданы им во время учебы в Академии художеств. Это полотна на исторические и религиозные сюжеты, считавшиеся тогда наиболее значимыми. Здесь же показывают жанровые холсты — Маковский-старший создал их, поддавшись моде и примкнув «бунту четырнадцати» (отказу выпускников Академии от участия в конкурсе к ее столетию и академизма же как такового). Но даже обращаясь к нетипичной для себя сфере, художник сохранял характерные черты: персонажи идеализированы, сцены изображены несколько театрально.
Здесь же, немного отходя от хронологии, показывают огромную картину «Суд Париса» 1889 года. Холст-жемчужина выставки иллюстрирует известный античный сюжет о споре трех богинь – Геры, Афины и Афродиты – о том, кто из них самая прекрасная. Работу показывали на Всемирной выставке в Париже, Константин Маковский получил за нее золотую медаль I степени и был награжден орденом Почетного легиона.
Константин Маковский. Католический проповедник. 1870
Редкие Маковские
Во втором зале показывают девять полотен авторства обоих братьев Маковских (шесть Константина и три Владимира) из Государственного музея искусств Узбекистана. Их прежде никогда не выставляли в постсоветской России. В Ташкенте эти картины оказались благодаря великому князю Николаю Константиновичу, сосланному туда в 1881 году. Тот был страстным коллекционером, одно из первых купленных им полотен — «Католический проповедник» Константина Маковского.
Константин Маковский. Боярышня у окна. 1890-е
Русский стиль
Далее зрители попадают в древнюю Русь. С 1880-х Константин Маковский активно обращался к теме боярской жизни. Это резонировало с уваровскии лозунгом про «самодержавие, православие, народность». Поэтому работы Маковского-старшего пользовались большой популярностью у дворян-современников: те искали портретное сходство с собой нынешними в картинах о персонажах прошлого. Кроме живописи, здесь также показывают шкатулки, выполненные фирмой Фаберже: лаковые миниатюры по мотивам работ Маковского с красавицами-боярышнями.
Портреты семейные и литературные
В двух последних залах первой части экспозиции показывают работы все того же Константина Маковского, но из конца 1870-х — начала 1880-х. Здесь много портретов членов семьи. Например, картина «Маленький антиквар» запечатлела совсем юным его сына Сергея, в будущем известного арт-критика и поэта. Его же можно увидеть на полотне «Портрет детей художника» вместе с сестрой Еленой, ставшей впоследствии художницей. Жены (сразу три!), свояченицы и даже любимый слуга «Алексеич» соседствуют в этом зале с персонажами, навеянными произведениями Пушкина, Лермонтова и Дюма-сына.
Владимир Маковский. Голова Христа. 1891
Владимир. Начало
Вторую часть экспозиции в основном (но не исключительно) посвятили Владимиру Маковскому. В первом зале показывают его ранние, в том числе ученические работы. Если Константин идеализировал своих моделей, Владимир их типизировал (чтобы говорить о социальных вопросах!). Здесь же можно увидеть портреты, изображающие членов семьи художника. В них общественное отступает, и на первый план выходит личное и лирическое.
Владимир Маковский. Перенесение священного ковра в Каире. 1876
Экзотика
В следующем зале выставлены работы Константина Маковского, созданные под впечатлением от поездок в Северную Африку. Египетские красавицы вдохновляли его не меньше древнерусских, а местные обряды интересовали своей экзотичностью так же, как и знаменитые исторические события. Центральное полотно этого цикла — «Перенесение священного ковра в Каире» — хранится в Русском музее, на выставке показывают эскиз к нему.
Владимир Маковский. Эскиз к картине "Крах банка". 1880
Маковский-передвижник
Дальше в центре внимания — работы, характерные для Владимира Маковского как передвижника. Некоторые сюжеты он заимствовал из газетных судебных хроник как способ высказаться о социальных проблемах. Например, таков эскиз к картине «Крах банка». Другие полотна («На бульваре», «Объяснение») демонстрируют личные взаимоотношения людей, обобщенные до типических и знакомых многим.
Владимир Маковский. На буульваре. 1886-1887
Провинциальный потрет
Если Константин Маковский в своем творчестве обращался к старине и Востоку, то Владимир получал опыт и впечатления в поездках по России. Отсюда его картины, изображающие базары, ярмарки, праздники, жителей уездных губерний. Все это, помещенное в пейзажную среду, можно наблюдать в предпоследнем зале.
Типажи: от мала до велика
В финальном зале выставляют работы Владимира Маковского, посвященные человеческой природе. Здесь много портретов, в том числе детских; некоторые натурщики появляются на нескольких картинах, по которым можно следить за их взрослением. Внимание к психологии модели снова сочетается со стремлением сделать образ правдивым. При этом не за счет стопроцентного копирования действительности, а (относительного) обобщения. Кроме живописи, здесь представлен изданный к выставке каталог, включающий несколько научных статей.
Выставка «Любовь земная и любовь небесная» пробудет в Музее Фаберже до 13 сентября, 12+. Подробнее здесь.
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