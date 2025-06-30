Режиссер спектакля-сенсации «Холопы» в БДТ Андрей Могучий: «Смотреть в одну точку более плодотворно, чем метаться среди многоточий»

Автор журнала «Сеанс» Екатерина Трус отправилась к мастеру и узнала, что время делает со спектаклем (и с человеком).

Молодые и борзые

С чего у вас все начиналось в театре, Андрей Анатольевич?

В 1980-е единственно правильным движением в театре мне казалось почти религиозное служение, самоисследование. Мы тогда много пафосных слов говорили: театр-ритуал, паратеатр. У нас были какие-то видеозаписи тренингов Гротовского (Ежи Гротовский — польский режиссер и педагог, один из главных реформаторов и теоретиков театра ХХ века, выбрал своим методом синтез актерской игры, психотерапии и ритуала. — Прим. ред.), на машинке напечатанные самиздатские тексты Михаила Чехова (актер, педагог, автор книги «О технике актера», после эмиграции из России преподавал в собственной школе в Калифорнии, был номинирован на «Оскар» за роль в фильме Хичкока «Завороженный». — Прим. ред.), к нам приходили разные «носители истины» и обучали восточным практикам. Мы занимались трансовыми состояниями — для нас тело было основой для изучения себя, хоть и были мы в этом смысле абсолютными дилетантами.

Это было удивительное время. Мы могли себе позволить по шесть часов в день заниматься подробными глубокими процессами существования. Такая почти наука, фундаментальное искусство, если применима такая формулировка. И никакой зритель нам, молодым и борзым, был не нужен. Несколько лет так прошло. В результате процесс себя исчерпал, надо было бы уже что-то внятное сделать. Спектакль какой-то. И я поставил «Лысую певицу» Ионеско (одно из ключевых произведений «театра абсурда». — Прим. ред.). Поставил и понял, что спектакль не имеет никакого отношения к тому, чем мы занимались все эти годы — в процессе его создания использовались совершенно иные механизмы. Позже Кристиан Люпа (польский режиссер и сценограф, сделал своим методом не игру, а сценическое существование актеров на сцене и прием спонтанного действия. — Прим. ред.) со своими «танцами тела» соединил для меня несоединимое. А тогда у меня возникло неприятное ощущение о зря потраченном времени, так как одно не проросло в другом, не нашло выход. Случился разрыв, семилетний срок — предельный для существования «секты». Я это именно «сектой» и называю. Мы внутри слишком помешались, и фанатизм этот начал приносить урон. Какая- то связь друг с другом, с «тонкими мирами» закончилась, я это остро почувствовал.

Спектаклем «Лысая певица» начался совершенно другой период жизни, который, в каком-то смысле, длится до сих пор — период постановочного театра. В 1989 году возник «Формальный театр», мы называли себя «Группа “Формальный театр”», и в нем было что-то от рок-культуры, от принципа существования музыкальных групп. «Лысая певица», Orlando Furioso и «Школа для дураков» — самые знаковые для меня работы, по ним можно определить периоды истории «Формального театра», проследить ход поколений.