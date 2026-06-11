Показываем интерьеры особняка Юсуповой на Литейном! Его на лето открывают для посетителей

Выставка, которая проходит до 15 сентября, посвящена формированию и сохранению коллекции музея. Посетить ее можно, предварительно записавшись на сеансы — в 11:00, 13:00 и 15:00. Выходные дни: среда и четверг.

С 2017 года собрание Исаакиевского собора пополнилось почти тысячей предметов. Экспозицию разместили в трех залах дворца. Первый раздел посвящен Исаакиевскому собору и храму Воскресения Христова (Спасу на Крови), второй раскрывает тему наследия рода Юсуповых, а третий объединяет произведения ленинградской пейзажной школы, связанные с образами Петербурга и страницами истории Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

Среди наиболее значимых экспонатов — плащаница Спаса на Крови, обретенная музеем в 2023 году. После возвращения она вновь стала использоваться в богослужебной практике и одновременно вошла в музейное собрание как уникальный памятник церковного искусства.