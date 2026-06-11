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Реставрации

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Показываем интерьеры особняка Юсуповой на Литейном! Его на лето открывают для посетителей

С 12 июня в здании заработает выставка новых поступлений Исаакиевского собора «Ищите и обрящете...». Помимо коллекции музея, гости смогут увидеть сохранившиеся исторические интерьеры, которые ждет комплексная реставрация.

Интерьеры особняка Юсуповой
Фото: Инна Метелькова / Собака.ru

Интерьеры особняка Юсуповой

Фото: Инна Метелькова / Собака.ru
Фото: Инна Метелькова / Собака.ru
Фото: Инна Метелькова / Собака.ru
Фото: Инна Метелькова / Собака.ru
Фото: Инна Метелькова / Собака.ru
Фото: Инна Метелькова / Собака.ru
Фото: Инна Метелькова / Собака.ru
Фото: Инна Метелькова / Собака.ru

Выставка, которая проходит до 15 сентября, посвящена формированию и сохранению коллекции музея. Посетить ее можно, предварительно записавшись на сеансы — в 11:00, 13:00 и 15:00. Выходные дни: среда и четверг.

С 2017 года собрание Исаакиевского собора пополнилось почти тысячей предметов. Экспозицию разместили в трех залах дворца. Первый раздел посвящен Исаакиевскому собору и храму Воскресения Христова (Спасу на Крови), второй раскрывает тему наследия рода Юсуповых, а третий объединяет произведения ленинградской пейзажной школы, связанные с образами Петербурга и страницами истории Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

Среди наиболее значимых экспонатов — плащаница Спаса на Крови, обретенная музеем в 2023 году. После возвращения она вновь стала использоваться в богослужебной практике и одновременно вошла в музейное собрание как уникальный памятник церковного искусства.

Выставка «Ищите и обрящете...»
Фото: Инна Метелькова / Собака.ru

Выставка «Ищите и обрящете...»

Фото: Инна Метелькова / Собака.ru
Фото: Инна Метелькова / Собака.ru
Фото: Инна Метелькова / Собака.ru
Фото: Инна Метелькова / Собака.ru

Дворец, построенный в середине XIX века под руководством архитектора Людвига Бонштедта, поражал современников роскошью отделки. Главный фасад получил облицовку белым песчаником, который, со временем темнея, добавлял массивному силуэту возрастное величие. В интерьерах дома использовали мрамор, малахит, ценные породы дерева и позолоту, а залы украшали произведения искусства из знаменитых коллекций Юсуповых

Ранее музей проводил исследования перед масштабными работами, поэтому открытие дворца для публики — редкий шанс увидеть этот памятник истории в его нынешнем виде.

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