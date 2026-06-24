Диана Вишнева стала единственной примой в мире с собственным фондом, фестивалем и труппой. Рассказываем, как ей это удалось

Прима-балерина Мариинского театра, любимица Пины Бауш и танцовщица, на которую ставят гуру контемпорари от Джона Ноймайера до Пола Лайтфута и Жан-Кристофа Майо, спродюсировала развитие современного танца в России. В 2013 году она создает фестиваль Context.Diana Vishneva и превращает его в прогрессивную институцию. Привозит в страну весь учебник мировой хореографии — от NDT до Анжелена Прельжокажа. Запускает мощнейшую образовательную программу и лабораторию молодых хореографов, из которой выходят почти все значимые имена нашей контемпорари- сцены (Варнава! Глухов! Васильева!). А четыре года назад Диана как художественный руководитель собирает собственную труппу «Контекст» из 14 танцовщиков, и это эпично: теперь Вишнёва — единственная прима в мире с собственным фондом, фестивалем и труппой. В 2026-м в репертуар труппы входит культовый спектакль «Хора» израильского изобретателя танцязыка гага Охада Наарина — и это главная балетная премьера сезона. Художественный руководитель фестиваля Context Диана Вишнёва — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2026 в номинации «Глава культурной институции».
Культовый хореограф Охад Наарин ставит свой спектакль «Хора» на труппу «Контекст»: почему это легендарно?
В театральном сезоне 2025/26 фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva входит в прайм-эру: репутация Вишнёвой телепортируют в Москву и Петербург спектакль «Стулья» хореографии Мориса Бежара и бывшего руководителя Béjart Ballet Lausanne, этуаля Жиля Романа, с которым Диана и танцует российскую премьеру. А в марте 2026-го XIV сезон фестиваля Вишнёва открывает премьерой в Москве. Израильский хореограф, основатель собственного танцевального языка гага Охад Наарин переносит свою знаковую работу «Хора» на танцовщиков труппы «Контекст» (в Петербурге спектакль покажут 21 и 22 июня в Александринском театре).
Российская премьера «Хоры» случилась не вдруг. В первом же сезоне фестиваля Context в 2013 году Диана привозит в Россию педагогов Центра танца и театра Сюзанны Деллал с воркшопами — тогда о гаге знают лишь энтузиасты танца. Вишнёва и сама занимается у Наарина гагой, способом импровизационного движения без боли и напряжения, и после структурного классического балета переоткрывает для себя пластические возможности тела. В 2016-м Диана и этуаль Парижской оперы Орели Дюпон танцуют в Петербурге, Москве и Париже B/olero Наарина. А в 2018-м на гастроли в Россию приезжает его труппа Batsheva со спектаклем «Венесуэла». Феноменально: «Хора» — третья работа Наарина, показанная на Context.Diana Vishneva, — и теперь она входит в репертуар труппы.
«Хора» — история поиска себя в лиминальном пространстве (и оно зеленое!): танцовщики пробуют новые движения как способ разорвать привычные паттерны и переизобрести себя. Партитуру написал японский электронщик (и четырежды номинант Grammy) Исао Томита — она основана на синтезаторных и меллотронных интерпретациях Дебюсси, которые Томита дополнил синт-вариациями на музыку композиторов от Вагнера и Мусоргского до Чарльза Айвза и Джона Уильямса (да, та самая тема из «Звездных войн» тоже звучит в «Хоре»).
Диана Вишнёва: «Российская премьера “Хоры” в исполнении труппы “Контекст” для меня, прежде всего, жест гуманизма со стороны Охада Наарина. И символ того, что для танца, для искусства и правда нет границ и запретов. “Хора” — новый виток в истории фестиваля. Наша труппа настолько окрепла, что выросла до возможности исполнять постановки хореографа такого масштаба. Охад ведь сам доверил нам исполнение “Хоры”, мы и мечтать о таком не могли. Это вызов для нас и испытание для артистов на прочность. Но только так можно развиваться и достигать большего. Мне нередко говорят, что я проводник — это значимо и ответственно. Я ощущаю, как через меня могут объединяться и соединяться разные имена и даже институции. Я даю толчок, направление, путь. Своим примером показываю, что нет ничего невозможного, если мыслить через труд и искреннее отношение к делу».
Как Диана Вишнёва превратила фестиваль в прогрессивную институцию?
Фестиваль Context на старте становится важнейшим событием в мире танца: в 2013 году Вишнёва устраивает в России гастроли звездных компаний Introdans, Gauthier Dance и Центр танца и театра Сюзанны Деллал. А сама (в паре с премьером Марсело Гомесом) танцует два номера культовых контемпорари-хореографов Иржи Килиана и Мауро Бигонцетти.
Но Вишнёва задумывает Context не только как смотр лучших из лучших, хотя и привезла в Россию весь учебник по истории мирового современного танца — от классиков Ван Манена и труппы Марты Грэм до танцсторителлинга Кристал Пайт. Context — это платформа для развития современного танца в России. Фундамент этой платформы (или грибницы?) — креативная лаборатория, которую команда фестиваля устраивает для молодых хореографов. Вот как это устроено: финалисты опен-колла несколько недель работают над своими постановками, чтобы в итоге показать их на вечере премьер фестиваля. «Выпускники» первой лаборатории Context — Владимир Варнава с ироническим триллером по мотивам истории о «Девочке со спичками», Константин Кейхель с лаконичным номером «Экспонат» и Марина Акелькина с миниатюрой «Воздушный поцелуй» — ее танцевали Павел Глухов, Софья Гайдукова и Роман Андрейкин: все они тоже стали контемпорари хореографами.
С 2023 года у каждого сезона лаборатории есть своя тема, что делает исследования междисциплинарными. Первой темой была «Музыка», за ней последовали «Архитектура», «Драматургия». В сезоне 2025/26 — «Кино»: кинооператоры и танцовщики ищут новые способы видеть движение через объектив и изучают, как танец и кино могут существовать на равных, как соавторы. Итог резиденции — видеоэссе, премьеру которых устроили на «Ночи музеев» в Центре «Зотов».
И важно: фестиваль Context постоянно расширяет географию — шесть перформансов архитектурно- танцевальной лаборатории (исследования проходили в соавторстве с архитектурной школой МАРШ) показали на модной экспериментальной площадке «ГЭС на Нерли» под Суздалем. А сайт-специфик-спектакль Константина Кейхеля «Состояние леса» был создан специально для фестиваля «Архстояние».
Образовательная программа Context придумана и для профессионалов, и для обычных зрителей. Для танцовщиков устраивают офлайн- мастер-классы и воркшопы — и они всегда «из первых уст»: гага от педагогов Batsheva, контемпорари от Прельжокажа, Эрика Готье и Нанин Линнинг. Зрителям адресованы кинопрограмма с документальными и игровыми фильмами о танце, лекции балетных критиков. Классы по смежным искусствам ведут профессионалы индустрии: балетная фотография (Марк Олич!), грим (Елена Крыгина!), сценический свет (Константин Бинкин!).
В пандемию Context запускает онлайн-подкасты (все рекорды бьет разговор Дианы и Охада). Совместно с образовательной платформой Arzamas — курс балетной азбуки. C издательствами — книги: например, «Танцтеатр Пины Бауш: искусство перевода» Габриэле Кляйн и сборник «Танец. Книга размышлений». Этот сборник приурочен к десятилетию фестиваля, и для него знаковые хореографы и артисты от Марко Гёке до Орелилоев, Дюпон по просьбе Вишнёвой написали личные эссе о магии и философии движения. А с 2023 года и фестиваль, и образовательная программа становятся круглогодичными. 11 июня в «ГЭС-2» пройдет российская премьера фильма «В движении» — совместного проекта Жюльет Бинош и хореографа Акрама Хана: обещают онлайн-в стречу с актрисой. В июне в Петербурге ждем паблик-ток Дианы и Жиля Романа (ура, нам снова поканым номером «Экспонат» и Марина Акельки- жут «Стулья»!).
Диана Вишнёва: «Сначала фестиваль был отражением того, что я делаю в профессии. А сегодня стал продолжением моего вечного стремления развиваться, не видеть потолка. Я горжусь, что мы создали платформу, где нет привычных для академического театра границ, преград для общения и обмена опытом артистов разных стран и поколений и, наконец, зрителей. Столько зарубежных трупп мы привозили, столько громких имен, от которых перенимали знания и опыт. Скольким российским хореографам мы помогли, поддержали их на старте. И теперь мы не тольции — видеоэссе, премьеру которых устроили ко видим их работы на главных сценах, но и сами создаем с ними спектакли. Фестиваль Context занял свою нишу — соединение хореографий, стилей, имен. Он делает танец близким каждому. И открывает в знакомом что-то новое, взгляд на мир с точки зрения современности. Наше название именно об этом».
Главная премьера балетного сезона — спектакль «Хора» израильского хореографа Охада Наарина в исполнении труппы «Контекст» — приедет в Петербург 21 и 22 июня.
Зачем фестивалю собственная труппа и почему это дико круто
Экспериментальную группу Вишнёва впервые собирает в 2022 году из артистов с самым разным бэкграундом — от классического балета до брейк- данса — для главной постановки десятого, юбилейного фестиваля. Это спектакль «Материя» — десять сшитых воедино танцевальных отрывков, созданных участниками лаборатории молодых хореографов Context разных лет. До этого финалисты лаборатории, как правило, сами находили исполнителей, а фестиваль брал на себя репетиционный процесс, техническое обеспечение, кураторскую поддержку, создание костюмов, декораций и световой партитуры.
За десять лет существования фестиваля материала накопилось столько, что становится понятно: танцовщиков нужно воспитывать ин-хаус и делать постановки круглогодично, не собирая перформеров всякий раз под новый проект. Так формируется труппа «Контекст» — сегодня это четырнадцать абсолютно разных артистов, движущихся в поле поиска, сумма разностей: Арина Ахметова, Ангелина Боярко, Маргарита Гладышева, Егор Кабанов, Алина Костарева, Рената Назметдинова, Ксения Николаева, Александр Носов, Карина Одинцова, Роман Осипов, Любовь Савчук, Файзулло Файзуллоев, Ангелина Федорова и Илья Шумилов.
У труппы нет художественного лидера — танцовщики взаимодействуют с хореографами от проекта к проекту, впитывая подходы и совершенствуя мастерство. Но так было не всегда: пока труппа «станцовывалась», ее курировал хореограф Павел Глухов — постоянный участник и финалист лаборатории Context. В 2023-м труппа исполняет две премьеры лаборатории — «О дивный новый мир» Ильи Манылова и «Папье-маше» Элины Кавалеровой. А в 2024-м вместе с композитором и философом Владимиром Мартыновым Глухов ставит спектакль «Белая комната» — синтетический проект, где одинаково важны танец, музыка и пространство (костюмы придумывает основательница бренда Inshade Мария Смирнова). В 2024-м Глухов выпускает «Сон» — гипнотическую постановку под саунд-эксперимент, — его пишут супермодные электронные музыканты Никита Забелин и Алексей Тегин. В 2025-м труппа «Контекст» танцует кинетическую драму «Час лошади» Анны Щеклеиной и абсурдистско-конструктивистский «Театр бесконечно повторяющихся действий» Олега Степанова. А в 2026-м случилась «Хора» — и это уже новая история.
Для синтетического спектакля «Белая комната» режиссера и хореографа Павла Глухова музыку написал композитор Владимир Мартынов.
Диана Вишнёва: «Мы редкий пример того, как из фестиваля органично выросла танцевальная компания. У нас накопился собственный репертуар, поэтому появилась необходимость в постоянных танцовщиках. Труппа — логичное продолжение фестиваля, в ней тоже отражается тема объединения. Наши артисты — с очень разным исполнительским опытом, выходцы из разных школ, но в “Контексте” они становятся единым целым. Живым и очень многогранным. Артист становится сильнее только через практику разных хореографических языков. Поэтому наша задача в том, чтобы танцовщики постоянно развивались и личностно, и технически. Важно, чтобы каждый из них был в хорошем смысле универсальным: мог свободно переходить из неоклассики в контемпорари. Context для меня — ребенок, которого я продолжаю растить и развивать. И моя следующая цель — чтобы у фестиваля появился свой постоянный дом в Петербурге. Не просто база, а именно дом танца, где бы мы могли творить в постоянном режиме. Я уверена, мы придем и к этому».
Текст: Анастасия Глухова, Ксения Гощицкая
Фото: Георгий Пинхасов
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