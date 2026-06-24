Диана Вишнева стала единственной примой в мире с собственным фондом, фестивалем и труппой. Рассказываем, как ей это удалось

Как Диана Вишнёва превратила фестиваль в прогрессивную институцию?

Фестиваль Context на старте становится важнейшим событием в мире танца: в 2013 году Вишнёва устраивает в России гастроли звездных компаний Introdans, Gauthier Dance и Центр танца и театра Сюзанны Деллал. А сама (в паре с премьером Марсело Гомесом) танцует два номера культовых контемпорари-хореографов Иржи Килиана и Мауро Бигонцетти.

Но Вишнёва задумывает Context не только как смотр лучших из лучших, хотя и привезла в Россию весь учебник по истории мирового современного танца — от классиков Ван Манена и труппы Марты Грэм до танцсторителлинга Кристал Пайт. Context — это платформа для развития современного танца в России. Фундамент этой платформы (или грибницы?) — креативная лаборатория, которую команда фестиваля устраивает для молодых хореографов. Вот как это устроено: финалисты опен-колла несколько недель работают над своими постановками, чтобы в итоге показать их на вечере премьер фестиваля. «Выпускники» первой лаборатории Context — Владимир Варнава с ироническим триллером по мотивам истории о «Девочке со спичками», Константин Кейхель с лаконичным номером «Экспонат» и Марина Акелькина с миниатюрой «Воздушный поцелуй» — ее танцевали Павел Глухов, Софья Гайдукова и Роман Андрейкин: все они тоже стали контемпорари хореографами.

С 2023 года у каждого сезона лаборатории есть своя тема, что делает исследования междисциплинарными. Первой темой была «Музыка», за ней последовали «Архитектура», «Драматургия». В сезоне 2025/26 — «Кино»: кинооператоры и танцовщики ищут новые способы видеть движение через объектив и изучают, как танец и кино могут существовать на равных, как соавторы. Итог резиденции — видеоэссе, премьеру которых устроили на «Ночи музеев» в Центре «Зотов».

Я горжусь, что мы создали платформу, где нет привычных для академического театра границ, преград для общения и обмена опытом артистов разных стран и поколений и, наконец, зрителей.

И важно: фестиваль Context постоянно расширяет географию — шесть перформансов архитектурно- танцевальной лаборатории (исследования проходили в соавторстве с архитектурной школой МАРШ) показали на модной экспериментальной площадке «ГЭС на Нерли» под Суздалем. А сайт-специфик-спектакль Константина Кейхеля «Состояние леса» был создан специально для фестиваля «Архстояние».

Образовательная программа Context придумана и для профессионалов, и для обычных зрителей. Для танцовщиков устраивают офлайн- мастер-классы и воркшопы — и они всегда «из первых уст»: гага от педагогов Batsheva, контемпорари от Прельжокажа, Эрика Готье и Нанин Линнинг. Зрителям адресованы кинопрограмма с документальными и игровыми фильмами о танце, лекции балетных критиков. Классы по смежным искусствам ведут профессионалы индустрии: балетная фотография (Марк Олич!), грим (Елена Крыгина!), сценический свет (Константин Бинкин!).

В пандемию Context запускает онлайн-подкасты (все рекорды бьет разговор Дианы и Охада). Совместно с образовательной платформой Arzamas — курс балетной азбуки. C издательствами — книги: например, «Танцтеатр Пины Бауш: искусство перевода» Габриэле Кляйн и сборник «Танец. Книга размышлений». Этот сборник приурочен к десятилетию фестиваля, и для него знаковые хореографы и артисты от Марко Гёке до Орелилоев, Дюпон по просьбе Вишнёвой написали личные эссе о магии и философии движения. А с 2023 года и фестиваль, и образовательная программа становятся круглогодичными. 11 июня в «ГЭС-2» пройдет российская премьера фильма «В движении» — совместного проекта Жюльет Бинош и хореографа Акрама Хана: обещают онлайн-в стречу с актрисой. В июне в Петербурге ждем паблик-ток Дианы и Жиля Романа (ура, нам снова поканым номером «Экспонат» и Марина Акельки- жут «Стулья»!).

Context делает танец близким каждому.

Диана Вишнёва: «Сначала фестиваль был отражением того, что я делаю в профессии. А сегодня стал продолжением моего вечного стремления развиваться, не видеть потолка. Я горжусь, что мы создали платформу, где нет привычных для академического театра границ, преград для общения и обмена опытом артистов разных стран и поколений и, наконец, зрителей. Столько зарубежных трупп мы привозили, столько громких имен, от которых перенимали знания и опыт. Скольким российским хореографам мы помогли, поддержали их на старте. И теперь мы не тольции — видеоэссе, премьеру которых устроили ко видим их работы на главных сценах, но и сами создаем с ними спектакли. Фестиваль Context занял свою нишу — соединение хореографий, стилей, имен. Он делает танец близким каждому. И открывает в знакомом что-то новое, взгляд на мир с точки зрения современности. Наше название именно об этом».