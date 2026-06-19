Скульптуры из хлеба (!!!) размером с дом: почему все должны увидеть выставку «Андрей Кузькин. Второй круг»?

В субботу, 20 июня, на Левашовском хлебозаводе откроется персональная экспозиция одного из самых выдающихся современных художников, перформера, акциониста и скульптора Андрея Кузькина. Центральная работа проекта «Герои Левитации» — почти четырехметровые фигуры из хлебного мякиша. Несколько лет назад она была почти полностью уничтожена, но ее реконструировали благодаря усилиям команды галереи Anna Nova во главе с ее владелицей Анной Бариновой и участию коллекционера Игоря Суханова. Как создавалась и восстанавливалась скульптура и что еще покажут на выставке, Собака.ru рассказали сам художник, а также Анна и Игорь.
Андрей Кузькин. Герои левитации. Фигура после реконструкции
Андрей Кузькин, художник
Как ты начал работать с хлебом?
Первые хлебные фигурки я слепил в 2009 году. До этого была серия работ «Объемные пейзажи», для которых я пытался подобрать материалы, соответствующие первичным стихиям. Небо отливалось из алюминия, для изображения воды я использовал свинец, землю делал с помощью бетона и песка. Органика создавалась из нарезанной соломы, пропитанной клеем ПВА. Обобщенный пейзаж представлялся мне тогда в виде слоеного пирога. Наверное, в чем-то те мои работы напоминали произведения Ансельма Кифера. В какой-то момент захотелось населить получавшуюся у меня картину мира людьми. Я начал думать, из чего сделать человека. Показалось: хлеб — самый подходящий материал для этой космогонии. Позднее тема пейзажа ушла, остался только человек. Человек из хлеба.
И все-таки. Почему хлеб?
По-моему, хлеб — лучший живой материал для изображения тела. Тела меняющегося, бренного, страдающего. И рано или поздно исчезающего. В нем соединяются христианский символизм и русская тюремная традиция лепки из мякиша. А еще представления о теле как тюрьме души и мире как временном месте пребывания. Кроме того, хлеб в России — это еще с языческих времен символ пищи и жертвы. И можно вспомнить традицию встречи дорогого гостя хлебом и солью. С помощью этого материала я пытаюсь говорить о самых общих, объединяющих большое количество людей вещах.
Расскажи, пожалуйста, про «Героев Левитации» — центральную работу твоей грядущей выставки. Спойлер: масштаб скульптур — почти четыре метра! — искренне впечатляет.
Да, это инсталляция, которая состоит из трех больших скульптур. Я сделал ее в 2010 году для своей персональной выставки в помещении фонда Stella Art Foundation на Мытной улице в Москве. Курировал тот проект фотограф и арт-критик Владимир Левашов, с которым у меня сложились дружеские отношения. Я показал Володе небольшие эскизы будущих фигур и рассказал о своей затее. Она ему понравилась, и он представил проект фонду, который выделил бюджет на производство. Дальше мы с моим школьным другом Андреем Левиным почти весь снежный февраль варили в его гараже металлические каркасы будущих статуй. Они разборные, потому что целиком были бы неподъемными и не прошли в двери выставочного зала. А еще — полые внутри, чтобы сократить вес и расходы на хлеб, который благодаря этому мог нормально просохнуть.
С помощью арматуры и металлической сетки вывели основные объемы, и на них уже в галерее я налепливал мякиш. Хлеб покупали черный, самый дешевый. Пропускали его через электрическую промышленную мясорубку МИМ-600 вместе с большим количеством соли (это естественный консервант) и разведенным водой клеем ПВА для прочности. Создание трех фигур в галерее заняло еще примерно месяц. В итоге выставка «Герои Левитации» случайно открылась в символическую дату — День космонавтики, 12 апреля.
Потом скульптуры экспонировались на групповой выставке «Модерникон. Современное искусство из России» в Турине и Венеции в 2011 году и на выставке «Современная российская скульптура» в Гааге в 2013-м. Каждый раз я ездил собирать и подлатывать своих гигантов.
С 2013 года работа не выставлялась и хранилась на складе Stella Art Foundation. Права на нее были у фонда — в 2010-м я делал «Героев» за продакшн, за саму возможность реализовать проект. Видимо, условия хранения оставляли желать лучшего (не соблюдался влажностно-температурный режим, хлеб съедали насекомые и крысы). В итоге концу 2024 года фонд решил избавиться от инсталляции. Я должен был или в кратчайшие сроки забрать фигуры себе, или согласиться на их утилизацию.
Вместе с галереей Anna Nova и ее арт-директором Лилианой Маррэ мы решили попытаться спасти «Героев Левитации». При поддержке меценатов арендовали помещение на бывшем заводе «Фрезер» в Москве и вывезли туда скульптуры. Потом на чистом энтузиазме в работу включились реставраторы Московского музея современного искусства Татьяна Черная и Кристина Колякина. Они оценили повреждения хлебного слоя и вынесли вердикт: восстановлению не подлежит. В итоге мы решили полностью убрать остатки старого хлеба и очистить каркасы до металла.
Началась грязная тяжелая работа. При этом бюджета у проекта не было. Денег не хватало даже для закупки необходимых материалов, не говоря об оплате труд сотрудников музея или наемных рабочих. Из-за этого процесс шел очень медленно, в какой-то момент он просто встал. Совместно с галереей я начал в спешке искать источники финансирования, пачками рассылались письма музеям и частным коллекционерам, но никто не соглашался финансово помочь в реставрации-реконструкции, даже за возможность стать владельцем работы после ее окончания. Практически случайно я вышел на коллекционера Игоря Суханова и — о чудо! — Игорь, у которого в коллекции на тот момент уже было несколько моих знаковых работ, согласился нам помочь. Процесс возобновился с утроенной силой — как раз вовремя, поскольку сроки аренды помещения начинали поджимать.
Суммарно активная фаза реконструкции заняла полгода. Мы очистили и обработали каркасы, потом на их основе скульптуры были слеплены заново. В этот раз я добавил в состав хлебного мякиша антисептик «Катамин АБ», который в дальнейшем защитит работу от насекомых и грызунов. Новая версия «Героев Левитации» отличается по форме от старой — повторить работу 2010 года полностью было бы невозможно. Да и не нужно. С тех пор изменился я, изменилось время, изменилась страна, в которой мы живем. Скульптуры, на мой взгляд, стали нежнее, уязвимее.
Незадолго до окончания реконструкции произошел анекдотический случай. У здания, в котором находилась арендованная мастерская, сменился собственник. Новый хозяин решил провести капитальный ремонт, а меня об этом забыли предупредить. И однажды я обнаружил, что стены и потолок в моей мастерской отсутствуют, а все помещение завалено обломками бетона и покрыто гипсокартонной крошкой вперемешку с битым стеклом, а вокруг люди с кувалдами и отбойными молотками продолжают делать свою работу. Я метался в этом хаосе, пытаясь что-то спасти, хотя бы накрыть бедных хлебных человеков кусками пленки. В результате удалось уговорить прораба приостановить работы на несколько часов. Благодаря оперативной помощи Игоря Суханова мы срочно эвакуировали «Героев Левитации» на другой склад, откуда они и приехали на выставку в Петербург.
На Левашовском также покажут видеодокументацию одной из твоих первых работ — перформанса «По кругу», когда ты часами бегал по застывающему бетону. На открытии выставки будет еще один перформанс. С символичным названием «Второй круг». Что это — оммаж самому себе?
Прежде всего идея была продиктована круглой формой зала Левашовского хлебозавода. Как только я увидел первые фотографии, у меня возник образ арены цирка, где бегают лошади и клоуны. Плюс история с восстановлением «Героев Левитации» — это тоже своего рода «По кругу». Я становлюсь в каком-то смысле заложником собственных прошлых работ. Все время возвращаюсь к ним. И если перформанс «По кругу» 2008 года — про судьбу человека вообще, то «Второй круг» — о судьбе художника, зависимого от сцены, арт-рынка и собственной биографии.
Андрей Кузькин. Фрагмент работы "Молельщики и герои"
Игорь Суханов, арт-коллекционер
В вашем собрании есть несколько работ Андрея Кузькина. Чем его вещи вас привлекли?
С творчеством Андрея я познакомился на московской биеннале в Третьяковской галерее в декабре 2019 года. На меня произвела впечатление огромная инсталляция «Молельщики и герои». Там было много-много маленьких бетонных кубиков, в каждом из которых прятался согбенный человек. А в центре зала стояло несколько скульптурных голов, облитых кровью автора. Мне очень захотелось заполучить эту работу — полностью или частично. Но она стоила огромных денег и целиком ушла в другую большую и известную коллекцию. В общем, мимо той инсталляции я благополучно проехал, но художника Кузькина запомнил. Стал приобретать работы Андрея у галереи Anna Nova, внимательно следить за творчеством. Считаю его одним из значимых и знаковых художников в современном российском искусстве. Даже посоветовал дочке в школе написать курсовую по творчеству Андрея!
И вот вы счастливый обладатель «Героев Левитации».
Да, когда мне предложили поучаствовать в реконструкции этой скульптуры и впоследствии приобрести ее в свою коллекцию, я не смог отказаться. Работа уникальная: сделанная в оригинальной технике, огромного размера (без упаковки весит 1,4 тонны, а с ней — 2,2). Плюс имеет удивительно мощный выставочный провенанс: она объехала пол-Европы, побывала на Венецианской биеннале. Потом в результате не очень благополучного хранения утратила свою первоначальную целостность. И вот сейчас мы ее реконструировали и показываем не где-нибудь, а на Хлебозаводе. То есть хлеб к хлебу.
Радость обладания таким шедевром слегка омрачается изрядными сложностями, связанными с его хранением, транспортировкой, монтажом и демонтажом: работу каждый раз нужно собирать и разбирать при участии самого художника или специально обученных людей. Но все-таки коллекционерское счастье от ощущения, что ты хранишь произведение, которое принадлежит Вечности, преобладает.
Как проходила операция по спасению «Героев Левитации»?
Для меня история возвращения «Героев Левитации» началась больше двух лет назад, когда команда Stella Art Foundation обратилась к галерее Anna Nova с просьбой помочь найти нового владельца для работы. Тогда никто не думал о реконструкции, речь шла о продаже одной из самых масштабных инсталляций Андрея Кузькина. Довольно быстро стало понятно, что главный вопрос — не кому передать работу, а удастся ли ее вообще сохранить. Ее состояние оказалось намного хуже, чем мы предполагали.
В то время директором нашей галереи была Лилиана Маррэ. Она начала переговоры с коллекционерами, меценатами и музейными институциями. Интерес проявили ММОМА, «Площадь Мира», позже подключился и музей «Гараж». Но парадокс: музеи хотели видеть результат реконструкции, прежде чем принимать решение о включении работы в коллекцию, но для восстановления нужны были деньги, которых у проекта не было.
В какой-то момент стало понятно: если ничего не предпринять, работа может быть просто утрачена. Тогда вокруг проекта начали собираться люди. Реставраторы Кристина Колякина и Татьяна Черная помогли оценить масштаб проблем и наметить путь восстановления. Вместе с коллекционерами мы организовали вывоз инсталляции. Благодаря коллекционеру Зое Галеевой нашли помещение на очень лояльных условиях, а Денис Химиляйне взял на себя расходы по транспортировке. После оценки повреждений выяснилось: хлебный слой спасти невозможно.
Деньги, как это часто бывает, нашли благодаря счастливому стечению обстоятельств. В одном из разговоров со своей знакомой Еленой Крыловой, основательницей галереи «АРТМАГ», Андрей вновь рассказал о судьбе проекта. Вскоре после этого благодаря Елене поддержку в реконструкции решил оказать Игорь Суханов.
Для меня этот проект стал примером того, как вокруг одного произведения могут объединиться очень разные люди. Художник, музейные специалисты, коллекционеры, волонтеры, сотрудники галереи. Благодаря их усилиям «Героев Левитации» удалось буквально вернуть к жизни.
Выставка «Андрей Кузькин. Второй круг» пробудет на Левашовском хлебозаводе с 20 июня по 16 августа, 18+. Подробнее здесь.
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