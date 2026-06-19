Скульптуры из хлеба (!!!) размером с дом: почему все должны увидеть выставку «Андрей Кузькин. Второй круг»?

Вместе с галереей Anna Nova и ее арт-директором Лилианой Маррэ мы решили попытаться спасти «Героев Левитации». При поддержке меценатов арендовали помещение на бывшем заводе «Фрезер» в Москве и вывезли туда скульптуры. Потом на чистом энтузиазме в работу включились реставраторы Московского музея современного искусства Татьяна Черная и Кристина Колякина. Они оценили повреждения хлебного слоя и вынесли вердикт: восстановлению не подлежит. В итоге мы решили полностью убрать остатки старого хлеба и очистить каркасы до металла.

Началась грязная тяжелая работа. При этом бюджета у проекта не было. Денег не хватало даже для закупки необходимых материалов, не говоря об оплате труд сотрудников музея или наемных рабочих. Из-за этого процесс шел очень медленно, в какой-то момент он просто встал. Совместно с галереей я начал в спешке искать источники финансирования, пачками рассылались письма музеям и частным коллекционерам, но никто не соглашался финансово помочь в реставрации-реконструкции, даже за возможность стать владельцем работы после ее окончания. Практически случайно я вышел на коллекционера Игоря Суханова и — о чудо! — Игорь, у которого в коллекции на тот момент уже было несколько моих знаковых работ, согласился нам помочь. Процесс возобновился с утроенной силой — как раз вовремя, поскольку сроки аренды помещения начинали поджимать.