Режиссер Борис Павлович — про кризис театра, самобытность и учебу у Юрия Бутусова

Про театральные языки

Мне нравится, как философ Исайя Берлин говорил о писателях, что они делятся на лис и ежей. Лиса знает множество приемов, а еж один, но очень хорошо. Я из первой категории — шныряю и много чего пробую. Юрий Погребничко, например, из второй. В его театре «Около дома Станиславского» есть целая комната для рейлов с ватниками: «Старший сын», «Гамлет» — для каждой постановки свой. Я не хочу сказать, что разнообразие или упертость — это плохо или хорошо. И традиция, и новация проверяется тем, возникает ли из-за нее искра.

Чем болеет театр

Главная проблема — режиссерское нелюбопытство. Многие постановщики помещают себя в узкий круг литературных произведений и сценических решений. А из любопытства автоматически вытекает и интерес к форме, и к материалу, и к аудитории. Если этого нет, у тебя просто не возникнут новые коммуникативные модели и «пристройки».

Еще один минус — отсутствие длинного дыхания. В свое время ландшафт российских региональных театров взбодрили лаборатории и сама идея того, что можно привезти режиссера и дать ему всего пять дней на эскиз постановки. Деградация — в том, что за 25 лет этого движения выросла генерация людей, стабильно создающих спектакли за две недели. Тогда как следовало бы заложить хотя бы полгода на сбор и разработку материала.