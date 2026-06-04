Китайский зал в Екатерининском дворце вновь открыли для посетителей после восстановления. Показываем, как он выглядит!

В музее-заповеднике «Царское Село» завершилась реставрация Китайского зала Зубовского флигеля Екатерининского дворца, сообщили в пресс-службе учреждения. Китайский зал был самым большим интерьером личной половины Екатерины II, а его уникальное убранство было утрачено во время Великой Отечественной войны.
Последним этапом восстановления стало возвращение исторической декоративной отделки. На стены зала установили 155 лаковых панно общей площадью почти 170 квадратных метров! Их изготовили современные китайские мастера Пекинской художественной компании «Синьсинши» («Танцующий лев») с использованием традиционных технологий.
Ольга Тарантынова
Директор музея-заповедника «Царское село»
От красоты и величия Китайского зала захватывает дух, это непревзойденный шедевр, достояние истории и культуры. И сегодня мы с гордостью говорим о том, что спустя восемь десятилетий вернули ему жизнь. Это стало возможным благодаря поддержке ПАО «Газпром». Реставрационный прорыв удалось совершить российским и китайским мастерам, музейным сотрудникам и экспертам обеих стран – все они вкладывали в этот невероятно сложный процесс много труда и душевных сил.
Проект по воссозданию личных интерьеров Екатерины II в Зубовском флигеле стартовал в 2019 году. За это время были восстановлены восемь уникальных помещений. В декабре 2024 года личные комнаты императрицы открыли для посетителей. С завершением работ в Китайском зале фактически заканчивается многолетняя реставрация знаковых интерьеров Екатерининского дворца, пострадавших в годы войны. 4 июня 2026 года для посетителей вновь откроется экскурсионный маршрут «Екатерина II. Личное пространство», который был временно закрыт на время работ в Китайском зале.
Соглашение о создании настенных лаковых панно для Китайского зала было подписано в октябре 2023 года. Работа над декоративной отделкой продолжалась в Китае до декабря 2025 года. В январе 2026-го панно доставили в Царское Село, после чего начался их монтаж. Установка заняла пять месяцев и была выполнена специалистами Царскосельской янтарной мастерской.
Площадь Китайского зала составляет 180,5 квадратного метра. Исторически его стены украшали лаковые панно, расположенные в три яруса. В верхнем ярусе находились крупные композиции в технике мяоцзинь — золотая роспись по черному лаку. Средний ярус занимали коромандельские панно в технике куанцай — резной полихромный лак. В нижнем размещались расписные чайные подносы с бортиками, а над дверями — полукруглые панно.
Для создания панно использовались традиционные китайские технологии. Основой для резного полихромного лака служит сок лакового дерева Rhus vernicifera, которое растет на Дальнем Востоке. На воздухе он образует прочную пленку. Под воздействием солнечного света лак темнеет до темно-бордового оттенка, а для получения черного цвета в него добавляют сажу определенных пород дерева.
Проект воссоздания панно подготовили архитекторы Царскосельской янтарной мастерской. В качестве образцов для коромандельских лаков использовались подлинные панно XVIII века из Китайского театра музея-заповедника «Царское Село» и китайская двенадцатистворчатая ширма XVII века из собрания Эрмитажа. Для работы над панно в технике мяоцзинь специалисты изучали изображения на китайской мебели, экране и подносе XVIII века из коллекции музея, а также экспонаты других музейных собраний.
Еще в 2022 году компания «Синьсинши» изготовила два пробных панно. На выполнение полного объема работ китайским мастерам потребовалось около 700 дней. За это время они создали 20 больших коромандельских панно размером около 4,5 метра каждое, включая два панно высотой более шести метров, 16 крупных панно в технике мяоцзинь, более 90 расписных чайных подносов, четыре наддверных панно и одно большое черное панно без росписи, на которое позднее установят эмалевые накладки.
Для новых панно специалисты Царскосельской янтарной мастерской изготовили 34 рамы по историческим акварелям и фотографиям из музейных фондов. По мнению исследователей, подобные «рамные доски» могли быть привезены в Россию из Китая еще при Петре I.
Одновременно с восстановлением декоративной отделки были воссозданы исторические люстры Китайского зала. Они выполнены в стилистике шинуазри из бронзы и фарфора, расписанного цветами, рыбами, животными и драконами — традиционными символами доброго начала в китайской культуре. Высота каждой люстры превышает два метра, а вес составляет более 200 килограммов.
Исторические светильники приобрели для Китайского зала в английском магазине «Никольса и Плинке» и установили здесь в 1844 году во время обустройства интерьеров Зубовского флигеля будущим императором Александром II и Марией Александровной. Люстры были оснащены карсельскими масляными лампами — одной из самых совершенных осветительных систем своего времени.
Оригинальные люстры известны по акварелям живописцев Эдуарда Гау и Луиджи Премацци, фотографиям XIX и XX веков, а также цветным автохромам 1917 года. Во время Великой Отечественной войны их не успели эвакуировать, и сегодня они числятся в Сводном каталоге похищенных и утраченных культурных ценностей.
При восстановлении росписи фарфоровых деталей художники изучали исторические изображения и альбомы с китайскими растительными мотивами. В декоре удалось идентифицировать лотос, гелихризум монстрозу и сетарию. Среди изображённых животных — рыбы, раки, утки, бабочки, стилизованные летучие мыши и мифические дракончики.
Работы проводились при поддержке ПАО «Газпром». С 2014 года в рамках совместного проекта компании и музея-заповедника «Царское Село» также были восстановлены Церковь Воскресения Христова и Лионский зал Екатерининского дворца.
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