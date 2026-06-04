Китайский зал в Екатерининском дворце вновь открыли для посетителей после восстановления. Показываем, как он выглядит!

Проект по воссозданию личных интерьеров Екатерины II в Зубовском флигеле стартовал в 2019 году. За это время были восстановлены восемь уникальных помещений. В декабре 2024 года личные комнаты императрицы открыли для посетителей. С завершением работ в Китайском зале фактически заканчивается многолетняя реставрация знаковых интерьеров Екатерининского дворца, пострадавших в годы войны. 4 июня 2026 года для посетителей вновь откроется экскурсионный маршрут «Екатерина II. Личное пространство», который был временно закрыт на время работ в Китайском зале.

Соглашение о создании настенных лаковых панно для Китайского зала было подписано в октябре 2023 года. Работа над декоративной отделкой продолжалась в Китае до декабря 2025 года. В январе 2026-го панно доставили в Царское Село, после чего начался их монтаж. Установка заняла пять месяцев и была выполнена специалистами Царскосельской янтарной мастерской.

Площадь Китайского зала составляет 180,5 квадратного метра. Исторически его стены украшали лаковые панно, расположенные в три яруса. В верхнем ярусе находились крупные композиции в технике мяоцзинь — золотая роспись по черному лаку. Средний ярус занимали коромандельские панно в технике куанцай — резной полихромный лак. В нижнем размещались расписные чайные подносы с бортиками, а над дверями — полукруглые панно.