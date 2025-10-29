Суперзвезда нескучного театра Дмитрий Крестьянкин — о режиссерской скромности, неэкологичной критике и непредсказуемости катарсиса

Про театр, который близок

Я не противопоставляю себя какому-либо театру и хожу в разные места открытым. Балет — хорошо, опера — чудесно, классическая постановка — могу посмотреть с большим удовольствием, бешеный спектакль в подвале — отлично. То, что во мне откликается, чаще всего связано не с формой, а содержанием. Все зависит от того, в каком состоянии, моменте жизни и с каким культурным кодом ты пришел в театр, а еще совпал ли ты в этом с режиссером. Например, много раз побывав в МДТ, я могу сказать, что Лев Абрамович мне не близок. И наоборот: Бутусов и его «Макбет. Кино.» — каждый раз переворачивает мое сознание.

Про непредсказуемость катарсиса

Мы никогда не знаем, за каким углом нас подстерегает катарсис. Самое большое чувство восторга за последнее время я испытал в Тюмени, в маленькой детской театральной мастерской «Будильник» на краю города. Это было настоящее открытие — их«Щелкунчик» потряс меня так, что я плакал.

Как шутить о серьезном

Я согласен, что режиссеру важно стремиться к разговору о серьезных вещах — про любовь, смерть, предательство и так далее. Но для меня инструментом такого диалога может быть и ребенок, прыгающий через резиночку или играющий в фантики. Не считаю, что о высоком нужно говорить только определенным образом — можно и шутя: при помощи балагана.

Зачем нужен театр

Я ощущаю кризис в жизни вокруг меня. Своими примитивными и непримитивными спектаклями я всегда пытаюсь вступать диалог с реальностью и влиять на нее. Понимаю: наивно, но это единственное, что я могу. Когда мои спектакли откликаются в ком-то, я чувствую общность. И это дает мне силы идти дальше.