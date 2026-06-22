10 треков с вайбом Петербурга: выбор поп-гранж группы UBEL (авторы бэнгера «Лидокаин»!)

Orq Generoso Tojo Jimenez ‎— Descargas Instrumentales

Егор: Купленная наугад пластинка кубинского оркестра стоила 50 рублей, а удовольствия от нее оказалось на миллион! Дело было в октябре 2016-го, природа готовилась к долгому зимнему сну, я пытался разгрести нескончаемый вал проблем — в общем, атмосфера нерадужная. Этот винил играл у меня почти круглосуточно на протяжении двух с лишним месяцев, помогая пережить один из самых мрачных периодов жизни в Питере. Стоило включить его, и с первых нот я переносился на Кубу рубежа 1960-1970-х.

В то время мы с Романом Федотовским (его барабаны звучат на альбоме нашей группы «Лидокаин» и сольнике ubelegor!) вместе снимали квартиру на Жуковского и выучили все композиции наизусть. Вскоре Рома сообщил, что собирается вернуться в Новосибирск и забрал эту пластинку с собой. А в прошлом году я воссоединился с ней: на день рождения Рома подарил мне оцифровку (причем со всеми изъянами: скачками и заиканиями)!

Подходящая погода для трека: чем хуже, тем лучше.