10 треков с вайбом Петербурга: выбор поп-гранж группы UBEL (авторы бэнгера «Лидокаин»!)

Авторы бэнгера «Лидокаин» (дуэт Егора и Варвары Убель!) выпустили новый альбом-вечеринку «Нормальная музыка». К выходу релиза по просьбе Собака.ru пионеры нуарного поп-гранжа составили свой топ-10 из треков, которые ассоциируются у них с Петербургом. Спойлер: в этом списке соседствуют Massive Attack и нишевый кубинский оркестр.
Плейлист — в конце материала!
Orq Generoso Tojo Jimenez — Descargas Instrumentales
Егор: Купленная наугад пластинка кубинского оркестра стоила 50 рублей, а удовольствия от нее оказалось на миллион! Дело было в октябре 2016-го, природа готовилась к долгому зимнему сну, я пытался разгрести нескончаемый вал проблем — в общем, атмосфера нерадужная. Этот винил играл у меня почти круглосуточно на протяжении двух с лишним месяцев, помогая пережить один из самых мрачных периодов жизни в Питере. Стоило включить его, и с первых нот я переносился на Кубу рубежа 1960-1970-х.
В то время мы с Романом Федотовским (его барабаны звучат на альбоме нашей группы «Лидокаин» и сольнике ubelegor!) вместе снимали квартиру на Жуковского и выучили все композиции наизусть. Вскоре Рома сообщил, что собирается вернуться в Новосибирск и забрал эту пластинку с собой. А в прошлом году я воссоединился с ней: на день рождения Рома подарил мне оцифровку (причем со всеми изъянами: скачками и заиканиями)!
Подходящая погода для трека: чем хуже, тем лучше.
«Кино» — «Весна»
Егор: «Весна» — одна из самых солнечных песен «Кино», да и альбом «Это не любовь» — среди моих фаворитов. Я всегда на автомате включаю его в машине в конце марта или начале апреля. Фан-факт: с детства я слушал эту пластинку и не мог понять, почему она звучит так мультяшно, да и тональности всех песен столь изобретательны. Оказалось, произошел технический брак при тиражировании: была неправильно выставлена скорость воспроизведения на одном из бобинных магнитофонов, из-за чего треки звучат на полтона выше и быстрее. Позже я нашел оцифровку оригинальной мастер-ленты, на которой альбом такой, каким должен быть. У меня случился культурный шок! Рекомендую всем поклонникам группы найти эту версию. Гарантирую — вы сильно удивитесь.
Фан-факт номер два: моя студия находится на территории завода грампластинок «Мелодия», на котором располагалась резиденция Андрея Владимировича Тропилло (один из известнейших издателей советского рока, в том числе, дискографии Цоя. — Прим.ред.). И да, «Это не любовь» была записана в другом месте Алексеем Вишней, но ощущение общей земли под ногами явно приумножает мою любовь к группе «Кино».
Подходящая погода для трека: солнце, крепкая весна.
Atlantida Project — «Гиперпространство»
Егор: Переехав в Питер в 2011-м, я начал активно погружаться в местную музыкальную экосистему и ходить на концерты и фестивали. Одним из первых открытий стала Саша Соколова и ее бэнд. Мы часто пересекались на разных мероприятиях, и всякий раз это был заряд яркого жизненного света.
Подходящая погода для трека: слегка пасмурно.
Джеймс Блейк — Limit To Your Love
Егор: Когда я впервые услышал этот трек на своей студии на хорошем аппарате, у меня сработала сигнализация. Как сегодня помню свой шок. Это же нарушает все мыслимые законы физики! Limit To Your Love — шоковая терапия пополам с гипнозом, академическая красота, переходящая во что-то нечленораздельное. Долгое время этой песней я насиловал разные аудиосистемы. Больше всего мне нравилось, как она звучала в машине по пути в Комарово на мой любимый пляж.
Подходящая погода для трека: темно, без осадков.
«Ноль» — «Этот русский рок-н-ролл»
Варя: Песня, под которую хочется возвращаться в Петербург. Без шуток, каждый раз включаю ее в наушниках, выходя с Московского вокзала на площадь Восстания. Она мгновенно зажигает азарт и желание жить на полную. Это действительно рок-н-ролл, причем по-настоящему русский. Баян, балалайка, бас и вокал Феди Чистякова звучат убедительно, на разрыв и с долей местного колорита.
Подходящая погода для трека: любая, вам будет не до нее.
Дон Блэкман — Heart's Desire
Варя: Однажды мы сидели в моем любимом петербургском ресторанчике Salone pasta&bar (там еще подают лучшие в мире чизкейки, которые мы каждый год коробками закупаем на мой день рождения!) и среди прочей фоновой итальянской эстрады услышали этот бриллиант. Дон Блэкман сделал скэт (импровизация с помощью бессмысленных слогов и звуков. — Прим.ред.) частью припева, после чего весь его дебютный альбом надолго стал саундтреком нашего гастрольного лета.
Подходящая погода для трека: солнечно.
«Мегаполис» — «Его здесь нет»
Егор: Как-то раз в 2018-м Варя приехала в Питер на запись EP «Насквозь». Был октябрь, и лил дождь. Мы сели в машину, поехали на пляж в Комарово, и я включил ей эту песню. После этого мы надолго замолчали — настолько точно «Его здесь нет» слилась с окружающим пейзажем. Вязкая тоска, красивая музыка, текст и, конечно, вкрадчивый Олег Нестеров. Наши любимые его альбомы — Zerolines и «Из жизни планет» — все сотканы из состояния меланхолии.
Подходящая погода для трека: темнеет, осадки.
Илья Словесник — «Дельфины»
Варя: Однажды наш друг-меломан включил эту песню, и мы мысленно телепортировались на курорт и почувствовали, будто вот-вот поднимемся на яхту, отплывающую в круиз. Позже Егор даже купил пластинку с альбомом Ильи Словесника (кстати, теперь он известный голливудский актер!). Ну а песня «Дельфины» теперь звучит на каждой нашей вечеринке.
Подходящая погода для трека: любая, но лучше всего солнечная.
Massive Attack — Angel
Егор: На момент переезда в Питер среди новой для меня музыки отдельное место занимали трип-хоп и IDM. Тягучие саундскейпы (звуковые ландшафты. — Прим.ред.) и обилие саунд-дизайна (обработанных звуков. — Прим.ред.) при кажущейся статичности идеально подходят для любой релокации, а уж в Петербург тем более! Музыка не просто попадает в настроение, но и почти буквально описывает застывшую архитектуру и не всегда внятную погоду.
Подходящая погода для трека: легкая морось ранним вечером.
Vestfalin feat. UBEL — «Ты»
Варя: Коренной москвич Толя Vestfalin пригласил нас на фит, чтобы мы респектнули Петербургу. Получился воодушевляющий гимн от лица локальных романтиков, под съемки визуала которого нам остро нужен был фейерверк. Мы люди хитрые — сами запускать не стали, а дождались общегородского. Пришвартовали катер на Неве и получили незабываемые впечатления. Рекомендуем однажды тоже посмотреть на какой-нибудь праздник с воды именно под эту песню.
Подходящая погода для трека: любые намеки на солнце или фейерверк.
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