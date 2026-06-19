Эксклюзив! В частной коллекции нашли неизвестную демо-версию песни Виктора Цоя! Мы поговорили с архивистом, который обнаружил запись

Почему?

Потому что она очень острая. Липницкий в 1980-ые попросил, чтобы Цой хотя бы написал для него текст от руки, и таким образом песня сохранилась. Раньше ее уже пытались найти на кассетах у семьи, друзей и коллег Виктора, но не удалось. Никто даже не смог вспомнить мелодию!

Вернувшись в Петербург, я подумал, что должен попытать удачу, хотя шанс был почти нулевой. Я начал с того, что убрал из своей зоны поиска СНГ, потому что если за 30 лет ее здесь не нашли, значит вряд ли она у кого-то осталась. Так мне пришла мысль поспрашивать иностранцев, потому что в 1980-е у них уже были широко распространены фотоаппараты, видеокамеры, диктофоны и записывающие плееры. Я стал составлять списки людей, которые были близки к «Кино». Писал им, звонил и достаточно быстро вышел на Сару Океррен, дочь генерального посла Швеции в Ленинграде. Она приезжала сюда на каникулы и быстро подружилась с андеграундной тусовкой. В том числе, с Цоем. Я вступил с ней в переписку и рассказал, что ищу «Детей минут», на что она ответила: «Я записала ее на плеер!»

Момент истины!

Именно! В прошлом году я прилетел за кассетой в Швецию, и мы оцифровали ее на лучшей студии, которую нашли в Стокгольме. Оказалось, что там 45 минут вечеринки у Георгия Гурьянова, где участники группы «Кино» разговаривают, шутят и веселятся. Кроме «Детей минут» там исполняются и другие песни, которые никто никогда не слышал в акустике. Например, «Пачка сигарет» и «Любовь — это не шутка». Я надеюсь, в будущем их мы тоже выложим в интернет.