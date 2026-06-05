Эксклюзив! Нобелевский лауреат Мо Янь — о любви к Шолохову, Петербурге Достоевского и хейте читателей

О русской литературе

Сегодня в Пушкинском доме мне вручили премию «Ясная Поляна». Во время визита мне посчастливилось осмотреть экспозицию, где я увидел рукописи и личные вещи авторов, а также картины с их изображениями. Это меня очень растрогало. Первое впечатление — насколько же талантливыми были русские писатели! Кто-то из них увлекался живописью, кто-то писал музыку, а Толстой, представляете, сам пахал землю! Причем они не только владели дарованиями, но и общались с людьми из разных слоев общества. Именно поэтому герои их произведений такие живые и объемные.

Вообще, русская и советская литература оказали огромное влияние на Китай. Не будет преувеличением сказать, что мы выросли на ней. Во время посещения Пушкинского дома я задумался о том, что если бы эти авторы — Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Достоевский, Тургенев, Толстой и, конечно, Горький — удостоились в свое время Нобелевской премии, это было бы честью для нее.

О планах написать трибьют Чехову

В прошлом году вместе с моим другом, китайским каллиграфом, я ездил на Дальний Восток и в Сибирь. Мы побывали в Иркутске и Владивостоке, на Байкале и острове Сахалин. Это подарило нам много вдохновения, и мы написали немало стихов и иероглифов.

На самом деле, эта поездка возникла из-за того, что в свое время мне попался чеховский «Остров Сахалин». В ХХ веке путешествие в эту местность было не столь удобным, как сегодня: писатель потратил более полугода на перемещение на поезде, карете и корабле. Когда он сплавлялся по реке Амур, с ним находился китайский чиновник. Узнав об этом, я подумал: «Было бы хорошо, если бы появилась пьеса, описывающая их путешествие». К сочинению я пока не приступил, но уже знакомлюсь с материалом — историей северо-востока Китая времен Чехова.