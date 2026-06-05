Эксклюзив! Нобелевский лауреат Мо Янь — о любви к Шолохову, Петербурге Достоевского и хейте читателей

5, 6 и 7 июня в Петербурге на Новой сцене Александринского театра состоится премьера спектакля Дина Итэна по роману Мо Яня «Устал рождаться и умирать» о помещике, который на протяжении 50 лет реинкарнируетя как животное и, наконец, как человек. По случаю премьеры писатель (и лауреат Нобелевской премии по литературе 2012 года!) выступил с паблик-током в книжном магазине «Подписные издания». Редакция Собака.ru делится отрывками из разговора о русской литературе, планах написать пьесу о Чехове и подводных камнях титула нобелевского лауреата.
Встреча с Мо Янем в «Подписных изданиях»
О русской литературе
Сегодня в Пушкинском доме мне вручили премию «Ясная Поляна». Во время визита мне посчастливилось осмотреть экспозицию, где я увидел рукописи и личные вещи авторов, а также картины с их изображениями. Это меня очень растрогало. Первое впечатление — насколько же талантливыми были русские писатели! Кто-то из них увлекался живописью, кто-то писал музыку, а Толстой, представляете, сам пахал землю! Причем они не только владели дарованиями, но и общались с людьми из разных слоев общества. Именно поэтому герои их произведений такие живые и объемные.
Вообще, русская и советская литература оказали огромное влияние на Китай. Не будет преувеличением сказать, что мы выросли на ней. Во время посещения Пушкинского дома я задумался о том, что если бы эти авторы — Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Достоевский, Тургенев, Толстой и, конечно, Горький — удостоились в свое время Нобелевской премии, это было бы честью для нее.
О планах написать трибьют Чехову
В прошлом году вместе с моим другом, китайским каллиграфом, я ездил на Дальний Восток и в Сибирь. Мы побывали в Иркутске и Владивостоке, на Байкале и острове Сахалин. Это подарило нам много вдохновения, и мы написали немало стихов и иероглифов.
На самом деле, эта поездка возникла из-за того, что в свое время мне попался чеховский «Остров Сахалин». В ХХ веке путешествие в эту местность было не столь удобным, как сегодня: писатель потратил более полугода на перемещение на поезде, карете и корабле. Когда он сплавлялся по реке Амур, с ним находился китайский чиновник. Узнав об этом, я подумал: «Было бы хорошо, если бы появилась пьеса, описывающая их путешествие». К сочинению я пока не приступил, но уже знакомлюсь с материалом — историей северо-востока Китая времен Чехова.
Встреча с Мо Янем в «Подписных изданиях»
О плюсах и минусах Нобелевской премии
Это всего лишь награда, и она не означает пик литературного мастерства. Я не прикидываюсь скромным, это действительно так. Конечно, это важнейшая премия, и ее значение и влияние таково, что жизнь ее обладателя сразу меняется. Во-первых, сначала у тебя появляется гораздо больше поклонников. Но и число тех, кто ругается, вырастает. Поэтому все последние годы я живу среди хулы и похвалы.
Во-вторых, многие слова, которые приписывают мне и распространяют в интернете, я никогда не говорил. Да и предания о том, что хорошего или плохого сделал Мо Янь, тоже в значительной степени не имеют ко мне никакого отношения. Поначалу я старался это контролировать, но потом понял, что бесполезно, и перестал. Иронично, что мой псевдоним — Мо Янь (в переводе «не говори». — Прим.ред.), но до получения премии я никогда не молчал. Теперь же я стал настоящим Мо Янем, потому что практически прекратил высказываться.
О любимом русском писателе
После визита в Петербург мне предстоит поездка на юг России, в Ростовскую область, в родные места Шолохова. Желание отправиться туда связано с тем, что я читал «Тихий Дон» и смотрел его экранизацию. Описание жизни казаков у Шолохова пробудило мои чувства и воображение. Кроме того, у меня немало фантазий относительно Аксиньи (героиня романа. — Прим.ред.). Не подумайте лишнего, я имею в виду местный самогон, который так называется!
Встреча с Мо Янем в «Подписных изданиях»
О Петербурге Достоевского
Петербург кажется мне знакомым городом, потому что я изучил некоторые произведения Достоевского, а названия и топонимы, скажем, из его «Идиота» и «Белых ночей» вполне реальны. Я надеюсь, что во время своего пребывания здесь смогу увидеть больше мест, связанных с литературой. Когда появляется возможность посетить то же кафе или пожить в той же гостинице, где бывал кто-то из твоих литературных предшественников, ощущаешь, что устанавливаешь с ним незримую связь.
Почему книги Мо Яня — про магический реализм и китайский фольклор
Дело в том, что Толстой и Бальзак подняли литературу в жанре реализма на такую высоту, что последующим писателям тяжело с ними конкурировать. К тому же, в нашей жизни существует множество магического, необъяснимого и абсурдного — описание этого стало элементом моего творческого стиля.
О задаче писателя
Для автора история — лишь фон для описания отношений между героями. Например, в моем романе «Лягушки» упоминается о политике ограничения рождаемости (китайская программа «Одна семья — один ребенок», действовавшая с 1980 по 2016 год. — Прим.ред.), но ведь я не сужу о том, хорошая она или плохая, обоснованная или нет. Я рассказываю некоторые человеческие истории, которые происходят в этот период.
Тот же урок нам преподает русская литература. В «Тихом Доне» Шолохов повествует о жизни Григория, а не о происходящих исторических потрясениях. Конечно, на его судьбу влияет политика, но ее прежде всего определяет характер. Мне кажется, для писателей главное — сфокусироваться на личности и ее развитии.
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