10 многообещающих молодых музыкантов Петербурга, о которых скоро буду говорить все

Музыка пост-поп-дуэта — колкий нойз в обертке электронных маршей о жизни, молодости, драйве и том, почему нужно хотя бы раз взять и перевернуть все с ног на голову. Они гостят на альбомах трио «ЛАУД» и певицы Луна Ана, выпускают совместные синглы с МС Сенечкой и Лилу, выступают на разогреве у легенд отечественного пост-панка «Альянс», пишут джинглы для культового поп-культурного канала «2х2» и звучат в сериале Сангаджиева Happy End.

Эти ребята смело могут стать антикризисными коучами: выросшие как группа в условиях пандемии они понимают значимость живых выступлений и создания связи между собой и слушателем. Комьюнити TAPENIGHT выходит за пределы группы и охватывает электронную сцену: имя Батарина, с недавних пор ставшего vinyl pusher магазина пластинок «Культура», можно встретить в лайн-апах вечеринок петербургских клубов «Кружок», «Грибоедов», «Изич» и московского Powerhouse.