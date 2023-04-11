10 многообещающих молодых музыкантов Петербурга, о которых скоро буду говорить все

Они попадают в топы европейских чартов и тиктоки Беллы Хадид, их можно услышать на независимых площадках и сценах театров, они делают ремиксы, которые становятся популярнее оригинала, и продюсируют релизы, претендующие на звание главных своего времени (а позже таковыми и становятся!). Рассказываем о десяти многообещающих молодых музыкантах Петербурга. О них скоро будут говорить все!
TAPENIGHT
Экс-участник Super Collection Orchestra Димка Батарин и действующий барабанщик freepop-оркестра Андрэ Маноли заявили о себе в 2020 году пластинкой «Новый мир», собранной из «осколков эмоций, которые стреляют световыми лучами в разные стороны, от положительной до отрицательной». Два года спустя музыканты выпустили второй полноформатный альбом «Рентген», «от и до пропитанный шипастой меланхолией», которая с каждой песней обретает новый облик и образ, «словно веном, въедающийся в организм и остающийся там навсегда».
Музыка пост-поп-дуэта — колкий нойз в обертке электронных маршей о жизни, молодости, драйве и том, почему нужно хотя бы раз взять и перевернуть все с ног на голову. Они гостят на альбомах трио «ЛАУД» и певицы Луна Ана, выпускают совместные синглы с МС Сенечкой и Лилу, выступают на разогреве у легенд отечественного пост-панка «Альянс», пишут джинглы для культового поп-культурного канала «2х2» и звучат в сериале Сангаджиева Happy End.
Эти ребята смело могут стать антикризисными коучами: выросшие как группа в условиях пандемии они понимают значимость живых выступлений и создания связи между собой и слушателем. Комьюнити TAPENIGHT выходит за пределы группы и охватывает электронную сцену: имя Батарина, с недавних пор ставшего vinyl pusher магазина пластинок «Культура», можно встретить в лайн-апах вечеринок петербургских клубов «Кружок», «Грибоедов», «Изич» и московского Powerhouse.
Эрика Лундмоен
Девушка со сказочным скандинавским именем, словно из эпоса «Эдда», Эрика Лундмоен родилась в Осло, но с шести лет жила в Петербурге. Здесь она поступила в музыкальную школу по классу гитары и играла Led Zeppelin, ходила на оперы в Мариинку и начала писать первые наивные песни, ища свой стиль. Начав с подражания Адель и быстро прекратив — «не хотелось никого копировать» — Эрика проделала путь от экспериментов с хип-хоп-звучанием во время своего обучения в московском училище эстрадного и джазового искусства до дебютного альбома «Источник». Вышедшая в 2019 году на лейбле MLBC Романа Варнина пластинка вобрала в себя разнообразные этнические гармонии вкупе с эмоциональными русскоязычными текстами и хтоническим вайбом — мысли и чувства Эрики про личное и душевное тогда помогли облачить в музыку продюсеры Артем Shumno и Саша Пьяных.
Запоминающиеся уже с первого прослушивания песня «Яд», написанная «из сердца, вовремя, для мира, в самый-самый ущербный момент жизни, самый на дне, когда провалилась глубже некуда» — визитная карточка певицы, которая до сих пор звучит самобытно и свежо. Композиция вошла в топ-30 чартов США, Франции, Италии и Великобритании, а еще завирусились в TikTok, став музыкой для более чем 30 тысяч видео с миллионами просмотров — даже Беллы Хадид и Кендалл Дженнер!
Расставшись с MLBC, выпустив второй альбом «22» — по-прежнему сказочный, мрачный и очень личный, — взяв паузу, чтобы переосмыслить себя, свои взгляды и привычки, певица готова вернуться с третьей по счету пластинкой. Уже в этом году нас ждет новая глава Эрики Лундмоен: «хорошая, стильная музыка, со вкусом сделанная, с хорошей лирикой и посылом», главная эмоция которой — желание жить и любить.
«ГАФТ»
Настоящие музыкальные трудоголики зря время не теряют и в среднем шесть (!!!) раз за 12 календарных месяцев выпускают по релизу: будь то фиты с давними друзьями или благотворительные инициативы. Последние стали доброй традицией группы «ГАФТ» — коллектива с десятилетней историей, ставшего дружелюбным соседом Петербурга, как если бы Человек-паук был музыкантом. Их музыка начиналась с «я», а пришла к «ты», «мы», «про тебя», «для тебя»: она преодолела путь от эгоизма и ощущения своих мыслей «суперважными» к альтруизму и желанию сделать так, чтобы песни «пригодились». Позже метафизическое перешло в реальный мир и «ГАФТ» стали помогать еще и финансово: строить вокруг песен истории и акции — против домашнего насилия совместно с благотворительным фондом «Тебе поверят» или в поддержку бездомных животных, оказавшихся в приюте «4 лапы» из Ленинградской области.
Лидер группы «ГАФТ»:
«Моя мама — доктор, видимо, передалось по наследству, что мне всегда хотелось помогать песнями. Я не очень люблю позитивную психологию, а верю скорей, когда со мной говорят так: "Тебе грустно? Мне тоже. Давай вместе погрустим, нам точно станет радостней". Это не фоновая музыка, это музыка, которую ты можешь включить в очень непростой или, наоборот, очень счастливый период жизни — она тебя поддержит, будет с тобой, как самый верный друг.
В словариках написано, что "Николай" в переводе с греческого — "победа людей". Мне нравится собирать вместе множество безумно талантливых людей. Делать с ними красоту. Вдохновлять других делать красоту».
В этом году нас ждет еще больше новой музыки: по одной песне каждый месяц. И «ГАФТ» уверенно справляются с поставленным планом: музыканты вошли в 2023-й с композицией «Ангел» в пользу Фонда против ДТП, записанной при участии группы «Макодзеба», а совместная с DenDerty «Холодно» напоминает о том, что нельзя отворачиваться от близкого человека — даже если весь мир это сделал.
Марбл
Экс-амурчанка, а ныне петербурженка Юлия Журавлева дебютировала в 2020 году, выпустив серию синглов-первенцев «Ай», «Девочка», «Маленькая принцесса» и «К семье»: чувственных R&B-композиций с налетом бедрум-попа, во главе угла которых всегда стоит женская фигура — даже когда песня написана от лица мужчины. С самого начала Марбл поднимала тему абьюзивных отношений, развив ее и доведя до катарсиса на одноименном дебютном альбоме 2021 года. «Катарсис» стал рассказом о пережитых ею чувствах «с печальным оттенком и криком боли», в финале которых — логичный выход к освобождению. Каждый трек в альбоме поочередно раскрывает отдельный этап в созависимых и нездоровых отношениях, поэтому «Катарсис» составлен последовательно и имеет свой порядок.
Не будучи приверженкой одного жанра, певица экспериментирует со звучанием, не ограничивается собственной карьерой и солирует в проекте RSAC Феликса Бондарева, а в качестве соулмейт-фигуры называет Лану Дель Рей — потому что «очень близок вайб и звучание, которые она несет в своих работах». Музыка Марбл — это рефлексия, через которую певица старается говорить на сложные и важные для себя темы, проживая их в своей музыке. «Я хочу показать слушателю, что быть собой не страшно, не страшно узнавать себя лучше, и что все гораздо глубже, чем кажется. Хочу показать слушателю, что он не один, есть поддержка, и он всегда может разделить свои переживания, прослушивая их вместе с откликающимся ему моим треком. А еще я часто выделяю важность психотерапии и саморефлексии. Все возможно, и как бы больно ни было — все будет хорошо».
SP4K
Школьником, еще в Липецке, он учился играть на фортепиано, а в 11 классе переехал в Петербург. Здесь начал писать «что-то электронное», поступил на звукорежиссуру, «поиграл на клавишах там и сям», но быстро понял, что быть частью группы — не для него. Тут и появился интерес к электронной музыке, где «все в моей власти и я могу раскрываться, как мне хочется». Сейчас за плечами электронного продюсера Леши Сущика (его псевдоним SP4K, который читается как «супчик», родился из-за оговорки школьной учительницы) резидентство в Hyperboloid и комьюнити «Береза», а еще многолетнее сотрудничество с Boulevard Depo — и хронометраж всех их совместных треков «вообще ничто» по сравнению с тем, сколько времени музыканты провели «за общим движем и встречами»».
Когда вышел ремикс на OCB Smoking Raw, рэпа под хаус в России не было — а после на этом свой успех построила группа «Грибы». Когда вышел совместный мини-альбом Qwerty Lang Boulevard Depo и SP4K — не только как продюсера, но и самостоятельной единицы — Stay Ugl (2019), Old Blood (2020) и «Омофор» (2021) уже закрепились в качестве одних из главных хип-хоп-релизов своих лет.
В перерывах между продюсированием SP4K успел побыть в качестве исполнителя, восхищающегося «девочкой в платье Fred Perry» на дебютном песеннике «Аутсайдер», выступающего от лица кота на экспериментальном альбоме «Катарсис» и выливающего «злость, которую копил в себе с детства» на мультижанровом и грубом MK ULTRA. Правда, для него это стало скорее «вынужденной мерой». «Раскрыть своего персонажа без собственных песен чуть сложнее. Писать тексты, делать песни — для меня скорее сайд-проект. Это не первостепенная работа, музыка важнее».
И вот SP4K возвращается к истокам, выпуская «Сверхзадачу» — сборник ремиксов на треки «Аигел», Saluki и Rocket, Хаски, Jeembo, Boulevard Depo, Mayot, Obladaet и Gone.Fludd. Он вынашивал идею такого релиза еще со времен ремикса на OCB. Ускорила процесс нерасторопность: спалив со сцены Boiler Room в 2021 году ремикс на No Hook No Hoes, который «словил лютый хайп», музыкант понял, что время пришло.
Anunak
Продюсер, инженер миксинга и мастеринга, основатель студии звукозаписи Mix.Surgery, резидент лейбла urwaxx, участник команды Roommates и проекта «KOMHATA» Anunak — завсегдатай эфиров TESTFM и лайн-апов клубов Blank, «Кружок» и Stackenschneider. В своих выступлениях музыкант, существующий в диапазоне от электро и брейк-бита до транса и техно, отдает предпочтение лайв-формату и часто использует собственные невыпущенные релизы, ранее услышанные только им самим и его котом Матроскиным. В своих соцсетях Anunak делится мемотичными видео, смонтированными в клиповой манере, и домашними джемами, которые не обходятся без настенного ковра с Петром I.
В продакшне Егор Липатор предпочитает использовать довольно простые техно- и транс-связки ударных и басов, навороченные эмбиент-подложки, которые насыщены мелодиями и лирическим рейв-настроением. В качестве продюсера он успел поработать со Спейскидом — музыкантом, который под именем Beat-Maker-Beat (а потом и BMB Spacekid) писал биты для Децла, Смоки Мо и Anderson .Paak — над альбомом «Адаптация» 2021 года. А еще стать верным товарищем для Тоси Чайкиной: Anunak саппортит певице на ее живых выступлениях и участвует в сборнике ремиксов «В сердце бахнули стрелы» на сингл, записанный Чайкиной совместно с Markul.
Attaque de panique
Непрофессиональный, а точнее любительский хор из Петербурга. Именно любительский — участники Attaque de panique подчеркивают это, поскольку хор основан и существует «именно благодаря большой любви к музыке». Появился он в 2019 году благодаря дизайнеру Виктору Улаеву, который предпочитает называть себя арт-директором или антрепренером — частным театральным предпринимателем. В команде кинорежиссеры, актрисы, дирижер: всего около 50 человек, но это всегда немного размытое число — потому что «кто-то в отпуске, кто-то болеет, кто-то нянчится с детьми».
Билеты на живые выступления интернет-хора разлетаются, как горячие пирожки. На Новой сцене Александринского театра и других площадках участники Attaque de panique, облаченные в белые робы и сорочки, исполняют собственные аранжировки «актуальной стриминговой музыки» — «Золото» лауреатов ТОП-50 Shortparis, «На нашей стороне» дуэта «Аигел», «Звездочки» группы «Привет». Главная составляющая их творческого видения — это рефлексия окружающей музыкальной реальности или отражение реальности бытовой: «Как мы слышим и чувствуем жизнь, мысли и действия близких и далеких от нас людей, их желания, страхи и надежды, мир».
Александра Листова (musicAeterna)
Знакомство пианистки и выпускницы Консерватории имени Римского-Корсакова с оркестром и хором Теодора Курентзиса musicAeterna произошло в ноябре 2014 года: тогда она, еще студентка, услышала концертное исполнение «Дидоны и Энея» Перселла. Спустя 8 лет Александру пригласили исполнить камерные сочинения Алексея Ретинского — первого резидента культурно-образовательного центра «Р.А.Д.И.О.» на базе Дома Радио, недавно открывшего двери после масштабного обновления. Поверить в то, что это реальность, по признанию пианистки, было сложно: «Попасть в коллектив, который является в каком-то смысле учителем и источником вдохновения — наверное, многие об этом мечтают». Исполнение сочинений Ретинского стало отправной точкой в концертной жизни Листовой; потом были другие совместные проекты с musicAeterna, а в 2022 году — прослушивание в оркестр.
Девушка с академическим образованием знает, что современная музыка, как и любая другая, требует времени, проработки и осмысления. В разные годы услышать ее в исполнении Листовой — как солистки, так и в составе ансамблей, — можно было на фестивалях «От авангарда до наших дней», EPICENTRUM Audio & Visual festival, Improvise имени Олега Каравайчука и пермском Diaghilev Festival. Она любит Дженис Джоплин, Сергея Курехина и Ника Кейва, а еще — экспериментировать. Вооружившись плоской отверткой, Листова опытным путем выяснила, что она, если вставить ее между двух струн хора и медленно водить вдоль, подняв демпферы, дает «необычное глиссандо, похожее на завывающую сирену». А если провести по струнам камерой от велосипедной шины, получится «такой пронзительный звук, не свойственный природе рояля, как будто резко затормозила машина».
«Конъюнктура»
Для фронтвумен Шоши Менаховской главное правило — понимать, что жанров не существует. «Границы настолько размыты, что сложно точно сказать, где кончается одно и начинается другое». Кто-то отнесет музыку «Конъюнктуры» к инди-року или меланхоличному лоуфаю. Сами же себя музыканты описывают как «bedroom recording новой еврейской волны». Они играют окутанные легкой меланхолией песни с цепляющим гитарным инструменталом (в этом вокалистке и гитаристке Менаховской помогают тюнер, овер, дилей и ревер) и уверенным меццо-сопрано, переходящим в вокализы или срывающимся в крик — о дружбе и потерях, влюбленности и тоске, одиночестве и страхе «заглянуть себе в глаза».
«Андерграунд для меня это — то, что делается только для собственного удовлетворения. Самая интересная музыка та, которая не нацелена на то, чтобы кому-то понравиться», — говорит Менаховская и не лукавит. Как это зачастую принято у нового поколения андеграунд-музыкантов Петербурга, участники группы предпочитали рассказывать сами о себе через «предложку» музыкальных пабликов и чаще бывать на концертах местного инди, чтобы не только послушать музыку, но и обзавестись новыми знакомствами. Обучившись искусству селф-менеджмента, «Конъюнктура» основала собственный букинг-лейбл «цк» и теперь берет выпуск и распространение релизов, организацию выступлений и фестивалей — как для себя, так и для «Юры Аристова», «сизрс», Rich Chamomile, «мелиссы» и еще десятка исполнителей.
«Ищейка»
Резиденты независимого лейбла с петербургской пропиской «Фузз и Дружжба», где соседствуют с группами «Несогласие» и «Акульи слезы», смешивают инди-рок, дэнс-панк и эмо, а форс-мажоры на фестивалях превращают в концерты на репетиционных точках (главное помнить, что «агрессия — не отстой, когда это мошпит», а «слэм — это круто, но круче, когда челы просто танцуют»). Их песни с густыми, перегруженными гитарами и шугейзом каскадами близки всем, кто хоть однажды чувствовал себя уязвимым и сбитым с толку: даже когда «Ищейка» поет о лете и скейтах, это всегда немного грустно и контрапунктом — о конце и прощании.
В 2021 году музыканты только нащупывали свой почерк, выпуская сингл за синглом, тогда как уже 2022-м закрепились в статусе одной из самых активно растущих групп в инди-роке. Их «Друг» звучит так, как если бы молодые Foals творили в России, а «Улицы» становятся гимном разрушающегося мира и человека в нем, который лишь пытается остаться собой. Завоевав популярность среди любителей жанра в столицах, «Ищейка» рвется в мейнстрим и имеет все шансы в этом преуспеть: лично мы верим в без преувеличения долгожданный альбом группы, который представит для коллектива новое смысловое измерение.
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