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10 многообещающих молодых музыкантов Петербурга, о которых скоро буду говорить все

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Они попадают в топы европейских чартов и тиктоки Беллы Хадид, их можно услышать на независимых площадках и сценах театров, они делают ремиксы, которые становятся популярнее оригинала, и продюсируют релизы, претендующие на звание главных своего времени (а позже таковыми и становятся!). Рассказываем о десяти многообещающих молодых музыкантах Петербурга. О них скоро будут говорить все!

Фотограф: Анастасия Караулова
Фотограф: Анастасия Караулова

TAPENIGHT

Экс-участник Super Collection Orchestra Димка Батарин и действующий барабанщик freepop-оркестра Андрэ Маноли заявили о себе в 2020 году пластинкой «Новый мир», собранной из «осколков эмоций, которые стреляют световыми лучами в разные стороны, от положительной до отрицательной». Два года спустя музыканты выпустили второй полноформатный альбом «Рентген», «от и до пропитанный шипастой меланхолией», которая с каждой песней обретает новый облик и образ, «словно веном, въедающийся в организм и остающийся там навсегда».

Музыка пост-поп-дуэта — колкий нойз в обертке электронных маршей о жизни, молодости, драйве и том, почему нужно хотя бы раз взять и перевернуть все с ног на голову. Они гостят на альбомах трио «ЛАУД» и певицы Луна Ана, выпускают совместные синглы с МС Сенечкой и Лилу, выступают на разогреве у легенд отечественного пост-панка «Альянс», пишут джинглы для культового поп-культурного канала «2х2» и звучат в сериале Сангаджиева Happy End.

Эти ребята смело могут стать антикризисными коучами: выросшие как группа в условиях пандемии они понимают значимость живых выступлений и создания связи между собой и слушателем. Комьюнити TAPENIGHT выходит за пределы группы и охватывает электронную сцену: имя Батарина, с недавних пор ставшего vinyl pusher магазина пластинок «Культура», можно встретить в лайн-апах вечеринок петербургских клубов «Кружок», «Грибоедов», «Изич» и московского Powerhouse.

Фотограф: Анисия Кузьмина

Эрика Лундмоен

Девушка со сказочным скандинавским именем, словно из эпоса «Эдда», Эрика Лундмоен родилась в Осло, но с шести лет жила в Петербурге. Здесь она поступила в музыкальную школу по классу гитары и играла Led Zeppelin, ходила на оперы в Мариинку и начала писать первые наивные песни, ища свой стиль. Начав с подражания Адель и быстро прекратив — «не хотелось никого копировать» — Эрика проделала путь от экспериментов с хип-хоп-звучанием во время своего обучения в московском училище эстрадного и джазового искусства до дебютного альбома «Источник». Вышедшая в 2019 году на лейбле MLBC Романа Варнина пластинка вобрала в себя разнообразные этнические гармонии вкупе с эмоциональными русскоязычными текстами и хтоническим вайбом — мысли и чувства Эрики про личное и душевное тогда помогли облачить в музыку продюсеры Артем Shumno и Саша Пьяных.

Запоминающиеся уже с первого прослушивания песня «Яд», написанная «из сердца, вовремя, для мира, в самый-самый ущербный момент жизни, самый на дне, когда провалилась глубже некуда» — визитная карточка певицы, которая до сих пор звучит самобытно и свежо. Композиция вошла в топ-30 чартов США, Франции, Италии и Великобритании, а еще завирусились в TikTok, став музыкой для более чем 30 тысяч видео с миллионами просмотров — даже Беллы Хадид и Кендалл Дженнер!

Расставшись с MLBC, выпустив второй альбом «22» — по-прежнему сказочный, мрачный и очень личный, — взяв паузу, чтобы переосмыслить себя, свои взгляды и привычки, певица готова вернуться с третьей по счету пластинкой. Уже в этом году нас ждет новая глава Эрики Лундмоен: «хорошая, стильная музыка, со вкусом сделанная, с хорошей лирикой и посылом», главная эмоция которой — желание жить и любить.

Фотограф: Антон Улатов

«ГАФТ»

Настоящие музыкальные трудоголики зря время не теряют и в среднем шесть (!!!) раз за 12 календарных месяцев выпускают по релизу: будь то фиты с давними друзьями или благотворительные инициативы. Последние стали доброй традицией группы «ГАФТ» — коллектива с десятилетней историей, ставшего дружелюбным соседом Петербурга, как если бы Человек-паук был музыкантом. Их музыка начиналась с «я», а пришла к «ты», «мы», «про тебя», «для тебя»: она преодолела путь от эгоизма и ощущения своих мыслей «суперважными» к альтруизму и желанию сделать так, чтобы песни «пригодились». Позже метафизическое перешло в реальный мир и «ГАФТ» стали помогать еще и финансово: строить вокруг песен истории и акции — против домашнего насилия совместно с благотворительным фондом «Тебе поверят» или в поддержку бездомных животных, оказавшихся в приюте «4 лапы» из Ленинградской области.

Николай Яковлев

Лидер группы «ГАФТ»:

«Моя мама — доктор, видимо, передалось по наследству, что мне всегда хотелось помогать песнями. Я не очень люблю позитивную психологию, а верю скорей, когда со мной говорят так: "Тебе грустно? Мне тоже. Давай вместе погрустим, нам точно станет радостней". Это не фоновая музыка, это музыка, которую ты можешь включить в очень непростой или, наоборот, очень счастливый период жизни — она тебя поддержит, будет с тобой, как самый верный друг.

В словариках написано, что "Николай" в переводе с греческого — "победа людей". Мне нравится собирать вместе множество безумно талантливых людей. Делать с ними красоту. Вдохновлять других делать красоту».

В этом году нас ждет еще больше новой музыки: по одной песне каждый месяц. И «ГАФТ» уверенно справляются с поставленным планом: музыканты вошли в 2023-й с композицией «Ангел» в пользу Фонда против ДТП, записанной при участии группы «Макодзеба», а совместная с DenDerty «Холодно» напоминает о том, что нельзя отворачиваться от близкого человека — даже если весь мир это сделал.

Личный архив героя, соцсети

Марбл

Экс-амурчанка, а ныне петербурженка Юлия Журавлева дебютировала в 2020 году, выпустив серию синглов-первенцев «Ай», «Девочка», «Маленькая принцесса» и «К семье»: чувственных R&B-композиций с налетом бедрум-попа, во главе угла которых всегда стоит женская фигура — даже когда песня написана от лица мужчины. С самого начала Марбл поднимала тему абьюзивных отношений, развив ее и доведя до катарсиса на одноименном дебютном альбоме 2021 года. «Катарсис» стал рассказом о пережитых ею чувствах «с печальным оттенком и криком боли», в финале которых — логичный выход к освобождению. Каждый трек в альбоме поочередно раскрывает отдельный этап в созависимых и нездоровых отношениях, поэтому «Катарсис» составлен последовательно и имеет свой порядок.

Не будучи приверженкой одного жанра, певица экспериментирует со звучанием, не ограничивается собственной карьерой и солирует в проекте RSAC Феликса Бондарева, а в качестве соулмейт-фигуры называет Лану Дель Рей — потому что «очень близок вайб и звучание, которые она несет в своих работах». Музыка Марбл — это рефлексия, через которую певица старается говорить на сложные и важные для себя темы, проживая их в своей музыке. «Я хочу показать слушателю, что быть собой не страшно, не страшно узнавать себя лучше, и что все гораздо глубже, чем кажется. Хочу показать слушателю, что он не один, есть поддержка, и он всегда может разделить свои переживания, прослушивая их вместе с откликающимся ему моим треком. А еще я часто выделяю важность психотерапии и саморефлексии. Все возможно, и как бы больно ни было — все будет хорошо».

Личный архив героя, соцсети

SP4K

Школьником, еще в Липецке, он учился играть на фортепиано, а в 11 классе переехал в Петербург. Здесь начал писать «что-то электронное», поступил на звукорежиссуру, «поиграл на клавишах там и сям», но быстро понял, что быть частью группы — не для него. Тут и появился интерес к электронной музыке, где «все в моей власти и я могу раскрываться, как мне хочется». Сейчас за плечами электронного продюсера Леши Сущика (его псевдоним SP4K, который читается как «супчик», родился из-за оговорки школьной учительницы) резидентство в Hyperboloid и комьюнити «Береза», а еще многолетнее сотрудничество с Boulevard Depo — и хронометраж всех их совместных треков «вообще ничто» по сравнению с тем, сколько времени музыканты провели «за общим движем и встречами»».

Когда вышел ремикс на OCB Smoking Raw, рэпа под хаус в России не было — а после на этом свой успех построила группа «Грибы». Когда вышел совместный мини-альбом Qwerty Lang Boulevard Depo и SP4K — не только как продюсера, но и самостоятельной единицы — Stay Ugl (2019), Old Blood (2020) и «Омофор» (2021) уже закрепились в качестве одних из главных хип-хоп-релизов своих лет.

В перерывах между продюсированием SP4K успел побыть в качестве исполнителя, восхищающегося «девочкой в платье Fred Perry» на дебютном песеннике «Аутсайдер», выступающего от лица кота на экспериментальном альбоме «Катарсис» и выливающего «злость, которую копил в себе с детства» на мультижанровом и грубом MK ULTRA. Правда, для него это стало скорее «вынужденной мерой». «Раскрыть своего персонажа без собственных песен чуть сложнее. Писать тексты, делать песни — для меня скорее сайд-проект. Это не первостепенная работа, музыка важнее».

И вот SP4K возвращается к истокам, выпуская «Сверхзадачу» — сборник ремиксов на треки «Аигел», Saluki и Rocket, Хаски, Jeembo, Boulevard Depo, Mayot, Obladaet и Gone.Fludd. Он вынашивал идею такого релиза еще со времен ремикса на OCB. Ускорила процесс нерасторопность: спалив со сцены Boiler Room в 2021 году ремикс на No Hook No Hoes, который «словил лютый хайп», музыкант понял, что время пришло.

Фотограф: Елизавета Медунецкая
Фотограф: Елизавета Медунецкая

Anunak

Продюсер, инженер миксинга и мастеринга, основатель студии звукозаписи Mix.Surgery, резидент лейбла urwaxx, участник команды Roommates и проекта «KOMHATA» Anunak — завсегдатай эфиров TESTFM и лайн-апов клубов Blank, «Кружок» и Stackenschneider. В своих выступлениях музыкант, существующий в диапазоне от электро и брейк-бита до транса и техно, отдает предпочтение лайв-формату и часто использует собственные невыпущенные релизы, ранее услышанные только им самим и его котом Матроскиным. В своих соцсетях Anunak делится мемотичными видео, смонтированными в клиповой манере, и домашними джемами, которые не обходятся без настенного ковра с Петром I.

В продакшне Егор Липатор предпочитает использовать довольно простые техно- и транс-связки ударных и басов, навороченные эмбиент-подложки, которые насыщены мелодиями и лирическим рейв-настроением. В качестве продюсера он успел поработать со Спейскидом — музыкантом, который под именем Beat-Maker-Beat (а потом и BMB Spacekid) писал биты для Децла, Смоки Мо и Anderson .Paak — над альбомом «Адаптация» 2021 года. А еще стать верным товарищем для Тоси Чайкиной: Anunak саппортит певице на ее живых выступлениях и участвует в сборнике ремиксов «В сердце бахнули стрелы» на сингл, записанный Чайкиной совместно с Markul.

«Attaque de panique»

Attaque de panique

Непрофессиональный, а точнее любительский хор из Петербурга. Именно любительский — участники Attaque de panique подчеркивают это, поскольку хор основан и существует «именно благодаря большой любви к музыке». Появился он в 2019 году благодаря дизайнеру Виктору Улаеву, который предпочитает называть себя арт-директором или антрепренером — частным театральным предпринимателем. В команде кинорежиссеры, актрисы, дирижер: всего около 50 человек, но это всегда немного размытое число — потому что «кто-то в отпуске, кто-то болеет, кто-то нянчится с детьми».

Билеты на живые выступления интернет-хора разлетаются, как горячие пирожки. На Новой сцене Александринского театра и других площадках участники Attaque de panique, облаченные в белые робы и сорочки, исполняют собственные аранжировки «актуальной стриминговой музыки» — «Золото» лауреатов ТОП-50 Shortparis, «На нашей стороне» дуэта «Аигел», «Звездочки» группы «Привет». Главная составляющая их творческого видения — это рефлексия окружающей музыкальной реальности или отражение реальности бытовой: «Как мы слышим и чувствуем жизнь, мысли и действия близких и далеких от нас людей, их желания, страхи и надежды, мир».

musicAeterna

Александра Листова (musicAeterna)

Знакомство пианистки и выпускницы Консерватории имени Римского-Корсакова с оркестром и хором Теодора Курентзиса musicAeterna произошло в ноябре 2014 года: тогда она, еще студентка, услышала концертное исполнение «Дидоны и Энея» Перселла. Спустя 8 лет Александру пригласили исполнить камерные сочинения Алексея Ретинского — первого резидента культурно-образовательного центра «Р.А.Д.И.О.» на базе Дома Радио, недавно открывшего двери после масштабного обновления. Поверить в то, что это реальность, по признанию пианистки, было сложно: «Попасть в коллектив, который является в каком-то смысле учителем и источником вдохновения — наверное, многие об этом мечтают». Исполнение сочинений Ретинского стало отправной точкой в концертной жизни Листовой; потом были другие совместные проекты с musicAeterna, а в 2022 году — прослушивание в оркестр.

Девушка с академическим образованием знает, что современная музыка, как и любая другая, требует времени, проработки и осмысления. В разные годы услышать ее в исполнении Листовой — как солистки, так и в составе ансамблей, — можно было на фестивалях «От авангарда до наших дней», EPICENTRUM Audio & Visual festival, Improvise имени Олега Каравайчука и пермском Diaghilev Festival. Она любит Дженис Джоплин, Сергея Курехина и Ника Кейва, а еще — экспериментировать. Вооружившись плоской отверткой, Листова опытным путем выяснила, что она, если вставить ее между двух струн хора и медленно водить вдоль, подняв демпферы, дает «необычное глиссандо, похожее на завывающую сирену». А если провести по струнам камерой от велосипедной шины, получится «такой пронзительный звук, не свойственный природе рояля, как будто резко затормозила машина».

Личный архив героев, соцсети
Личный архив героев, соцсети

«Конъюнктура»

Для фронтвумен Шоши Менаховской главное правило — понимать, что жанров не существует. «Границы настолько размыты, что сложно точно сказать, где кончается одно и начинается другое». Кто-то отнесет музыку «Конъюнктуры» к инди-року или меланхоличному лоуфаю. Сами же себя музыканты описывают как «bedroom recording новой еврейской волны». Они играют окутанные легкой меланхолией песни с цепляющим гитарным инструменталом (в этом вокалистке и гитаристке Менаховской помогают тюнер, овер, дилей и ревер) и уверенным меццо-сопрано, переходящим в вокализы или срывающимся в крик — о дружбе и потерях, влюбленности и тоске, одиночестве и страхе «заглянуть себе в глаза».

«Андерграунд для меня это — то, что делается только для собственного удовлетворения. Самая интересная музыка та, которая не нацелена на то, чтобы кому-то понравиться», — говорит Менаховская и не лукавит. Как это зачастую принято у нового поколения андеграунд-музыкантов Петербурга, участники группы предпочитали рассказывать сами о себе через «предложку» музыкальных пабликов и чаще бывать на концертах местного инди, чтобы не только послушать музыку, но и обзавестись новыми знакомствами. Обучившись искусству селф-менеджмента, «Конъюнктура» основала собственный букинг-лейбл «цк» и теперь берет выпуск и распространение релизов, организацию выступлений и фестивалей — как для себя, так и для «Юры Аристова», «сизрс», Rich Chamomile, «мелиссы» и еще десятка исполнителей.

Личный архив героев, соцсети

«Ищейка»

Резиденты независимого лейбла с петербургской пропиской «Фузз и Дружжба», где соседствуют с группами «Несогласие» и «Акульи слезы», смешивают инди-рок, дэнс-панк и эмо, а форс-мажоры на фестивалях превращают в концерты на репетиционных точках (главное помнить, что «агрессия — не отстой, когда это мошпит», а «слэм — это круто, но круче, когда челы просто танцуют»). Их песни с густыми, перегруженными гитарами и шугейзом каскадами близки всем, кто хоть однажды чувствовал себя уязвимым и сбитым с толку: даже когда «Ищейка» поет о лете и скейтах, это всегда немного грустно и контрапунктом — о конце и прощании.

В 2021 году музыканты только нащупывали свой почерк, выпуская сингл за синглом, тогда как уже 2022-м закрепились в статусе одной из самых активно растущих групп в инди-роке. Их «Друг» звучит так, как если бы молодые Foals творили в России, а «Улицы» становятся гимном разрушающегося мира и человека в нем, который лишь пытается остаться собой. Завоевав популярность среди любителей жанра в столицах, «Ищейка» рвется в мейнстрим и имеет все шансы в этом преуспеть: лично мы верим в без преувеличения долгожданный альбом группы, который представит для коллектива новое смысловое измерение.

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