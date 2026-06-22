«Петербург Балабанова. Путеводитель» — все о главных местах съемок культовых фильмов режиссера

Слева и справа от Анненкирхе — корпуса Анненшуле, немецкой школы, открытой при церковной общине еще в XVIII веке и прославившейся своими учениками (Николай Миклухо-Маклай, Алиса Порет, Карл Фаберже). На момент съемок «Брата» здесь работали гуманитарная школа № 203 и физико-математический лицей № 239. Сбежавшие покурить на перемене ученики этих заведений попали на экран.

В доме № 8 по Кирочной улице в конце 1920-х — начале 1930-х жил Владимир Пропп; как раз в это время вышла его монография, посвященная структуре русских сказок, — «Морфология сказки»; задолго до Джозефа Кэмпбелла и его знаменитого «Тысячеликого героя» советский исследователь предложил универсальную схему, объединяющую множество фольклорных сюжетов. «Морфология сказки» очень пригодится тем, кто захочет лучше изучить само устройство «Брата» и, возможно, найти в нем дополнительные обоснования всенародной любви к картине [смотри главу «Мост»]. В этом же доме жила семья филолога Бориса Энгельгардта и литературоведа Лидии Андриевской; в их квартире гостили Анна Ахматова, Лидия Гинзбург, Юрий Тынянов, Виктор Шкловский. По сообщению «Фонтанки.ру», чуть дальше, в доме № 6 по Кирочной улице, делался фильм о Ленинградском рок-клубе: «В квартире на третьем этаже лицевого флигеля в июле 2017 года снимали "Лето" [2018, режиссер Кирилл Серебренников]. Тут находится коммуналка, в которой по фильму живут Майк Науменко и его жена Наташа». В реальности в доме № 6, будучи студентом Ленинградской консерватории, а затем дирижером Мариинского театра, жил другой музыкант — Евгений Мравинский.

Балабанов вышел из рок-культуры, как многие люди с художественными интересами в его поколении. В старших классах он играл на гитаре в группе «Кери», но музыкальная карьера будущего режиссера дальше этого не пошла. Зато другой участник коллектива, Евгений Горенбург, школьный друг Балабанова, стал лидером группы «ТОП» (существовала с 1987 года; ее последний альбом вышел в 2024-м) и организатором музыкальных фестивалей в Екатеринбурге; его фамилию режиссер дал красному комиссару в «Морфiи» (она не упоминается ни в первоисточнике Михаила Булгакова, ни в сценарии Сергея Бодрова-младшего). Евгений Горенбург скончался, когда мы заканчивали подготовку путеводителя к печати, 22 апреля 2026 года.

Тем не менее рок-музыка и рок-тусовка продолжали играть определяющую роль в молодости Балабанова. Когда ему посчастливилось оказаться в Англии в студенческой поездке, домой он привез пластинки:

«Когда я приехал оттуда, меня все спрашивали, сколько мясо стоит. Меня этот вопрос вообще не интересовал. Я знаю, сколько стоили пластинки — сэконд‐хэндовские очень дешево. Они хорошего качества были — по фунту, по полтора».

Впоследствии некоторые из этих пластинок появились в эпизоде фильма «Жмурки»: их изучает бандит Саймон, герой Дмитрия Дюжева, на квартире авторитета Корона и обнаруживает неожиданно глубокие познания в рок-культуре: «У него серьезная коллекция!» Особую радость Саймона вызывают «Спарксы» — глэм-рокеры Sparks, одна из любимых групп Балабанова, но не первого ряда в смысле известности; разумеется, у нее не могло быть такого ходового фамильярного прозвища. Sparks пережили небольшой ренессанс популярности в 2021 году, когда братьям Рону и Расселу Мэйлам, составляющим костяк группы, было уже за семьдесят: один за другим вышли посвященный им документальный фильм Эдгара Райта «Братья Sparks» и мюзикл Леоса Каракса «Аннетт» с оригинальными песнями Мэйлов.