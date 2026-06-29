Чем вдохновлялся художник-сказочник Иван Билибин? Рассказывают (и показывают!) на выставке «Верните нам наши узоры!»

Это произошло, когда Билибин открыл для себя и культурного сообщества Русский Север. В 1902–1904 годах по поручению Российского этнографического музея он предпринял ряд экспедиций в Тверскую, Вологодскую, Архангельскую и Олонецкую губернии. «Я собирал северные вышивки, резное дерево, вообще северные народные изделия, а также делал громадное количество фотографических снимков со старинных деревянных церквей и крестьянских изб...», — вспоминал художник.

Результатом этих экспедиций стали 12 коллекций предметов, связанных с жизнью крестьян. И сформировавшийся особый «билибинский» сказочный стиль. В нем используются этнографически достоверные детали архитектуры, одежды и утвари, имеющие ярко выраженный севернорусский характер. Из-за этого произошло перекрестное опыление смыслами: сказочный мир стал тесно ассоциироваться с северной культурой и природой. А Русский Север начал казаться краем, где периодически проступают волшебные черты.