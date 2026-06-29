Чем вдохновлялся художник-сказочник Иван Билибин? Рассказывают (и показывают!) на выставке «Верните нам наши узоры!»

В Российском этнографическом музее открылась экспозиция «Верните нам наши узоры!», посвященная 150-летию со дня рождения Ивана Билибина. Здесь хрестоматийные иллюстрации художника к детским сказкам замиксовали с двумя сотнями предметов, собранными им на Русском Севере в начале ХХ века. Вышивки, резные артефакты из дерева, кухонная утварь и традиционная одежда стали референсами для многих произведений Билибина. Собака.ru рассказывает, каким получился проект.
Выставку «„Верните нам наши узоры!“ Этнографические истоки русского стиля Ивана Билибина» приурочили к юбилею художника. Все с детства знают Билибина по иллюстрациям к сказкам и былинам. Но в Этнографическом музее подсветили еще одну его ипостась: как собирателя предметов, связанных с народной культурой. А именно: тканей, посуды, элементов костюмов и прочих фолк-артефактов. Именно они вдохновили художника на самые известные его произведения. Впрочем, это произошло не сразу.
В первых сказочных иллюстрациях Билибина заметно влияние модного в конце XIX- начале ХХ века в Германии (он некоторое время учился в Мюнхене у рисовальщика Антона Ажбе) жанра сказочной картины с фантастическими персонажами. А еще — японской гравюры и, особенно, европейских художников эпохи модерна: от Обри Бердслея до Уильяма Морриса и Феликса Валлотона. Эти его работы отличает четкий, тщательно очерченный тушью контур рисунка, равномерно заполненный внутри одним цветом. Фон при этом условен, а изображение природы орнаментально: закрученные волны, изогнутые ветви, плоские, слоистые облака.
В России в это время был популярен свой вариант модерна — неорусский стиль. Архитектура, мебель, посуда, костюм — все стилизовалось под допетровскую боярскую Русь. Зачастую это оформление далеко отходило от исторической правды, вещи перегружались декором, а орнаменты придумывались по мотивам традиционных. Какое-то время Билибин тоже ассоциировал себя с неорусским стилем, но позже отошел от него.
Это произошло, когда Билибин открыл для себя и культурного сообщества Русский Север. В 1902–1904 годах по поручению Российского этнографического музея он предпринял ряд экспедиций в Тверскую, Вологодскую, Архангельскую и Олонецкую губернии. «Я собирал северные вышивки, резное дерево, вообще северные народные изделия, а также делал громадное количество фотографических снимков со старинных деревянных церквей и крестьянских изб...», — вспоминал художник.
Результатом этих экспедиций стали 12 коллекций предметов, связанных с жизнью крестьян. И сформировавшийся особый «билибинский» сказочный стиль. В нем используются этнографически достоверные детали архитектуры, одежды и утвари, имеющие ярко выраженный севернорусский характер. Из-за этого произошло перекрестное опыление смыслами: сказочный мир стал тесно ассоциироваться с северной культурой и природой. А Русский Север начал казаться краем, где периодически проступают волшебные черты.
На выставке показывают народные костюмы, посуду, набойные доски для нанесения орнаментов, вышивки, прялки и прочую утварь. Рядом располагаются листы с иллюстрациями Билибина — наглядные примеры прямых цитат этнографического в его творчестве.
В конце зала представлены целые костюмы, будто сошедшие с книжных страниц. Впрочем, эта часть не относится к коллекциям, собранным непосредственно Билибиным, а сотрудники музея подобрали вещи, ориентируясь на его рисунки. Показывают, например, наряд Стрельчихи — точь-в-точь как в иллюстрациях к сказке «Поди туда — не знаю куда». Он соответствует одеждам крестьянок бассейна реки Пинеги Архангельской губернии и Каргопольского уезда Олонецкой губернии.
Еще здесь можно увидеть, как художник перерабатывал в образы свои фотографии северной архитектуры. Эти открытки, посвященные образцам деревянного зодчества, были в начале ХХ века изданы благотворительной Общиной святой Евгении. Они впервые познакомили широкую публику с тем, как в реальности выглядит Русский Север.
Для детей на выставке есть отдельные интерактивные зоны — экран, где можно полистать книги сказок Билибина. А еще световой стол, на котором можно сделать свой рисунок с использованием традиционного орнамента.
Выставка «„Верните нам наши узоры!“ Этнографические истоки русского стиля Ивана Билибина» продлится до 13 сентября 2026-го, 0+. Подробнее здесь.
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