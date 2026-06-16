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Искусство

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Где искать искусство в Ленобласти и пригородах Петербурга? Вот 8 вариантов: от дворцов до автобусной остановки

Лето в Петербурге еще не очень жаркое, но все-таки наступило. Купаться пока вряд ли получится, а вот погулять в пригородах и области — вполне! Собака.ru рассказывает, где можно дополнить поездку арт-впечатлениями.

Слонёнок, катающий ребенка во дворе Слоновника в Александровском парке. Из альбома с видами Царского Села. Россия, Царское Село. 1892
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Царского Села

Слонёнок, катающий ребенка во дворе Слоновника в Александровском парке. Из альбома с видами Царского Села. Россия, Царское Село. 1892

Государственный музей-заповедник «Царское Село»  

Кроме ландшафтов самого парка, архитектуры и скульптур, здесь можно также посмотреть арт. Помимо основной экспозиции Екатерининского дворца и постоянных мемориальных выставок, периодически в ГМЗ бывают и временные. В том числе современного искусства — например, на Императорской ферме.

Сейчас открыто три проекта. Во-первых, памяти художника Георгия Кадина. Во-вторых, коллекция предметов, подаренных иранским принцем Хосровом-мирзой князю Петру Салтыкову. В-третьих, летопись царскосельской жизни в фото.  

Выставки можно посетить по билетам в павильон, где они проходят.  

Подробнее здесь.

Константин Ставров. Fristad. 2026
Изображение предоставлено Собака.ru Константином Ставровым

Константин Ставров. Fristad. 2026

Галерея «Транзитная зона»  

В 1971 году в Зеленогорске построили автобусную остановку. Она до сих пор действует, но теперь не только по прямому назначению, но и как общественное пространство. Внутри проходят мастерские, выставки современных художников и лаборатории. Так, прямо сейчас можно посмотреть проект лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Константина Ставрова — «Fristad» (закончится 27 июня, успевайте!). А в ближайшую субботу в «Транзитной зоне» пройдет мастер-класс по выжиганию на коре и трутовиках.  

Посещение свободное.  

Подробнее здесь.

Алена Потапова, Собака.ru

Выставочное пространство «Белый дом»  

Выездная площадка музея «Полторы комнаты» появилась в Зеленогорске в 2025 году. Почти нейтральную «идеальную галерею» с белыми стенами, бетонным потолком, глянцевыми полами, стеклоблоками в окнах и выверенным светом спроектировал архитектор Александр Бродский. Внутри показывают его инсталляцию из необожженной глины «IDEA FISSA» и живопись Михаила Рогинского.  

Посещение возможно в рамках экскурсии с трансфером из Петербурга. Стоимость — 2500 рублей.  

Подробнее здесь.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея Академии Художеств

Дом-музей П. П. Чистякова  

В Царском Селе находится и дом живописца и портретиста Павла Петровича Чистякова. Он был учителем многих знаменитых художников, например, Репина, Поленова, Сурикова, Васнецова, Рябушкина и Борисова-Мусатова. В музее можно увидеть как работы самого Чистякова, так и произведения его воспитанников.  

Вход в музей по билету. Стоимость — 300 рублей, есть льготы.  

Подробнее здесь.

Александр Бенуа, "Прогулка короля", 1897. Собрание семьи Палеевых.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Манежа

Александр Бенуа, "Прогулка короля", 1897. Собрание семьи Палеевых.

Музей семьи Бенуа  

Если вы уже скучаете по выставке о поколениях семьи Бенуа в «Манеже», этот вариант для вас. Музей находится в Петергофе — рядом с летним императорским дворцом, в одном из Фрейлинских корпусов. Их в середине XIX века построили по проекту представителя династии, Николая Леонтьевича Бенуа. На первом этаже  проходят временные выставки, а на втором можно увидеть работы разных поколений семьи Бенуа.  

Вход в музей по билету. Стоимость — 600 рублей, есть льготы.  

Подробнее здесь.

Николай Рерих. Тибет. Горящая вершина. 1933 (?)
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Николай Рерих. Тибет. Горящая вершина. 1933 (?)

Музей коллекционеров  

Еще один музей в Петергофе. Здесь показывают более тысячи экспонатов, связанных с историей коллекционирования. Можно увидеть переданные в дар из частных собраний редкие работы Петрова-Водкина, Рериха, Серебряковой, Кустодиева, Нестерова, Остроумовой-Лебедевой, Бенуа, Лансере и многих других.  

Вход в музей по билету. Стоимость — 600 рублей, есть льготы.  

Подробнее здесь.

Юлия Павлова

Гольф-клуб Strawberry Fields Golf Resort  

Клуб под Ломоносовым заколлабился с галереей Pennlab. Так что до 31 августа здесь показывает выставку художницы Юлии Павловой «Смотритель маяка». Это фотографии, которые зимой можно было видеть в Екатерининском собрании на экспозиции под кураторством Анастасии Прониной. 

Посещение свободное.  

Подробнее здесь.

Изображение предоставлено Собака.ru Вильгением Мельниковым

Галерея «Грязь»  

Скульптор Вильгений Мельников устроил международную галерею прямо на участке своего дома в Приозерском районе. На базе старого финского погреба экспонируют поп-ап- и сайт-специфик-проекты. А еще здесь проходит арт-резиденция OfelyArt. Сейчас как раз показывают выставку по ее итогам. Участвуют студенты ААsademy19 — девять художников плюс один перформер. Увидеть можно до 10 июля.  

Посещение свободное (но нужно заранее предупредить Мельникова).  

Подробнее здесь.

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