Где искать искусство в Ленобласти и пригородах Петербурга? Вот 8 вариантов: от дворцов до автобусной остановки

Государственный музей-заповедник «Царское Село»

Кроме ландшафтов самого парка, архитектуры и скульптур, здесь можно также посмотреть арт. Помимо основной экспозиции Екатерининского дворца и постоянных мемориальных выставок, периодически в ГМЗ бывают и временные. В том числе современного искусства — например, на Императорской ферме.

Сейчас открыто три проекта. Во-первых, памяти художника Георгия Кадина. Во-вторых, коллекция предметов, подаренных иранским принцем Хосровом-мирзой князю Петру Салтыкову. В-третьих, летопись царскосельской жизни в фото.

Выставки можно посетить по билетам в павильон, где они проходят.

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