«В ожидании Годо» Бутусова (Хабенский! Пореченков!) и еще 10 спектаклей в театрах Петербурга, по которым мы скучаем

театральный обозреватель

«Федра». Этот спектакль Григория Дитятковского, поставленный в 2000 году в БДТ, завораживал строгой, даже аскетичной красотой, выдержанной в стиле высокой трагедии. В нем жили особая гармония и зримая музыка, воплощенные средствами театра. Художник Марина Азизян создала на сцене море с помощью длинных темных цилиндров, затянутых тканью. Они опускались и поднимались, накатывали друг на друга волнами, воплощая образы морской стихии и трагедии рока, настигающего героев. В этих волнах порхал в танцевальных па молодой кудрявый Ипполит (Андрей Носков) и сгорала от запретной страсти задрапированная в парчовые халаты и тюрбаны Федра (Марина Игнатова). Сегодня такое уже не носят, а жаль.

«Кабаре Брехт». Спектакль-легенда, созданный Юрием Николаевичем Бутусовым с молодыми артистами студии при Театре им. Ленсовета (часть из них позже вошла в труппу!). В этой постановке зажглась звезда Сергея Волкова, сыгравшего Бертольта Брехта. Выдающаяся актерская работа, сумасшедший сплав музыкальной экспрессии, темперамента, чувственности, открытой эмоциональности и острой публицистичности. Это был Брехт-экспрессионист, услышанный и понятый современным режиссером через музыку. И это был театр, кричащий от боли за наш мир, за его несовершенства, язвы и червоточины. Как же его сегодня не хватает!

«Pro Турандот». Спектакль Андрея Могучего долго шел в «Приюте комедианта» (ныне Театре на Садовой) и был чистейшим образцом постмодернизма. Тот случай, когда совершенно непонятно, как это сделано, но оторваться невозможно! На сцене происходил магический ритуал, рождавшийся из соединения несоединимого. Постановка была целиком построена на актерской импровизации, и каждый показ отличался от предыдущего. Мне запомнились блистательные дуэты Виталия Салтыкова с Дмитрием Готсдинером и Марины Солопченко с Александром Ронисом.