«В ожидании Годо» Бутусова (Хабенский! Пореченков!) и еще 10 спектаклей в театрах Петербурга, по которым мы скучаем

24 июня в Театре им. Ленсовета пройдет последний показ чеховского «Дяди Вани» в интерпретации Бутусова, а месяц назад его же «Три сестры» сначала сняли с репертуара, а позже поставили на паузу до осени. На волне ностальгии редакция Собака.ru попросила театральных обозревателей Екатерину Рыбас, Ольгу Угарову, Екатерину Хренову и Наталию Эфендиеву рассказать о других знаковых постановках, по которым скучает зритель. Спойлер: среди них бенефис Фрейндлих, импровизационный эксперимент Могучего, а также балет с участием Вишневой и Терешкиной!
«Кабаре Брехт»
Екатерина Рыбас
театральный обозреватель
«Федра». Этот спектакль Григория Дитятковского, поставленный в 2000 году в БДТ, завораживал строгой, даже аскетичной красотой, выдержанной в стиле высокой трагедии. В нем жили особая гармония и зримая музыка, воплощенные средствами театра. Художник Марина Азизян создала на сцене море с помощью длинных темных цилиндров, затянутых тканью. Они опускались и поднимались, накатывали друг на друга волнами, воплощая образы морской стихии и трагедии рока, настигающего героев. В этих волнах порхал в танцевальных па молодой кудрявый Ипполит (Андрей Носков) и сгорала от запретной страсти задрапированная в парчовые халаты и тюрбаны Федра (Марина Игнатова). Сегодня такое уже не носят, а жаль.
«Кабаре Брехт». Спектакль-легенда, созданный Юрием Николаевичем Бутусовым с молодыми артистами студии при Театре им. Ленсовета (часть из них позже вошла в труппу!). В этой постановке зажглась звезда Сергея Волкова, сыгравшего Бертольта Брехта. Выдающаяся актерская работа, сумасшедший сплав музыкальной экспрессии, темперамента, чувственности, открытой эмоциональности и острой публицистичности. Это был Брехт-экспрессионист, услышанный и понятый современным режиссером через музыку. И это был театр, кричащий от боли за наш мир, за его несовершенства, язвы и червоточины. Как же его сегодня не хватает!
«Pro Турандот». Спектакль Андрея Могучего долго шел в «Приюте комедианта» (ныне Театре на Садовой) и был чистейшим образцом постмодернизма. Тот случай, когда совершенно непонятно, как это сделано, но оторваться невозможно! На сцене происходил магический ритуал, рождавшийся из соединения несоединимого. Постановка была целиком построена на актерской импровизации, и каждый показ отличался от предыдущего. Мне запомнились блистательные дуэты Виталия Салтыкова с Дмитрием Готсдинером и Марины Солопченко с Александром Ронисом.
«Парк»
Ольга Угарова
автор телеграм-канала VeryBallet, танц-колумнист
Скучаю по «Кабаре Брехт» в постановке Юрия Бутусова. С последних показов в Театре им. Ленсовета у меня даже остался билет, который до сих пор хранится в серванте на самом видном месте. Этот спектакль — о творческой и человеческой свободе. Каждая сцена из него — в точку. Главный герой читал монологи так, что они воспринимались от лица современного поколения, от всех нас. Это было очень мощно по эмоциональному воздействию.
«Парк» французского хореографа Анжелена Прельжокажа — роскошь на исторической сцене Мариинского театра! В имперских интерьерах балет на музыку Моцарта смотрелся невероятно. Причем он очень шел местной труппе, и Анжелен сам был в восторге от того, как его танцевали артисты. И Виктория Терешкина, и Екатерина Кондаурова, исполнявшие главные партии, делали это очень тонко, изящно и элегантно. Более того, когда Виктория Терешкина отмечала свое 20-летие на сцене Мариинского театра, для своего гала-вечера она выбрала именно финальную сцену из этого балета. В барочной белоснежной сорочке она преклонила колено и прикоснулась поцелуем к сцене. Это была фантастика!
Балет «Лунный Пьеро» в 2008-м был поставлен для Дианы Вишневой, а позже оказался перенесен на труппу Мариинского театра. Удивительно, как тональная музыка Шенберга в восхитительной гармонии сосуществовала с происходящим на сцене. Это была гротесковая, местами мрачная игра в духе комедии дель арте. И она очень шла Петербургу!
«Шиле»
Екатерина Хренова
автор телеграм-канала «просекко в антракте», театральный обозреватель
«Все мы прекрасные люди». Чудесный спектакль Юрия Николаевича Бутусова в Театре им. Ленсовета по пьесе Тургенева «Месяц в деревне» с Никитой Волковым, Григорием Чабаном, Лаурой Пицхелаури и Сергеем Перегудовым в касте. Не перегруженный, очень трогательный, тихий разговор со зрителем о любви и жизни. До последнего смотрелся свежо и актуально.
«Волнение» — постановка БДТ, специально подготовленная Иваном Вырыпаевым* (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) к юбилею Алисы Бруновны Фрейндлих. Два часа чистого удовольствия, философских размышлений, поиска ответов и, конечно же, наслаждения от игры великой актрисы.
«Шиле» Театра НеНормативной пластики — современная постановка в чистом виде. Неожиданная, неприятная, манящая, дерзкая, пронзительная. Что немаловажно Роман Каганович еще и использовал нетривиальный материал — биографию австрийского художника Эгона Шиле.
«В ожидании Годо»
Наталия Эфендиева
театральный обозреватель
«В ожидании Годо» в Театре им. Ленсовета — это, конечно, актерский фейерверк! В первом составе играли Константин Хабенский (Эстрагон), Михаил Трухин (Владимир), Михаил Пореченков (Поццо) и Андрей Зибров (Лакки). В нем все было необычно, ново, невероятно свободно. Чего только стоит дико смешная пародия на всевозможные «интеллектуальные» беседы и дебаты. Все происходящее быстро превращалось в каскад лишенных смысла фраз и завершалось репликой Поццо: «Больше он у меня думать не будет». А главное, в этом спектакле появилось то самое дерево, которое затем не раз окажется в постановках Бутусова (его повсюду таскали за собой Эстрагон и Владимир!).
«Войцек» — еще один спектакль Юрия Бутусова, взорвавший ландшафт петербургского театра, в те годы, когда он пребывал в нелучшем состоянии. «Войцек» был мрачным и пугающим, и откуда-то из темноты вылезали странные персонажи в черных шинелях, которые принимались кружиться по скошенному помосту. Ритм и темп происходящему задавала резкая и рваная композиция Тома Уэйтса I’ll Be Gone. Герои то вызывали отвращение и оторопь, то их становилось очень жаль. Завершалось же действо в Театре им. Ленсовета жутким танцем заглавного героя, который прижимал к себе зарезанную им же возлюбленную.
«P.S. капельмейстера Иоганнеса Крейслера, его автора и их возлюбленной Юлии». Эта постановка Григория Козлова стала театральным откровением. Блестящий дуэт Алексея Девотченко и Александра Баргмана + изысканная сценография Александра Орлова, использовавшего зал Александринского театра. Настоящий поэтический театр, где нет никакой иерархии (зрители и актеры находятся в одном пространстве!). Герои Девотченко и Баргмана представляли собой диаметрально разные позиции и спорили о высоких материях — душе, природе, чувствах, творчестве. То есть вели те разговоры, которые, в общем-то, нечасто возникали тогда в публичном поле.
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