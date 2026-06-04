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Искусство

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Почему все должны увидеть выставку «О сладости жизни» в Главном штабе Эрмитажа? Спойлер: это 11 суперзвезд индийского арта!

Давно мы не видели современное искусство в Эрмитаже, а тут в Главном штабе с 4 июня стартовала масштабная стейтмент-выставка 11 сверхактуальных акторов индийского арта «О сладости жизни». Собака.ru рассказывает, почему проект — настоящее событие и его нельзя пропускать. 

Афра Шафик. То, не знаю что. 2020-2023
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Афра Шафик. То, не знаю что. 2020-2023

 

Болливудский блокбастер, выставка «О сладости мира. Современное искусство Индии» — это микс работ 11 индийских художников с экспонатами из эрмитажной коллекции. Настенные росписи монастырей Великого шелкового пути зарифмованы с первой (!!!) в истории Эрмитажа гейм-инсталляцией исследовательницы феномена популярности советских детских книг в ее родном Бангалоре Афры Шафик. Работы авторов с MoMA и Tate Modern в бэкграунде Равиндера Редди и Пушпамалы Н. — с древними могольскими миниатюрами.

Дебашиш Мукхерджи. Поток культур. 2023
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Дебашиш Мукхерджи. Поток культур. 2023

 

Название «О сладости мира» цитирует средневековую византийскую притчу — это христианизированная версия бытописания Будды Шакьямуни. Сюжет многим знаком по автобиографии «Исповедь» Льва Толстого: оказывается, он переписывался с евангелистом непротивления злу Махатмой Ганди, который считал Льва Николаевича своим духовным учителем.

Манджунатх Камат. Сквозь узкий проход. 2024
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Манджунатх Камат. Сквозь узкий проход. 2024

 

Актуальность работ, которые собрал Отдел современного искусства Эрмитажа во главе с Мариной Шульц, — на роскошном максимуме: например, среди участниц — Сумакши Сингх. Художница прямо сейчас показывает на Венецианской биеннале инсталляцию из кружева и стали о снесенном в Нью- Дели доме, где ее семья жила 74 года. И важно: для эрмитажной выставки Сингх специально создала новую работу.

Гарги Райна. SHAFA I Привратники, I–V. 2026
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Гарги Райна. SHAFA I Привратники, I–V. 2026

 

Архитектура проекта выглядит как индийский город с узкими улочками, тупиками и площадями: так решил нижегородский художник Михаил Маслов (работал с Пушкинским музеем и ярмаркой Cosmoscow!).

Марина Шульц

Заведующая отделом современного искусства Эрмитажа, куратор выставки

Выставка «О сладости мира» родилась не из официальных визитов, межмузейных обменов и политических решений, а благодаря дружеским контактам, горизонтальным связям, собирательскому азарту и искреннему желанию понять другого. Вместе с коллекционерами-просветителями и энтузиастами индийского искусства Екатериной и Андреем Теребениными мы провели серию экспедиций в разные города и регионы Индии, собрав в проект одиннадцать художников. А индийский историк искусства и галерист Тунти Чаухан помогла организовать для них серию резиденций и процесс создания новых работ — по мотивам предложенной темы и под впечатлением от знакомства с эрмитажной коллекцией. Получился глубокий разговор на серьезные темы и невероятная красота.

Выставка «О сладости мира. Современное искусство Индии» пробудет в Главном штабе с 4 июня по 4 октября, 6+. Подробнее здесь.

Материал из номера:
Июнь
Люди:
Марина Шульц

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