Почему все должны увидеть выставку «О сладости жизни» в Главном штабе Эрмитажа? Спойлер: это 11 суперзвезд индийского арта!

Заведующая отделом современного искусства Эрмитажа, куратор выставки

Выставка «О сладости мира» родилась не из официальных визитов, межмузейных обменов и политических решений, а благодаря дружеским контактам, горизонтальным связям, собирательскому азарту и искреннему желанию понять другого. Вместе с коллекционерами-просветителями и энтузиастами индийского искусства Екатериной и Андреем Теребениными мы провели серию экспедиций в разные города и регионы Индии, собрав в проект одиннадцать художников. А индийский историк искусства и галерист Тунти Чаухан помогла организовать для них серию резиденций и процесс создания новых работ — по мотивам предложенной темы и под впечатлением от знакомства с эрмитажной коллекцией. Получился глубокий разговор на серьезные темы и невероятная красота.