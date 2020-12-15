Муся Тотибадзе: «То, что в Москве считается эксцентричным в одежде, в Петербурге — норма!»

В Петербурге не вижу никакой «специальности! — мне в голову приходит именно такое слово! Люди здесь свободные. И легкие — у меня столько появилось приятных знакомых! Эта органика напоминает мне бабушку Нану, двадцать пять лет прожившую в Париже. Она умела — одеваться неподходящее слово — выглядеть! Выглядеть каждый день безо всякой «специальности», предельно органично носить платья невозможной красоты. И у нее были свои ритуалы: она не выходила из дома, не увлажнив лицо, не подушившись, не встав на каблуки. В раннем детстве, когда мы какое-то время жили у нее (меня крестили в Париже), — ну и после всю жизнь — я восхищалась ее невероятностью, красотой и ненарочитостью. В Петербурге ловлю что-то похожее. Могу гулять по Петербургу очень долго. Мне жаль, что в Москве почти не осталось красоты, соглашаюсь с Бродским: «Эстетика — мать этики».