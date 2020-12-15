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Муся Тотибадзе: «То, что в Москве считается эксцентричным в одежде, в Петербурге — норма!»

Громкая ноябрьская премьера БДТ (спектакль «Джульетта» от чудо-тандема Тийта Оясоо и Эне-Лийс Семпер!) подарила (пусть и на время!) Петербургу музу — певицу и актрису из самой гостеприимной и веселой московской арт-семьи. Тогда мы немедленно отправились с Мусей в гости к художникам Валерию Бытке, Марине Спивак и Александру Позину (по удивительной случайности только что вернувшимся с успешных московских гастролей из галереи Flor et Lavr!). Там Муся рассказала нам о своей красотке-бабушке из Парижа и почему в Петербурге некомильфо носить пуховик.

  • Серьги Mercury, блуза и платье Red Valentino, топ Alexander McQueen, перчатки Agnelle, сапоги Chloe (все — ДЛТ)

К переезду в Петербург я подготовилась основательно: наслушавшись про местный климат, взяла с собой пуховик, а теперь стыдно его носить — все местные даже в лютый ветер ходят в пальто и плащах, делая вид, что так и надо. Пожалуй, для меня это квинтэссенция вашего девиза «Давайте одеваться как петербуржцы». Еще я заметила, что в фантастически красивых декорациях города — может, конечно, я неофит, но на каждом шагу воплю: «Ааааа! Какая красота!», — то, что в Москве считается проявлением эксцентричности в одежде, в Петербурге воспринимается абсолютно нормальным. Там ты трижды подумаешь, надеть эдакое или нет, а здесь любая феерия оказывается уместной для похода за хлебом. Есть подозрение, что в Москве более пережатые люди в этом смысле.

  • Серьги Mercury, туфли Jimmy Choo (ДЛТ), платье и чулки Tatyana Parfionova

В Петербурге не вижу никакой «специальности! — мне в голову приходит именно такое слово! Люди здесь свободные. И легкие — у меня столько появилось приятных знакомых! Эта органика напоминает мне бабушку Нану, двадцать пять лет прожившую в Париже. Она умела — одеваться неподходящее слово — выглядеть! Выглядеть каждый день безо всякой «специальности», предельно органично носить платья невозможной красоты. И у нее были свои ритуалы: она не выходила из дома, не увлажнив лицо, не подушившись, не встав на каблуки. В раннем детстве, когда мы какое-то время жили у нее (меня крестили в Париже), — ну и после всю жизнь — я восхищалась ее невероятностью, красотой и ненарочитостью. В Петербурге ловлю что-то похожее. Могу гулять по Петербургу очень долго. Мне жаль, что в Москве почти не осталось красоты, соглашаюсь с Бродским: «Эстетика — мать этики».

  • Серьги и ожерелье Mercury, блуза и леггинсы MSGM, туфли Gucci (все — ДЛТ), перчатки Tatyana Parfionova

  • Серьги и ожерелье Mercury, блуза MSGM (все — ДЛТ)

Что касается моих отношений с модой, то все очень зависит от состояния: либо есть ресурс наряжаться, либо нет. В самоизоляцию со мной случилась странное: когда все перелезли в треники, мне дико захотелось мод. Даже придумала себе «guilty pleasure лук» — шелковый халат с оторочкой из страусовых перьев, а к нему мюли с меховой опушкой! Как в старых голивудских фильмах! И я обязательно все это приобрету. Классно, что из-за концертов и спектаклей я могу наряжаться сколько угодно, но люблю стейтмент-вещи: чтобы надела — и сразу королева! Из таких обожаю золотой халат невероятно талантливого грузинского дизайнера Lasha Devdariani, который привезла из Тбилиси. Идеально прийти к тому, чтобы не надо было ничего надевать и быть королевой, но мы идем к этому, ха!

Текст: Ксения Гощицкая

Фото: Саша Чайка

Визаж и прическа: Мария Проворова

Стиль: Лима Липа

Ассистент: Софья Григорьева

Свет: Skypoint

Благодарим Марусю Наумову и Миндаль Cafe за помощь в организации съемки.

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