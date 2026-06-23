10 недавних хорроров, которые вы могли пропустить (и зря!)

С начала 2026 года в кинотеатрах и на онлайн-платформах появилось множество хороших хорроров — от нишевых хитов вроде «Закулисье реальности» и «Обсессии» до не менее интересных: аудиоперфоманс «Полутон», классические зомби-блокбастеры и новое прочтение «Сайлент Хилла». Собака.ru рассказывает о своих (субъективных!) фаворитах, которые могли пройти мимо вас.
«Хокум» / Hokum (18+)
Хоррор со звездой «Разделения» Адамом Скоттом — он играет специализирующегося на романах ужасов писателя Ома Баумана, который приехал в гостиницу в ирландском захолустье, чтобы развеять прах родителей. На деле же он сталкивается с вполне осязаемыми мистическими явлениями, корни которых лежат в далеком прошлом. Режиссер — Дэмиэн Маккарти («Астрал. Медиум»).
Вышел на «Кинопоиск», Okko, «Иви»
«Закулисье реальности» / Backrooms (18+)
Хоррор на тему лиминальных пространств, основанный на интернет-творчестве — крипипасте и одноименному сетевому сериалу, снятому Кейном Парсонсом. Полнометражную историю о путешествии в максимально тревожную реальность, состоящую из желтых коридоров доверили ему же. В касте — Чиветель Эджиофор, звезда «Сентиментальной ценности» Ренате Реинсве, Марк Дюпласс и Финн Беннетт. Подробнее — в нашей рецензии.
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«Обсессия» / Obsession (18+)
Один из главных (если не главный, судя по рилсам) зумерских хорроров этого года Карри Баркера о болезненной романтической одержимости. Беар (Майкл Джонстон) с помощью волшебного артефакта привораживает к себе Никки (Инде Наваретт), а через некоторое время очень об этом жалеет.
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«Они придут за тобой» / They Will Kill You (18+)
Голливудский дебют российского режиссера Кирилла Соколова («Папа, сдохни» и «Оторви и выбрось»). Отсидевшая в тюрьме девушка по имени Азия (Зази Битц из «Джокера») устраивается горничной в очень непростой во всех смыслах жилой комплекс для богачей — довольно быстро рутинная работа превращается в инфернальную кровавую дискотеку. Также в картине снялись Патриша Аркетт, Майхала, Том Фелтон и Патерсон Джозеф.
Вышел на Prime Video
«Полутон» / The Undertone (18+)
Изобретательный канадский хоррор студии A24 о девушке-подкастерше Эви (Нина Кири), получившей в эфир 10 странных аудиофайлов — звуки начинают складываться в зловещее послание, которое явно касается ее лично. Режиссером выступил дебютант Иан Туасон.
Вышел на «Кинопоиск», «Иви», Wink
«Колония» / Gunche (18+)
Новый зомби-хоррор режиссера «Поезда в Пусан» Ен Сан-хо — в нем группа выживших спасается в здании торгового центра, где проходила конференция по биотехнологиям. Во время нее происходит утечка вируса, который превращает людей в зомби, причем с коллективным разумом. Теперь тем, кого он не коснулся, предстоит выбраться из изолированной локации. В касте — Чон Джи-хен, Ку Ге-хван, Чи Чхан-ук и другие.
Еще идет в кинотеатрах
«28 лет спустя: Часть II. Храм костей» / 28 Years Later: The Bone Temple (18+)
Продолжение «28 лет спустя» Дэнни Бойла — режиссером второй части выступила Ниа ДаКоста («Капитан Марвел 2»), а сценаристом остался Алекс Гарленд.
Одиночное путешествие на край ночи вынужденно быстро повзрослевшего мальчика Спайка (Элфи Уильямс) довольно быстро утыкается в не самую приятную встречу с бандой боевых сектантов Джимми Кристала (Джек О’Коннелл). Параллельно воплощающий все хорошее во франшизе доктор Келсон (Рэйф Файнс) продолжает пытаться придумать вакцину и наладить дружбу со свирепым зомби-альфачом (Чи Льюис-Парри). Подробнее о картине мы рассказывали здесь.
Вышел на Prime Video
«Крик 7» / Scream 7 (18+)
Новая серия знаменитой франшизы, которую снял сценарист первого фильма Кевин Уильямсон. Маньяк Призрачное Лицо спустя 30 лет продолжает терроризировать свою жертву Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл) — при этом выдавая себя за убитого в самом начале истории Стю Мэчера.
Вышел на Prime Video
«Я иду искать 2» / Ready or Not 2: Here I Come (18+)
Сиквел кровавого экшена семилетней давности — по сюжету Грейс (Самара Уивинг) приходит в себя в больнице, но вновь оказывается втянутой в безумную игру. Среди других актеров — Элайджа Вуд, Сара Мишель Геллар и мастер боди-хоррора Дэвид Кроненберг. Режиссеры остались прежними — Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт.
Вышел на Prime Video, Apple TV
«Возвращение в Сайлент Хилл» / Return to Silent Hill (18+)
Экранизация второй части популярной видеоигры (здесь мы разбирали феномен этого явления). Ее режиссером стал автор самого первого фильма по этой вселенной Кристоф Ган («Братство волка»). Сюжет не связан с предыдущими картинами франшизы и рассказывает о молодом человеке по имени Джеймс (Джереми Ирвин), получившем письмо от своей девушки. Чтобы ее найти, он отправляется в Сайлент Хилл, зловещий город с паранормальными явлениями.
Также в хорроре сыграли Ханна Эмили Андерсон, Роберт Нэйрн и Иви Темплтон, а композитором выступил автор оригинального саундтрека к играм Акира Ямаока.
Вышел на «Кинопоиск», Okko
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