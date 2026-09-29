Главные итоги сентября в культуре Петербурга: выставка-блокбастер «Сцена действия», книга-исповедь Татьяны Столяр и сериал «Большая фарма» (Горошко! Ходченкова!)

Какие выставки проходили в музеях и галереях?

Блокбастер сезона — трибьют театру в «Манеже» (до 14 февраля). Внутри — сакральные артефакты, документы, видео, фотографии, скульптуры, живопись и графика. В семи залах-амфитеатрах собрали гитару Высоцкого, «Картину и зрителей» Булатова, головинский занавес к «Маскараду» Мейерхольда и многое другое. Дисклеймер: в экспозиции легко запутаться, так что лучше идти с экскурсией.

Еще одна вау-новость — показ коллекции работ многолетнего фотографа Vogue Italia Бардо Фабиани в Эрарте (до 13 декабря). Здесь можно увидеть портреты Кейт Мосс, Клаудии Шиффер, Миллы Йовович и других героев европейской моды. Русский музей, в свою очередь, отличился сразу двумя ретроспективами: реформатора советского театрального языка Николая Акимова (до 11 января) и забытой «амазонки авангарда» Пелагеи Шуриги (до 16 ноября).

Что же касается совриска, рекомендуем заглянуть в Sobo Gallery на соло-выставку участницы объединения Parazit Юлии Рибетки «Верю каждому зверю» (до 25 октября) с арт-объектами из меха и воска. Это красиво!