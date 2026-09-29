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Главные итоги сентября в культуре Петербурга: выставка-блокбастер «Сцена действия», книга-исповедь Татьяны Столяр и сериал «Большая фарма» (Горошко! Ходченкова!)

А также сатирический роман фантаста Герберта Уэллса (впервые на русском!), «Александринский» фестиваль, ретроспективы театрального режиссера Николая Акимова и «амазонки авангарда» Пелагеи Шуриги, открытие общественного пространства «Леннаучфильм», балет «Раймонда» и сборник Joy Division. Редакция Собака.ru рассказывает (субъективно!) о самых интересных культурных новостях первого месяца осени — все важное, что вы могли пропустить.

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Покрас Лампас
Василий Швецов / Собака.ru

Покрас Лампас

Какие новые места появились в Петербурге?

«Леннаучфильм». Команда «Вавилов Лофта» превратила бывшую киностудию на Мельничной улице (здесь создавали звездные советские документальные ленты!) в общественное пространство с «музеем шрифтов» Покраса Лампаса, барами, клубами, театром, интернет-радиостанциями, студиями звукозаписи и арт-мастерскими.

«Театр мюзикла и комедии». «12 стульев» или «Синяя борода»? Выбирайте, что вам ближе из афиши мультиформатной площадки в Московском районе, где соединяют театр, варьете и кино. Художественным руководителем выступил ученик легенды Ленинградского ТЮЗа Зиновия Корогодского — Дмитрий Феоктистов.

Пелагея Шурига. Портрет Н.Д.Парфатской. 1970
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Пелагея Шурига. Портрет Н.Д.Парфатской. 1970

Какие выставки проходили в музеях и галереях?

Блокбастер сезона — трибьют театру в «Манеже» (до 14 февраля). Внутри — сакральные артефакты, документы, видео, фотографии, скульптуры, живопись и графика. В семи залах-амфитеатрах собрали гитару Высоцкого, «Картину и зрителей» Булатова, головинский занавес к «Маскараду» Мейерхольда и многое другое. Дисклеймер: в экспозиции легко запутаться, так что лучше идти с экскурсией.

Еще одна вау-новость — показ коллекции работ многолетнего фотографа Vogue Italia Бардо Фабиани в Эрарте (до 13 декабря). Здесь можно увидеть портреты Кейт Мосс, Клаудии Шиффер, Миллы Йовович и других героев европейской моды. Русский музей, в свою очередь, отличился сразу двумя ретроспективами: реформатора советского театрального языка Николая Акимова (до 11 января) и забытой «амазонки авангарда» Пелагеи Шуриги (до 16 ноября).

Что же касается совриска, рекомендуем заглянуть в Sobo Gallery на соло-выставку участницы объединения Parazit Юлии Рибетки «Верю каждому зверю» (до 25 октября) с арт-объектами из меха и воска. Это красиво!

Ильдар Абдразаков
Алексей Костромин / Собака.ru

Ильдар Абдразаков

Что мы увидели в театре?

Наиболее запоминающееся открытие сезона случилось в Михайловском театре. Здесь представили первую премьеру площадки при новом худруке — оперном певце Ильдаре Абдразакове. Испанский хореограф Начо Дуато впервые обратился к балету Глазунова «Раймонда» (следующие показы 23 и 24 октября, а также 18 и 19 ноября) и перенес зрителя в мультивселенную красочного рыцарского романа. Маст-си — декорации иракского мастера Джаффара Чалаби.

Также среди главных событий месяца — «Александринский» фестиваль (до 11 октября), приуроченный к 270-летию театра. Было все: танцы с мечом и веером в паре с японскими стихами, иранская версия «Гамлета» (с хэппи-эндом!) и программа к юбилею режиссера Валерия Фокина. Если вдруг пропустили сентябрьские хиты, не забудьте про грядущую премьеру Никиты Кобелева по роману Тынянова о Грибоедове (9, 10 и 11 октября).

Экспериментом месяца оказался балет «Спектакль отменяется» с участием хореографов Владимира Варнавы и Александра Челидзе. Современную версию постановки 1924 года на либретто Франсиса Пикабиа переосмыслили как открытую репетицию, где танцовщики спорят и даже дерутся под музыку Сати.

Сергей Горошко
Валентин Блох / Собака.ru

Сергей Горошко

На что мы ходили в кино и что смотрели дома?

Самое симпатичное кино сентября — «Хитрый койот» Дэйва Грина про отношения людей и мультяшек из вселенной Looney Tunes: бодрое развлечение для всей семьи (притом сделанное как судебный процедурал!) с плотной концентрацией гэгов на каждую минуту экранного времени. Из более серьезного — российский сериал «Большая фарма»Горошко и Ходченковой!) о лекарстве от всех болезней и корпоративных интригах по сценарию Олега Маловичко, который практически не промахивается в вопросах сторителлинга.

Также порадовал абсолютно невменяемый (в лучшем смысле слова!) корейский сай-фай «Надежда», в котором селяне почти три часа с переменным успехом бьются с огромными инопланетянами.

Наконец, комедийный сериал «Трудный ребенок». В нем герои изъясняются невообразимо смешными речевыми конструкциями в духе «ДМБ» и «Даун Хауса» — абсолютно штучный продукт из какой-то другой эпохи.

Vodoley GT — «Утопия»
Обложка релиза

Vodoley GT — «Утопия»

Что мы слушали?

Альбом месяца: Vodoley GT — «Утопия». Вторая пластинка петербуржцев — это сторителлинг из «сошедшего с ума мира», в котором отчаянный лирический персонаж не теряет оптимизма, не видя другого выхода, кроме как «идти сквозь мрак на свет».

Лайв месяца: Joy Division — «ETERNAL». В сборнике, который длится более полусуток (!), собрали 19 концертных записей Joy Division с марта 1979-го по май 1980-го года (тогда состоялось последнее выступление группы!).

Камбэк месяца: M83 — «I Wrote You A Letter». На десятом альбоме французы возвращаются к раскатистым инструменталам, чтобы «заново открыть для себя непосредственность ранних записей, полных несовершенства и свободы творчества без каких-либо ожиданий».

Разочарование месяца: Майли Сайрус — «Bass Persuades». Это должно было быть триумфальное вхождение в бастион поп-звезд, но получилась скучная ретро-дискотека, на которой Майли переборщила с жанрами.

Татьяна Столяр
Арсений Несходимов / Собака.ru

Татьяна Столяр

Что мы читали?

Сентябрь был богат на новинки. Из главного — на русском впервые вышел сатирический роман классика научной фантастики Герберта Уэллса  «Брунгильда, или Образ без прикрас». И да, это действительно смешной опус о литературной тусовке ХХ века. В пару с ним поставим роман безусловного кандидата на Нобелевскую премию Томаса Пинчона. Его «Противоденствие» — квазиисторическая энциклопедия западной цивилизации накануне катастроф ХХ века, в которой фикшен мастерски имитирует и обыгрывает реальность.

Из локальных релизов порадовал камбэк мастера триллеров Светланы Тюльбашевой (вы наверняка слышали о грядущей экранизации ее дебюта «Лес» с Разумовской, Хайруллиной и Кологривым!). В «Проклятой земле» действие разворачивается возле устрашающей заброшенной усадьбы, куда (к несчастью!) переезжает идиллическая семья, затеявшая глэмпинг.

Наконец, самый громкий инфоповод месяца — книга-исповедь одной из создательниц телеграм-канала «Антиглянец» Татьяны Столяр. «Я есть жир» — по сути, откровенное размышление о критике и принятии тела. Подойдет тем, кто любит синтез жанров: эссеистика здесь соседствует с автофикшеном, сценарием и даже интервью, взятым у самой себя.

Топ-10 материалов отдела культуры Собака.ru, которые вы могли пропустить в этом месяце

Текст: Лиза Вельяминова, Александр Павлов, Дарья Гладких, Анна Спирина

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