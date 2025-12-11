Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Админ «Антиглянца» Татьяна Столяр — о своей коллекции совриска (Горшков! Данини! «Малышки 18:22»!). Собрано под девизом «триггеры, памятные моменты и русская душа»

#лилколлекционер и #культурнаяСтоляр из «Антиглянца» подходит к собиранию личной коллекции, отвергая стандартные практики. Вместо советов галеристов она полагается на ресерч в соцсетях, надоевшие произведения не продает, а отправляет маме на дачу, а вместо фонда имени себя устраивает с авторами сеансы психотерапии — все для того, чтобы сделать выставку-исповедь (уже вторую!). Эксклюзив: проект будет называться «Я есть жир» и будет основан на книге Татьяны и состоять из работ современных художников (их имена пока держатся в тайне), созданных за год сеансов взаимных откровений.

На Татьяне: юбка и пиджак ДАРИНА БОЙКО, кейп SENCELLERIE, серьги BOHEME, кольца и чокеры HERALD PERCY (все — Poison Drop).
Арсений Несходимов

Что под диваном у культурной Столяр

Куратор и арт-журналист Александра Генералова встретилась с Татьяной, чтобы составить портрет молодой коллекционерки в интерьере (квартира в доме Нирнзее!) и разобрать не только личное собрание, но и личность лил-мецената новой формации.

«Видишь, у меня в спальне здоровая металлическая работа Вани Горшкова? Не могу уже на эту штуку смотреть! Мама предложила забрать на дачу, у нее уже фантазия разыгралась, как этот объект будет там смотреться, благо он покрыт краской-нержавейкой. Мне кажется, это неплохой прецедент: прикольное произведение современного художника поедет на обычную дачу, а резиновые лебеди уйдут на покой» — так мы начинаем знакомство с домашней экспозицией лил-коллекционера. На окне стоит металлический объект «Гора» — что-то вроде перевернутой наковальни, через которую прорастает кудрявый зеленый лес. Огромные надувные скульптуры Горшкова в прошлом году заполнили фойе музея «Гараж» — такой масштаб у Татьяны впереди.

Культурная Столяр чилит на диване, в недрах которого скрываются семь работ из ее коллекции (спецхран, получается!). А тон всей комнате задает
Арсений Несходимов

«Я думала снять еще одну квартиру в моем доме и поселить искусство туда, но даже самые стремные варианты у нас стоят очень дорого. Поэтому я написала письмо в совет дома — у нас тут все очень строго — с просьбой выделить мне какое-то техническое помещение под произведения — например,
будку бывшей консьержки.

Однако мне ответили, что для искусства места нет», — Татьяна жалуется на равнодушие домового сообщества. Три года назад Татьяна купила квартиру в легендарном доме Нирнзее у Тверского бульвара — первом московском небоскребе, 1913 года постройки, где жили Маяковский и Булгаков, а еще снимали «Служебный роман». Дизайн небольшой (46 кв. м) квартиры изначально планировался с учетом коллекции, тогда еще совсем скромной. Чтобы не повредить специально заказанные деревянные панели в стиле мидсенчери, появились специальные подвесы.

На некоторых стенах почти кончилось «рабочее» пространство, поэтому по совету мамы Таня использует для хранения шкафы и ящики под диваном и кроватью.

Над кроватью висит сбруя с пистолетом — работа «Красота спасет мир» арт-дуэта «Малышки 18:22», гобелен художницы Данини с портретом Татьяны (сделан на заказ) с надписью «Утром на огороде, вечером на вернисаже» — над рабочим столом (как символ образа жизни культурной Столяр), на прикроватных столиках — керамические трусы авторства Аполлинарии Брошь. На некоторых стенах почти кончилось «рабочее» пространство, поэтому по совету мамы Таня использует для хранения шкафы и ящики под диваном и кроватью. Для последней покупки — работы художника Антона Яковлева из серии “boots, skirts, stockings” — приспособлена вытяжка, благо Столяр не использует кухню по прямому назначению.

Графика с девушкой, то ли танцующей стриптиз, то ли позирующей на камеру в вебкам-салоне, очень напоминает юмористические рисунки представителя петербургского андеграунда Гавриила Лубнина. Яковлев, экспериментирующий с эстетикой наивного искусства, пока не очень известен — Татьяна нашла по наводке друга его аккаунт (1249 подписчиков) в соцсети, именно за такими самородками она и охотится.

На Татьяне: платье LISA ROGOZINA, кольцо ANTON HEUNIS, серьги TANNUM (все — Poison Drop). В руках — керамический топор работы Аполлинарии Брошь
Арсений Несходимов

В руках — керамический топор работы Аполлинарии Брошь: «Охраняет меня от злых людей».

Девиз ее коллекции: «Триггеры, памятные моменты и русская душа». Столяр поясняет: «Вебкамщицы Яковлева — это триггер, танцующие черти нижегородца Bomse, написанные в манере, напоминающей лубок, — русская душа. Ну а “Бешеная собака” Саши Язова — памятные воспоминания. Мне нравится тестировать новые работы на гостях. Вот, например, приходит мама, а у меня в спальне серия эротической графики того же Яковлева. Мама спрашивает: “Таня, это что такое? Инструкция к действию?”

А я говорю: “Мама, это искусство, всё в порядке”. Был один неловкий случай: ко мне пришла клининг-леди, она мусульманка. И я заметила, что она наводит порядок, не поднимая глаз, — тут до меня дошло, что такие работы надо было снять, чтобы не смущать человека». Но вообще, откровенные и интимные сюжеты — это стратегия собрания. Из них Татьяна придумала делать выставки-исповеди.

Портрет культурной Столяр сделала на заказ художница Данини. Фраза «Утром на огороде, вечером на вернисаже» отражает образ жизни Татьяны в недавнем
Изображение предоставлено Собака.ru Татьяной Столяр

Сюрреалистичную работу нонконформиста Льва Повзнера Татьяна приобрела на персональной выставке художника «Поле чудес» в Alina Pinsky Gallery. «Сразу
Изображение предоставлено Собака.ru Татьяной Столяр

Страх и ненависть лил-коллекционера

Телеведущий Андрей Малахов, журналистка Ксения Соловьева, галеристка Алина Пинская, исследовательница маньяков Саша Сулим, дизайнер Андрей Артемов, основательница проекта Sample Саша Лекомцева и другие гости толпятся в крошечном магазине на поп-ап-выставке в Столешниковом переулке. На дворе — снежный ноябрь 2023 года, коллекционер Татьяна Столяр в тотал-луке от бренда J.Kim («он вдохновлен корейской и узбекской культурами, настоящее произведение искусства») встречает гостей на выставке «Лес пристрастий».

Графика Оли Австрейх.
Изображение предоставлено Собака.ru Татьяной Столяр

«Портрет туземки» Якова Хомича.
Изображение предоставлено Собака.ru Татьяной Столяр

Мемная «Баня» Даниила Кудряшова.
Изображение предоставлено Собака.ru Татьяной Столяр

В экспозиции— работы девяти художников, среди которых основатель нижегородской мастерской «Тихая» Артем Филатов, законодательница моды на fashion-inspired-керамику Аполлинария Брошь, барбикор-сестры «Малышки 18:22», известная экспериментами с погребальной эстетикой Павла Маркова, фотограф и летописец российского арт + фэшн Саша Мадемуазель. На первый взгляд — выставка актуального искусства из коллекции молодого собирателя под кураторством бывшего сотрудника «Гаража» Валентина Дьяконова. На самом деле — болезненный рассказ о том, как Татьяна выпутывалась из абьюзивных отношений.

«Я такой человек, что если влипаю в какое-то дерьмо, то стараюсь выбраться, применив все возможные инструменты. Когда я осознала, что залипла в созависимости — это была реально жесткая история, — по совету психолога решила использовать современное искусство». Каждый объект «Леса пристрастий» создавался художниками специально для проекта — таким образом Столяр поощряла себя за каждый шаг от эпицентра любовной зависимости. Она обсуждала с авторами тему будущей выставки, но не знала, что у них получится в итоге. Посылки с готовыми работами коллекционер открывала как киндер-сюрприз, и каждая оказалась в точку. После выставки все они остались в ее личной коллекции.

Маска Медузы Горгоны приехала из Венеции.
Изображение предоставлено Собака.ru Татьяной Столяр

Крест работы Максима Демина «неоновый Иисус — суперзвезда».
Изображение предоставлено Собака.ru Татьяной Столяр

Уже год Столяр вместе с двумя молодыми художниками (имена которых держатся в строжайшем секрете) готовит новый бэнгер: выставку и книгу под названием «Я есть жир». «Это большой проект про принятие себя — самое откровенное, что я делала в своей жизни. Опять через искусство я пытаюсь решить проблему, которая делает меня несчастной уже 10 лет». Татьяна очень долго искала художников для проекта, сначала отсматривала художниц с феминистской оптикой. Уже начались разговоры с потенциальной участницей, но ее галерея заломила «совершенно неадекватную» цену. «В какой-то момент я поняла, что мне нужен вовсе не феминистский, а мужской лобовой и олдскульный взгляд на тему, которую я поднимаю. И нашла — через соцсети. Мне очень понравились работы этих художников, в них есть какое-то ощущение неприкаянного маленького человека, щемящее русскую душу.

«Опять через искусство я пытаюсь решить проблему, которая делает меня несчастной уже 10 лет».

Мы не были знакомы, и когда они получили мое сообщение, то подумали что-то вроде “богатая баба придумала хрень какую-то”. Да и тема им была не близка. Но проект устроен так, что каждые три недели мы созваниваемся. Сначала было очень сложно: говорить с незнакомыми людьми о самой жесткой личной теме казалось настоящим эксгибиционизмом, я вываливала им то, над чем работала с психологом годами. Но с психологом есть границы и рамки, а у нас их не было — меня могло нести, и несет до сих пор. Я тоже узнаю о художниках очень личные вещи, потому что мы делимся проблемами: эти встречи — не игра в одни ворота». В марте Татьяна заканчивает свою книгу и сеансы с художниками, после чего они создают контент для выставки — никаких ограничений у авторов нет.

«Ковер» художницы Данини — первая арт-покупка Татьяны.
Изображение предоставлено Собака.ru Татьяной Столяр

У коллекционера, как у самурая, нет цели — только путь

Друзья, которые приходят к Татьяне домой, часто играют в игру «какая работа самая дорогая и сколько она стоит?». Я с первого раза угадываю, сколько стоит маленькая живопись Льва Повзнера, купленная на вернисаже в галерее Алины Пинской, однако Столяр просит не публиковать сумму в журнале.
«Блогер Лера Венера делает в интернете обзоры на искусство людей разной степени известности на основе рум-туров. Она сняла ролик и про меня, после чего мне стали писать в личку, какая я охреневшая мразь. Информация о ценах открытая, но мне все равно неприятно, я тяжело переношу хейт. Понимаешь, у нас в стране люди получают немного. А коллекционеры, особенно те, кто собирает серьезное искусство, — это 5 % от всех, у кого вообще есть возможность покупать дорогие вещи» — тема разговора неожиданно уходит в остросоциальную плоскость.

Сейчас культурная Столяр — желанный гость превью любой российской арт-ярмарки. Но так было не всегда: еще лет пять назад она жила в Алтуфьеве с родителями, а на первую работу в коллекции спустила почти всю зарплату, которую получала в журнале Esquire. Это был «ковер» Данини — на типичный советский «гобелен» с оленями художница наложила интерфейс всплывающего окна Windows из 90-х с цитатой из Бродского «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Татьяна сетует: «Даже если ты селф-мейд и лил-меценат, у общественности к тебе есть вопросы. “Где она нахапала денег на Повзнера?” — вот так думают люди. Ведь можно было взнос на ипотеку внести или хотя бы потратиться на винтажный Chanel, а она искусство покупает! Причем если ты жена или девушка обеспеченного мужчины — вопросов нет, всем понятно происхождение бюджета на арт-покупки, а ко мне можно придираться».

Ящик Артема Филатова сделан специально для проекта «Лес пристрастий», на его фоне — работа петербургского искоренителя академизма Мстислава Павлова
Изображение предоставлено Собака.ru Татьяной Столяр

Татьяна придумала выставку «Лес пристрастий» как способ выйти из абьюзивных отношений: все экспонаты были созданы специально для этого проекта, после чего отправились в коллекцию Столяр.

В коллекционерскую тусовку Татьяна не вхожа, хотя и Андрей Малахов, и Антон Козлов у нее в приятелях. «Если честно, я читала материалы про коллекционеров в вашем арт-дропе (совместный проект “Коллекционировать искусство” журнала Собака.ru и ярмарки современного искусства 1703Прим. ред.) и не понимала, кто все эти люди. У меня нет такого, что я прихожу на открытие выставки и всех знаю в лицо. С кем-то есть нормальные отношения, но глобально я не вхожу ни в одно комьюнити. И, если честно, не факт, что мне туда надо: мир коллекционеров — конкурентная среда».

«Мир коллекционеров — конкурентная среда».

Культурная Столяр избегает и арт-клубов, которые создаются для приятного совместного посещения закрытых открытий и популяризации совриска. «Во-первых, нужно грандиозное просвещение всероссийского масштаба, а во-вторых, у людей должны быть деньги на коллекционирование. Лично я — за покупку недорогого искусства, доступного при среднестатистической зарплате. У меня есть такая грубая аналогия: покупать работы напрямую у молодых художников через соцсети — это как найти в условной “Пятерочке” что-то классное и вкусное по акции. Покупать в галерее — это как пойти в “Азбуку вкуса” и выбрать продукт из какой-нибудь ПП-линейки в красивой экоупаковке. В этом случае ты платишь за развитие арт-рынка и его культуры. Должны быть разные пороги входа для людей, которые хотят приобщить себя к миру искусства — пусть даже и просто для украшения стены в пустой квартире. Поэтому сразу идти в галерею и тратить сотни тысяч рублей не обязательно», — объясняет Татьяна.

«Могёт» Лехи Г (проект «Лес пристрастий»).
Изображение предоставлено Собака.ru Татьяной Столяр

Случаев, которые наша героиня называет «кустарной просветительской деятельностью», было несколько. Друзья начинают следить за теми художниками, которых Таня выкладывает в соцсетях, и сами постепенно втягиваются: сначала подписываются, а потом потихоньку покупают. Так, например, в коллекцию коллеги по «Антиглянцу» Юлии Пош ушла работа Якова Хомича, известного трогательными работами, немного напоминающими Анри Руссо. «С дружбой с художниками я осторожна. Это очень манящая идея — дружить с творцом, с производителем изящного.

Они обычно интересные, необычные, иногда — слегка сумасшедшие, в хорошем смысле. Но я поняла, что лучше не смешивать деньги и дружбу». Бывают, конечно, исключения. Например, Татьяна в очень хороших отношениях с Ульяной Подкорытовой — главной по стыковке народного и интернет-фольклора. «За Ульяной я слежу еще с мастерских “Гаража”, где мы и познакомились. Она делала для моего проекта о любовной зависимости небольшую скульптуру — магический объект, оберег, “сделанный женщиной для женщины”, — и попросила за нее очень низкий гонорар. Я сказала: “Ульяна, давай я тебе больше заплачу, потому что ты себя недооцениваешь”».

«Мемориал моей любовной зависимости» Павлы Марковой (проект «Лес пристрастий»).
Изображение предоставлено Собака.ru Татьяной Столяр

«Я сама себе идол» Аполлинарии Брошь (проект «Лес пристрастий»).
Изображение предоставлено Собака.ru Татьяной Столяр

С галеристами лил-коллекционер Столяр дружбу тоже не водит — «чтобы не обули». Это, конечно, шутка, но в ней есть доля правды: в отношениях галериста и коллекционера в России не все гладко. Во-первых, далеко не все владельцы галерей действительно занимаются развитием своих художников, несмотря на постоянно растущие цены. «Иногда, получая каталоги с прайс-листом, мне хочется сказать: “Вы как-то охренели немножко”, но я не могу. Приходится вежливо отказываться от встречи на кофе под предлогом занятости». Во-вторых, не всегда сотрудники галерей соблюдают необходимое чувство такта в общении с коллекционером.

«Меня раздражают сообщения в духе “тебе это точно понравится”. Откуда ты знаешь, что мне понравится? Почему нельзя написать: “Тань, вот классный художник, может, тебе будет интересно сходить в его мастерскую?” Звучит вроде похоже, но есть нюанс». Манипуляций в духе «бери, пока дешево» и «уже почти всё раскупили» Столяр не любит, поэтому испытывает симпатию к галеристам новой волны с более этичным стилем ведения бизнеса.

Работа «Красавица-чудовище» из серии «Принцесса предпочла обратиться» арт-дуэта «Малышки 18:22» была создана для проекта «Лес пристрастий»
Изображение предоставлено Собака.ru Татьяной Столяр

«Я сталкивалась с тем, что некоторые галеристы старой школы не дают ссылку на соцсети своего нового художника-самородка или просят ни в коем случае не писать, какая светская дама купила у них картинку на Cosmoscow, — даже если я рядом стояла и видела это. Хотя я, как журналист, понимаю, что такое упоминание на канале отлично сработает и самим же галеристам на руку», — объясняет Татьяна. Среди молодых и этичных галеристов Столяр выделяет Дашу Ярцеву и Иру Шульженко из Deep List и Дашу Кузнецову из Shift, которые придерживаются тактики «рассказать, показать и вовлечь». Возможно, дело в том, что лил-коллекционеры притягиваются к лил-галеристам, чтобы совместными усилиями делать из лил-художников больших новых звезд.

«Я сейчас даю тебе интервью, но у меня все еще есть синдром самозванца, поэтому, публикуя каждую свою покупку, ставлю хэштег #лилколлекционер. Пока я еще маленький, нишевый игрок, который хранит работы под диваном и в шкафу». Нас, если честно, это ничуть не смущает: завешивать стены небольшой квартиры ковровой развеской и отвозить излишки на дачу — старая традиция петербургско-ленинградского коллекционирования.

Фото: Арсений Несходимов

Текст: Александра Генералова

Продюсер: Дарья Венгерская

Стиль: Улья Мороз

Визаж и волосы: Мару Ловэ

Материал из номера:
Декабрь
Люди:
Татьяна Столяр

