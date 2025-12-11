Админ «Антиглянца» Татьяна Столяр — о своей коллекции совриска (Горшков! Данини! «Малышки 18:22»!). Собрано под девизом «триггеры, памятные моменты и русская душа»

У коллекционера, как у самурая, нет цели — только путь

Друзья, которые приходят к Татьяне домой, часто играют в игру «какая работа самая дорогая и сколько она стоит?». Я с первого раза угадываю, сколько стоит маленькая живопись Льва Повзнера, купленная на вернисаже в галерее Алины Пинской, однако Столяр просит не публиковать сумму в журнале.

«Блогер Лера Венера делает в интернете обзоры на искусство людей разной степени известности на основе рум-туров. Она сняла ролик и про меня, после чего мне стали писать в личку, какая я охреневшая мразь. Информация о ценах открытая, но мне все равно неприятно, я тяжело переношу хейт. Понимаешь, у нас в стране люди получают немного. А коллекционеры, особенно те, кто собирает серьезное искусство, — это 5 % от всех, у кого вообще есть возможность покупать дорогие вещи» — тема разговора неожиданно уходит в остросоциальную плоскость.



Сейчас культурная Столяр — желанный гость превью любой российской арт-ярмарки. Но так было не всегда: еще лет пять назад она жила в Алтуфьеве с родителями, а на первую работу в коллекции спустила почти всю зарплату, которую получала в журнале Esquire. Это был «ковер» Данини — на типичный советский «гобелен» с оленями художница наложила интерфейс всплывающего окна Windows из 90-х с цитатой из Бродского «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Татьяна сетует: «Даже если ты селф-мейд и лил-меценат, у общественности к тебе есть вопросы. “Где она нахапала денег на Повзнера?” — вот так думают люди. Ведь можно было взнос на ипотеку внести или хотя бы потратиться на винтажный Chanel, а она искусство покупает! Причем если ты жена или девушка обеспеченного мужчины — вопросов нет, всем понятно происхождение бюджета на арт-покупки, а ко мне можно придираться».