5 лучших аудиоспектаклей в Петербурге: от монолога Чарльза Буковски за стойкой бара до комедии в ретро-трамвае

Можно ли пережить театральный катарсис на улицах, в парках, барах или трамваях Петербурга? Конечно! Редакция «Собака.ru» собрала субъективный топ аудиоспектаклей, ради которых не нужно бронировать ложу. Включайте наушники и отправляйтесь гулять в компании Елизаветы Боярской, Максима Матвеева, Дмитрия Лысенкова, Карины Разумовской, Покраса Лампаса, Владимира Варнавы и других селебрити.
Елизавета Боярская
«Любовные письма»
Стоимость: бесплатно
Ученик Льва Додина, адепт сайт-специфика и основатель Pop-up театра Семен Александровский срежиссировал проект с мощнейшим звездным кастом. Более 80 (!) участников: от актеров Елизаветы Боярской, Карины Разумовской, Ильи Деля, Максима Матвеева и Федора Федотова до писателя Евгения Водолазкина, хореографа Владимира Варнавы, постановщика Бориса Павловича, художника Покраса Лампаса и даже предпринимательницы Марии Грудиной.
Как следует из названия, речь пойдет о романтической переписке петербуржцев XVIII–XX веков. В мобильном приложении на карте города помечены дома, откуда были отправлены или где были прочитаны эти самые письма. Слушатель может свободно продумать собственный маршрут в зависимости от того, чье признание ему хотелось бы услышать. Может быть Пушкина или Мандельштама, Чуковского или Блока, Достоевского или Хармса, Кшесинской или Улановой? Прогуливаясь, не забудьте для большего погружения в материал заглянуть в окна домов героев спектакля.
Дмитрий Лысенков
«Профсоюз работников ада»
Стоимость: 2500 рублей
Еще одна постановка Семена Александровского — трибьют питейной культуре. На этот раз маршрут задан заранее: из The Red Corner Pub — в The Hat Bar, а затем из Fiddlers Green в «Анонимное общество усердных Дегустаторов». Историю алкоголя и детективный сюжет (с тайным орденом «Профсоюз работников ада»!) перескажут актеры Дмитрий Лысенков и Игорь Скляр, а также фронтмен Billy’s Band Билли Новик.
Приятный бонус: в каждом баре вам бесплатно нальют алкоголь.
UGLI
«Далекое странствие Пуппи»
Стоимость: бесплатно
Совмещаем поездку в парк Александрия с проектом, который в равной степени подойдет как детям, так и взрослым. Главной героиней здесь становится Пуппи — вполне реальная фарфоровая кукла императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I. Пуппи проведет экскурсию по местным аллеям — мимо дворцов, готической капеллы и Финского залива.
За замысел отвечала худрук театра «НИТИ» Вероника Артемова, а за озвучку — фронтвумен дарк-поп-группы UGLI. «Когда мне предложили эту роль, я ни секунды не сомневалась, ведь мы с Пуппи очень похожи. Я так же чему-то удивляюсь и так же реагирую на происходящее в жизни, как и она. Хотя было непросто — каждую свою реплику я переписывала по сто тысяч раз», — поделилась Дарья Трушек.
«С Чарльзом Буковски за барной стойкой»
Стоимость: 1000 рублей
Если вам оказался по душе «Профсоюз работников ада», заглядывайте в бар Fiddler's Green за встречей one-to-one с Чарльзом Буковски. Садитесь за стойку, надевайте наушники, потягивайте бесплатный алкоголь и погружайтесь в размышления скандального писателя о жизни. Будет все: эрос и танатос, одиночество и безумие, муки творчества и тяготы бедности.
«Если поместить пьющего писателя в пространство, где зритель будет видеть других пьющих людей, то с большой долей вероятности он начнет присваивать им части истории. Любовь и ссоры случайных посетителей превращаются в секретный театр для одного человека», — считает автор проекта Семен Александровский.
«Мистер 33»
Стоимость: 2000 рублей
Необычный способ увидеть главные достопримечательности Петербурга: запрыгнуть в ретро-трамвай «Американка», который курсировал по городу до 1979 года, чтобы послушать аудиоспектакль «Мистер 33» драматурга и режиссера Сеппо Кантерво (вы могли видеть инсценировки его пьес «Эхо» и «Молчание» в театре «Особняк»!).
В центре сюжета лирической комедии — кондуктор Лидия Братникова, которая отправляется в свой последний рейс. Конечно же, поездка сложится самым драматичным образом: обещают дуэли, угон трамвая и даже спасение утопающих в Неве.
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