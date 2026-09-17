5 лучших аудиоспектаклей в Петербурге: от монолога Чарльза Буковски за стойкой бара до комедии в ретро-трамвае

«Любовные письма»

Стоимость: бесплатно

Ученик Льва Додина, адепт сайт-специфика и основатель Pop-up театра Семен Александровский срежиссировал проект с мощнейшим звездным кастом. Более 80 (!) участников: от актеров Елизаветы Боярской, Карины Разумовской, Ильи Деля, Максима Матвеева и Федора Федотова до писателя Евгения Водолазкина, хореографа Владимира Варнавы, постановщика Бориса Павловича, художника Покраса Лампаса и даже предпринимательницы Марии Грудиной.

Как следует из названия, речь пойдет о романтической переписке петербуржцев XVIII–XX веков. В мобильном приложении на карте города помечены дома, откуда были отправлены или где были прочитаны эти самые письма. Слушатель может свободно продумать собственный маршрут в зависимости от того, чье признание ему хотелось бы услышать. Может быть Пушкина или Мандельштама, Чуковского или Блока, Достоевского или Хармса, Кшесинской или Улановой? Прогуливаясь, не забудьте для большего погружения в материал заглянуть в окна домов героев спектакля.